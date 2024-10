Vytvorenie krížovej meny

Čas čítania: 3 minute(s)

V našej ponuke je k dispozícii niekoľko krížových menových párov. EURUSD, USDJPY, GBPUSD – to sú najpopulárnejšie a tiež najdôležitejšie menové páry na FX trhu. Ako iste viete, existujú aj iné meny, ktoré stojí za to sledovať. Pozrime sa na krátky príklad. Medzi koncom roka 2008 a 2016 bol novozélandský dolár najsilnejšou menou z hlavných mien. V rovnakom čase bolo mexické peso najslabšie a strácalo 34 % oproti americkému doláru. Z vybraných mien by bolo pravdepodobne najlepšie vstúpiť do long pozície na NZDMXN. Tento menový pár je ale pomerne exotický a má nízku likviditu, preto je zložité nájsť ho v bežných forexových platformách. Nemajte ale obavy. Naša profesionálna obchodná platforma xStation 5 umožňuje nielen obchodovať viac ako 50 párov, ale môžete si ich vytvoriť omnoho viac. Ako? Odpoveď nájdete v tejto lekcii.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: Bloomberg

Takmer nekonečné možnosti

Začnime matematickým príkladom. Ak máte v platforme 30 mien, môžete otvoriť obchod na 840 menových pároch. A čo viac – ak máte 50 mien (mien, nie párov), môžete vstúpiť do short alebo long pozície na 2400 pároch! Prečo? Nie je to tak zložité, ako by sa mohlo zdať. Každý pár je tvorený dvomi menami. Podľa nášho príkladu môžete vziať 30 mien ako základných a 28 kótovacích. 28 preto, aby sme nevytvorili pár z rovnakej meny (napr. USD/USD) a pretože každý pár môže byť reverzný (predpokladajme, že USD/JPY je viac-menej to isté ako JPY/USD). Ako vidíte, čím viac mien v ponuke, tým viac párov je možné vytvoriť.

Ako vytvoriť krížový menový pár

Vráťme sa k páru NZDMXN. Skladá sa z NZD ako základnej meny a MXN ako meny kótovacej. Tento pár v xStation 5 nenájdete, ale v tejto pokročilej platforme si môžete vytvoriť syntetický krížový menový pár. Jediné, čo musíte urobiť, je nakúpiť NZDUSD a nakúpiť USDMXN. Prečo? Pretože týmto nakupujete novozélandský dolár za americký. Zároveň nakupujete americký dolár za mexické peso. Teraz máte pozície long na USD, short na USD, long na NZD a short na MXN. Tým to ale nekončí. Predstavte si, že sme v tomto príklade nakúpili 1 lot z každého páru. To znamená, že sme nakúpili 100 000 jednotiek amerického dolára (vďaka USDMXN), ale predali menej na NZDUSD. Prečo? Je to jednoduché. Vstupom do long pozície na NZDUSD sme nakúpili 100 000 jednotiek NZD. Pár je kótovaný na cene 0.7200 (len ako príklad), takže potrebujeme 72 000 jednotiek USD pre takúto pozíciu. Tak zostaneme na 100 000 dolároch v long pozícii a 72 000 v krátkej pozícii. Ako vidíte, je potrebná úprava. Môžete napríklad nakúpiť 0.72 lotu USDMXN a 1 lot NZDUSD. V takom prípade bude pozícia na USD neutrálna (72 000 jednotiek v oboch prípadoch, long aj short) a hodnota obchodu bude závisieť iba na tom, čo sa deje na NZD a MXN. Celý proces je tiež znázornený na príklade níže.

Čo ak by ste chceli vytvoriť krížový menový pár na CADMXN? Je to jednoduché. Predáte 1 lot USDCAD a nakúpite 1 lot USDMXN. S týmto pomerom predávate 100 000 USD za CAD a nakupujete 100 000 USD za MXN. Tým vstupujete do long pozície na CADMXN.

Avšak pri tomto procese musíte pamätať na dve dôležité veci. Po prvé, musíte otvoriť dva obchody, aby ste vytvorili špecifický kríž. To znamená, že potrebujete vyššiu maržu, ktorá zablokuje kapitál na Vašom obchodnom účte. Navyše spread na takomto syntetickom páre bude širší ako pri klasických FX pároch dostupných v obchodnej platforme. Preto je táto stratégia komplikovaná predovšetkým pre scalperov a intradenných obchodníkov, ktorých stratégie sa zameriavajú najmä na menšie pohyby počas dňa.

Ako vidíte, vytváranie krížových menových párov nie je tak komplikované, ako sa môže zdať. Tento proces vyžaduje určité náklady, ale výsledkom môžu byť vysoké zisky, omnoho vyššie ako pri klasických hlavných forexových pároch. Na druhej strane môže dôjsť aj k väčšej strate, ak sa trh bude pohybovať proti Vám. Vyplatí sa poznať riziká a vedieť, ako nastaviť Stop Loss predtým, než otvoríte obchod.