Solana trading – Ako začať investovať do Solana (SOL)?

Čas čítania: 10 minute(s)

Nie je to tak dávno, čo bola Solana jedným z mnohých kryptomenových projektov a nič nenaznačovalo jej veľkolepý vzostup do TOP 10 kryptomien. Projekt má veľmi zaujímavé spektrum aplikácií v modernom svete.

Solanu vytvoril Anatoly Yakovenko, bývalý inžinier z amerického Qualcommu (QCOM), spolu so svojim kolegom Gregom Fitzgeraldom. Od začiatku bolo cieľom Solany konkurovať Ethereu, a to vytvorením konkurenčného blockchainu, na ktorom by sa dali stavať decentralizované aplikácie alebo iné kryptomenové projekty. Po dlhú dobu boli najväčšími problémami Etherea vysoké transakčné poplatky v sieti, ktoré sa nazývajú „Gas fee“ a model proof of work.

Solana preto vytvorila konkurencieschopný, škálovateľný systém s nižšími poplatkami, s inovatívnou kombináciou organického algoritmu „Proof of stake“ a „Proof of history“. Nižšie vám načrtneme, čo vlastne Solana je, prečo vďačí za svoj doterajší úspech a ako do nej môžete investovať.

Krátka história Solany

Solana bola vyvinutá ako súkromný projekt a nebyť programátorských skúseností jej tvorcov, pravdepodobne by nikdy nevznikla.

Implementáciou kódu Anatolija Jakovenku v programovacom jazyku C sa vývojárom podarilo presunúť celú jeho súkromnú kódovú základňu do iného programovacieho jazyka s názvom „Rust”, čo podporil Jakovenkov priateľ a programátor Greg Fitzgerald.

Fitzgerald sa potom pustil do realizácie Yakovenkovej „bielej knihy” tým, že projekt predstavil investorom a prvýkrát demonštroval jeho schopnosti vykonaním 10 000 overených transakcií za takmer 0,5 sekundy. Následne Stephen Akridge, ďalší Jakovenkov spolupracovník, ukázal, že priepustnosť by sa dala ďalej zvýšiť presunutím overovania podpisov v blockchaine na GPU.

S týmito míľnikmi založil tvorca Solany so svojimi priateľmi, ktorí boli aj programátori, spoločnosť s názvom Loom, ktorá bola nakoniec uzavretá, pretože názov bol podľa ich názoru príliš podobný Ethereu. Preto bol nakoniec názov zmenený na Solanu, ktorá prevádzkuje token SOL.

V júni 2018 bola Solana rozšírená na prevádzku v cloudových sieťach a v júli toho istého roku Solana sprístupnila autorizovanú verejnú testovaciu sieť, ktorá neustále podporuje masívnych 250 000 transakcií za sekundu. Do decembra 2021 sieť Solana spracovala viac ako 40 miliárd transakcií pri priemerných veľmi nízkych nákladoch 0,00025 USD na transakciu.

V súčasnosti je Solana po cenovej rally z roku 2021 v TOP desiatke v rebríčku kapitalizácie kryptomien. Najväčšími súpermi projektu sú Cardano (ADA) a Ethereum (ETH). Projekt tiež upútal pozornosť Bank of America, ktorá oznámila, že Solana má ambíciu stať sa gigantom vo svete kryptomien ako spoločnosť Visa vo svete fiat mien. Takže… pozrime sa na to.

Viac si o kryptomenách môžete prečítať tu.

Solana ako „zabiják Etherea“

Solana teda kombinuje bezpečnosť, škálovateľnosť a decentralizáciu. Dizajn zahŕňa sadu softvérových algoritmov, ktoré, keď sa skombinujú za účelom implementácie blockchainu, umožňujú transakčnú priepustnosť škálovať úmerne možnostiam siete, vďaka čomu je architektúra Solana schopná spracovať až 710 000 transakcií za sekundu v štandardnej gigabitovej sieti až do až 28,4 miliónov na 4 gigabitovej sieti.

Model PoS umožňuje tým, ktorí schvaľujú transakcie pridané do hlavnej knihy blockchainu, overiť počet SOL tokenov, ktoré držia, zatiaľ čo model PoH im umožňuje pridávať časové certifikáty pre tieto transakcie a overovať ich ešte rýchlejšie.

Rýchlo rastúca kryptomena Solana a jej rastúca popularita jej umožňujú porovnávať sa s Ethereom, najväčším blockchainom pre decentralizované aplikácie (dApps). Solana aj Ethereum majú možnosť využívať chytré kontrakty, ktoré sú najdôležitejšie pre prevádzku moderných aplikácií využívajúcich decentralizované financie a nedeliteľný token a technológiu NFT. Oba tieto blockchainy tiež ponúkajú platformy, ktoré umožňujú interakcie v alternatívnom virálnom svete Metaverse. Pre Solanu je to projekt s názvom Portals, pre Ethereum je na tomto blockchaine postavených niekoľko veľkých projektov vrátane Decentraland, Sandbox, Axie Infinity a UFO Gaming.

Napriek svojej popularite je Ethereum blockchain, ktorý zatiaľ funguje na základe zastaraného modelu Proof of Work (PoW), kde si ťažiari navzájom konkurujú svojou výpočtovou silou riešením pokročilých „hádaniek“ pre overovanie transakcií na blockchaine. Vďaka tomu je sieť veľmi energeticky náročná a kontroverzná, pretože je škodlivá pre životné prostredie, a má tendenciu sa „upchávať“, keď objem transakcií neumožňuje systému držať krok. Vďaka tomuto modelu sú navyše ceny transakcií v sieti veľmi vysoké, takže „poplatky za plyn“ na ETH dosiahli v roku 2021 vrchol 70 USD za transakciu.

Veľká časť pozornosti, ktorú Solana priťahuje, sa preto sústredí na jej ekologické modely schvaľovania transakcií, rýchlosť spracovania a nízke transakčné náklady. Solana spracováva až 50 000 transakcií za sekundu za štandardných podmienok za zlomok jedného centu.

Ethereum má zatiaľ výhodu prvého ťahu oproti iným projektom a môže počítať s inštitucionálnou podporou vďaka svojej obľube medzi vývojármi a užívateľmi sietí.

Treba však mať na pamäti, že nové projekty rýchlo rastú a akákoľvek technologická výhoda, ktorú Solana má, by mohla byť z dlhodobého hľadiska zásadná a mohla by prispieť k odstráneniu Etherea z trhu, podobne ako sa to stalo niektorým spoločnostiam v dot-com bubline v na začiatku roka 2000.

Na druhú stranu, aj keď Solana konkuruje Ethereu, taktiež umožňuje na určitých platformách stavať mosty medzi týmito blockchainmi. Napríklad platforma Power Ledger aktuálne funguje na tokene Ethereum, ale prevádzková platforma je založená na blockchaine Solana. Ak vznikne Ethereum 2.0, môže sa stať, že obe kryptomeny spoja svoje sily a vytvoria významný konkurenčný problém.

Ekosystém a prípady použitia

Solana rýchlo transformuje DeFi, dApps a digitálnu infraštruktúru. Platforma Oracle a kryptomena zodpovedná za „smart kontrakty“, Chainlink, uzavreli strategické partnerstvo so spoločnosťou Solana, ktoré umožní Solane prístup k riešeniu Oracle pre vytváranie aplikácií DeFI.

Spoločnosť MATH Global so sídlom v Singapure už skôr oznámila investičné partnerstvo so spoločnosťou Solana za účelom vývoja prípadov použitia, aplikácií a infraštruktúry na báze Solany pre jej portfólio podnikania. MathWallet je spoločnosť zaoberajúca sa kryptomenovou peňaženkou, ktorá poskytuje úložisko tokenov pre rôzne reťazce, podporuje uzly pre reťazce POS a ďalšie súvisiace služby. Ďalšia kryptomena založená na cene v amerických dolároch Stablecoin USDC je tiež integrovaná so Solanou vďaka jej škálovateľnosti, hospodárnosti a rýchlosti.

Solana má navyše celý ekosystém, ktorý sa skladá z niekoľkých stoviek rôznych projektov fungujúcich na blockchaine Solana. Tieto projekty využívajú moderné technológie a tešia sa rastúcej obľube nových užívateľov.

Projekty Metaverse

Portál je online platforma metaverse postavená na systéme Solana. Vývojári vytvorili platformu, kde môžu používatelia navštíviť virtuálne metropoly, ktoré napodobňujú Tokio a New York. Platforma nezačala predajom virtuálnych nehnuteľností ako väčšina ostatných platforiem metaverse, ale zameriava sa na budovanie hráčskych zážitkov.

Portál v konečnom dôsledku samozrejme umožní obchodovanie s virtuálnymi nehnuteľnosťami a využívanie technológie „smart kontraktov“. Navyše pravdepodobne každý hráč bude môcť mať v hre svojho vlastného avatara, teda digitálny ekvivalent. Najväčšie krypto burza na svete Binance vybuduje svoju vlastnú kanceláriu v metaverznom svete zvanom Portál.

Staking

SOL je hlavný token Solany, ktorý funguje podobným spôsobom ako tokeny Ethereum ERC-20. Jeho hlavné využitie je pre decentralizované finančné aplikácie. SOL platí za transakcie v ekosystéme siete Solana.

Medzi jeho ďalšie využitie patrí zabezpečenie siete a podpora siete Solana pomocou nástrojov, ako je staking, ktorý umožňuje hladký tok transakcií naprieč blockchainom Solana. Za staking sú validátori odmenení časťou transakčných poplatkov. Dokonca aj menší užívatelia s malými podielmi SOL môžu posielať svoju kryptomenu do väčších peňaženiek veľkých validátorov, čo zvyšuje šancu na prijatie viacerých blokov na blockchaine. Malí investori tak môžu zarábať spoločne so svojimi väčšími kolegami.

Ponuka tokenov SOL je rovnako ako u Cardana alebo Bitcoinu obmedzená av súčasnosti činí 488,6 miliónov, z ktorých viac ako 60 percent je už v obehu.

„Play to Earn“ model a NFT

V súčasnej dobe zažívajú hry založené na blockchaine skutočnú renesanciu vďaka modelu Play to Earn, prostredníctvom ktorého hráči rozvíjajú svoje postavy a zarábajú peniaze vo virtuálnom svete. Star Atlas je hra v ekosystéme Solana, v ktorej hráči súťažia o územie vo vesmíre a organizujú v ňom misie alebo bitky. Vďaka inovatívnej ekonomike umožňuje hra rozvíjať svojim hráčom virtuálne kariéry a vymieňať si neprenosné tokeny NFT, ktoré im umožňujú nakupovať nové vozidlá, zdroje, zbrane a vybavenie.

DEX a DAO

Decentralizovaná aplikácia Mango má za cieľ využiť likviditu a užitočnosť tradičného finančného sveta pre použitie v decentralizovanom financovaní zvanom DeFi. Mango je ďalej decentralizovaná autonómna organizácia DAO, v ktorej o jeho úpravách rozhoduje komunita a využíva decentralizovanú burzu Serum DEX, kde je ponúkané obchodovanie s mnohými inštrumentmi s minimálnymi poplatkami.

Mango taktiež ponúka úročenie vkladov a ponúka úvery. Mechanizmus protokolu spoločnosti Mango umožňuje v prípade potreby kedykoľvek vybrať vypožičaný kapitál, čím sa minimalizuje riziko pôžičiek.

Blockchainové sociálne platformy

Technológia blockchain prináša revolúciu vo financiách a zefektívňuje centralizované platformy sociálnych médií. Media Network bežiaci na blockchaine Solana je ďalším ukážkovým príkladom.

Ako peer-to-peer sieť na doručovanie obsahu medzi užívateľmi umožňuje Media Network užívateľom vytvárať a pristupovať k ľubovoľnému obsahu s úplnou anonymitou bez postupov KYC. Projekt Media Network rozširuje rozsah aplikácií pre aplikácie v ekosystéme Solana o moderný softvér a možnosti vývoja.

Chytré zmluvy a najlacnejšia DeFi platforma

Primárnou funkciou projektu Serum DEX je decentralizovaná výmenná platforma a je to jedna z najpoužívanejších aplikácií na kryptomene Solana. Serum DEX umožňuje obchodovanie z rôznych blockchainov, vrátane stablecoinov, ktoré napodobňujú ceny skutočných mien. Open-source projekt na blockchaine Solana sa neustále vyvíja a umožňuje vývojárom pracovať na vlastných finančných projektoch.

Sérum DEX odráža transakcie blockchainu Solana takmer okamžite. Transakčná cena je 0,00001$, vďaka čomu je Serum DEX najlacnejšou decentralizovanou burzou medzi všetkými platformami v decentralizovanom financovaní DeFi. Platforma zároveň využíva najmodernejšie finančné technológie známe ako „chytré / smart“ zmluvy, ktoré plne automatizujú obchodné procesy.

Výnosový protokol

Raydium ponúka platformu automatizovaného tvorcu trhu (AMM). Ako ďalšiu populárnu aplikáciu na Solane a decentralizovanej burze. Raydium poskytuje rôzne zariadenia pre členov Serum DEX spolu s ďalšími funkciami, medzi ktoré patria výnosové protokoly a pokročilé nástroje pre skúsených užívateľov, ktorí hľadajú profesionálne finančné služby.

V Raydium majú užívatelia vlastníctvo a prístup k svojim súkromným kľúčom a platforma postráda pády, ku ktorým dochádza na centralizovaných platformách alebo cenzúre. Radium je úplne transparentný open source aplikácia v systéme Solana a ponúka okamžité obchodovanie s tokenmi pomocou najmodernejších obchodných nástrojov a priemerné poplatky za obchodovanie sú menej ako jeden cent!

One-stop-shop

Coin98 je decentralizovaná aplikácia typu one-stop-shop, ktorá používateľom a vývojárom ponúka širokú škálu produktov DeFi vrátane finančných služieb, ako sú protokoly pôžičiek a pôžičky. Stredobodom ekosystému Coin98 Finance je však agregátor likvidity a decentralizovaná burza.

Za nízke poplatky v sieti poskytuje Coin98 vzdelávacie materiály a analytické nástroje v rámci svojho ekosystému. Coin98 je tiež informačné centrum platenej platformy, ktoré predstavuje relevantný výskum a novinky v odvetví vývoja blockchainu Solana.

Budúce cenové spúštače

Čo spôsobí ďalšie zvýšenie cien projektu Solana? Nasledujúce body a príklady by mohli zapríčiniť zvýšenie ceny.

Vývoj systému Solana

Hlavným cieľom Solany je preklenúť priepasť medzi digitálnymi menami a fiat menami. K tomu využíva SOL futuristické technológie, ako sú:

distribuované systémy identity,

distribuovaná výmena dát,

protokoly „Proof of Stake“ a „Proof of History“,

distribučné postupy a „smart kontrakty“.

Komplexný ekosystém dáva priestor pre nové príležitosti v konkrétnom trhovom odvetví, ktoré deklarujú vysoký záujem o takúto technológiu. Komunitu Solany navyše tvoria prominentní vývojári, držitelia inštitucionálnych tokenov, validátori a ďalší jednotliví členovia podporujúci celý systém. Vďaka tomu rozvoj siete pravdepodobne priláka viac ľudí a inštitúcií do komunity Solana.

Vývoj „smart contracts“

Dnes má mnoho kryptomenových platforiem technológiu, ktorá ich stavia nad Bitcoin alebo dokonca Ethereum. S popularizáciou „smart kontraktov“ a systému, ktorý Solana má, sa môže cena kryptomeny výrazne zvýšiť. To používateľom umožní utrácať peniaze a zdieľať dáta na SOL. V tomto ekosystéme inteligentné kontrakty zabezpečujú, že transakcie sú lacné bez ohľadu na sumu, o ktorú ide, čím sa eliminuje „ľudská chyba“ alebo akýkoľvek iný rizikový faktor zachytenia finančných prostriedkov, podvodu alebo inej chyby.

Priťahovanie komunity a trend Metaverse

Mnoho systémov v kryptosfére ťažilo z komunitných platforiem a zapojenia vlastníkov tokenov. Účastníci trhu s kryptomenami si pamätajú vzostup cien Dogecoinu spôsobený trendom na Redditu, ktorý vyniesol „meme-coin“ do top 10 kryptomien. Solana tiež rozvíja svoju komunitu, ktorá by mohla v nadchádzajúcich rokoch prispieť k rastu. Portál Solana tým, že si získa obľubu a tiež svojim systémom pravdepodobne zaujme investorov aj používateľov, a to aj vďaka trendu premeny skutočnej reality na virtuálny priestor s názvom Metaverse.

Trading Solany (SOL)

Máte možnosť obchodovať CFD na Solanu na našej platforme xStation.

Obchodovanie so Solanou je špekulatívne a relevantné sú iba pohyby ceny. Kryptomenu Solana môžete začať obchodovať tak, že uzavriete transakciu na CFD na Solanu (contract for differences / rozdielové zmluvy) a využijete plný potenciál finančnej páky. Tento druh kontraktu je finančná zmluva, ktorá vypláca rozdiely v cene vysporiadania medzi otvoreným a uzavretým obchodom bez fyzickej dodávky obchodovaného inštrumentu.

Obchodovanie Solany oslovuje obchodníkov a špekulantov, ktorí si uvedomujú riziko, ešte viac ako akýkoľvek iný CFD inštrument, pretože kolísanie cien na trhu kryptomien je obrovské aj bez pákového efektu. Finančná páka dáva investorom šancu, ale môže spôsobiť aj väčšie straty.

CFD na kryptomeny na xStation poskytujú výhody nulových poplatkov a provízií, nízkeho spreadu a možnosti využitia finančnej páky. Jedinými nákladmi sú swapové body, ktoré sa počítajú k výsledku otvorenej pozície každý deň po 00:00 v noci.

Vďaka pákovému efektu si obchodovanie na Solane vyžaduje len určité percento celej pozície. Napríklad pri použití pákového efektu 1:2 máte možnosť otvoriť kontrakt v hodnote 10 000 USD s použitím marže len 5000 USD.

CFD na Solanu vám poskytuje expozíciu voči aktuálnej trhovej cene najväčšej kryptomeny bez potreby vytvárania špeciálneho účtu na trhu kryptomien a bez komplikovaných metód vkladania finančných prostriedkov.

Obchodovanie CFD na kryptomenu Solana poskytuje aj možnosť otvoriť krátke pozície, na ktorých obchodníci zarábajú, keď cena klesá a trh kryptomien je v červených číslach. To Vám umožňuje realizovať počas obchodných seáns mnoho rôznych stratégií v závislosti od ceny Solany. Na našej obchodnej platforme poskytujeme aj množstvo rôznych ukazovateľov, ako napríklad RSI „Index relatívnej sily” alebo Fibonacciho úrovne a mnoho mnoho ďalších. Všetky z nich môžu Vaše obchodovanie ešte viac zefektívniť.

Tradičným spôsobom nákupu a investovania do Solany (SOL) je nákup kryptomeny na kryptoburzách, ale čoraz častejšie organizované hackerské útoky a problémy s výbermi nepovzbudzujú nových investorov k otváraniu účtov na kryptoburzách.

Cena kryptomeny Solana

Trh kryptomien je veľmi volatilný a ceny aj tých najlepších projektov sa môžu ľahko zmeniť o desiatky percent. Preto je sledovanie ceny také dôležité. V xStation poskytujeme kotácie kryptomeny Solana v reálnom čase, ktoré umožňujú aktívne obchodovanie kedykoľvek počas dňa alebo noci.

Solana – Obchodné hodiny

Ako je to s dostupnými obchodnými hodinami Solany? Táto informácia je dôležitá najmä pre denných obchodníkov. Obchodovanie je k dispozícii 7 dní v týždni 24 hodín denne s jednou technickou prestávkou z piatka na sobotu, ktorá začína v piatok od 22:00 SEČ a trvá do 12:00 SEČ v sobotu. Spotová cena je v čase, keď je trh uzavretý, statická. Vo všetkých ostatných časoch ceny neustále kolíšu.

Samozrejme, najlepší čas na obchodovanie kryptomeny Solana je v období veľmi vysokej likvidity, keď je tiež volatilita trhu vyššia.

Keď je na trhu vysoký obrat a zvyšuje sa objem obchodovania, zvyšuje sa aj volatilita. Vplyv na to môže mať zverejnenie dôležitých správ o kryptomenách, regulácie, informácie z tlače alebo aj pokles či prudký nárast ceny Bitcoinu.