Cenové patterny, sviečkové formácie, oscilátory a technické indikátory – technická analýza ponúka množstvo nástrojov, ktoré Vám môžu pomôcť analyzovať trhy. Avšak väčšina z nich je skôr reaktívna, nie proaktívna. To znamená, že signalizujú, či je trend rastúci, alebo klesajúci alebo nastal breakdown či breakup. Ale väčšina obchodníkov chce vedieť, čo by sa mohlo stať a nie, čo sa už stalo. Harmonické cenové patterny môžu byť odpoveďou, aj keď sa budete musieť pripraviť na niekoľko matematických výpočtov, ktoré sú pre túto analýzu nevyhnutné.

Čo sú harmonické cenové patterny?

Harmonické obchodovanie kombinuje patterny a matematiku v obchodnej metóde, ktorá je presná a založená na predpoklade, že sa patterny opakujú. Harmonické patterny v grafoch sa považujú za harmonické preto, že tieto štruktúry majú integrálnu súvislosť s radom Fibonacciho čísel. Pripomeňme si niektoré najdôležitejšie pomery: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 a 3.618. Identifikované harmonické patterny zodpovedajú významným Fibonacciho hladinám. Ako už iste viete, Fibonacciho čísla môžeme vidieť vo svete všade okolo nás. Tieto harmonické čísla sú prítomné aj na finančných trhoch. Nájdením patternov alebo vzorcov o rôznych dĺžkach a veľkostiach môže obchodník aplikovať Fibonacciho čísla na patterny a skúsiť predvídať budúce pohyby.

Harmonické obchodovanie zahŕňa identifikáciu a analýzu niekoľkých formácií v grafe. Vo väčšine prípadov sa tieto patterny skladajú zo 4 cenových pohybov, kedy všetky z nich potvrdzujú špecifickú Fibonacciho hladinu. Preto by ste mali poznať podstatu Fibonacciho hladín, kým začnete analyzovať trhy pomocou harmonických patternov. Musíte mať však na pamäti jedno dôležité pravidlo – niekedy môže pattern vyzerať ako harmonický, ale musí byť potvrdený Fibonacciho číslami. Ak hladiny nesúhlasia s patternom, nie je to spoľahlivé z hľadiska konceptu harmonických cenových patternov.

Najpopulárnejšie harmonické patterny

Harmonické patterny môžu zmerať, ako dlho bude trvať aktuálny cenový pohyb, ale môžu tiež byť využité na identifikáciu bodov obratu. Tri najpopulárnejšie harmonické patterny sú: Gartley, Bat a Butterfly. Pozrime sa na nich bližšie.

Gartley

Gartley, ako názov napovedá, bol predstavený H. M. Gartleyem. Zaujímavým faktom je to, že býva prezývaný ako „Gartley 222“, pretože jeho myšlienka bola prezentovaná v knihe na strane 222. Gartley je v podstate „otcom“ všetkých harmonických patternov, pretože všetky ostatné s jeho modifikáciou. Skladá sa z 5 častí:

XA: Môže ísť o akýkoľvek pohyb v grafe, ktorý nemá žiadne zvláštne požiadavky na to, aby bol začiatkom Gartley.

Môže ísť o akýkoľvek pohyb v grafe, ktorý nemá žiadne zvláštne požiadavky na to, aby bol začiatkom Gartley. AB: Pohyb opačný k XA, mal by mať okolo 61,8 % pohybu XA.

Pohyb opačný k XA, mal by mať okolo 61,8 % pohybu XA. BC: Tento pohyb by mal byť opačný k AB a mal by mať 38,2 % alebo 88,6 % pohybu AB.

Tento pohyb by mal byť opačný k AB a mal by mať 38,2 % alebo 88,6 % pohybu AB. CD: Posledný pohyb je opačný k BC a mal by mať 127,2 % pohybu BC, ak ten mal 38,2 %. Ak mal BC 88,6 %, potom by mal CD mať 161,8 % pohybu BC.

Posledný pohyb je opačný k BC a mal by mať 127,2 % pohybu BC, ak ten mal 38,2 %. Ak mal BC 88,6 %, potom by mal CD mať 161,8 % pohybu BC. AD: Celkový cenový pohyb medzi A a D by mal byť 78,6 % pohybu XA.

Ako vidíte, Garley môže signalizovať pohyb nahor aj nadol. Býčí pattern je často vidieť už na začiatku trendu a obvykle signalizuje koniec korekcie.

Bat

Ako už bolo spomenuté, Bat je modifikáciou patternu Gartley. Svojmu predchodcovi sa podobá vzhľadom, ale nie mierami. Názov získal z angl. bat, čo znamená netopier, vďaka svojej podobnosti s týmto známym živočíchom. Pattern je trochu viac symetrický ako Gartley a jeho najdôležitejšia časť je 88,6 % Fibonacciho hladina.

XA: Môže ísť o akýkoľvek pohyb v grafe, ktorý nemá žiadne zvláštne požiadavky na to, aby bol začiatkom patternu Bat.

Môže ísť o akýkoľvek pohyb v grafe, ktorý nemá žiadne zvláštne požiadavky na to, aby bol začiatkom patternu Bat. AB: Pohyb opačný k XA, mal by mať okolo 38,2 % alebo 50,0 % pohybu XA.

Pohyb opačný k XA, mal by mať okolo 38,2 % alebo 50,0 % pohybu XA. BC: Tento pohyb by mal byť opačný k AB a mal by mať 38,2 % alebo 88,6 % pohybu AB.

Tento pohyb by mal byť opačný k AB a mal by mať 38,2 % alebo 88,6 % pohybu AB. CD: Poslední pohyb je opačný k BC a mal by mať 161,8 % pohybu BC, ak BC bol 38,2 %. Ak mal BC 88,6 %, potom by mal CD mať 261,8 % pohybu BC.

Poslední pohyb je opačný k BC a mal by mať 161,8 % pohybu BC, ak BC bol 38,2 %. Ak mal BC 88,6 %, potom by mal CD mať 261,8 % pohybu BC. AD: Celkový cenový pohyb medzi A a D by mal byť 88,6 % pohybu XA.

Existujú dva typy patternu Bat – býčí a medvedí. Ako vidíte, pattern je podobný Gartleymu, líši sa len hladinami obratu. Oba sú tiež považované za vnútorné patterny, pretože posledná časť (CD) leží svojou dĺžkou vo vnútri počiatočného pohybu (XA).

Butterfly

Butterfly je ďalšou modifikáciou patternu Gartley, ale inou ako Bat. Nejde o vnútorný pattern. Podstata patternu Butterfly je to podobná dvom predchádzajúcim, pretože sa tiež skladá zo štyroch cenových pohybov. Hladiny obratu sa ale trochu líšia, pretože posledná časť končí mimo počiatočného pohybu.

XA: Môže ísť o akýkoľvek pohyb v grafe, ktorý nemá žiadne zvláštne požiadavky na to, aby bol začiatkom patternu Butterfly.

Môže ísť o akýkoľvek pohyb v grafe, ktorý nemá žiadne zvláštne požiadavky na to, aby bol začiatkom patternu Butterfly. AB: Pohyb opačný k XA, mal by mať okolo 78,6 % pohybu XA.

Pohyb opačný k XA, mal by mať okolo 78,6 % pohybu XA. BC: Tento pohyb by mal byť opačný k AB a mal by mať 38,2 % alebo 88,6 % pohybu AB.

Tento pohyb by mal byť opačný k AB a mal by mať 38,2 % alebo 88,6 % pohybu AB. CD: Posledný pohyb je opačný k BC a mal by mať 161,80 %, ak BC bol 38,2 %. Ak mal BC 88,6 %, potom by mal CD mať 261,8 % pohybu BC.

Posledný pohyb je opačný k BC a mal by mať 161,80 %, ak BC bol 38,2 %. Ak mal BC 88,6 %, potom by mal CD mať 261,8 % pohybu BC. AD: Celkový cenový pohyb medzi A a D by mal byť 127 % alebo 161,80 % pohybu XA.

Všimnite si, že bod D leží nad alebo pod prvým bodom. Tým sa odlišuje Butterfly od patternov Bat a Gartley. Preto je Butterfly považovaný za externú formáciu. To ale nie je jediný rozdiel. Butterfly sa, na rozdiel od patternu Gartley, zameriava na nájdenie obratu na nových low alebo nových high.

Trpezlivosť, prax a ešte raz trpezlivosť

Harmonické obchodovanie je pokročilý presný matematický spôsob obchodovania, ale vyžaduje si trpezlivosť, prax a mnoho vzdelávania pre dokonalé ovládanie týchto patternov. Pamätajte si však, že pohyby, ktoré presne nesedia daným mieram, nemôžu byť považované za harmonické cenové pohyby. Ak ich neskôr rozpoznáte, je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel. Stop Loss by mal byť umiestnený hneď pod bod D, ak cena pattern potvrdí a dôjde k obratu. Po druhé, sú tu štyri potenciálne ciele nasledujúcich pohybov – bod A, B, C a 161,8 % pohybu CD. Ako vidíte, harmonické obchodovanie sa skladá z mnohých pravidiel, ktorá by ste mali nasledovať. Je to stratégia iba pre disciplinovaných a dôsledných traderov.