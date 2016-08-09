Dvojitý vrchol a dvojité dno

Dvojitý vrchol (double top) a dvojité dno (double bottom) patria k obľúbeným cenovým formáciám, jedná sa o obratové formácie indikujúce zmenu trendu. Tieto formácie fungujú dobre v kombinácii s významnými hladinami supportu/rezistencie. Tieto formácie je možné použiť pri obchodovaní na všetkých časových grafoch.
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Dvojitý vrchol
Formácia dvojitý vrchol svojím tvarom pripomína písmeno "M" a nájdeme ju v rastúcom trende. Oba vrcholy formácie sú vykreslené na podobnej cene, veľmi zriedka sa stáva, že by sme získali na bod rovnakú cenu.
Formácia je vykresľovaná postupne, po vytvorení prvého vrcholu nasleduje korekcia rastúceho trendu. Vzdialenosť korekcie bude daná predchádzajúcim rastovým pohybom a dôležitou hladinou supportu. Ak sa ďalšia rastúca vlna zastaví na hladine predchádzajúceho vrcholu, môžeme začať hovoriť o formácii dvojitý vrchol. Predajný signál vzniká, ak dôjde k prerazeniu hladiny supportu smerom nadol, túto hladinu formácia definovala pri korekciu medzi samotnými vrcholmi. Zaujímavosťou tejto formácie je aj jednoduché definovanie hladiny pre realizáciu ziskov. Táto vzdialenosť bude rovnaká ako vzdialenosť medzi prvým vrcholom a hladinou supportu (táto vzdialenosť je na obrázku označená písmenom X).
Dvojité dno
Formácia dvojité dno svojím tvarom pripomína písmeno W a nájdeme ju v klesajúcom trende. Formácia vytvára dve významné dná okolo rovnakej cenovej hladiny a hladinu rezistencie, pri ktorej vzniká nákupný signál.
Táto formácia je zrkadlovým opakom formácie dvojitý vrchol. Klesajúci trh definuje prvé dno, po ktorom nasleduje korekcia a definovanie hladiny rezistencie. Ak ďalšia klesajúca vlna vytvorí druhé dno na rovnakej cene, môžeme začať hľadať obchodný signál. Nákupný signál vzniká pri prerazení hladiny rezistencie smerom nahor, hladinu pre realizáciu zisku nastavujeme v rovnakej vzdialenosti ako je vzdialenosť medzi prvým dnom a hladinou rezistencie.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.