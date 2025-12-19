Ak si kladiete otázku do čoho investovať v roku 2026, odpoveď sa nebude točiť okolo jednej „zázračnej“ triedy aktív. Rok 2025 ukázal, že trhy vedia rásť aj v prostredí vysokej neistoty, no zároveň priniesol výraznú volatilitu. Pre rok 2026 preto dáva zmysel uvažovať najmä o diverzifikácii a kvalite.
Nižšie nájdete dva vzdelávacie materiály, ktoré vám môžu zodpovedať otázku: čo môže byť pre investorov v roku 2026 kľúčové. Rovnako vám poskytnú praktickú orientáciu na trhu aj potenciálne zodpovedať, kde investovať peniaze.
Kam investovať v roku 2026? Prečítajte si náš Výhľad trhu!
Rok 2025 sa niesol v znamení výrazného rastu amerických technologických akcií a zároveň priniesol nové rekordy na trhu drahých kovov. Popri tom však investorov sprevádzala zvýšená neistota a výrazné výkyvy na trhoch. Ako by mohol vyzerať rok 2026 z investičného pohľadu? Analytici investičnej platformy XTB sa pozreli na výhľad Slovenska, kľúčových svetových ekonomík aj na aktíva, ktoré sú populárne aj medzi slovenskými investormi.
Otázok na ďalší rok je viac: udržia akciové trhy silné tempo aj pri vysokých valuáciách? Posunú sa zlato a striebro k ďalším maximám? Budú centrálne banky pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, alebo sa opäť pripomenie riziko vyššej inflácie? A čaká nás „mäkké pristátie“ ekonomiky, alebo skôr scenár recesie? Aké trhy sa oplatí sledovať a do čoho sa oplatí investovať?
Všetko sa dozviete v našej predikcii:
V reporte sa dozviete:
- Slovensko: aké sú hlavné riziká a faktory, ktoré môžu ekonomiku podporiť v roku 2026?
- USA: prichádza obdobie menšej neistoty?
- Európa: ktoré problémy pretrvajú a kde sa dá hľadať optimizmus?
- EUR/USD: má euro priestor na ďalšie posilnenie?
- Zlato: má šancu posunúť sa k ďalšiemu veľkému míľniku?
- Ropa: možno očakávať pokračovanie poklesu cien?
- Akciové indexy: je na stole riziko novej „dot-com“ bubliny?
- Čo sa oplatí v roku 2026 sledovať a kam investovať peniaze?
- Ethereum vs. Bitcoin: môže Ethereum časom predbehnúť Bitcoin?
Do čoho sa oplatí investovať v roku 2026? Experti radia, na čo si dávať pozor a čo sledovať (video)
Získajte investičné tipy a strategické pohľady na rok 2026 s našimi expertmi z XTB!
Obsah videa:
- Geopolitické napätie nekončí
- Scénár eskalácie v Európe
- USA: ekonomika sa vyhne recesii a porastie nad očakávanie
- Fed zníži sadzby, ale dlhšie výnosy môžu rásť
- Refinancovanie amerického dlhu a voľba splatností
- Dolar v roku 2026
- Európa: rast zostane utlmený, ťahúňom bude Ázia
- Európa - investičné témy: obrana, banky, poisťovne, auto sektor
- Česko: silná ekonomika a stabillné sadzby
- AI potiahne trhy aj v roku 2026
- S&P 500 porastie
- Komodity: zlato nad 5 000 USD
- Striebro a ďalšie kovy
- Bitcoin ako alternatíva
- Ropad pod 50 USD
- Skrachuje Open AI?
- Čierne labute: Taiwan, Grónsko, rozpad globálneho poriadku
Trendy v investovaní a predpovede na rok 2026 nájdete aj v našom zázneme z Online investičnej konferencie (video)
Do akých skrytých príležitostí na trhu sa oplatí investovať? Ako jednotlivé aktíva ovplyvní geopolitika? Toto a ďalšie témy nájdete v našom zázname z Online investičnej konferencie 2025:
Témy konferencie boli:
- ETF ako najlepší štart – prečo sú ETF často najefektívnejší prvý krok do investovania (Richard Rumpel)
- Pasívne vs. aktívne investovanie – porovnanie prístupov, pre koho dáva zmysel ktorý štýl (panel: Holovka, Rumpel, Plecháč)
- Stock picking v roku 2026 – výber konkrétnych akcií, stratégie a na čo si dať pozor (panel: Cverna, Hájek, Píchová)
- Zlato vs. krypto v portfóliu – ako ich uchopiť v diverzifikácii, riziká a prínosy (panel: Tyleček, Karpiš, Kicom)
- Gen Z a investovanie – čo mladí investori robia inak a čo si z toho vziať (panel: Bajzík, Koběrský, Kinský)
- Ženy a investovanie – špecifiká správania, bariéry, inšpirácia a prístup k financiám (panel: Nováková, Píchová, Čupa)
- Aktuálne investičné príležitosti – konkrétne témy a nápady „čo teraz“ (panel: Horáček, Brychta, Vořechovský)
- Makrotrendy a trhy – veľké ekonomické trendy a ich dopad na trhy (panel: Peterka, Stroukal, Křeček)
Zhrnutie: kde investovať peniaze v ďalšom roku?
Rok 2026 môže byť o pokračovaní veľkých trendov (AI, produktivita, menová politika) a zároveň o vyššej citlivosti na politiku, infláciu a geopolitiku. Odpoveď na otázku: do čoho investovať? preto najčastejšie znie: kombinovať kvalitné akcie alebo indexy, doplniť diverzifikátory ako zlato a pristupovať ku komoditám a kryptu s opatrnosťou. Viac informácií nájdete v priložených materiáloch.
