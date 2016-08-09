V tomto článku sa dozviete, čo je Fibonacciho ústup a ako tento nástroj technickej analýzy pomáha obchodníkom identifikovať možné úrovne podpory a rezistencie. Zistíte tiež, ako Fibonacciho úrovne používať pri plánovaní vstupov, výstupov aj riadení rizika na finančných trhoch.
V tomto článku sa dozviete, čo je Fibonacciho ústup a ako tento nástroj technickej analýzy pomáha obchodníkom identifikovať možné úrovne podpory a rezistencie. Zistíte tiež, ako Fibonacciho úrovne používať pri plánovaní vstupov, výstupov aj riadení rizika na finančných trhoch.
- Nástroj Fibonacciho ústup (Fibonacciho retracement) umožňuje obchodníkom sledovať trh a porovnávať jeho pohyby z percentuálnej perspektívy.
- V posledných rokoch táto metóda zaznamenala nárast popularity a využíva ju stále viac obchodníkov.
- Túto metódu využíva veľa profesionálnych obchodníkov ako Robert Miner, Bryce Gilmore alebo Scott Carney.
Existuje veľa spôsobov, ako využívať Fibonacciho ústup, avšak v tomto článku sa zameriame primárne na analýzu závislosti trhových impulzov na ich následné korekcie. Fibonacciho ústup je väčšinou využívaný ako nástroj načasovania vstupov do obchodov v korekcii počas hlavného trendu. Hneď ako urobí trh výraznejší pohyb, čakáme na jeho obrat a obchodný signál prichádza vo chvíli, keď sa trh znova vydá do smeru pôvodného pohybu. V podstate dokáže Fibonacciho ústup identifikovať dôležité hladiny supportov a rezistencií.
Jedny z najdôležitejších úrovní supportov a rezistencií môžeme nájsť pri návrate trhu ku konkrétnej časti pôvodného pohybu v percentách. Najdôležitejšie úrovne sú:
● 38.2% - 41.4%
● 50%
● 61.8% - 70.7%
Na tomto obrázku vidíme príklad, v ktorom zaznamenal trh prudký pokles, po ktorom sa rýchlo obrátil späť k hladine 50% pôvodného pohybu a dvakrát sa na tejto úrovni zastavil. Trh sa aj naďalej pohyboval v nevýraznom trende a skonsolidoval v pásme 38.2% - 41.4%. Ide o ukážkový príklad toho, kedy trh nebol schopný trikrát preraziť dôležité hranice supportov a rezistencií.
Na tomto príklade vidíme, že trh zaznamenal výrazný pokles, avšak spätná korekcia bola omnoho výraznejšia v porovnaní s poklesom. Trh sa zastavil až na hladine 61.8% pôvodného poklesu.
Oproti predchádzajúcim dvom príkladom v tomto prípade trh zaznamenal rast, po ktorom opäť nasledovala korekcia. Pred tým, ako sa trh znova vydal smerom pôvodného pohybu v hlavnom trende, zastavil sa na hladinách 38.2% a 41.4% pôvodného pohybu.
