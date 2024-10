Investovanie počas krízy: Stratégia a tipy

Čas čítania: 21 minute(s)

Zlé časy sa menia na dobré a tento vývoj je nekonečný. Môžeme si byť istí, že počas nasledujúcich desaťročí dôjde k niekoľkým krízam a pádom na burze. Ako na to reagovať? Prečo je povedomie o cyklickosti také dôležité pre orientáciu v dobách neistoty?

Ceny aktív na finančných trhoch do značnej miery záviseli od emócií účastníkov trhu. Ich kolísanie znamená, že obdobia dočasnej paniky a eufórie sú cyklické. Sú neoddeliteľnou súčasťou „mechaniky“ trhu, a pretože sa ľudská psychológia za posledné stovky rokov výrazne nezmenila, dochádza pravidelne k finančným krízam a krachom. A pravdepodobne k nim bude dochádzať aj v budúcnosti. Obvykle kríze predchádza obdobie, počas ktorého sa väčšina investorov mýli, hnaná chamtivosťou.

Takéto situácie môžu viesť ku krachu a môžu byť zvesťou dlhotrvajúcej krízy, poháňanej strachom investorov. Medzi najmarkantnejšie príklady patrí krach v roku 2020 spôsobený vírusom Covid-19, dot-com bublina v roku 2000 a Veľká hospodárska kríza v roku 1929, po ktorej trvalo americkému akciovému trhu takmer 25 rokov, kým sa zotavil.

V dobrých časoch investori preceňujú hodnotu niektorých spoločností a podceňujú riziko. To je charakteristický prvok skvelej ekonomiky, počas ktorej si nikto nerobí starosti s budúcnosťou. Kontrola rizika a neistota ustupujú do pozadia. Obvykle však nejaká nečakaná udalosť ukáže, že skutočnosť nie je taká skvelá. Môže to byť systémový problém vo finančnom sektore, ako boli hypotekárne úvery v roku 2008, vojna alebo obdobie hospodárskeho poklesu. Počas recesie začínajú klesať zisky a tržby podnikov. Dôsledok? Eufória sa nakoniec mení na paniku a vedie k drastickému poklesu cien. Počas nich sa trh zbavuje aktív, ktoré mal donedávna rád. Investori vidia budúcnosť čierno. Verí, že pre veci, ktoré vlastnia, neexistuje príliš nízka cena. Časom sa ukáže, že sa opäť mýlili, a trh sa začne zotavovať.

Ako prežiť a orientovať sa v takej šialenej dobe? Poďme si prejsť stratégie a tipy pre úspešné investovanie v čase krízy. Dokážete si osvojiť nástroje potrebné na rozhodovanie a ochranu svojho portfólia v nepokojných časoch? V tomto článku budeme analyzovať akciový trh ako najlepšiu mierku pre „krízovú analýzu“.

Strach a chamtivosť – kyvadlo na trhu

Kríza sa lepšie vykladá a chápe ako proces, v ktorom každá nasledujúca udalosť vyplýva z inej. Navyše, rovnako ako pri pohybe kyvadla, je jeho poloha utváraná „fyzikálnymi silami“. Za stovky rokov bolo napísané nespočet kníh, ktoré pojednávajú o chamtivosti a strachu. Tieto dve extrémne emócie silne ovplyvňujú správanie investorov – a následne aj ceny. Napríklad ak tržby alebo zisky podnikov klesnú o niekoľko percent, ceny akcií môžu klesnúť o desiatky percent.

Naopak, ak index HDP vzrastie o niekoľko percent a príjmy či zisky sa zvýšia o niekoľko desiatok percent, ceny akcií môžu rásť dvojnásobne, trojnásobne či päťnásobne. To dokonale vystihuje povahu trhu, ktorý má tendenciu prehnane reagovať – ako na zlé, tak na dobré správy. Ako však hovorí Charlie Munger, spoluzakladateľ spoločnosti Berkshire Hathaway a priateľ Warrena Buffetta: „V krátkodobom horizonte je trh hlasovacím zariadením, v dlhodobom horizonte zariadením na váženie“. Čo však z týchto slov skutočne vyplýva?

Ako využiť krízu ako príležitosť?

Investori sú kvôli kríze pesimistickí a predávajú akcie stále lacnejšie. Dlhodobým investorom, ktorí chcú nakupovať akcie za nižšie ceny, nezostáva nič iné ako čakať. Prečo? Aby mohol kupujúci lacno nakúpiť akcie spoločností, musí stretnúť predávajúceho, ktorý je ochotný ich lacno predať. V dobrých časoch sa investori zdráhajú predávať akcie lacno.

Teda. Hľadať príležitosti na trhu spravidla znamená nakupovať akcie v čase, keď je sentiment veľmi zlý a panuje všeobecná averzia k riziku. Je však potrebné vedieť, aké akcie nakupovať a ako ich oceniť, aby ste získali istotu, že akcie sú skutočne lacné. Táto zručnosť môže znamenať schopnosť vykonávať fundamentálnu analýzu, hlboké porozumenie riziku, psychológiu a to, čo Howard Marks nazýva „myslenie druhej úrovne“. Čo pomáha investorom nakupovať akcie skutočne lacno?

Chladná myseľ a nepodliehanie emóciám, ako je chamtivosť a strach.

Schopnosť vyhodnotiť náladu na trhu a cyklus.

Riadenie rizík.

Znalosť fundamentálnej analýzy.

Oprávnená investičná agresivita (keď sa zvyšuje riziková prémia a zvyšuje sa bezpečnostné rozpätie).

Panika obvykle prináša veľké poklesy, ktoré môžu trvať relatívne krátku dobu. Čas na rozhodovanie tak môže byť tiež obmedzený. Manažér a spoluzakladateľ fondu Oaktree Capital Howard Marks vysvetlil, ako prebiehajú cykly na akciovom trhu, a to v troch fázach.

Tri fázy na trhu

Na začiatku býčieho trhu, kedy sa trh odlepuje od cenového dna a depresie len niekoľko málo ľudí, ktorí uvažujú inak ako všetci ostatní, investori nakupujú akcie, pretože vidia potenciál pre budúce zlepšenie nálady. Akcie začínajú pomaly rásť a stále viac investorov vidí, že skutočne dochádza k zlepšeniu. V záverečnej fáze sa už všetci investori zhodujú, že sa situácia zlepšila. V tejto fáze cyklu mnohí očakávajú, že sa situácia bude len zlepšovať. Posledný kupujúci akceptujú najnižšiu prémiu, za riziko, ktoré podstupujú (ocenenie akcií je už vysoké).

Investori reagujú na udalosti extrémnym spôsobom, ale z dlhodobého hľadiska sa ceny akcií riadia skutočným stavom a finančnou situáciou spoločností.

Výnimočné situácie paniky a eufórie môžu vytvoriť príležitosti pre tých, ktorí ich dokážu rozpoznať a využiť vo svoj prospech.

Zároveň platí, že nie každý krach (obdobie, kedy ceny dramaticky klesajú) prerastie v kríze (dlhšie obdobie, keď je situácia všeobecne považovaná za zlú). A nie každá kríza vyústi v krach. Pandémia koronavírusu spôsobila v roku 2020 masívny krach, počas ktorého americký akciový trh stratil v percentách takmer toľko ako počas paniky „čierny pondelok“ v roku 1987. Ukázalo sa však, že vírus bol vďaka vakcínam pomerne rýchlo zvládnutý.

Centrálne banky zaviedli rozsiahle stimulačné programy, ktoré chránili ekonomiku pred hospodárskou depresiou. A farmaceutické spoločnosti dodávajúce vakcíny zarobili stovky miliárd dolárov. Panický strach sa teda menil na neistotu. Táto neistota postupne prešla v optimizmus a nakoniec v eufórii. Tento proces sa v čase mení (niekedy trvá kratší čas, inokedy dlhšie), ale charakterizoval všetky minulé krízy.

Ako využiť výhody cyklov?

Investor, ktorý chce v kríze zarobiť, by mal byť optimistický. V krízových okamihoch na trhu sa zdá, že nie je dôvod riskovať nákup akcií. Pritom takéto situácie sú často dokonca synonymom príležitosti. Optimizmus by mal byť samozrejme najprv odôvodnený výberom správnej spoločnosti, a to za „dobrú“ (lacnú) cenu. Navyše by mal byť tiež vyvážený uvedomelým prístupom k riziku.

Peter Lynch, jeden z najvýznamnejších investorov 20. storočia, opakovane vyhlásil, že dlhodobé investovanie by malo byť založené na optimistickom predpoklade, že „nakoniec každé ráno stovky miliónov ľudí vstanú z postele, vyčistia si zuby, kúpia si pri pumpe benzín a vydajú sa s rodinou do práce a do reštaurácií míňať peniaze“.

Kótované akciové spoločnosti sú zodpovedné za takmer každý výrobok alebo softvér, ktorý denne používajú ľudia z celého sveta. Od prehliadača Google a Windows až po zubnú pastu Colgate, sódy Coca-Cola alebo hranolky v McDonald's. Chytiť „padajúci nôž“ počas trhovej krízy však môže byť riskantné, najmä ak investori nakupujú aktíva emotívne, čo môže skončiť panickým predajom a nákupom aktív na oveľa vyšších úrovniach.

Skutočnosť, že akcie sú lacné, nie je zárukou, že akcie nebudú ešte lacnejšie alebo že sa za chvíľu silne odrazia od dna. V skutočnosti množstvo optimistických investorov počas poklesov akcií prichádza o peniaze aj preto, že nakoniec rezignujú a prestanú veriť, že nakúpili aktíva naozaj lacno. Pamätajte, že lacný nákup spoločností nemusí byť krátkodobým kľúčom na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Neexistuje jediná metóda, ktorá by zaručovala investičný úspech. Investovať naopak počas akciových prepadov nie je ľahké a môže byť určené najmä profesionálnym investorom, ktorí majú vyššiu dôveru v investičné voľby.

Počas recesie americký kompozitný index oslaboval a nižšie boli aj násobky ocenenia (pomer cena/zisk) spoločností z indexu S&P 500, čo sa prejavilo na výkonnosti akciového trhu. Z dlhodobého hľadiska potrebuje akciový trh na rast hospodársku expanziu. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Zdroj: XTB Research

Príznaky krízy

Prvým krokom k úspešnému investovaniu počas krízy je rozpoznať príznaky blížiacej sa búrky. Finančné krízy sú často dôsledkom kombinácie niekoľkých faktorov, vrátane nadmerného podstupovania rizika, zvýšeného zadlžovania a zlyhania regulácie v rámci finančného systému. Dobrá informovanosť a ostražitosť Vám môžu poskytnúť prehľad o stave ekonomiky a potenciálu nadchádzajúcej krízy, rovnako ako o vplyve na finančné firmy a o výskyte rizikových úverov. Pochopenie indikátorov potenciálnej krízy zahŕňa skúmanie troch kľúčových oblastí, ako sú napr.:

ekonomické údaje,

trhové trendy,

geopolitické udalosti.

Nezabudnite však, že to, čo je pre haváriu charakteristické, je predovšetkým jej „nepredvídateľnosť“. Pretože podľa teórie efektívnosti trhu môžeme povedať, že ceny akcií odrážajú takmer všetky informácie, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii, pokiaľ dôjde k udalosti, ktorá vedie k 10 alebo 15 % prepadu celých indexov počas jedného dňa – musí to byť spôsobené neznámym faktorom. S krízou je to trochu inak. Je pravda, že je ťažké predpovedať presný čas jej nástupu, ale znepokojujúce signály si môžeme všimnúť skôr. Môžu to byť napr.:

Pokles optimizmu medzi generálnymi riaditeľmi a podnikateľmi.

Rastúca nezamestnanosť a klesajúce údaje o HDP, ktoré kontrastujú s reštriktívnou menovou politikou centrálnych bánk.

Stále nižšie hodnoty PMI a ISM v kontraste s historicky vysokým ocenením akcií.

Rastúce geopolitické napätie, vysoká volatilita na trhu s ropou.

Inverzia výnosovej krivky na trhu dlhopisov.

Vedúci ukazovateľ – inverzia výnosovej krivky?

Všetkým piatim predchádzajúcim recesiám v USA od 80. rokov 20. storočia predchádzala inverzia výnosovej krivky. Na finančných trhoch samozrejme neexistuje 100% pravdepodobnosť udalostí, takže extrapolácia historických udalostí nemusí byť presná. Čo je to však inverzia a kedy k nej dochádza?

Keď sa ukáže, že úrokové sadzby desaťročných dlhopisov sú nižšie ako úrokové sadzby krátkodobých dvojročných dlhopisov. Tí, ktorí nakupujú dlhové cenné papiere, ktoré vyplácajú výnos po 10 rokoch (čo so sebou nesie vyššie riziko), dostávajú menej ako tí, ktorí ho dostávajú po 2 rokoch. Krátkodobé pôžičky sú drahšie ako dlhodobé. V takejto situácii podniky odkladajú investície kvôli vyšším nákladom. Náklady na dlhovú službu rastú, výdavky klesajú, nezamestnanosť rastie. Nakoniec dochádza k poklesu ekonomiky.

Dôležité: Historicky začínali recesie v USA 18 mesiacov po výnosovej krivke (niekedy aj 2 roky po nej). Pre špekulantov a dlhodobých investorov sa určite oplatí inverziu výnosovej krivky sledovať.

Ekonomické dáta

Monitorovanie kľúčových ekonomických ukazovateľov, ako je rast HDP, miera nezamestnanosti a inflácie, má zásadný význam pre rozpoznanie krízy. Tieto ukazovatele poskytujú prehľad o stave ekonomiky a naznačujú možné poklesy. Napríklad sa všeobecne domnieva, že krajina je v recesii, ak jej HDP klesá po dva po sebe idúce štvrťroky, čo môže negatívne ovplyvniť hospodársky rast.

Počas veľkej recesie v rokoch 2007-2009 dosiahli ekonomické údaje, ako sú investície do bývania a zamestnanosť v bytovej výstavbe, svojho maxima v roku 2006, zatiaľ čo celková ekonomika dosiahla vrchol v decembri 2007. Starostlivé sledovanie ekonomických ukazovateľov umožňuje investorom rozpoznať varovné signály a podľa potreby prispôsobiť svoje investičné stratégie.

Po krachu na burze a kríze v roku 2008 akcie aj zlato prudko vzrástli. Úspešné vymanenie sa z veľmi hlbokého krízového prostredia nakoniec viedlo k trhovej eufórii. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Zdroj: XTB Research

Trend na trhu

Okrem ekonomických údajov je pre predvídanie potenciálnych kríz kľúčové sledovanie trhových trendov. Trhové trendy zahŕňajú vzorce aktivity na akciovom trhu, ekonomické ukazovatele a ďalšie premenné, ktoré môžu signalizovať recesiu alebo finančný pokles. Napríklad inverzia výnosovej krivky, keď dlhodobé úrokové sadzby klesajú pod krátkodobé, je často považovaná za predzvesť hospodárskej krízy alebo recesie.

Príkladom trhových trendov z minulých kríz je krach na burze v roku 2008 počas globálnej finančnej krízy a prudký pokles cien akcií a zvýšená volatilita na akciových trhoch. Starostlivé sledovanie trhových trendov umožňuje lepšie odhadnúť pravdepodobnosť krízy a pomáha pri prijímaní kvalifikovaných investičných rozhodnutí. Globálne udalosti, ako je politická nestabilita a prírodné katastrofy, môžu mať tiež zásadný vplyv na finančné trhy a vyvolať krízu. Medzi príklady geopolitických udalostí, ktoré vyvolali finančná kríza, patria napr.:

Svetová finančná kríza v roku 2008.

Európska dlhová kríza v roku 2011.

Ruská finančná kríza v roku 1998.

Ázijská finančná kríza v roku 1997.

Aby boli investori informovaní o globálnych udalostiach, ktoré môžu mať vplyv na finančné trhy, môžu využívať informačné materiály pre investorov, platformy pre obchodovanie v odvetví a zdroje pre riadenie geopolitických rizík. Aktuálne informácie o geopolitických udalostiach pomáhajú pochopiť faktory, ktoré prispievajú k finančným krízam, a prijímať kvalifikované investičné rozhodnutia v nestabilných obdobiach.

10 kľúčových aspektov krízového riadenia

Nereagujte emocionálne a snažte sa správať ako profesionál. Prijmite fakt, že budúcnosť je de facto neistá, a zostaňte alergickí, keď ju všetci vidia v čiernych farbách a sú veľkí pesimisti. Prijímajte riziko iba vtedy, ak si myslíte, že prémia za jeho podstúpenie je dostatočne vysoká. Spýtajte sa sami seba, prečo si to myslíte? Zvážte, koľko môžete stratiť, pokiaľ sa veci nevyvíjajú podľa Vašich predstáv. Trh prekvapuje - nie vždy pozitívne. Pamätajte, že pokiaľ chcete nakupovať veľmi lacno – musíte nakupovať akcie od veľmi vystrašených predajcov. Buďte odvážni v čase, keď je pesimizmus všeobecne rozšírený a na trhoch prevláda averzia k riziku. Nezabudnite však, že na to obvykle existuje zdanlivo „dobrý dôvod“ – položte si otázku, čoho sa trh toľko bojí? Množstvo príležitostí na nákup v čase, keď sú dobré časy a trh nemá žiadne „vážne obavy“, môže byť ťažké. Investori sa môžu mýliť a zle odhadnúť aj silných, analytikov dobre pokrytej spoločnosti. Finančná tlač je preslávená „negatívnymi titulkami“ – nepreceňujte ich. Pamätajte, že spolupráca a výmena konštruktívnych záverov a myšlienok s ostatnými investormi Vám môže pomôcť.

Marksova anekdota z veľkej finančnej krízy

Už spomínaný miliardár Howard Marks kedysi rozprával anekdotu z obdobia tzv. finančného zlomu, počas ktorého bola nálada investorov poklesnutá. Dokonca aj manažéri fondov na Wall Street očakávali koniec finančného systému po tom, čo skrachovala banka Lehman Brothers a implodovala banka Bear Sterns. Niektorí tvrdili, že to môže byť koniec hry pre celú Wall Street. Zasvätenci z finančných inštitúcií si telefonovali a hovorili o ďalších systémových problémoch. Fond Oaktree v tom čase využíval svoje obrovské hotovostné rezervy vo výške 14 miliárd dolárov na nákupné príležitosti. Aké rozhodnutia Marks v tých dobách urobil a prečo bol tak agresívny?

Marks povedal, že ak je profesionál, musí jednoducho kúpiť hneď a použiť hotovostné rezervy, ktoré Oaktree hromadila niekoľko rokov. Príležitosť na nákup môže byť obrovská av cenách aktív sa odráža množstvo zlých správ.

So svojimi partnermi a Brucom Karshom dospel Marks k záveru, že táto situácia je veľmi vzácna, a dostával informácie, že ceny predávaného majetku v súkromnom vlastníctve sú výrazne nižšie ako reálna hodnota.

Pokiaľ svet skončí a hudba prestane hrať, na Wall Street nebudú žiadni víťazi. Pokiaľ však hudba hrať bude, potom tí, ktorí teraz nakupujú, sa pravdepodobne budú chovať profesionálne a prekonajú výsledky pesimistov.

Analytici z OakTree neboli z Markovho rozhodnutia nadšení a varovali ho, ale on ich nechal hovoriť a zavrel dvere, pretože... Nehovorili o ničom, o čom nevedel.

10 dôležitých vecí o investovaní v čase krízy

Potom, čo sme prebrali dôležitosť rozpoznania krízových príznakov, je čas preskúmať niektoré účinné stratégie investovania v období finančných kríz. Zavedenie premyslených investičných stratégií, ako je diverzifikácia, riadenie rizík a zameranie na dlhodobé ciele, Vám môže pomôcť prekonať finančnú krízu a ochrániť vaše portfólio. V nasledujúcich kapitolách sa budeme jednotlivým stratégiám venovať hlbšie a ponúkneme Vám praktické tipy a poznatky, ktoré Vám pomôžu optimalizovať vaše investície v náročných obdobiach.

10 dôležitých bodov

Budúcnosť je neznáma, ale ťažké časy a krízy sa v histórii menili na dobré a niekedy aj veľmi dobré časy (v priebehu času). Potenciál obratu trendu rastie, keď sa kyvadlo trhu blíži extrémnym fázam (panický predaj, chamtivý nákup). Nikdy neviete, kedy panika alebo rast skončí, ale udalosť FOMO (Fear Of Missing Out) je charakteristická pre obdobie mánie (ktoré sa niekedy časovo predlžuje). Kontrariánske investovanie nemusí byť pre každého investora. Niektorí investori sa cítia lepšie, keď „idú s trendom“, a táto stratégia môže byť ideálna – najmä keď obrat býčieho trendu bude rozpoznaný relatívne skoro. Je ťažké predpovedať dno trhu a nie je to ani potrebné. Len hovoríme, či sú niektoré aktíva veľmi lacné alebo veľmi drahé. Využiť výhody počas krízy nie je jednoduché. Prekonať trh nie je ľahké. Macro dáta sú veľmi dôležité, ale investujú na makro basis may be not effective Na lepšie poznanie aktuálneho cyklu môžete využiť makrodáta – ako hovorí Howard Marks: „Nemôžete vedieť, kam idete, ale musíte vedieť, kde ste.“ Získanie finančných znalostí Vám môže pomôcť dosiahnuť uspokojivé investičné výsledky. Nezabudnite, že finančné trhy sú rizikové a volatilné – neočakávajte rýchle výnosy. Vždy buďte trpezliví.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je postup, pri ktorom sa investície rozprestierajú medzi rôzne typy aktív, sektory a regióny, aby sa znížilo riziko. Počas krízy sa diverzifikácia stáva nutnosťou, pretože pomáha obmedziť riziko strát z jednotlivých investícií. Dobre diverzifikované portfólio môže v nepokojných dobách poskytnúť záchrannú sieť, ktorá Vám umožní prečkať búrku a vyjsť z nej na druhej strane silnejšia.

Ak chcete vytvoriť diverzifikované portfólio, zvážte investície do rôznych spoločností z rôznych odvetví, vrátane tých, ktoré sú odolné voči recesii, ako sú napríklad akcie blue-chip. Rozložením investícií do rôznych tried aktív a odvetví môžete vytvoriť odolnejšie portfólio, ktoré bude lepšie pripravené čeliť problémom krízy. Investovanie je však rizikové a investori by sa mali spoliehať na svoje vlastné znalosti a skúsenosti.

Riadenie rizík

Riadením rizík sa rozumie posudzovanie a riadenie rizík spojených s investíciami. Efektívne riadenie rizík sa stáva životne dôležitým počas krízy, pretože umožňuje pochopiť podstatu Vašich investícií a prijímať kvalifikované rozhodnutia o portfóliu. Identifikáciou a analýzou potenciálnych rizík a výnosov investície môžete robiť kvalifikované rozhodnutia, ktoré sú v súlade s vašimi finančnými cieľmi.

Niektoré nástroje a stratégie riadenia rizík pri investovaní v čase krízy zahŕňajú:

Techniky riadenia rizika poklesu v kontexte portfólia.

Stratégia zabezpečenie na zníženie volatility a rizika portfólia.

Komplexné stratégie riadenia rizík zahŕňajúce znalosti, ochranu, poistenie a zvládanie rizík.

Zavedením uvedených stratégií môžete lepšie ochrániť svoje portfólio počas krízy. Nezabudnite, že budúcnosť je stále neistá a účinky každej stratégie nemožno predvídať so stopercentnou presnosťou.

Dlhodobé ciele

V čase krízy je dôležité zachovať si dlhodobú investičnú perspektívu. Umožní Vám to ťažiť z oživenia trhu tým, že budete naďalej investovať a prečkáte pokles. Zameranie na dlhodobé ciele Vám pomôže vyhnúť sa impulzívnym rozhodnutiam založeným na krátkodobých výkyvoch trhu, ktoré môžu viesť k stratám a premárneniu príležitostí na oživenie.

Počas krízy je dôležité zostať trpezlivý a počkať, kým sa trh stabilizuje. Ak sa budete držať svojho dlhodobého investičného plánu a ak odoláte nutkaniu robiť unáhlené rozhodnutia, môžete sa lepšie orientovať vo vzostupoch a pádoch trhu a nakoniec z nich vyjsť silnejšie.

Triedy aktív počas krízy

Okrem zavedenia účinných investičných stratégií je zásadné preskúmať možnosti investovania v čase krízy. Niektoré triedy aktív, ako sú dlhopisy, zlato a defenzívne akcie, majú tendenciu sa zlepšovať.

V nasledujúcich kapitolách sa budeme podrobne venovať týmto triedam aktív a ponúkneme vám pohľad na ich výkonnosť počas kríz a ich úlohu pri ochrane vášho portfólia v náročných obdobiach.

Dlhopisy

Dlhopisy sú typom cenného papiera, ktorý po vopred stanovenú dobu vypláca pevnú úrokovú sadzbu. Môžu ponúknuť stabilitu a príjem v čase krízy, pretože v čase recesie zvyčajne prekonávajú akcie a poskytujú stály príjem. Medzi kľúčové body týkajúce sa dlhopisov patria napr.:

Platí pevnú úrokovú sadzbu.

Majú vopred stanovenú dobu splatnosti.

Ponúkajú stabilitu a príjem v čase krízy.

V recesii prekonávajú výkonnosť akcií.

Poskytujú stály tok príjmov.

Najmä štátne dlhopisy sú považované za menej rizikové ako podnikové dlhopisy, čo z nich robí atraktívnu voľbu pre investorov, ktorí hľadajú stabilitu počas krízy. Centrálne banky a ďalšie finančné inštitúcie často investujú do týchto nízkorizikových aktív, rovnako ako do podielových fondov peňažného trhu, cenných papierov krytých hypotékami a hypotekárnych úverov, aby udržali finančnú stabilitu, a to aj v prípade rizikových dlžníkov.

Ak chcete v čase krízy investovať do dlhopisov, zvážte nákup štátnych alebo vysoko kvalitných podnikových dlhopisov so silným úverovým ratingom. Tieto dlhopisy môžu byť spoľahlivým zdrojom príjmu a pomôžu ochrániť Váš kapitál v búrlivých dobách. Nezabudnite, že aj dlhopisy môžu byť rizikové. Štáty môžu zlyhať, a ako ukazuje história, aj veľké korporácie a obrovské banky s dlhou históriou, ako je Credit Suisse, môžu viesť k stratám držiteľov dlhopisov (AT1).

Zlato

Zlato je drahý kov, ktorý je často považovaný za bezpečné aktívum počas kríz vďaka svojej historickej hodnote a obmedzenej korelácii s ostatnými triedami aktív. V dobách ekonomickej nestability môže zlato poskytnúť ochranu investičným portfóliám a v minulosti vykazovalo priaznivú výkonnosť počas finančných kríz. Ak chcete investovať do zlata počas krízy, zvážte nákup fyzických zlatých prútov alebo mincí alebo investujte do zlata prostredníctvom burzovo obchodovaných fondov (ETF). Zlato ako „bezpečné aktívum“ môže byť atraktívnou investičnou možnosťou pre tých, ktorí hľadajú stabilitu a ochranu v čase ekonomickej neistoty. Stojí za zmienku, že z dlhodobého hľadiska môže zlato prekonať akcie a iné aktíva. Tiež silnejší americký dolár a únik z krízy môžu viesť k pomalej výkonnosti zlata.

Defenzívne akcie

Defenzívne akcie, ako sú akcie zdravotníctva, spotrebného tovaru a verejných služieb, bývajú vďaka svojej stabilnej výkonnosti a necyklickým odvetviam odolnejšie počas hospodárskeho poklesu. Tieto spoločnosti poskytujú základné produkty alebo služby, po ktorých zostáva dopyt bez ohľadu na ekonomické podmienky, takže sú menej zraniteľné voči poklesom. Ak chcete v čase krízy investovať do defenzívnych akcií, zvážte alokáciu časti svojho portfólia do spoločností v stabilných, necyklických odvetviach, ktoré majú za sebou konzistentný rast ziskov a spoľahlivú výplatu dividend.

Týmto spôsobom môžete vytvoriť odolnejšie portfólio, ktoré lepšie odolá krízovým výzvam... Ale ani to nie je stopercentný recept. Defenzívne akcie môžu byť aj „obeťou“ poklesu cien akcií, pretože investori všetko predávajú, len aby mohli skočiť do hotovosti. Aj keď sa podmienky na trhu zlepšia a ľudia začnú byť opäť optimistickí, defenzívne akcie obvykle zaostávajú za „rastovými akciami“ so škálovateľnými obchodnými modelmi a ďalšími výhodami.

4 najčastejšie chyby pri investovaní

Pochopenie minulých chýb je pre úspešné investovanie v krízových obdobiach kľúčové. Pochopenie bežných nástrah, s ktorými sa investori stretávajú počas finančných kríz, Vám umožní vyhnúť sa podobným chybám a ochrániť svoje investície. V tejto časti sa budeme zaoberať štyrmi častými chybami pri krízovom investovaní: panickým predajom, časovaním trhu a prílišnou koncentráciou. Rozpoznanie týchto bežných chýb a vyvarovanie sa ich Vám umožní efektívnejšie zvládnuť krízové ​​výzvy a ochrániť svoje portfólio v nestabilných obdobiach.

Panický predaj

K panickému predaju dochádza, keď investori počas poklesu trhu urýchlene predávajú svoje podiely, čo spôsobuje prudký pokles cien a vedie k stratám pre tých, ktorí predávajú. To môže byť škodlivé pre vaše dlhodobé investičné ciele, pretože to môže viesť k premárneniu príležitostí na oživenie, keď sa trh zotaví. Aby ste sa vyhli panickému predaju počas krízy, je dôležité zostať trpezlivý a počkať, až sa trh stabilizuje. Tým, že odoláte nutkaniu predávať počas poklesu trhu, môžete svoje investície ochrániť pred zbytočnými stratami a využiť potenciálne zisky, až sa trh zotaví.

Časovanie trhu

Ďalšou častou chybou pri krízovom investovaní je časovanie trhu, teda snaha predvídať krátkodobé pohyby na trhu a ťažiť z nich. Túto stratégiu je náročné úspešne realizovať, pretože je takmer nemožné presne predpovedať pohyby trhu počas krízy. Štúdie totiž ukázali, že investovanie do dobre diverzifikovaného portfólia v dlhodobom horizonte vo všeobecnosti prináša lepšie výsledky ako snaha o časovanie trhu. Namiesto snahy o načasovanie trhu sa zamerajte na udržiavanie dobre diverzifikovaného portfólia a nákup skvelých spoločností v čase, keď sú akcie oveľa lacnejšie. Týmto spôsobom môžete lepšie zvládnuť vzostupy a pády trhu a nakoniec z nich vyjsť silnejšie.

Dôležité: Nekorelované aktíva v portfóliu môžu znížiť jeho rizikovosť. Aj spoločnosti bez dlhov a so silnými peňažnými tokmi môžu byť silnejšie počas poklesov trhu. Najmä z necyklických sektorov, ako sú akcie nákladnej dopravy alebo spotrebný tovar, ktoré môžu byť veľmi zraniteľné voči recesii.

Přehnaná koncentrace

Nadměrná koncentrace, tedy velká část investičního portfolia alokovaná do jediné akcie, odvětví nebo třídy aktiv, může zvýšit riziko vašeho portfolia a učinit ho zranitelnějším vůči volatilitě a potenciálním ztrátám. Abyste se vyhnuli nadměrné koncentraci, je nezbytné diverzifikovat své investice mezi různé akcie, sektory a třídy aktiv.Udržováním dobře diverzifikovaného portfolia můžete snížit riziko, že vaše investice budou neúměrně ovlivněny výkonností jedné třídy aktiv nebo odvětví. To může pomoci ochránit vaše portfolio během krize a zajistit, že budete lépe připraveni přečkat bouři.

Nákupy v čase mánie

Nákupom nadhodnotených, rastúcich akcií investori podstupujú vyššie riziko. Najmä ak je spoločnosť zadlžená a má relatívne vysokú mieru dlhu. Keď trhy klesajú, väčšina nadhodnotených a „obľúbených“ spoločností obvykle stráca najviac, pretože sklamanie trhu je tak veľké. To vedie ku krachu a panickému predaju. Snažte sa vyhnúť nákupu akcií „len preto, že rastú“. Zamerajte sa na peňažné toky, pochopenie obchodných modelov a budúce príležitosti. Nezabúdajte na riadenie rizík. Niekedy je lepšie zostať stranou trhu a zamerať sa na odvetvia, ktoré sú lacné, pokiaľ je úroveň Vašich znalostí príliš nízka na to, aby ste mohli s dostatočnou mierou istoty rozhodnúť, či je akcia X lacná alebo drahá.

Dôležité: Pamätajte si, že cena akcií nie je zárukou toho, že spoločnosť je veľmi drahá, rovnako ako nie je dostatočnou informáciou na to, aby ste vedeli, že akcie sú lacné.

Poučenie z predchádzajúcich kríz

Trhová cyklickosť varuje investorov ohľadom historických skúseností. Skúmanie predchádzajúcich finančných kríz môže investorom ponúknuť užitočné poznatky a poučenie. Pochopením príčin a dôsledkov minulých kríz, ako bola globálna finančná kríza alebo pandémia COVID-19, sa môžete lepšie pripraviť na budúce výzvy a reagovať na ne.

Svetová finančná kríza

Svetová finančná kríza v roku 2008 bola dôsledkom kombinácie niekoľkých faktorov, vrátane poklesu amerického trhu s bývaním, strát z finančných aktív spojených s hypotékami, nadmerného podstupovania rizika, zvýšeného zadlžovania a zlyhania regulačných orgánov. Jedným z hlavných faktorov boli rizikové hypotéky, ktoré prispeli ku kríze a mali významný vplyv na globálne finančné trhy, spôsobili pokles hospodárskej aktivity v mnohých krajinách, napätie v globálnom finančnom systéme a recesiu v ekonomike USA. Rozsiahle poskytovanie rizikových hypoték hralo zásadnú úlohu pri prehlbovaní kolapsu trhu s bývaním. Pochopením príčin a dôsledkov globálnej finančnej krízy môžeme získať cenné poznatky o faktoroch, ktoré prispievajú k finančným krízam, a prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia počas budúcich kríz. Medzi poučenia, ktoré kríza priniesla, patria:

Dôležitosť analýzy investičných základov.

Investovanie do dobre riadených spoločností.

Udržiavanie diverzifikovaného portfólia.

Využitie poklesov na trhu.

Vydávanie vlastného kapitálu namiesto prijímania ďalších dlhov.

Pandémia COVID-19

Pandémia COVID-19 predstavovala pre investorov jedinečnú výzvu a príležitosť, pretože spôsobila rýchly pokles trhu a následné oživenie. Pandémia mala značný ekonomický dopad na globálne trhy, čo viedlo k zvýšenej volatilite trhu, zníženej ponuke a dopytu. Skúmaním jedinečných výziev a príležitostí, ktoré pandémia COVID-19 predstavovala, môžeme lepšie pochopiť, ako sa vysporiadať s budúcimi krízami a využiť získané skúsenosti. Medzi časté chyby, ktorých sa investori počas pandémie dopúšťali, patria napr.:

Prehliadanie vplyvu pandémie na svetové ceny akcií.

Náhle obraty alebo zmeny investičných stratégií bez dôkladného zváženia.

Zanedbanie poučenia z predchádzajúcich kríz pri vytváraní stratégií obnovy.

Prehliadanie potenciálnych rizík v obľúbených investičných odvetviach počas pandémie.

Na konci príbehu farmaceutickej spoločnosti ako Pfizer, Biontech a Moderna vytvorili vakcíny Covid a ľudia získali potrebnú odolnosť voči infekcii. Centrálne banky, ako je americký Federálny rezervný systém alebo Európska centrálna banka, pomohli hospodárskemu rastu, čím riskovali vyššie čísla inflácie, ale obrovské zníženie úrokových sadzieb a programy QE s vysokou mierou úspor ľudí spôsobili, že po vakcíne Covid došlo k veľmi silnému oživeniu potom, čo sa dopyt na trhy vrátil oveľa silnejšie a rýchlejšie, než sa očakávalo. Pandémia ukázala, že spoločnosti sú tu na to, aby riešili problémy, a že aj v temných dobách sa finančný svet môže vyvíjať.

Poučenie z Nifty 50 a prasknutie bubliny dot-com

“Spľasnutie” bubliny Nifty 50 zo 70. rokov je možno najviac podceňovaným príkladom rizika koncentrácie optimizmu. Nifty 50 boli najväčšie a najrýchlejšie rastúce americké spoločnosti kótované na burzách a v 60. a 70. rokoch 20. storočia si analytici boli istí, že s ich ocenením sa nemôže stať nič zlé. V dôsledku toho boli ocenenia spoločností ako Kodak, Xerox alebo Polaroid extrémne vysoké, pretože investori si mysleli, že „žiadna cena nie je príliš vysoká“. Po recesii v 70. rokoch a výpredaji na burze sa ceny akcií väčšiny z nich nikdy nevrátili na historicky najvyššie hodnoty, s výnimkou Coca-Coly alebo General Electric.

Po vynáleze internetu sa akciový trh zbláznil do technologických akcií a nových on-line obchodných príležitostí. V dôsledku toho sa investori stali optimistami, pokiaľ ide o peňažné toky a dopyt po internetových produktoch. Nakoniec ocenenie akcií a ich ceny dosiahli euforickú úroveň, ale v mysliach ľudí boli skôr fundamenty než výsledky spoločností, takže... Nakoniec na Wall Street zvíťazili medvede a Nasdaq po 101% rally v roku 1999 a žiadnom roku so záporným výnosom. V 90. rokoch klesol a rokoch 2001, 2003 a 2003 postupne o viac ako 36 %. Zároveň sa niektoré spoločnosti ako Amazon, Apple alebo Microsoft vrátili do priazne investorov a po skutočnom zavedení internetu a nových technológií dosiahli o niekoľko rokov neskôr nové historické maximá. Index Nasdaq 100 však potreboval 15 rokov, aby dosiahol úroveň z inflexného bodu roku 2000.

Dôležité: Záverom možno povedať, že investovanie počas krízy je náročné, ale pochopením indikátorov blížiacej sa krízy, zavedením účinných investičných stratégií a poučením sa z minulých udalostí sa môžete pokúsiť preplávať rozbúrenými vodami finančných kríz. Kľúč k úspešnému investovaniu v kríze spočíva v rozpoznaní príznakov krízy, diverzifikácii portfólia, riadení rizika, zameraní sa na dlhodobé ciele a poučenie sa z minulosti. Uplatnením poznatkov a poučenia získaných z tejto príručky môžete robiť informovanejšie investičné rozhodnutia a chrániť svoje portfólio v dobách ekonomickej neistoty. Ako sa hovorí, „šťastie praje pripraveným“ a vyzbrojení týmito znalosťami môžete čeliť budúcim finančným krízam. Nezabudnite však, že budúca kríza môže byť oveľa iná a každá z nich je poháňaná inými faktormi.