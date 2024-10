Čas čítania: 6 minute(s)

Moonbeam je zaujímavý high-tech projekt, ktorý má potenciál spojiť možnosti blockchainov Ethereum a Polkadot. Stojí za to prečítať si viac o funkciách kryptomeny Moonbeam.

Čo je Moonbeam?

Moonbeam je projekt, ktorý ponúka vývojárom možnosť poskytovať riešenia na rozšírenie možností siete Ethereum. Sieť Moonbeam to dosahuje prostredníctvom implementácie EVM a API, ktoré sú kompatibilné s technológiou Web 3.0 a prepájajú sa s existujúcimi projektmi v ekosystéme Ethereum.

Vďaka týmto riešeniam môžu vývojári pracujúci v sieti Moonbeam nasadiť existujúce „smart kontrakty” Ethereum napísané v kóde Solidity a decentralizované aplikácie do siete Moonbeam bez väčších úprav. Je to skutočne dosť komplikované, pretože projekt bol založený v roku 2021 a má veľké ambície. Moonbeam má byť nakoniec kompatibilný aj so sieťou Polkadot tým, že tam vytvorí samostatný takzvaný „parachain” podobný kryptomene Kusama. To umožní sieti využívať aj bezpečný reťazec Polkadot a integrovať sa s aplikáciami postavenými na tomto blockchaine.

Treba spomenúť, že Ethereum a Polkadot patria medzi najväčšie kryptomeny na svete a aktivita vývojárov (tvorcov týchto systémov) a ich používateľov neustále rastie. Vďaka tomu môže kryptomena Moonbeam ďalej získavať na hodnote, keďže sa rozvíjajú projekty Ethereum aj Polkadot. Moonbeam poskytuje prostredie na vytváranie decentralizovaných aplikácií a spracovanie „smart kontraktov”, ktoré sa zaraďujú medzi revolučné technológie blockchain. Projekt dokáže kombinovať aktíva, ktoré majú používatelia vo viac ako jednom blockchaine. Vďaka podpore medzi reťazcami umožní Moonbeam rozšíriť dosah aplikácií.

Existujúce platformy inteligentných kontraktov sú navrhnuté tak, aby podporovali používateľov a aktíva v jednom konkrétnom reťazci. Vďaka funkčnosti inteligentných zmlúv medzi reťazcami umožňuje Moonbeam vývojárom rozšíriť dosah ich aplikácií na nových používateľov a aktíva nachádzajúce sa v inom blockchaine.

Prípady použitia a funkcie ekosystému

Technológie sa neustále vyvíjajú a vďaka blockchain priemyslu by svet financií mohol zažiť veľkú transformáciu v dobe rastúcej digitalizácie. Preto tieto zmeny sledujú aj kryptomeny ako napríklad Moonbeam, ktoré obsahujú množstvo zaujímavých aplikácií vo svete decentralizovaných financií. Napriek zložitosti technológie cross-chain sme sa rozhodli predstaviť niektoré funkcie a možnosti siete Moonbeam. Technológia kryptomeny Moonbeam je určená pre Ethereum a v konečnom dôsledku aj pre ekosystém Polkadot. Projekt ponúka:

cross-blockchain riešenia umožňujúce komunikáciu medzi nezávislými systémami (ethereum, polkadot);

interoperabilita a decentralizácia (bez cenzúry alebo externého regulátora);

„demokratické” riadenie siete vývojármi prostredníctvom hlasovania o zmenách v sieti v systéme nazývanom on-chain governance;

možnosť “stakingu” ponúkajúca pasívny príjem s glm tokenom v sieti moonbeam;

používanie evm, aby „smart kontrakty” mohli migrovať medzi blockchainmi;

podpora nových typov aktív a používateľov v dvoch alebo viacerých blockchainoch;

spracovanie „smart kontraktov” vo viac ako jednom blockchaine;

rozšírenie, komunikácia a integrácia medzi parachainmi, t. j. testovacími prostrediami „blockchainu”;

príležitosti pre vývojárov prostredníctvom rozšíreného ekosystému substrate;

spracovanie pokročilých finančných operácií;

odľahčenie hlavnej siete ethereum alebo polkadot vďaka nižším nákladom a vysokej škálovateľnosti siete;

rozšírenie reťazca o kryptomenu polkadot a na nej postavené projekty.

Vývojári, ktorí budujú projekty „inteligentných kontraktov” na blockchaine Polkadot, môžu využiť Moonbeam na:

rozšírenie dosahu testovacích „parachainov”, ktoré sa budujú;

využiť nedostupné alebo obmedzené funkcie ekosystému polkadot;

využívať výhody rozsiahleho a prepracovaného vývojárskeho systému Ethereum.

Kryptomena Moonbeam obsahuje aj množstvo funkcií pre vývojárov decentralizovaných aplikácií:

možnosť aplikovať funkcionalitu vyvinutú v blockchaine polkadot parachain a osloviť používateľov a projekty z iného blockchainu;

uľahčenie rozširovania platformy spracúvajúcej „smart kontrakty„ (jej zloženie v jednom z blockchainov polkadot alebo ethereum pomocou moonbeam a jazyka substrate ako integrátora);

moonbeam kombinuje jednoduché, overené a rýchle riešenia inteligentných kontraktov v ethereu. zároveň môže využívať sieťové efekty založené na polkadote, čo vytvára synergický efekt.

Možné spúšťače cenových pohybov

Moonbeam je technologicky vyspelý krypto projekt, ktorý môže ťažiť z nárastu popularity technológie blockchain, ktorého sme svedkami. Ak jeho vývoj bude prebiehať podobne ako vývoj internetu v 90. rokoch minulého storočia, môžeme odhadnúť, že sme len na začiatku jeho cesty.

Okrem toho popularita a cena Moonbeamu môže rásť vďaka stovkám decentralizovaných aplikácií, ktoré sa vyvíjajú v ekosystéme Ethereum a Polkadot. Vývoj inteligentných kontraktov a najnovšie trendy na trhu kryptomien môžu pomôcť Moonbeamu v jeho rozvoji a zvýšiť cenu kryptomeny.

Trh kryptomien býva veľmi volatilný, pretože ako každá nová technológia priťahuje množstvo špekulantov a obchodníkov, ktorí chcú zarobiť na krátkodobých veľkých pohyboch na trhu.

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý by mohol mať kľúčový vplyv na cenu Moonbeamu, je rast kryptomeny Ethereum a počet projektov, ktoré v nej vznikajú. Ethereum je popri Bitcoine najviac nakupovanou kryptomenou finančnými inštitúciami. Začiatkom roka 2022 sa k skupine kupujúcich pridal globálny audítorský gigant KPMG. Ďalšia obrovská blockchainová platforma Polkadot je tiež dobre známa kryptomena s možnosťami postupu inteligentných kontraktov.

Vzhľadom na rast transakcií v sieti, počet aplikácií v nej vytvorených, širokú škálu funkcií a investovanie veľkého kapitálu môžeme predpokladať, že Ethereum aj Polkadot majú šancu uspieť v budúcnosti. Kryptomena Moonbeam je mostom medzi týmito dvoma obrovskými blockchainmi. Preto obchodovanie s kryptomenou Moonbeam vyzerá v súčasnosti sľubne.

Na druhej strane hrozbou pre kryptomenu zostáva potenciálne spomalenie rastu Etherea a Polkadot alebo predbehnutie inými novými projektmi, ktoré využívajú pokročilé technológie a získavajú na popularite.

Riziká

Riziko obchodovania s Moonbeam spočíva predovšetkým v nepredvídateľnosti a volatilite trhu kryptomien. Kolísanie cien o niekoľko desiatok percent je úplne bežné.

Ďalšie riziko spočíva v cenovom vývoji Bitcoinu, ktorý je ovplyvnený mnohými rôznymi mikro a makroekonomickými faktormi, ako napr:

rozhodnutia regulačných orgánov a vlád týkajúce sa kryptomien,

ekonomická prosperita,

všeobecná nálada investorov,

býčie trhové cykly ,

pohyby veľkých držiteľov bitcoinov (tzv. veľryby),

pohyby cien technologického indexu NASDAQ.

Dôležitým strategickým rizikom je aj správanie hlavných platforiem Moonbeamu - Ethereum a ekosystému Polkadot. Hoci Ethereum bolo v posledných rokoch veľkolepo úspešné pri budovaní komunity investorov a vývojárov, ktorí na ňom budujú decentralizované aplikácie, je veľmi ťažké predpovedať, či mu to umožní dlhodobo si udržať pozíciu medzi obrovskou konkurenciou. Pokles popularity týchto blockchainov môže byť ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

zahlcovanie sietí a vyššie transakčné náklady;

rozhodnutia regulačných orgánov;

rastúca konkurencia v oblasti špičkových technológií;

pokles popularity a prílev vývojárov.

Obchodovanie kryptomeny Moonbeam

Máte možnosť obchodovať CFD na Moonbeam na našej platforme xStation.

Obchodovanie s Moonbeam je špekulatívne a relevantné sú len pohyby ceny. S kryptomenou Moonbeam môžete začať obchodovať tak, že budete uzatvárať transakcie na CFD na Moonbeam (contract for differences) a využívať plný potenciál finančnej páky. Tento druh kontraktu je finančná zmluva, ktorá vypláca rozdiely v zúčtovacej cene medzi otvoreným a uzavretým obchodom bez akejkoľvek fyzickej dodávky obchodovaných inštrumentov.

Obchodovanie s Moonbeam oslovuje obchodníkov a špekulantov, ktorí si uvedomujú riziko, ešte viac ako akýkoľvek iný CFD inštrument, pretože kolísanie cien na trhu kryptomien je obrovské aj bez pákového efektu. Finančná páka dáva investorom šancu, ale môže spôsobiť aj väčšie straty.

CFD na kryptomeny v xStation poskytujú výhody nulových poplatkov a komisií, nízkeho spreadu a možnosti využitia finančnej páky. Jedinými nákladmi sú swapové body, ktoré sa počítajú k výsledku otvorenej pozície každý deň po 00:00 v noci.

Vďaka pákovému efektu si obchodovanie na Moonbeam vyžaduje len určité percento celej pozície. Napríklad pri použití pákového efektu 1:2 máte možnosť otvoriť kontrakt v hodnote 10 000 USD s použitím marže len 5000 USD.

CFD na Moonbeam vám poskytuje expozíciu voči aktuálnej trhovej cene najväčšej kryptomeny bez potreby vytvárania špeciálneho účtu na trhu kryptomien a bez komplikovaných metód vkladania finančných prostriedkov.

Obchodovanie CFD na kryptomenu Moonbeam poskytuje aj možnosť otvoriť krátke pozície, na ktorých obchodníci zarábajú, keď cena klesá a trh kryptomien je v červených číslach. To Vám umožňuje realizovať počas obchodných seáns mnoho rôznych stratégií v závislosti od ceny Moonbeam. Na našej obchodnej platforme poskytujeme aj množstvo rôznych ukazovateľov, ako napríklad RSI „Index relatívnej sily” alebo Fibonacciho úrovne a mnoho mnoho ďalších. Všetky z nich môžu Vaše obchodovanie ešte viac zefektívniť.

Tradičným spôsobom nákupu a investovania do Moonbeam (MATIC) je nákup kryptomeny na kryptoburzách, ale čoraz častejšie organizované hackerské útoky a problémy s výbermi nepovzbudzujú nových investorov k otváraniu účtov na kryptoburzách.

Cena kryptomeny Moonbeam

Trh kryptomien je veľmi volatilný a ceny aj tých najlepších projektov sa môžu ľahko zmeniť o desiatky percent. Preto je sledovanie ceny také dôležité. V xStation poskytujeme kotácie kryptomeny Moonbeam v reálnom čase, ktoré umožňujú aktívne obchodovanie kedykoľvek počas dňa alebo noci.

Obchodné hodiny Moonbeam

A čo dostupné obchodné hodiny Moonbeam? Tieto informácie sú dôležité najmä pre denných obchodníkov. Obchodovanie je k dispozícii 7 dní v týždni 24 hodín denne s jednou technickou prestávkou, ktorá začína od 22:00 do 04:00 v noci z piatka na sobotu. Spotová cena je statická, keď je trh zatvorený. Vo všetkých ostatných časoch ceny neustále kolíšu.

Samozrejme, najlepší čas na obchodovanie s kryptomenou Moonbeam je v období veľmi vysokej likvidity, keď je tiež volatilita trhu vyššia.

Keď je na trhu vysoký obrat a zvyšuje sa objem obchodovania, zvyšuje sa aj volatilita. Vplyv na to môže mať zverejnenie dôležitých správ o kryptomenách, regulácie, informácie z tlače alebo aj pokles či prudký nárast ceny Bitcoinu.