Obchodovanie z grafu v MT4

Upozorňujeme, že XTB už neumožňuje pre novovytvorené účty používať platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pre nové účty je xStation. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Objavte výhody platformy xStation kliknutím sem.



Lekciu pre xStation 5 si môžete pozrieť TU.

Platforma MT4 Vám umožňuje zadávať objednávky priamo z grafu, ktorý práve analyzujete, čo Vám umožní rýchlejšie reagovať na pohyby trhu a volatilitu.

Obchodovanie na jedno kliknutie (One-click trading)

Najrýchlejší spôsob, ako otvoriť pozíciu priamo z grafu, je využitie zabudovanej funkcie MT4, tzv One-click trading. Ak ju chcete aktivovať, kliknite na menu Nástroje (Tools) -> Možnosti (Options).

Ďalej vyberte záložku Obchodovanie (Trade) a zaškrtnite políčko One Click Trading. Môžete tiež stlačiť klávesy Alt + T na klávesnici.

Po aktivácii tejto funkcie môžete otvárať pozície za trhovú cenu, kúpiť alebo predať a nastaviť veľkosť pozície. Upozorňujeme, že objednávka sa otvorí okamžite.

Ak chcete zabrániť tomu, aby ste klikli a otvorili obchod omylom, môžete ľahko skryť panel obchodovania na jedno kliknutie kliknutím ľavým tlačidlom myši na ikonu vľavo od názvu symbolu.

Samozrejme, môžete aj naďalej otvárať pozície kliknutím pravým tlačidlom myši do okna grafu a výberom položky „Obchodovanie (Trading)” a potom „Nová objednávka (New Order)”. V okne novej objednávky môžete tiež zadať Stop Loss a Take Profit alebo umiestniť čakajúce objednávky.

Obchodovanie na jedno kliknutie je najlepšou voľbou, keď musíte konať rýchlo – stačí zvoliť objem a potom kliknúť na lačidlo Buy (kúpiť) alebo Sell (predať). Vaša nová pozícia sa otvorí okamžite.

Nastavenie predvoleného objemu

Môžete si nastaviť predvolený objem v rámci panela pre One-click trading v grafe, a to kliknutím na menu Nástroje (Tools), potom na položku Možnosti (Options) a na záložku Obchodovanie (Trade). Predvolený objem si nastavíte v časti Predvolené loty (Size by default).

Zadávanie čakajúcich objednávok z grafu

Čakajúce objednávky môžu byť umiestnené priamo z grafu. Stačí umiestniť kurzor na požadovanú cenovú hladinu a kliknúť pravým tlačidlom myši pre zobrazenie kontextového menu. V závislosti od pozície kurzora sa v ponuke Obchodovanie (Trading) zobrazia dostupné typy čakajúcich objednávok.

V skratke: ak je kontextové menu aktivované nad aktuálnou cenu, bude aktívne zadávanie objednávok Sell Limit a Buy Stop. Ak je kontextové menu aktivované pod aktuálnou cenou, môžu sa umiestniť objednávky Buy Limit a Sell stop.

Úprava čakajúcich objednávok z grafu

Potom, čo ste otvorili obchod alebo umiestnili čakajúcu objednávku, môžete ich tiež riadiť z grafu.

Ak chcete nastaviť úrovne Stop Loss a Take Profit z grafu, jednoducho kliknite, podržte a potiahnite úroveň pozície nahor alebo nadol. Pri presúvaní úrovne sa objaví informácia o potenciálnom zisku alebo strate.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: MetaTrader4

Ak chcete tieto úrovne upraviť, kliknite ľavým tlačidlom myši na líniu Stop Loss / Take Profit a potiahnite úroveň nahor alebo nadol. A to je všetko. Vaša nová úroveň je aktivovaná.

Rovnakou metódou môžete jednoducho upraviť aj úrovne čakajúcich objednávok. Presuňte cenové úrovne tak, aby ste upravili celú čakajúcu objednávku - aktivačnú cenu, ako aj úroveň stop loss.

A čo viac, môžete zmeniť alebo zrušiť svoje obchody z grafu, rovnako ako aktivovať trailing stop, jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši na čiaru objednávky a využitím možností zo zobrazeného kontextového menu.

Svoje čakajúce objednávky môžete spravovať presne tým istým spôsobom. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru čakajúcej objednávky a zobrazí sa kontextové menu.

Ako môžete vidieť, okno grafu nie je bezdôvodne hlavnou časťou platformy MT4. Používa sa nielen na technickú analýzu, ale rovnako aj na umiestnenie a správu Vašich objednávok. Dobrá znalosť týchto funkcií bude určite veľmi užitočná pri každodennej práci obchodníka.