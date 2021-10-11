Fundamentálna analýza (definície)

V tomto článku sa dozviete, aké makroekonomické pojmy a ukazovatele najviac ovplyvňujú finančné trhy. Text vysvetľuje základné definície od inflácie, nezamestnanosti a HDP až po úlohu centrálnych bánk a menovej politiky, aby ste lepšie rozumeli ekonomickým udalostiam a ich vplyvu na investovanie.
Makroekonomické údaje
Údaje týkajúce sa výkonnosti hospodárstva ako celku. Môžu sa týkať hospodárskeho rastu (napr. správy o HDP), zamestnanosti (napr. miera nezamestnanosti) alebo inflácie (napr. správy o CPI). Zvyčajne ich pripravujú a zverejňujú národné štatistické úrady a iné štátne inštitúcie, napríklad americký úrad pre sčítanie ľudu alebo americký úrad pre štatistiku práce.
Inflácia
Predstavuje zmeny cien za určité časové obdobie. Ak dochádza k rastu priemernej cenovej hladiny, kúpna sila danej meny klesá. V dôsledku toho sa zvyšuje všeobecná úroveň cien tovarov a služieb. Opakom inflácie je deflácia, scenár, keď ceny v ekonomike všeobecne klesajú.
Nezamestnanosť
Pojem, ktorý označuje osoby, ktoré sú zamestnateľné a aktívne si hľadajú prácu, ale v súčasnosti si ju nemôžu nájsť. Často sa meria pomocou miery nezamestnanosti (vydelením počtu nezamestnaných osôb celkovým počtom pracujúcich osôb).
NFP (Non-farm payrolls)
Kľúčová správa o trhu práce v Spojených štátoch, ktorá sa zverejňuje každý mesiac, zvyčajne v prvý piatok v mesiaci. Hlavný údaj vyjadruje počet vytvorených alebo zaniknutých pracovných miest v ekonomike USA (okrem poľnohospodárstva) za posledný mesiac. Správa má pre trhy veľký význam, pretože ukazuje výkonnosť najväčšej svetovej ekonomiky.
HDP
Skratka pre hrubý domáci produkt, ktorý vyjadruje peňažnú hodnotu konečných tovarov a služieb (tých, ktoré kupuje konečný užívateľ) vyrobených v krajine za určité časové obdobie, zvyčajne za štvrťrok alebo rok. Začal sa bežne používať ako referenčný ukazovateľ stavu hospodárstva (národného alebo svetového).
Úroková miera
Vo všeobecnosti je to suma, ktorá sa účtuje za požičanie peňazí, percento z celkovej sumy úveru. Pokiaľ ide o finančné trhy, kľúčové referenčné úrokové sadzby stanovujú centrálne banky. To ovplyvňuje hospodársky rast, infláciu a silu miestnej meny.
Jastraby a holubice
Výrazy označujúce preferovanú menovú politiku určitých ľudí, zvyčajne v súvislosti s centrálnymi bankármi. Jastraby uprednostňujú prísnu politiku (napr. vyššie úrokové sadzby) s cieľom udržať infláciu pod kontrolou. Na druhej strane holubice volia expanzívnu menovú politiku (napr. nižšie úrokové sadzby alebo QE), teda opatrenia, ktoré majú podporiť ekonomiku.
Makroekonomický kalendár
Kalendár, ktorý obsahuje ekonomické správy, ktoré sú z pohľadu investorov a obchodníkov kľúčové. Intradenní obchodníci sa zvyčajne zameriavajú na nasledujúci deň, a teda hľadajú najdôležitejšie udalosti počas nadchádzajúceho obchodného dňa. Najdôležitejšie ekonomické správy sú zvyčajne označené tromi bodkami/hviezdičkami, takéto správy často „hýbu” trhmi.
Centrálna banka
Finančná inštitúcia, ktorá je zodpovedná za dohľad nad menovým systémom a vykonávaním menovej politiky. Väčšina centrálnych bánk má stanovené ciele, napríklad udržiavanie stabilných cien alebo dosahovanie maximálnej zamestnanosti. Na dosiahnutie svojich cieľov centrálna banka uvoľňuje alebo sprísňuje ponuku peňazí a dostupnosť úverov (napr. mechanizmus úrokových sadzieb) alebo stanovuje požiadavky na bankový sektor.
ECB
Európska centrálna banka. Centrálna banka 19 krajín Európskej únie, ktoré používajú euro. Jej hlavným cieľom je udržiavať cenovú stabilitu. Banka má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Súčasnou prezidentkou ECB je Christine Lagarde.
Fed
Federálny rezervný systém. Centrálna banka Spojených štátov. Medzi jej hlavné ciele patrí: stabilizácia cien, maximalizácia zamestnanosti a riadenia dlhodobých úrokových sadzieb. Federálny rezervný systém sa skladá z 12 federálnych rezervných bánk. Súčasným predsedom Fedu je Jerome Powell.
FOMC
Federal Open Market Committee. Orgán Federálneho rezervného systému, ktorý rozhoduje o menovej politike. Skladá sa z 12 členov. FOMC plánuje osem zasadnutí ročne, ale v prípade potreby môže usporiadať aj neplánované zasadnutia. Po každom zasadaní sa vydáva programové vyhlásenie. V tomto dokumente sú zhrnuté hospodárske vyhliadky výboru a rozhodnutia prijaté počas zasadania.
BoJ
Bank of Japan. Japonská centrálna banka, ktorá okrem iných činností zodpovedá za vydávanie japonskej meny (jenu, JPY) a za vykonávanie menovej politiky. Na čele banky stojí guvernér Haruhiko Kuroda.
BoE
Bank of England. Centrálna banka Spojeného kráľovstva. Vydáva menu (libra šterlingov, GBP) a dohliada na menovú politiku. Súčasným guvernérom BoE je Andrew Bailey.
RBA
Reserve Bank of Australia (Austrálska rezervná banka). Centrálna banka Austrálie. Jej úlohou je prispievať k stabilite meny (austrálskeho dolára, AUD), plnej zamestnanosti, k hospodárskej prosperite a blahobytu Austrálčanov. Súčasným guvernérom RBA je Philip Lowe.
