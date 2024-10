Čas čítania: 4 minute(s)

Existuje mnoho traderov s odlišnými pohľadmi na trhy. Nie je preto veľkým prekvapením, že existuje aj veľké množstvo obchodných stratégií. Niektorí obchodníci uprednostňujú dlhodobé investovanie, zatiaľ čo iní sa zameriavajú na scalping alebo intradenné obchodovanie. Pre niektorých sú najvhodnejšími nástrojmi pre analýzu trhu technické indikátory a patterny, zatiaľ čo ostatní vidia hodnotu vo fundamentálnej analýze. Aj keď môžu viesť všetky prístupy k zisku, nie je možné presne povedať, akým smerom sa bude v budúcnosti vyvíjať konkrétny menový pár alebo index. Ale čo ak by sme Vám povedali, že existuje stratégia, ktorá môže byť zisková aj vtedy, keď sa nemenia úrokové sadzby? Odpoveďou je Carry trade.

Čo presne znamená Carry trade

Carry trade je zaujímavá dlhodobá stratégia, ktorá vychádza z rozdielnych úrokových sadzieb po celom svete. Pri tejto stratégii investor predá určitú menu s relatívne nízkou úrokovou sadzbou a využije prostriedky na nákup inej meny s vysokou úrokovou sadzbou. V rámci tejto stratégie chce obchodník zarobiť na rozdiele úrokových sadzieb týchto dvoch krajín. Pozrime sa na krátky príklad. Investor si požičia japonský jen s úrokovou sadzbou blízko 0 %, prevedie na doláre a tie uloží s úrokom 2 %. Tak dosiahne 2% zisk každý rok za predpokladu, že sa úrokové sadzby nezmenia. A čo ak by to šlo pomocou finančnej páky? Návratnosť kapitálu by bola ešte vyššia!

Pri tejto stratégii je ale potrebné mať na pamäti jednu vec. Vezmime si príklad uvedený vyššie – ak dolár voči jenu prudko oslabí, mohol by byť tento obchod v strate, aj keby bol rozdiel medzi úrokovými sadzbami kladný. Je to tým, že by ste museli zaplatiť viac za jen predtým, než vrátite požičané peniaze. Taktiež kvôli páke môže aj malý pohyb spôsobiť väčšiu stratu. Na druhej strane to neznamená, že táto stratégia nedáva zmysel. So správnym prístupom môžete profitovať nielen na rozdiele úrokových sadzieb, ale tiež na výmennom kurze.

Ako využiť stratégiu v praxi

Východiskovým bodom stratégie Carry trade je rozdiel úrokových sadzieb dvoch mien. Na forexovom trhu sa tento rozdiel ukrýva za záhadným pojmom „swap“. Swap vzniká v dôsledku rozdielnych úrokových sadzieb pre jednotlivé meny. Vzhľadom k tomu, že meny sú vždy obchodované v pároch, musíte si vždy požičať jednu menu, aby ste si kúpili inú, takže musíte zaplatiť úroky za pôžičku, ale tiež získate úroky z meny, ktorú držíte. Ak je rozdiel medzi tým, čo zaplatíte a tým, čo dostanete, kladný, máte nárok na čistý swapový zisk. Ak je rozdiel záporný, znamená to, že zaplatíte za úroky viac, ako dostanete a z Vášho účtu bude odpočítaná príslušná čiastka za swap. Ako zistiť, či je rozdiel na zvolenom páre pozitívny? S platformou xStation 5 stačí dvakrát kliknúť na menový pár v okne Market Watch (Sledovanie trhu).

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Ako vidíte, xStation 5 vypočíta dennú hodnotu swapu, ktorá závisí na pozícií, ktorú zvolíte a na objeme obchodu. V tomto príklade pri long pozícii na AUDJPY to bude 1,44 EUR za deň pre každý lot. Ak pozíciu neuzavriete po dobu jedného roka, získate okolo 520 EUR iba na swapoch. Ak pôjde trh na druhú stranu, výsledná čiastka bude rozdielom medzi už spomínaným ziskom a stratou na tomto forexovom pohybe. Naopak, ak menový pár porastie, budete mať navyše dodatočný zisk. Takto funguje Carry trade, a preto ide o dlhodobú stratégiu. Čím ďalej zostáva pár s kladným Carry vo Vašom portfóliu, tým väčší je zisk.

Pravidlá stratégie

Príklad s AUDJPY popisuje, ako stratégia funguje v praxi. Ale existujú aj ďalšie pravidlá, ktoré stojí za to aplikovať, aby ste maximalizovali svoj potenciálny zisk. Tu sú:

Vyberajte si páry s najširším spreadom medzi úrokovými sadzbami Nájdite pár, ktorý je v trende Zhodnoťte mieru rizika a nastavte Stop Loss Sledujte pozíciu a zmeny sadzieb

Zatiaľ čo pravidlá 1 a 3 sú pre pokročilých obchodníkov celkom zrejmé, 2. a 4. pravidlo potrebujú ešte ďalšie vysvetlenie. Ako bolo povedané, výmenný kurz je pre Carry trade stratégiu najväčším rizikom. Pohybom na FX trhu nezabránite, ale môžete si vybrať pár, ktorý sa bude pohybovať Vaším smerom. Dôležité je, aby išlo o dlhodobý pohyb. Výber páru, ktorý sa pohybuje v dlhodobom alebo strednodobom trende, je to odpoveďou, ktorú hľadáme. Pozrime sa na krátky príklad.

Menový pár USDMXN sa pohybuje od začiatku roka 2017 v klesajúcom trende. Prvá polovica roka priniesla solídny pokles tohto páru, ktorý pokračoval ďalej. A navyše, short pozícia je na tomto páre spojená s kladným swapom, takže by sa zisk z tohto obchodu ešte zväčšil. Trh je v trende, swap je kladný – Carry trade funguje skvele.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Aké sú ale riziká? Výmenný kurz je to najväčšie a najdôležitejšie, ale mali by sme sledovať aj úrokové sadzby. Ak centrálne banky zostávajú pokojné a nemenia ich, toto riziko sa znižuje. Ak sa neustále menia podmienky, môžu sa zmeniť aj úrokové sadzby. Ako obchodníci by ste si mali dávať pozor na to, čo centrálne banky robia a aká je ich politika. Obzvlášť, ak obchodujete stratégiu Carry trade.