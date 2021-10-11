Indexy (definície)

V tomto článku sa dozviete, aké základné pojmy súvisia s akciovými indexmi a náladou na finančných trhoch. Text vysvetľuje rozdiel medzi býčím a medvedím trhom, približuje najznámejšie svetové indexy a objasňuje aj pojmy ako hedging či rolovanie indexov.
Býci a medvede
Dva rôzne typy investorov. Býci sú vo všeobecnosti optimistickí investori, ktorí veria, že trh bude rásť. Preto nakupujú akcie v nádeji, že z toho budú mať prospech. Na druhej strane medvede očakávajú, že trh bude klesať, napríklad trh sa im môže zdať nadhodnotený. V dôsledku toho medvede často predávajú akcie, aj prostredníctvom predaja nakrátko, a čakajú na korekciu.
Býčí a medvedí trh
Pojmy, ktoré sa používajú na opis výkonnosti akciového trhu. Býčí trh označuje obdobie, keď väčšina akcií získava na hodnote, teda celý trh je na vzostupe. Na druhej strane medvedí trh opisuje trh, ktorý klesá. Ceny akcií zvyčajne klesajú v dôsledku spomaľovania ekonomiky. Hovorí sa, že skutočný medvedí trh nastáva vtedy, keď akcie klesnú o 20 % alebo viac z nedávnych maxím.
Miestny index (WIG 20)
Burzový index z miestneho akciového trhu. Každý akciový trh má zvyčajne niekoľko akciových indexov. Ten, ktorý pozostáva z akcií blue chip, sa často považuje za najdôležitejší, pretože zahŕňa najväčšie spoločnosti alebo akcie s najvyšším obratom. Napríklad index WIG20 pozostáva z 20 veľkých spoločností z Varšavskej burzy cenných papierov.
Dow Jones
DJIA alebo jednoducho „Dow“ pozostáva z 30 veľkých spoločností kótovaných v Spojených štátoch na burze NYSE alebo NASDAQ.
S&P 500
Pozostáva z 500 najväčších spoločností v Spojených štátoch. Často sa považuje za barometer celkovej výkonnosti akciového trhu. Tento index je bežným referenčným ukazovateľom, pokiaľ ide o výkonnosť aktívnych portfólií.
NASDAQ
Pozostáva zo 100 spoločností kótovaných na burze NASDAQ. Väčšinu firiem tvoria technologické spoločnosti.
DE30
Kontrakt na index pozostávajúci zo 40 veľkých spoločností kótovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov.
FTSE100
„Footsie“ pozostáva zo 100 spoločností kótovaných na londýnskej burze s najvyššou trhovou kapitalizáciou.
NIKKEI225
Pozostáva z 225 veľkých spoločností kótovaných v Japonsku.
Zabezpečenie / hedging
Stratégia riadenia rizík, ktorej cieľom je obmedziť riziká vo finančných aktívach. Bežnou praxou je zaujať viacero pozícií naraz na protichodných trhoch, často v derivátoch, ktoré zodpovedajú existujúcej pozícii.
Rolovanie indexov
Technická operácia, ktorú vykonáva broker na CFD. Rollover nastáva, keď obchodník presunie svoju pozíciu z kontraktu v jednom mesiaci do iného kontraktu ďalej v budúcnosti. Táto operácia je z pohľadu obchodníka ziskovo neutrálna.
