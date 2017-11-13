Pozrime sa na príklad. Jedným z najznámejších svetových indexov, ktorý je veľmi rozšírený, je Dow Jones Industrial Average Index (US30 v platforme xStation), zložený z 30 amerických akcií veľkých spoločností. Pokiaľ cena indexu klesá, znamená to, že priemerná cena za akcie obsiahnuté v tomto indexe tiež klesá. Naopak, rast ceny indexu značí, že akcie v priemere zdraželi. Obchodníci môžu sledovať v priebehu času hodnotu indexov a využiť ju ako benchmark pre porovnanie vlastného portfólia.
Ale prečo obchodníci nakupujú a predávajú indexy CFD? Aké sú najväčšie výhody obchodovanie indexov? Odpoveď je jednoduchá. Je ľahké obchodovať určitý index CFD než zvlášť kupovať jednotlivé akcie, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Pokiaľ je obchodník presvedčený, že celý trh v budúcnosti porastie, nakúpi index CFD. Pokiaľ verí, že cena určitého trhu bude klesať, predá CFD index. Je to jednoduchý a lacný spôsob, ako špekulovať na budúci vývoj konkrétneho akciového trhu. Prečítajte si viac o obchodovaní akcií a vplyve na ich ceny tu.
Čo je CFD v súvislosti s obchodovaním indexov?
CFD (z angl. “contracts for difference”) sú kontrakty pre vyrovnanie rozdielov. Ako názov napovedá, jedná sa o kontrakt medzi dvoma stranami, ktoré špekulujú na pohyb ceny podkladového aktíva. V prípade indexov CFD tieto strany špekulujú na budúci smer pohybu určitého indexu. Napríklad obchodník, ktorý nakúpi DE30 (CFD na index DAX), predpokladá, že v budúcnosti porastie cena indexu DAX.
Existuje niekoľko kľúčových vlastností CFD, ktoré ich robia unikátnym produktom:
- CFD sú deriváty
- CFD sú pákové produkty
- Môžete špekulovať na rast aj pokles cien
- Ponúkame CFD na viac než 3000 svetových trhov vrátane indexov, akcií, komodít, forexu a ETF fondov
Možnosť ísť long aj short (špekulovať na rast aj pokles) spoločne s možnosťou využitia finančnej páky robí z CFD jeden z najflexibilnejších a najpopulárnejších spôsobov obchodovania na finančných trhoch. Prečítajte si viac o tejto téme v našej vzdelávacej sekcii.
Aké sú najznámejšie indexy?
Existuje mnoho indexov po celom svete a mnoho CFD indexov v našej ponuke. Niektoré z nich sú obľúbenejšie a likvidnejšie než iné. Je celkom zrejmé, že index Dow Jones bude sledovaný obchodníkmi po celom svete viac než akciový index Botswany. Ktoré indexy stoja za pozornosť?
Spojené štáty americké:
- Dow Jones (US30 v xStation5)
- SP500 (US500 v xStation5)
- Nasdaq (US100 v xStation5)
Nemecko:
Veľká Británia:
- FTSE100 (UK100 v xStation5)
Francúzsko:
- CAC40 (FRA40 v xStation5)
Japonsko:
- Nikkei225 (JAP225 v xStation5)
Tu nájdete zoznam všetkých indexov z našej ponuky.
