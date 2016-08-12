Čo je to Support a rezistencia?
- Support a rezistencia (S/R) sú často používané výrazy, ktoré označujú úrovne trhu, ktoré cena ťažko prekonáva
- Support zastavuje prepad ceny pod určitú hladinu
- Rezistencia zastavuje rast ceny nad určitú hladinu
- Porozumenie a identifikácia supportov a rezistencií je dôležitým aspektom technickej analýzy a obchodovania
- Existuje veľké množstvo nástrojov, ktoré pomáhajú, porozumieť kde sa tieto kľúčové úrovne nachádzajú
Čo sú supporty a rezistencie?
Hladina supportu sa nachádza pod aktuálnou cenou inštrumentu a predstavuje cenovú úroveň, kde má cena tendenciu zastaviť svoj pokles. To znamená, že na tejto hladine môže dôjsť s väčšou pravdepodobnosťou k odrazeniu ceny ako k prerazeniu.
Hladina rezistencie sa nachádza nad aktuálnou cenou inštrumentu a predstavuje cenovú úroveň, kde má cena tendenciu zastaviť svoj rast. Podobne ako v prípade supportu to znamená, že na tejto hladine môže dôjsť s väčšou pravdepodobnosťou k odrazeniu ceny ako k prerazeniu.
Keď je dosiahnutá hladina supportu/rezistencie, zvyčajne dôjde k jej prerazeniu alebo odrazeniu a pohyb ceny pokračuje, až kým nájde ďalšiu hladinu supportu/rezistencie.
Supporty a rezistencie sú kľúčové úrovne pre technických obchodníkov, na ktorých obchodníci často otvárajú svoje obchody a čakajú na odrazenia či prerazenie týchto úrovní. Zatiaľ čo odrazenie je viac pravdepodobné ako prerazenie, ak k prerazeniu dôjde, môže to byť signál obratu trendu aspoň z krátkodobého hľadiska.
Po prelomení supportu sa táto úroveň mení na úroveň rezistencie a po prelomení rezistencie sa táto úroveň mení na úroveň supportu.
Ako môžem nájsť support a rezistenciu?
Existuje veľké množstvo nástrojov a metód, ktoré pomáhajú identifikovať úrovne supportov a rezistencií :
- Predchádzajúce vrcholy a dná
- Sviečkové patterny
- Kĺzavé priemery
- Trendové línie
- Bollingerové pásma
- Fibonacciho ústupy
Ukážky niektorých nástrojov spomenutých vyššie:
Na obrázku môžete vidieť graf inštrumentu US500 , na ktorom sa sformovala trendová línia. Táto trendová línia predstavuje úroveň supportu, ktorá nedovoľuje trhu prerazenie.
Tento príklad ukazuje jednoduchý kĺzavý priemer na trhu so striebrom (SILVER). Na obrázku môžete vidieť, že tento priemer predstavuje významnú hladinu rezistencie, ktorá sa po prelomení mení na úroveň supportu.
Na obrázku môžeme vidieť menový pár USDCHF, na ktorom najvyšší vrchol vytvoril významnú oblasť rezistencie. Po priblížení sa trhu k tejto hladine môžeme vidieť, že ju trh prelomil iba s tieňom sviečok a nie celým svojím telom.
Na záver môžeme povedať, že existuje veľké množstvo metód určovania úrovní supportov a rezistencií a do istej miery môže byť aj samotná technická analýza interpretované ako analýza supportov a rezistencií.
