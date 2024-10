Čas čítania: 7 minute(s)

Ethereum je jednou z najpopulárnejších kryptomien na trhu s druhou najväčšou trhovou kapitalizáciou. Naučte sa podobnosti a rozdiely medzi Ethereom a Bitcoinom, čo ovplyvňuje cenu ETH a ako Ethereum obchodovať!

V minulosti sa obchodovanie s nimi považovalo za čistú lotériu, ale dnes sa Ethereum (ETH) a ďalšie kryptomeny stávajú legálnymi aktívami v obchodných portfóliách. Táto „digitálna revolúcia” sa totiž prirovnáva k zlatej horúčke v 19. storočí alebo k internetovej bubline v roku 2001 a hodnota kryptomien rastie so zvyšujúcim sa globálnym záujmom. Čo však Ethereum v skutočnosti je? Čím sa táto kryptomena odlišuje od ostatných kryptomien? Ako s ňou obchodovať? Odpovede na tieto otázky nájdete v nasledujúcom článku.

Ethereum (ETH) – základné informácie

Ethereum predstavil a zverejnil v roku 2013 vo svojej správe Vitalik Buterin, programátor zapojený do vývoja Bitcoinu, ktorý sa domnieval, že Bitcoin potrebuje skriptovací jazyk, ktorý by umožnil vývoj aplikácií. Svoje ciele však nedokázal splniť kvôli nedostatočnej podpore zo strany komunity Bitcoinu. Preto sa rozhodol zaviesť novú platformu s univerzálnejším skriptovacím jazykom.



Keď hovoríme o Ethereu, treba si uvedomiť, že to nie je len digitálna mena. Ide o platformu založenú na technológii blockchain, ktorá využíva peer-to-peer kontrakty a je vybavená viacerými funkciami, napr. inteligentnými zmluvami a virtuálnym strojom Ethereum (EVM). Blockchain Ethereum tiež umožňuje vytvoriť na jeho základe úplne nový token, ktorý možno použiť na presne vymedzený účel. Nižšie nájdete najpopulárnejšie tokeny Ethereum:



ERC-20 – najbežnejší typ tokenov Ethereum. Nasledujúce tokeny: Uniswap, Binance Coin alebo Tether, ktorý sa považuje za digitálny odraz amerického dolára, fungujú na báze ERC-20.

– najbežnejší typ tokenov Ethereum. Nasledujúce tokeny: Uniswap, Binance Coin alebo Tether, ktorý sa považuje za digitálny odraz amerického dolára, fungujú na báze ERC-20. ERC-223 – token svojou konštrukciou veľmi podobný ERC-20 s takým rozdielom, že tokeny ERC-223 nemožno stratiť v dôsledku chybnej transakcie.

– token svojou konštrukciou veľmi podobný ERC-20 s takým rozdielom, že tokeny ERC-223 nemožno stratiť v dôsledku chybnej transakcie. ERC-721 – takzvané non-fungible tokeny (NFT). Majú svoju vlastnú, jedinečnú hodnotu priradenú každému jednotlivému tokenu. Tokeny tohto typu sú čoraz populárnejšie a používajú sa na vytváranie jedinečných zberateľských predmetov alebo umeleckých diel.



Vzhľadom na decentralizáciu je Ethereum ťažkým terčom pre podvody a cenzúry. Cieľom ETH je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť v porovnaní s tradičnými zmluvami a znížiť súvisiace náklady. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by nemalo byť prekvapením, že Ethereum je druhou najdôležitejšou kryptomenou na trhu a kapitalizácia ETH v septembri 2021 dosiahla približne 400 miliárd USD.

Ako obchodovať s Ethereom? – krypto burza a CFD

S ETH môžete obchodovať rôznymi spôsobmi, napr. môžete si otvoriť krypto účet a nakupovať kryptomenu prostredníctvom burzy Ethereum (ETH). To zahŕňa rovnaké výhody a nevýhody ako v prípade nákupu Bitcoinu. Ľudia, ktorí hľadajú spôsob aktívneho obchodovania s kryptomenami, by sa mali zaujímať o CFD na Ethereum. Rozdielové zmluvy (CFD) umožňujú získať expozíciu na Ethereum, pričom investori môžu zaujať dlhé aj krátke pozície. Treba mať na pamäti, že v prípade derivátov investor fyzicky nevlastní ETH, ale iba získava alebo stráca v dôsledku zmeny ceny podkladového inštrumentu (v tomto prípade Etherea). To má svoje výhody, pretože vďaka derivátom nemusí investor používať kryptomenovú peňaženku ani nakupovať Ethereum prostredníctvom neregulovaných kryptobúrz.



Táto metóda môže byť mimoriadne výhodná, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že ETH a trh s kryptomenami vo všeobecnosti sú náchylné na (často výrazné) cenové výkyvy. Pri obchodovaní s CFD na Ethereum sa však obchoduje s pákovým efektom. To znamená, že s relatívne malým vkladom môžete otvoriť a spravovať pozíciu, ktorá je dvakrát vyššia (pozrite si aktuálnu ponuku kryptomien v XTB). Využívanie pákového efektu pri obchodovaní umožňuje dosahovať atraktívne zisky, ale znamená aj riziko vážnych strát. Viac informácií o pákovom efekte nájdete tu – nezabudnite však, že volatilita zvyšuje riziko.

Obchodovanie s Ethereom – príklad používania CFD na Ethereum

Rozdielové kontrakty CFD na Ethereum umožňujú investorom otvoriť dlhé aj krátke pozície – je teda možné dosahovať zisky z nákupu aj predaja ETH prostredníctvom shortovania kryptomeny. To je v prípade takých volatilných trhov, ako je trh s kryptomenami, veľmi dôležité, pretože investori sa môžu ľahko prispôsobiť podmienkam v grafe.



Nasledujúci graf ukazuje, aké užitočné sa môžu stať CFD pri obchodovaní s Ethereom. Po vytvorení lokálneho vrcholu vytvorila cena kryptomeny klesajúci kanál, ktorý by skúsený obchodník mohol využiť na otvorenie a uzavretie aspoň niekoľkých pozícií so ziskom.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Nesmieme zabudnúť na riziko, ktoré je s pákovým efektom spojené. Ako môžete vidieť na grafe, poklesy ceny Etherea sa časom zrýchlili, čo viedlo k rýchlemu prerazeniu klesajúceho kanála. Nákup CFD na Ethereum by v tomto momente pravdepodobne skončil vážnymi stratami alebo – v prípade nedodržania zásad riadenia rizika – stratou časti Vášho kapitálu.

Ethereum a Bitcoin – podobnosti a rozdiely

Ethereum je forma digitálnej meny, ktorá sa vytvára a uchováva elektronicky. Na rozdiel od tradičných, fyzických mien, ako sú euro alebo dolár, sa Ethereum nevyskytuje v tlačenej podobe. Rovnako ako Bitcoin, aj táto kryptomena funguje na báze decentralizovanej platobnej siete, ktorá umožňuje anonymné online platby bez potreby využívať služby banky alebo tretej strany. Ako druhá najväčšia kryptomena po Bitcoine sa mu Ethereum nepochybne podobá. Existuje však niekoľko kľúčových rozdielov:



Technológia blockchain: V porovnaní s Bitcoinom umožňuje Ethereum oveľa rýchlejšie vytváranie tzv. blokov, t. j. záznamov o transakciách s kryptomenami, čo znamená rýchlejšie spracovanie transakcií. Vďaka uvedenej efektívnosti je vhodnejší na spracovanie transakcií než na uchovávanie hodnôt.

V porovnaní s Bitcoinom umožňuje Ethereum oveľa rýchlejšie vytváranie tzv. blokov, t. j. záznamov o transakciách s kryptomenami, čo znamená rýchlejšie spracovanie transakcií. Vďaka uvedenej efektívnosti je vhodnejší na spracovanie transakcií než na uchovávanie hodnôt. Trvanie transakcií: Vzhľadom na rozdiely v technológii blockchain sa transakcie v Ethereu zvyčajne potvrdzujú v priebehu niekoľkých sekúnd než minút.

Vzhľadom na rozdiely v technológii blockchain sa transakcie v Ethereu zvyčajne potvrdzujú v priebehu niekoľkých sekúnd než minút. Sieť: Technológia, na ktorej je Ethereum založené, umožňuje na jednej strane používanie kryptomien, ako je to v prípade Bitcoinu, a na druhej strane vytváranie počítačových aplikácií. To znamená, že sa dá použiť nielen na uzatváranie kryptomenových transakcií, ale aj na kódovanie a obchodovanie so všetkým možným, napr. so zmluvami o predaji bytov. V dôsledku toho je Ethereum atraktívnejšie pre väčšie spoločnosti.

Technológia, na ktorej je Ethereum založené, umožňuje na jednej strane používanie kryptomien, ako je to v prípade Bitcoinu, a na druhej strane vytváranie počítačových aplikácií. To znamená, že sa dá použiť nielen na uzatváranie kryptomenových transakcií, ale aj na kódovanie a obchodovanie so všetkým možným, napr. so zmluvami o predaji bytov. V dôsledku toho je Ethereum atraktívnejšie pre väčšie spoločnosti. Zisky z ťažby: Zisk z ťažby Bitcoinu sa každé štyri roky znižuje o polovicu a v súčasnosti dosahuje 6,25 Bitcoinu (september 2021). Zisky z ťažby Etherea závisia od proof-of-work algoritmu nazývaného Ethash a dosahujú 5 etherových jednotiek za blok.

Hodnota Etherea – čo ovplyvňuje cenu Etherea?

Nakoniec bude ocenenie Etherea, ako v prípade takmer každého aktíva na trhu, závisieť od konečného výsledku boja medzi silami dopytu a ponuky. Napriek tomu, ako každá kryptomena, aj Ethereum je náchylné na cyklické výkyvy súvisiace so situáciou samotného Bitcoinu. Najstaršia z kryptomien si stále udržiava svoju dominanciu na trhu, takže akýkoľvek náhly pohyb kurzu BTC by sa mal vo väčšej či menšej miere odraziť na hodnote Etherea.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation

Ako môžete vidieť vyššie, grafy Etherea a Bitcoinu (svetlomodrá) sú si nápadne podobné. Medzi týmito dvoma kryptomenami teda existuje jasná korelácia a túto skutočnosť môžete úspešne využiť pri vlastnom obchodovaní. Okrem toho je Ethereum aj volatilnejšie ako Bitcoin. Preto možno s použitím burzovej terminológie povedať, že Ethereum má vyššiu betu ako Bitcoin. Rozdielov ovplyvňujúcich ocenenie oboch kryptomien je však viac! Tie najdôležitejšie sú uvedené nižšie:

Žiadne obmedzenia ponuky – v prvom rade stojí za to venovať pozornosť ponuke mincí - coinov. V prípade Bitcoinu existuje jasný limit 21 miliónov kusov BTC. Ethereum takýto limit nemá a ponuka ETH sa môže každých 12 mesiacov zvýšiť o 18 miliónov nových kusov. To môže byť hlavným dôvodom, prečo má Ethereum napriek širšiemu spektru využitia stále nižšiu hodnotu ako Bitcoin.

Tokeny ERC-20 – rastúci počet vývojárov, ktorí vytvárajú nové, často jedinečné a prevratné aplikácie, používa Ethereum ako špecifický druh paliva, ktoré je potrebné na udržanie fungovania nového ekosystému. Mnohé tokeny založené na Ethereum zaznamenali celosvetový úspech, čo len stimuluje dopyt po ETH.

Počet transakcií – vysoký objem transakcií zvyšuje výšku transakčných poplatkov na blockchaine Ethereum. Tie sa platia ťažiarom, ktorí svoje Ethereum často predávajú na trhu, čím zvyšujú jeho ponuku. Transakčné poplatky sa však tiež platia v mene Ethereum, preto zvýšenie transakčných nákladov prispeje k zvýšeniu dopytu po ETH.

Bitcoin alebo Ethereum? Čo si vybrať?

Ethereum, ako druhá najväčšia kryptomena z hľadiska kapitalizácie, je rozhodne rovnako populárna ako Bitcoin. Na druhej strane je to však vlastne BTC, ktorý má vo svete kryptomien jedinečné postavenie. Čo si vybrať?

Bitcoin je určite dobrým prostriedkom na uchovávanie hodnoty, ale použiteľnosť Etherea a možnosť vytvoriť akýkoľvek token založený na blockchaine ETH robí budúcnosť ETH jasnou. Účastníci trhu s kryptomenami stále čakajú na ďalší vývoj Etherea 2.0, ktoré je v čase tvorby tohto článku (september 2021) stále vo fáze beta. ETH 2.0 umožní používateľom okrem iného získavať úroky zo svojich tokenov Ethereum. Vývojári navyše sľubujú, že nová sieť bude ešte bezpečnejšia, rýchlejšia a lacnejšia na používanie.

Od začiatku roka do 1. septembra 2021 sa cena Bitcoinu zvýšila približne o 40 %. V rovnakom období zaznamenalo Ethereum desaťnásobný nárast, ktorý sa začal v januári približne od 760 USD a začiatkom septembra testoval oblasť 3 900 USD.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

XStation 5 ponúka širokú škálu nástrojov technickej analýzy. Pri porovnaní grafov Bitcoinu (vľavo) a Etherea (vpravo) je korelácia medzi týmito dvoma kryptomenami jasne viditeľná už na prvý pohľad. Napriek tomu bol v roku 2021 na grafe Etherea zaznamenaný oveľa vyšší nárast ako v prípade Bitcoinu. Zdroj: xStation5

Keď má informovaný investor na výber medzi dvoma populárnymi kryptomenami, mal by pamätať na diverzifikáciu. Neustále rozširovaná ponuka XTB zahŕňa CFD nielen na Ethereum alebo Bitcoin, ale v rámci jedného brokerského účtu v ponuke nájdete aj Litecoin, Bitcoin Cash alebo Ripple. Snaha vybrať si jedinú najsľubnejšiu kryptomenu sa môže ukázať ako neúspešná. Navyše, vhodná diverzifikácia zároveň zníži celkové riziko portfólia a môže priniesť pozoruhodné zisky z expozície na dynamickom a perspektívnom trhu kryptomien.