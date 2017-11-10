Komodity - obchodovanie s komoditami

viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Komoditný trh je jedným z najzaujímavejších segmentov finančných trhov. Komoditou je zvyčajne prírodný zdroj, ktorý môže byť ďalej spracovaný a predaný. Patria sem poľnohospodárske suroviny, kovy, energetické zdroje, horniny a oveľa viac. Komodity sú jedinečným sektorom finančných trhov. Najzaujímavejším aspektom obchodovania komodít je komplexný vzťah medzi ponukou a dopytom, ekonomickými faktormi a spotrebiteľskými zvykmi, ktoré určujú pohyby cien.

Je dôležité poznamenať, že nákup a predaj komodít zvyčajne prebieha prostredníctvom štandardizovaných futures kontraktov na niekoľkých burzách. Znamená to, že si nemusíte kupovať barel ropy a uskladniť ho na záhrade. Jediné, čo urobíte, je to, že kúpite futures kontrakt a stanete sa komoditným obchodníkom. Najznámejšia a najstaršia burza je Chicago Board of Trade [CBOT], na ktorej môžu obchodníci kupovať futures bežných komodít z oblasti poľnohospodárstva, ako je pšenica, kukurica, ovos, ryža, sójové bôby a mnoho ďalších. Obchodovanie komodít prostredníctvom kontraktov má svoje dôsledky. Futures umožňujú obchodníkom nakupovať a predávať komodity bez potreby uskladnenia a vďaka tomu môžu byť špekulanti súčasťou trhu.

Trh s komoditami sa od ostatných trochu líši. Najdôležitejšie sú fundamentálne aspekty, ale svoju rolu hrá aj technická analýza. Pri obchodovaní komodít musí brať obchodník do úvahy niekoľko vecí, vrátane sezónnosti a počasia. Čo viac, je potrebné mať na pamäti, že každá komodita sa riadi svojimi vlastnými zákonitosťami. Znamená to, že pokiaľ niečo funguje na trhu s ropou, na trhoch s pšenicou alebo inými poľnohospodárskymi komoditami to bude nepoužiteľné. Nakoniec by mala zaznieť jedna vec - komoditný trh je rozhodne jeden z najvzrušujúcejších. Prečítajte si viac o tejto téme v našej vzdelávacej sekcii.

Čo ovplyvňuje komoditné trhy?

Vzťah medzi ponukou a dopytom môže byť pre ceny komodít zásadný. Preto je dôležité sledovať publikované údaje. Napríklad obchodníci na ropných trhoch sledujú týždenné zmeny v dátach vydané Ministerstvom energetiky Spojených štátov amerických, aby zistili, či určuje cenu na trhu ponuka, alebo dopyt. Rast zásob je medvedím signálom, pretože značí, že ponuka je vyššia ako dopyt. Tu sú dva najdôležitejšie reporty, ktoré by ste mali sledovať:

  • Zmena stavu zásob - ako sme ukázali na príklade s ropou, zmeny zásob sú zaujímavým spôsobom, ako sledovať, či dopyt hrá momentálne na trhu dôležitú úlohu. Každá komodita má svoj report a početnosť publikovania. Je dôležité mať prehľad. Tu je niekoľko reportov, ktoré stojí za to sledovať: Oil - API, týždenný DOE; poľnohospodárske komodity - USDA report zverejňovaný na konci každého mesiaca.
  • Bilančný report – Zatiaľ čo zmeny stavu zásob naznačujú, ktorá strana má na trhu prevahu, bilančné reporty to môžu potvrdiť alebo vyvrátiť. Sú zverejňované menej často než zmeny stavu zásob, ale môžu byť viac dôležité. Napríklad mesačný report OPEC o situácii na ropnom trhu je bilančný report. Ukazuje zmenu dopytu, zásob a produkcie a zahŕňa predpovede na ďalšie mesiace.

Každá komodita má svoje reporty, ktoré je dobré sledovať, aby ste získali prehľad, než začnete komodity obchodovať. V čase zverejnenia obvykle narastá volatilita, takže je potrebné vedieť, kedy sú reporty publikované.

Ako sa obchodujú komodity CFD?

Termín CFD označuje kontrakty pre vyrovnanie rozdielov. Tie vytvárajú, ako názov napovedá, kontrakt medzi dvoma stranami o pohybe ceny inštrumentu. V prípade komodít CFD strany špekulujú na budúci smer ceny konkrétnej komodity. Napríklad obchodník, ktorý nakúpi ropu CFD (Brent Oil), predpokladá, že cena ropy v budúcnosti vzrastie.

Existuje niekoľko kľúčových vlastností CFD, ktoré ich robia unikátnym produktom:

  • CFD sú deriváty
  • CFD sú pákové produkty
  • Môžete špekulovať na rast aj pokles cien
  • Ponúkame CFD na viac než 1500 svetových trhov vrátane komodít, indexov, akcií, forexu a ETF fondov

Možnosť ísť long aj short (špekulovať na rast aj pokles) spoločne s možnosťou využitia finančnej páky prestavuje z CFD jeden z najflexibilnejších a najpopulárnejších spôsobov obchodovania na finančných trhoch. Prečítate si viac o tejto téme v našej vzdelávacej sekcii.

Ako obchodovať komodity

Všetko, čo potrebujete k obchodovaniu komodít CFD (ropa, zlato a ďalšie), je obchodný účet. Otvorenie obchodného účtu v XTB je rýchle a jednoduché a zaberie Vám menej ako 15 minút. Pripravte si doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), kliknite na "reálny účet" v pravom hornom rohu webovej stránky a vyplňte formulár. Môžete začať obchodovať hneď, ako je celý proces dokončený a Vaše doklady budú overené!

Pokiaľ chcete vyskúšať jednu z našich platforiem alebo otestovať svoju obchodnú stratégiu, vyskúšajte náš demo účet. Demo účty sú dočasné účty bez rizika s virtuálnym kapitálom. Môžete vyskúšať platformu xStation na svojom počítači, mobile, chytrých hodinkách alebo na tabletu! Prečítajte si viac o našich obchodných platformách.

Pokiaľ už máte obchodný účet a prístup do jednej z našich platforiem, navštívte vzdelávaciu sekciu s tutoriálmi a zistite, ako otvoriť obchod. Môžete sa pozrieť aj na ďalšie možnosti obchodných platforiem alebo si prečítate správy z trhov vrátane fundamentálnej a technickej analýzy.

Obchodujte komodity prostredníctvom CFD. Vyberte si zo širokej ponuky energetických, priemyselných a poľnohospodárskych komodít alebo drahých kovov. Získajte prístup k širokej škále produktov - od medi a kávy po striebro a sóju. Užívajte si nízky spread a maržu.

  • Atraktívny spread a poplatky
  • Finančná páka až 1:10
  • Diverzifikujte svoje obchodné portfólio

Prečo obchodovať komodity CFD v XTB?

6 odvetví trhu a cez 20 CFD inštrumentov 
Ponúkame možnosť obchodovať všetky hlavné komodity z odvetvia energetiky, vzácnych kovov, priemyselných kovov a poľnohospodárstva. Diverzifikujte svoje obchodovanie rozšírením svojho portfólia o komodity, ktoré silne korelujú s americkým dolárom, ako napríklad zlato alebo ropa. Tieto komodity sú medzi investormi veľmi obľúbené.

Alternatívne investície 
Ceny komodít kopírujú vývoj cien akcií. To umožňuje investorom, ktorí komodity obchodujú, získať novú škálu inštrumentov a diverzifikovať možnosť rizika. 

Finančná páka až 1:10
Obchodovanie komodít pomocou futures je spojené s vysokými nárokmi na maržu, a teda nedostupné pre mnohých investorov. To ale neplatí, ak obchodujete s nami. Vďaka finančnej páke až 1:10 môžete dosiahnuť vyšší zisk s menším kapitálom. 

Nízky spread a poplatky 
Ponúkame nízke spready, ktoré sú tvorené rozdielom medzi ponukou a dopytom. Ak držíte obchodné pozície otvorené cez noc, sú zaťažené nízkymi poplatkami. 

Vysoká likvidita 
Ponúkame najlepšie možné ceny a vysokú likviditu jednotlivých trhov. Vďaka nášmu pokročilému riešeniu môže byť aj veľké množstvo obchodov vykonané bez sklzov. 

Bez sklzov 
Vďaka rýchlemu vykonávaniu komerčných pokynov nedochádza k navýšeniu ceny za obchod. Vždy obchodujete za danú cenu - okamžite. 
 

InštrumentAskBidSpreadPohyb

  • Gold
  • Silver
  • OIL
  • OIL.WTI
  • NATGAS
  • COCOA
  • COFFEE
  • Sugar
  • CORN
  • SOYBEAN

Ako je XTB regulované?

S viac ako 14 rokmi skúseností je XTB jedným z najväčších forexových a CFD brokerov na svete. Skupina XTB je regulovaná najväčšími svetovými autoritami, vrátane Národnej banky Slovenska.

Sme jedným z najväčších európskych brokerov. Od svojich klientov sme získali 5 * hodnotenie na Facebooku a Trustpilote. Ponúkame ocenenú obchodnú platformu, viac ako 14 rokov skúseností, pobočky vo viac ako 10 krajinách a kvalitné bezplatné vzdelávanie.

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

