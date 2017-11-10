Komodity - obchodovanie s komoditami

Je dôležité poznamenať, že nákup a predaj komodít zvyčajne prebieha prostredníctvom štandardizovaných futures kontraktov na niekoľkých burzách. Znamená to, že si nemusíte kupovať barel ropy a uskladniť ho na záhrade. Jediné, čo urobíte, je to, že kúpite futures kontrakt a stanete sa komoditným obchodníkom. Najznámejšia a najstaršia burza je Chicago Board of Trade [CBOT], na ktorej môžu obchodníci kupovať futures bežných komodít z oblasti poľnohospodárstva, ako je pšenica, kukurica, ovos, ryža, sójové bôby a mnoho ďalších. Obchodovanie komodít prostredníctvom kontraktov má svoje dôsledky. Futures umožňujú obchodníkom nakupovať a predávať komodity bez potreby uskladnenia a vďaka tomu môžu byť špekulanti súčasťou trhu.
Trh s komoditami sa od ostatných trochu líši. Najdôležitejšie sú fundamentálne aspekty, ale svoju rolu hrá aj technická analýza. Pri obchodovaní komodít musí brať obchodník do úvahy niekoľko vecí, vrátane sezónnosti a počasia. Čo viac, je potrebné mať na pamäti, že každá komodita sa riadi svojimi vlastnými zákonitosťami. Znamená to, že pokiaľ niečo funguje na trhu s ropou, na trhoch s pšenicou alebo inými poľnohospodárskymi komoditami to bude nepoužiteľné. Nakoniec by mala zaznieť jedna vec - komoditný trh je rozhodne jeden z najvzrušujúcejších. Prečítajte si viac o tejto téme v našej vzdelávacej sekcii.
Čo ovplyvňuje komoditné trhy?
Vzťah medzi ponukou a dopytom môže byť pre ceny komodít zásadný. Preto je dôležité sledovať publikované údaje. Napríklad obchodníci na ropných trhoch sledujú týždenné zmeny v dátach vydané Ministerstvom energetiky Spojených štátov amerických, aby zistili, či určuje cenu na trhu ponuka, alebo dopyt. Rast zásob je medvedím signálom, pretože značí, že ponuka je vyššia ako dopyt. Tu sú dva najdôležitejšie reporty, ktoré by ste mali sledovať:
- Zmena stavu zásob - ako sme ukázali na príklade s ropou, zmeny zásob sú zaujímavým spôsobom, ako sledovať, či dopyt hrá momentálne na trhu dôležitú úlohu. Každá komodita má svoj report a početnosť publikovania. Je dôležité mať prehľad. Tu je niekoľko reportov, ktoré stojí za to sledovať: Oil - API, týždenný DOE; poľnohospodárske komodity - USDA report zverejňovaný na konci každého mesiaca.
- Bilančný report – Zatiaľ čo zmeny stavu zásob naznačujú, ktorá strana má na trhu prevahu, bilančné reporty to môžu potvrdiť alebo vyvrátiť. Sú zverejňované menej často než zmeny stavu zásob, ale môžu byť viac dôležité. Napríklad mesačný report OPEC o situácii na ropnom trhu je bilančný report. Ukazuje zmenu dopytu, zásob a produkcie a zahŕňa predpovede na ďalšie mesiace.
Každá komodita má svoje reporty, ktoré je dobré sledovať, aby ste získali prehľad, než začnete komodity obchodovať. V čase zverejnenia obvykle narastá volatilita, takže je potrebné vedieť, kedy sú reporty publikované.
Ako sa obchodujú komodity CFD?
Termín CFD označuje kontrakty pre vyrovnanie rozdielov. Tie vytvárajú, ako názov napovedá, kontrakt medzi dvoma stranami o pohybe ceny inštrumentu. V prípade komodít CFD strany špekulujú na budúci smer ceny konkrétnej komodity. Napríklad obchodník, ktorý nakúpi ropu CFD (Brent Oil), predpokladá, že cena ropy v budúcnosti vzrastie.
Existuje niekoľko kľúčových vlastností CFD, ktoré ich robia unikátnym produktom:
- CFD sú deriváty
- CFD sú pákové produkty
- Môžete špekulovať na rast aj pokles cien
- Ponúkame CFD na viac než 1500 svetových trhov vrátane komodít, indexov, akcií, forexu a ETF fondov
Možnosť ísť long aj short (špekulovať na rast aj pokles) spoločne s možnosťou využitia finančnej páky prestavuje z CFD jeden z najflexibilnejších a najpopulárnejších spôsobov obchodovania na finančných trhoch. Prečítate si viac o tejto téme v našej vzdelávacej sekcii.
Ako obchodovať komodity
Všetko, čo potrebujete k obchodovaniu komodít CFD (ropa, zlato a ďalšie), je obchodný účet. Otvorenie obchodného účtu v XTB je rýchle a jednoduché a zaberie Vám menej ako 15 minút. Pripravte si doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), kliknite na "reálny účet" v pravom hornom rohu webovej stránky a vyplňte formulár. Môžete začať obchodovať hneď, ako je celý proces dokončený a Vaše doklady budú overené!
Pokiaľ chcete vyskúšať jednu z našich platforiem alebo otestovať svoju obchodnú stratégiu, vyskúšajte náš demo účet. Demo účty sú dočasné účty bez rizika s virtuálnym kapitálom. Môžete vyskúšať platformu xStation na svojom počítači, mobile, chytrých hodinkách alebo na tabletu! Prečítajte si viac o našich obchodných platformách.
Pokiaľ už máte obchodný účet a prístup do jednej z našich platforiem, navštívte vzdelávaciu sekciu s tutoriálmi a zistite, ako otvoriť obchod. Môžete sa pozrieť aj na ďalšie možnosti obchodných platforiem alebo si prečítate správy z trhov vrátane fundamentálnej a technickej analýzy.
Obchodujte komodity prostredníctvom CFD. Vyberte si zo širokej ponuky energetických, priemyselných a poľnohospodárskych komodít alebo drahých kovov. Získajte prístup k širokej škále produktov - od medi a kávy po striebro a sóju. Užívajte si nízky spread a maržu.
- Atraktívny spread a poplatky
- Finančná páka až 1:10
- Diverzifikujte svoje obchodné portfólio
Prečo obchodovať komodity CFD v XTB?
6 odvetví trhu a cez 20 CFD inštrumentov
Ponúkame možnosť obchodovať všetky hlavné komodity z odvetvia energetiky, vzácnych kovov, priemyselných kovov a poľnohospodárstva. Diverzifikujte svoje obchodovanie rozšírením svojho portfólia o komodity, ktoré silne korelujú s americkým dolárom, ako napríklad zlato alebo ropa. Tieto komodity sú medzi investormi veľmi obľúbené.
Alternatívne investície
Ceny komodít kopírujú vývoj cien akcií. To umožňuje investorom, ktorí komodity obchodujú, získať novú škálu inštrumentov a diverzifikovať možnosť rizika.
Finančná páka až 1:10
Obchodovanie komodít pomocou futures je spojené s vysokými nárokmi na maržu, a teda nedostupné pre mnohých investorov. To ale neplatí, ak obchodujete s nami. Vďaka finančnej páke až 1:10 môžete dosiahnuť vyšší zisk s menším kapitálom.
Nízky spread a poplatky
Ponúkame nízke spready, ktoré sú tvorené rozdielom medzi ponukou a dopytom. Ak držíte obchodné pozície otvorené cez noc, sú zaťažené nízkymi poplatkami.
Vysoká likvidita
Ponúkame najlepšie možné ceny a vysokú likviditu jednotlivých trhov. Vďaka nášmu pokročilému riešeniu môže byť aj veľké množstvo obchodov vykonané bez sklzov.
Bez sklzov
Vďaka rýchlemu vykonávaniu komerčných pokynov nedochádza k navýšeniu ceny za obchod. Vždy obchodujete za danú cenu - okamžite.
Ako je XTB regulované?
S viac ako 14 rokmi skúseností je XTB jedným z najväčších forexových a CFD brokerov na svete. Skupina XTB je regulovaná najväčšími svetovými autoritami, vrátane Národnej banky Slovenska.
Sme jedným z najväčších európskych brokerov. Od svojich klientov sme získali 5 * hodnotenie na Facebooku a Trustpilote. Ponúkame ocenenú obchodnú platformu, viac ako 14 rokov skúseností, pobočky vo viac ako 10 krajinách a kvalitné bezplatné vzdelávanie.