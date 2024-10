Čas čítania: 9 minute(s)

Bitcoin je najstaršia kryptomena s fascinujúcou históriou. V tomto článku uvádzame najdôležitejšie informácie o Bitcoine.

Koncept kryptomeny ako decentralizovaného elektronického platobného systému vznikol už v 90. rokoch minulého storočia. V roku 1998 Wei Dai, programátor a absolvent Washingtonskej univerzity, uverejnil esej, v ktorej predstavil myšlienku digitálnej meny b-money. Koncept, ktorý opísal ako „projekt určený pre skupinu anonymných používateľov, založený na mechanizme nevystopovateľných platieb a presadzovaní zmlúv medzi používateľmi bez pomoci externých sprostredkovateľov”, je mätúco podobný mechanizmu Bitcoinu. Aký je teda pôvod najpopulárnejšej kryptomeny? Aká je história Bitcoinu a čo môže priniesť budúcnosť? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovieme v tomto článku.

Vznik Bitcoinu

Obchodovanie na internete sa takmer výlučne spolieha na finančné inštitúcie, ktoré slúžia ako dôveryhodné tretie strany na spracovanie elektronických platieb. Hoci tento systém funguje dostatočne dobre pre väčšinu transakcií, stále trpí prirodzenými nedostatkami modelu založeného na dôvere – to sú úvodné slová manifestu s názvom „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, ktorý napísal už známy Satoshi Nakamoto. Na necelých desiatich stranách dokumentu predstavuje myšlienku vytvorenia decentralizovanej siete založenej na proof-of-work počítačov jednotlivých používateľov. Manifest, zverejnený 31. októbra 2008, položil základy nielen nového decentralizovaného platobného systému, ale aj alternatívy k tradičnému kapitálovému trhu v hodnote viac ako 2,7 bilióna USD (ku koncu októbra 2021). Kľúčovú úlohu dôvery (alebo skôr nedôvery) spoločnosti vo fiat money bolo možné pozorovať už niekoľko rokov po zverejnení Nakamotovho manifestu.

História Bitcoinu

V januári 2009, hneď ako bol vyťažený prvý blok, začala fungovať sieť Bitcoin. Blok v hodnote 50 BTC, ktorý je teraz známy ako blok genézy, vyťažil sám Satoshi Nakamoto. BTC, ktorý sa v tom čase šíril pod licenciou open source, umožnil ďalším používateľom pripojiť sa k sieti a spoločne začali budovať blockchain Bitcoinu. Avšak už v tom momente narazili na prvý závažný problém - ako oceniť novú virtuálnu menu? Hoci prvá transakcia sa uskutočnila v januári, prvý skutočný výmenný kurz Bitcoinu bol stanovený až v októbri 2009, a to presne 1 USD za 1309 BTC. Na konci októbra 2021 by toto množstvo Bitcoinov malo hodnotu niečo vyše 81 miliónov USD! Miera návratnosti, ktorú mohli realizovať prví používatelia Bitcoinu, je teda kolosálna. Túto skutočnosť zažil pomerne bolestným spôsobom Laszlo Hanyecz, ktorý ako prvý na svete použil Bitcoin na komerčnú transakciu. Tento programátor si 22. mája 2010 kúpil dve pizze a zaplatil za ne rovnakú sumu 10 000 BTC.

O niečo skôr, vo februári 2010, bol vytvorený vôbec prvý portál, ktorý umožňoval nákup Bitcoinov za fiat money. Bitcoin Market vytvoril používateľ toho istého diskusného fóra, na ktorom sa Laszlo Hanyecz pochválil svojím nákupom. Portál si však nedokázal získať uznanie širšej skupiny používateľov a nakoniec v polovici roka 2011 ukončil svoju činnosť z dôvodu ukončenia spolupráce medzi Bitcoin Market a spoločnosťou PayPal – spoločnosťou, ktorá sprostredkovávala platby za nakúpené Bitcoiny.

Oveľa väčšej publicity sa dostalo Mt. Gox – dielu Jeda McCaleba, ktoré okrem toho, že umožňovalo nákup BTC, udržiavalo konštantný výmenný kurz a poskytovalo informácie o maximálnej a minimálnej cene dosiahnutej za deň a o dennom vytvorenom objeme. Mnohí ľudia považujú Mt. Gox za prvú skutočnú platformu na obchodovanie s Bitcoinom. Dňa 6. marca 2011 McCaleb predal platformu Markovi Karpelesovi, vďaka ktorému Mt Gox zostala najväčším výmenným centrom Bitcoinu na internete po celé roky. Približne v tom čase sa začali objavovať regionálne ekvivalenty Mt. Gox. Dňa 27. marca vznikol Britcoin, ktorý umožňoval nákup BTC za britské libry. O štyri dni neskôr bol spustený Bitcoin Brazil, ktorý umožnil obyvateľom najväčšej juhoamerickej krajiny voľne obchodovať s Bitcoinmi. Začiatkom apríla 2011 bol spustený portál BitMarket.eu, ktorý umožňoval nakupovať Bitcoin za eurá. V júli toho istého roku začal portál WikiLeaks a po ňom aj ďalšie organizácie a združenia prijímať Bitcoiny ako dar. V tom čase už kapitalizácia Bitcoinu presiahla 1 milión dolárov a prvá komerčná ťažiareň na Bitcoin, Slush's Pool, dosiahla kapacitu 10 000 Mhash/s. Zároveň sa do konca januára 2011 vyťažilo už 25 % všetkých Bitcoinov a nové aktívum začalo priťahovať záujem médií. Po dosiahnutí lokálneho maxima na úrovni 32 USD však cena Bitcoinu začala klesať a prelomový rok 2011 ukončila na úrovni približne 5 USD. Ako sa neskôr ukázalo, korekcie vo výške 80 - 90 % z lokálnych maxím mali účastníkov trhu sprevádzať niekoľko nasledujúcich rokov.

Ďalší vývoj

Vo februári 2013 Coinbase oznámila, že len za jeden mesiac sa predali bitcoiny v hodnote milióna dolárov. Už koncom marca kapitalizácia BTC presiahla jednu miliardu dolárov. Graf kryptomeny zároveň vykazoval prevažne nárasty, ktoré sa časom stali takmer vertikálnymi. Dňa 10. apríla 2013 Bitcoin stanovil vtedajší historický vrchol na úrovni 266 USD, čím sa skončil druhý býčí trh. Po tom, čo cena Bitcoinu klesla v priebehu iba šiestich dní o viac ako 80 %, mnohí ľudia predpovedali Nakamotovmu vynálezu konečný zánik. Nasledujúce mesiace však mali znamenať čoraz väčšie prijatie kryptomeny.

Po tom, ako nemecké úrady v septembri 2013 uznali Bitcoin za plnohodnotný súkromný platobný prostriedok, sa situácia na grafe začala podobať situácii z prvej polovice roka. Len osem týždňov stačilo na to, aby Bitcoin stanovil ďalšie ATH – tentoraz na úrovni 1242 USD. Podľa jedného z predpokladov technickej analýzy – história sa však opäť opakovala a po dynamických nárastoch nasledovali nemenej dynamické poklesy. Bitcoin získaval na popularite nielen medzi nadšencami nových technológií či špekulantmi, ktorí dúfali, že jeho cena bude rásť. Vďaka svojim vlastnostiam sa Bitcoin stal mimoriadne obľúbeným aj medzi zločincami. V októbri 2013 FBI zhabala približne 26 tisíc BTC po zatknutí tvorcu Silk Road, vtedy najpopulárnejšej webovej stránky, ktorá sprostredkovávala predaj všetkého, čo bolo nelegálne. Možno práve táto udalosť spôsobila, že na ďalší dynamický nárast ceny Bitcoinu sme si počkali až do roku 2017. To však neznamená, že sa história Bitcoinu na toto obdobie zastavila.

Ďalšej popularizácii Bitcoinu neuškodil ani pád vtedy najväčšej bitcoinovej burzy Mt. Gox. Začiatkom februára 2014 burza pozastavila výplaty, aby koncom toho istého mesiaca podala žiadosť o vyhlásenie konkurzu. Ako sa neskôr ukázalo, bankrot bol dôsledkom krádeže Bitcoinu v bezprecedentnom rozsahu, v dôsledku ktorej došlo k strate viac ako 744 tisíc BTC. V septembri toho istého roku získala spoločnosť TeraExchange súhlas americkej Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures na vytvorenie prvého mimoburzového produktu založeného na cene Bitcoinu. Prečo je to však také dôležité?

Regulované mimoburzové produkty umožnili investovať do Bitcoinu oveľa širšej skupine ľudí. Dovtedy bol Bitcoin doménou internetových maniakov, hoci samotná technológia už začala priťahovať záujem spoločností, ako sú Dell a Microsoft. Prijatie Bitcoinu finančnými trhmi však narazilo na značný odpor predstaviteľov samotných trhov. V decembri 2013 sa k Bitcoinu vyjadril bývalý prezident Fedu – Alan Greenspan. Bitcoin označil za „špekulatívnu bublinu”. Kritiku kryptomeny vyslovil aj Warren Buffett, ktorý v rozhovore zo začiatku roka 2014 uviedol, že Bitcoin je „prelud”. Napriek tomu rastúca popularizácia Bitcoinu ako alternatívy k fiat money neustále tlačila jeho cenu nahor. Začiatkom marca 2017 cena Bitcoinu prekonala cenu unce zlata, ktorá vtedy predstavovala 1286 USD. Bitcoin začal získavať na dôveryhodnosti v dôsledku legislatívnych zmien v čoraz väčšom počte krajín. Práve v roku 2017 začalo Japonsko všeobecne uznávať Bitcoin ako legitímnu alternatívu svojej meny. Vtedy zavedená legislatíva povoľovala držbu Bitcoinu a jeho výmenu za domáce alebo zahraničné meny, ale nedovoľovala používanie Bitcoinu na priame platby za tovar alebo služby. S nárastom ceny BTC sa zvýšil aj záujem o vznikajúcu bublinu a spolu s tým – vzrástli aj objemy na kryptomenových burzách. V polovici roka 2017 však došlo k rozkolu – tak medzi samotnými priaznivcami Bitcoinu, ako aj v rámci jeho samotného blockchainu. Dňa 1. augusta sa sieť rozdelila, čo viedlo k vytvoreniu dvoch samostatných kryptomien – Bitcoinu a Bitcoinu Cash. Tá sa vyznačuje väčšou veľkosťou bloku (až 8 MB), ale táto zmena záujem o Bitcoin výrazne neznížila. V súčasnosti (koniec októbra 2021) je Bitcoin Cash z hľadiska trhovej kapitalizácie len v tretej desiatke najpopulárnejších kryptomien – ďaleko za BTC.

Napriek rozdeleniu siete bitcoin naďalej získaval na hodnote a pokračujúci trend počiatočnej ponuky mincí (ICO) spôsobil, že jeho cena v polovici decembra 2017 dosiahla približne 19 500 USD. Opäť však v momente obrovského vzrušenia, ktoré spôsobilo také dramatické zvýšenie ocenenia BTC a to, že kryptomena prekročila kapitalizáciu 100 miliárd USD, bublina praskla. V priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov sa cena Bitcoinu roztopila o takmer 85 % a otestovala úroveň 3200 USD. Hoci v roku 2019 došlo na trhu k pokusu o atakovanie predchádzajúceho vrcholu, rast sa nakoniec zastavil na úrovni približne 13 000 USD. Na ďalšiu býčiu rally sme si museli počkať až do roku 2020.

Neistá budúcnosť

Začiatkom júla 2020 začala indická spoločnosť 21Shares kótovať v systéme Xetra sedem ETP (Exchange-Traded Products) na základe ceny Bitcoinu. V tom čase sa už aktívne obchodovalo s futures a opčnými kontraktmi na Bitcoin; tie takmer súčasne zaviedli CME a CBOE ešte v decembri 2017. Zároveň prebiehal boj o to, aby Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) schválila fond obchodovaný na burze (ETF) Bitcoin. Futures kontrakty, ako aj na nich založené opcie na cenu Bitcoinu predstavujú sumu 5 BTC, takže tieto nástroje nie sú medzi retailovými investormi s menším kapitálom, populárne. S ohľadom na nich najlepšie maklérske domy pripravili ponuku CFD na kryptomeny, ktorá tento trh ešte viac spopularizovala medzi tými, ktorí hľadajú dodatočnú diverzifikáciu svojich portfólií.

Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) opakovane zamietla žiadosti o schválenie ETF na bitcoiny. V polovici roka 2018 čelili v tejto súvislosti zamietnutiu bratia Winklevossovci, známi svojimi prvými investíciami do Bitcoinu a vytvorením portálu na obchodovanie s kryptomenami Gemini. Napriek tomu bol nakoniec vytvorený ETF založený nie na cene samotného Bitcoinu, ale na futures na Bitcoin. Trh si na to musel počkať až do októbra 2021. Medzitým svet zasiahla pandémia koronavírusu a spolu s ňou došlo k obrovskej volatilite na finančných trhoch. Zatiaľ, čo v prípade väčšiny tradičných tried aktív pandémia vyvolala dynamický pokles, v prípade Bitcoinu spustila rast, ktorý nakoniec viedol k vytvoreniu nového historického vrcholu.

Rok 2019 uzavrel Bitcoin s cenou blízko 7250 USD, o dvanásť mesiacov neskôr už mal hodnotu takmer 29 000 USD a v polovici apríla 2021 dosiahol vrchol na úrovni približne 64 000 USD. Dynamické nárasty, striedané krátkymi obdobiami plytkých korekcií, boli spôsobené ďalším zavádzaním technológie blockchain v reálnej ekonomike, očakávaniami týkajúcimi sa nových finančných nástrojov založených na cene Bitcoinu, ale aj diverzifikáciou rizika. Dlhotrvajúce obdobie mimoriadne uvoľnenej menovej politiky uplatňovanej mnohými centrálnymi bankami, viedlo v konečnom dôsledku ku globálnemu nárastu inflácie, a tým aj k zníženiu kúpnej sily peňazí. Medzitým cena Bitcoinu, ktorého ponuka je obmedzená na 21 miliónov kusov, naďalej rástla, a tak predstavovala zaujímavú alternatívu k tradičným finančným aktívam. Následne čoraz viac ľudí hovorilo o investičnej bubline poháňanej nádejou na ešte vyššiu cenu Bitcoinu. V prvej polovici roka 2021 síce došlo k viac ako 50 % prepadu ceny najstaršej kryptomeny, ale nasledujúce mesiace viedli k vytvoreniu nového historického maxima na grafe na úrovni 66 900 USD.

Čo môže Bitcoin priniesť v budúcnosti?

V skutočnosti je ťažké odpovedať na túto otázku. Použitie jedného z najpopulárnejších nástrojov technickej analýzy, Fibonacciho expanzie, dáva nádej na otestovanie úrovne okolo 89 000 USD. Napriek tomu treba mať na pamäti, že Bitcoin, analytikov často prekvapuje. Je však možné vymedziť niekoľko faktorov, ktoré doteraz ovplyvnili cenu Bitcoinu:

Ďalšia úprava technológie blockchain – mnohí kritici Bitcoinu poukazujú na to, že väčšina transakcií v blockchaine je generovaná špekulantmi, ktorí dúfajú, že býči trend na grafe BTC pokračuje. Treba však mať na pamäti, že technológia blockchain sa využíva v mnohých prípadoch, vyvíjajú a využívajú ju spoločnosti ako napr. int. al. Microsoft, Goldman Sachs, Amazon a Walmart. Technológia blockchain dokáže nielen zefektívniť logistiku, ale aj poskytnúť rýchlu a bezpečnú zdravotnú starostlivosť alebo spôsobiť revolúciu v elektronickom obchode. Zavedenie väčšieho počtu riešení založených na blockchaine v reálnej ekonomike by mohlo podporiť cenu Bitcoinu, ktorý sa už teraz považuje za digitálny ekvivalent zlata.

– mnohí kritici Bitcoinu poukazujú na to, že väčšina transakcií v blockchaine je generovaná špekulantmi, ktorí dúfajú, že býči trend na grafe BTC pokračuje. Treba však mať na pamäti, že technológia blockchain sa využíva v mnohých prípadoch, vyvíjajú a využívajú ju spoločnosti ako napr. int. al. Microsoft, Goldman Sachs, Amazon a Walmart. Technológia blockchain dokáže nielen zefektívniť logistiku, ale aj poskytnúť rýchlu a bezpečnú zdravotnú starostlivosť alebo spôsobiť revolúciu v elektronickom obchode. Zavedenie väčšieho počtu riešení založených na blockchaine v reálnej ekonomike by mohlo podporiť cenu Bitcoinu, ktorý sa už teraz považuje za digitálny ekvivalent zlata. Regulácie – mnohí ľudia sa domnieva, že býčia rally Bitcoinu, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2020 a 2021, bola čiastočne spôsobená očakávaniami ďalšej regulácie Bitcoinu zo strany hráčov na finančnom trhu. Zavedenie ETF založeného na oceňovaní budúcich kontraktov na Bitcoin otvára cestu miliónom pasívnych investorov, aby do svojho portfólia pridali kryptomeny. Ďalšia regulácia trhu s kryptomenami by mohla pozitívne ovplyvniť dôveru investorov v Bitcoin aj ďalší rast jeho ceny.

– mnohí ľudia sa domnieva, že býčia rally Bitcoinu, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2020 a 2021, bola čiastočne spôsobená očakávaniami ďalšej regulácie Bitcoinu zo strany hráčov na finančnom trhu. Zavedenie ETF založeného na oceňovaní budúcich kontraktov na Bitcoin otvára cestu miliónom pasívnych investorov, aby do svojho portfólia pridali kryptomeny. Ďalšia regulácia trhu s kryptomenami by mohla pozitívne ovplyvniť dôveru investorov v Bitcoin aj ďalší rast jeho ceny. Politika centrálnych bánk – obdobie veľmi uvoľnenej menovej politiky, ktorú uplatňovali mnohé centrálne banky na celom svete, viedlo v mnohých ekonomikách k zvýšeniu priemernej cenovej hladiny. Problémy s dodávateľským reťazcom spôsobené pandémiami vyvolali ďalší inflačný tlak, čo viedlo mnohých ľudí k hľadaniu alternatív k fiat peniazom. Bitcoin je vnímaný ako takáto alternatíva, vďaka čomu je pravdepodobné, že rast jeho ceny bude pokračovať, ak sa inflácia bude naďalej zvyšovať.

V júni 2021 sa Salvádor stal prvou krajinou na svete, ktorá uznala Bitcoin ako zákonné platidlo. Odvtedy môžu obyvatelia Salvadoru používať túto kryptomenu na každodenné nákupy a dostávať odmenu za prácu, v Bitcoinoch. Rozhodnutie prezidenta tejto malej latinskoamerickej krajiny spustilo medzi priaznivcami kryptomien vášnivú diskusiu o tom, či by podobné kroky mali podniknúť aj vlády iných krajín. Celý svet bude určite pozorne sledovať tento jedinečný sociálno-ekonomický experiment v oblasti kryptomien. Príbeh Bitcoinu sa ešte zďaleka neskončil a jeho budúcnosť je určite zaujímavá.