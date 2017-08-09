Čo je forex?

Forex - tiež známy ako FX alebo menový trh - je miesto, kde sa jedna mena vymieňa za druhú za dohodnutú cenu. Ide o necentralizovaný trh, kde sa svetové meny obchodujú „over the counter“ (OTC). To znamená, že obchodovanie neprebieha pod dohľadom burzy a obchody sú rýchle a lacné.
Forex nikdy nespí
Forex obchodovanie umožňuje „špekulovať“ na pohyb menových cien pri nákupe jednej meny za druhú. Menové hodnoty proti sebe rastú (zhodnocujú sa) a klesajú (znehodnocujú sa), kvôli ekonomickým, geopolitickým a technickým faktorom.
Forex je globálny trh, ktorý je otvorený 24 hodín denne, päť dní v týždni (pondelok až piatok). Trh sa otvára spolu s východom slnka vo Welingtone na Novom Zélande, pokračuje ázijskými trhmi v Tokyu a Singapure. Následne sa presúva do Londýna, pred piatkovým večerným uzatvorením v New Yorku.
Aj keď trh ostane od piatku do nedele uzatvorený, akákoľvek makroekonomická či geopolitická udalosť v priebehu víkendu sa premietne na ocenení mien pri otvorení trhu v pondelok.Neexistuje väčší trh
Forex je najväčším trhom na svete s priemerným obratom viac ako 5 miliárd dolárov denne.
Je zriedkavé, aby mali dve meny rovnakú hodnotu v dlhodobejšom horizonte.
Pravdepodobne ani netušíte, že ste boli už niekedy v živote účastníkmi FX trhu. Predstavte si, že sa chystáte na dovolenku do USA. V takomto prípade si musíte vymeniť peniaze z eura (EUR) na americký dolár (USD).
V pondelok nájdete zmenáreň, v ktorej bude výmenný kurz pre EUR/USD 1,15. To znamená, že za každé euro, ktoré vymeníte, získate 1.15 amerického dolára. Vymeníte si teda napríklad 100 euro za 115 amerických dolárov.
O pár týždňov neskôr však prechádzate okolo zmenárne a vidíte, že kurz EUR/USD je 1,30. Vašich 100 euro má teraz hodnotu 130 amerických dolárov, čo je o 15 dolárov viac ako v prvom prípade. Počas tejto doby vzrástla hodnota eura voči doláru.
Základy obchodovania Forexu
Výmenné kurzy sa neustále menia v závislosti od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí napríklad sila ekonomiky. Forexoví obchodníci majú záujem profitovať práve na týchto cenových pohyboch pri raste či poklese hodnoty menových párov.
Všetky forexové páry sú kótované ako jedna mena voči druhej. Prvá mena býva označovaná ako „základná“ a druhá ako „kótovacia“.
Každá mena môže posilňovať alebo oslabovať. Keďže sú teda v menovom páre dve meny, existujú v podstate štyri možnosti, na ktoré špekulujete, pokiaľ ide o forexové obchodovanie.
Pokiaľ veríte, že hodnota prvej meny vzrastie oproti hodnote druhej meny, vstúpite do nákupnej pozície (long). Pokiaľ však veríte, že hodnota prvej meny oproti hodnote druhej meny klesne, vstúpite do predajnej pozície (short).
Ak si teda myslíte, že USD oproti JPY posilní, vstúpite do nákupnej pozície na forexovom páre USD/JPY. Do tejto pozície tiež vstúpite, ak si myslíte, že JPY oslabí voči USD. Ak by ste mali pocit, že JPY voči USD posilní alebo USD voči JPY oslabí, vstúpite do predajnej pozície na USD/JPY.
Kvôli všetkým týmto faktorom Vám Forex ponúka niekoľko investičných možností.
