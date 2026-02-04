Rodinný rozpočet, cashflow a osobné finančné plánovanie

Domácnosti často neriešia svoje financie preto, že na ne „nie je čas“, myslia si, že im nerozumejú, prípadne im chýba disciplína. Bez prehľadu o výdavkoch sa však ľahko stane, že peniaze miznú bez jasnej príčiny. Rodinný rozpočet a cashflow pritom nie sú žiadne zložité tabuľky, ale praktický systém, ktorý ukáže, koľko reálne zarábate, kam peniaze odchádzajú a kde vzniká priestor na rezervy. Tento článok vám krok za krokom vysvetlí rozdiel medzi rozpočtom ako plánom a cashflow ako realitou, aby ste si nastavili realistické ciele. Ukážeme si, ako rozdeliť výdavky do kategórií, ako pracovať s nepravidelnými nákladmi a prečo je dôležitá finančná rezerva. Cieľom je, aby ste mali financie dlhodobo pod kontrolou, znižovali stres a postupne sa posúvali k vyšším cieľom, ako sú investovanie či finančná sloboda.
Domácnosti často neriešia svoje financie preto, že na ne „nie je čas“, myslia si, že im nerozumejú, prípadne im chýba disciplína. Bez prehľadu o výdavkoch sa však ľahko stane, že peniaze miznú bez jasnej príčiny. Rodinný rozpočet a cashflow pritom nie sú žiadne zložité tabuľky, ale praktický systém, ktorý ukáže, koľko reálne zarábate, kam peniaze odchádzajú a kde vzniká priestor na rezervy. Tento článok vám krok za krokom vysvetlí rozdiel medzi rozpočtom ako plánom a cashflow ako realitou, aby ste si nastavili realistické ciele. Ukážeme si, ako rozdeliť výdavky do kategórií, ako pracovať s nepravidelnými nákladmi a prečo je dôležitá finančná rezerva. Cieľom je, aby ste mali financie dlhodobo pod kontrolou, znižovali stres a postupne sa posúvali k vyšším cieľom, ako sú investovanie či finančná sloboda.
Kľúčové body
- Rodinný rozpočet a cashflow sú základ pre kontrolu financií: rozpočet je plán, cashflow je realita. Bez prehľadu o výdavkoch sa rozhodujete podľa pocitov, nie podľa dát, a ľahko prehliadnete „drobnosti“, ktoré sa nazbierajú do veľkých súm.
- Zdravé financie znamenajú, že domácnosť dlhodobo míňa menej, než zarába, a vytvára prebytky. Tie sa postupne menia na rezervu (núdzový fond) a neskôr na dlhodobý majetok cez investovanie.
- Celý postup v nastavovaní rozpočtu v skratke: zmapujte príjmy (pravidelné aj nepravidelné) a výdavky, rozdeľte ich na fixné a variabilné a sledujte ich ideálne aspoň niekoľko mesiacov. Následne si vyberte rozpočtovú metódu (pomerové pravidlá, zero based budget, obálková metóda/bucket) a nastavte realistické limity.
- Nepravidelné a sezónne výdavky riešte dopredu cez priebežné odkladanie (sinking funds), aby vás počas roka neprekvapili. Rozpočet pravidelne vyhodnocujte, upravujte podľa zmien (ceny, príjem, hypotéka) a raz mesačne si spravte „finančnú poradu“ bez výčitiek.
- Finančný plán spája súčasnosť s budúcnosťou: nastavte si krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele a postupujte po úrovniach (rozpočet, rezerva, dlhy, investovanie). Ak máte dlhy, priorizujte splácanie (lavína alebo snehová guľa). Cieľom je stabilný, dlhodobo pozitívny priemerný cashflow.
Rodinný rozpočet a cashflow: Kompletný návod, ako dostať financie domácnosti pod kontrolu
Financie a rodinný rozpočet patria medzi témy, ktorým by sa mal venovať každý z nás. Väčšina domácností však nerieši svoje financie optimálne a častokrát nemajú vôbec prehľad o tom, aká je ich situácia v oblasti výdavkov.
Pravidelná kontrola a základný prehľad v oblasti financií by mali byť základným kľúčom k tomu, aby rodiny riadili svoj cashflow dlhodobo zodpovedne. Cieľom tohto článku je ponúknuť praktický a zrozumiteľný návod, ako sa pozrieť na financie domácnosti ako na celok – od cashflow, cez tvorbu rozpočtu až po budovanie rezervy a dlhodobé plánovanie. Bez zbytočných tabuliek a zložitých pojmov ukážeme, ako si urobiť jasno v tom, kam peniaze odchádzajú, kde vznikajú rezervy a ako sa vyhnúť najčastejším chybám, ktoré brzdia finančnú stabilitu rodiny.
Prečo je rodinný rozpočet a cashflow kľúčom k finančnému zdraviu
Prvým krokom k tomu, aby človek vedel svoje výdavky riadiť a kontrolovať je získanie prehľadu nad príjmami a výdavkami. Predpokladáme, že väčšina ľudí nemá veľké problémy s prvou časťou, teda s príjmami, lebo to, čo zarobíme a čo nám príde na účet sa eviduje veľmi jednoducho - stačí sa pozrieť na výplatnú pásku alebo na faktúry. Ak by sme sa ale zamerali na stranu výdavkov, tak tam je situácia o poznanie komplikovanejšia. Ak by sme sa Vás teda opýtali, koľko ste minulý mesiac minuli na potraviny či zábavu, odpoveď by mohla byť zložitejšia.
Prečo je dôležité mať prehľad nad svojimi financiami?
Bez jasnej predstavy o tom, ako peniaze do rodiny prichádzajú a odchádzajú nemáte o celkovom stave takmer žiaden prehľad. V takomto prípade je teda omnoho komplikovanejšie realizovať analýzu a snažiť sa nájsť nejaké miesta, ktoré je možné optimalizovať. Až takéto reálne priebežné sumarizovanie dá človeku reálne dáta namiesto pocitov a dojmov. Často totiž v praxi dochádza k situácii, že ľudia majú veľa malých výdavkov v rádoch pár eur, prípadne pár desiatok eur, za celý mesiac sa však takéto platby za drobnosti môžu pokojne vyšplhať až do rádov stoviek či tisícok eur. Človek tiež v praxi príde na to, že napriek priebežne rastúcim príjmom míňa stále viac - ide o tzv. infláciu životného štýlu - a viac a teda sa jeho finančná situácia v oblasti úspor či investovania nezlepšuje.
Ako vyzerajú nezdravé rodinné financie?
Definíciu nezdravých rodinných financií bude mať zrejme každá domácnosť rozdielnu a jej vnímanie je značne subjektívne. Niekto žije od výplaty k výplate a pocitovo mu takáto situácia stres nespôsobuje, niekto dokáže pravidelne ušetriť 10 % svojho príjmu a napriek tomu pociťuje finančný stres.
Nezdravé rodinné financie sa často neprejavia jedným veľkým problémom, ale sériou malých signálov, ktoré domácnosť dlhodobo prehliada. Za typický príklad sa však považuje život od výplaty k výplate – peniaze sa minú skôr, alebo práve vtedy, než príde ďalší príjem, a každá nečakaná položka (neočakávané výdavky na takmer čokoľvek, alebo nižší príjem napríklad z dôvodu PN) znamená okamžitý problém.
Chýbajúca finančná rezerva núti domácnosti siahať po krátkodobých a nevýhodných pôžičkách alebo povolených prečerpaniach (kontokorent) na zabezpečenie základných potrieb. Ak majú byť rodinné financie zdravé, domácnosť by v dobrých časoch mala byť schopná tvoriť finančné prebytky. Čím vyššie tieto prebytky budú, tým menšiu mieru stresu spôsobia neočakávané situácie (napr. pokazenie auta alebo práčky) a krízy v budúcnosti.
Ako začať s tvorbou svojho finančného plánu?
Ak by ste si z tejto prvej časti článku mali niečo odniesť tak je to práve to, aby ste si urobili základný prehľad o svojich príjmoch, ale najmä o výdavkoch. Na ich monitorovanie dnes existuje veľké množstvo aplikácií, prípadne ak využívate výlučne platby kartou, tak podrobné štatistiky po kategóriách dokážu generovať už aj aplikácie bánk, ktoré vám platobnú kartu vydali.
Ak už o svojich financiách základný prehľad máte, druhým krokom by malo byť - najmä v prípade ak žijete od výplaty k výplate - osekanie menej potrebných výdavkov. Veľakrát ľudia idú s výdavkami na hranu a nemyslia na vytvorenie rezervy. Najčastejšie ide o drahé dovolenky, výdavky v reštauráciách či kaviarňach, pôžičky na elektroniku alebo o drahé predplatné streamovacích služieb. Niektoré z daných výdavkov sa často dajú osekať a rodina si namiesto nich môže pomaly, ale dlhodobo a isto budovať krátkodobú aj dlhodobú finančnú rezervu.
Pojmy - čo je rodinný rozpočet a čo je cashflow
Rodinný rozpočet
Intuitívne zrejme väčšina z nás chápe, čo rodinný rozpočet je. Ide zvyčajne o jednoduchý finančný plán ktorý nám popisuje, koľko peňazí by domácnosť mala za určité obdobie minúť na jednotlivé položky. Najčastejšie sa rozpočet domácnosti stanovuje a sleduje na mesačnej báze. Samozrejme, v praxi je asi nemožné trafiť každú jednu plánovanú sumu na kategóriu úplne presne, avšak takýto rozpočet by mal byť aspoň nejakou rámcovou osnovou toho, koľko a na čo domácnosť plánuje minúť - v priebehu mesiaca, kvartálu či roka.
Zmyslom takéhoto rozpočtu je pridanie určitých pravidiel a rádu do oblasti výdavkov. Veľa domácností totiž míňa náhodne podľa potreby a bez rozmyslu, čo môže výdavky nenápadne navyšovať. V rámci dobrého rozpočtu by mali byť tvorené aj finančné prebytky vo forme rezerv. Zjednodušene povedané, súčasťou rozpočtu by malo byť aj sporenie a investovanie. Veľkému množstvu rodín totiž peniaze ostávajú, avšak v konečnom dôsledku ich neskôr minú na veci, ktoré nie sú potrebné.
Tip od Tomáša Vranku
Cashflow (finančný tok)
Cashflow vieme definovať ako peňažný tok. V rámci domácnosti sa teda môžeme baviť o tom, kedy a ako peniaze prichádzajú a odchádzajú. Ten samozrejme v praxi takmer nikdy nebýva v súlade s výdavkami počas mesiaca. Peniaze väčšina zamestnaných ľudí dostáva na raz sa mesiac, avšak výdavky pribúdajú priebežne počas mesiaca. Rovnako tak môže nastať situácia, že niektorí zamestnanci majú napríklad bonusy vyplácané kvartálne alebo ročne, v prípade podnikateľov zase platí, že ich príjem môže byť počas roka značne nerovnomerný.
Pre domácnosť je teda dôležité nielen to, aby mala v ideálnom prípade vyššie príjmy ako výdavky, ale aby boli tieto dve skupiny aj zosychronizované tak, aby pokryli všetky potreby domácnosti. V prípade, že by bol cashflow nevyvážený, tak môže nastať situácia kedy domácnosť bude musieť vykryť niekoľko dní alebo týždňov pomocou dlhu.
Rozdiel medzi cashflow (aktuálna situácia) a rozpočtom (plán)
V ideálnom svete by mal byť stanovený rozpočet v súlade s cashflow. Rozpočet je však skôr akýmsi plánom, od ktorého by sa domácnosť chcela odchylovať čo najmenej. Je to predstava ideálneho želaného stavu, zatiaľ čo cashflow popisuje reálne dosiahnutú situáciu - preto by ste pri tvorení rodinného rozpočtu mali brať do úvahy už aj historické dáta z výkazu cashflow, aby ste si nenastavili nerealistické ciele napr. v kategórii výdavkov na potraviny. Práve rozdiel medzi rozpočtom a cashflow často odhalí slabé miesta rozpočtu, preto je ideálne, najmä na začiatku, sledovať plán v porovnaní s realitou.
Ako spolu súvisia rozpočet, cashflow, majetok a dlhy
Rozpočet, cashflow, majetok a dlhy tvoria jeden prepojený systém, ktorý určuje celkové finančné zdravie domácnosti. Rozpočet nastavuje plán, cashflow ukazuje, či ho domácnosť dokáže zvládať v praxi, majetok predstavuje to, čo rodina vlastní (úspory, investície, nehnuteľnosti), a dlhy zase záväzky, ktoré bude musieť v budúcnosti splácať. Ak je niektorý z prvkov v negatívnom nesúlade s ostatnými, skôr či neskôr sa môžu prejaviť problémy.
Finančné plánovanie: kde ste dnes a kam sa chcete uberať
Život samozrejme nie je statický a inak sa z pohľadu financií musí správať single človek, inak bezdetný pár a inak pár s dvoma malými deťmi, kde je žena doma bez príjmu z práce. Rovnako tak môže finančnú situáciu výrazne ovplyvniť napríklad aj svadba, kúpa nového bývania, prípadne smrť v rodine. Niektoré zmeny, ktorými sú napríklad kúpa nového bývania, svadba alebo príchod dieťaťa, sa naplánovať vo väčšine prípadov samozrejme dajú. V živote sú však situácie, ktoré prichádzajú naozaj nečakane.
Zohľadnite vo svojom finančnom pláne a rozpočte aj budúce životné zmeny
Výrazným zásahom do rozpočtu a cashflow môže byť napríklad aj svadba. Na tieto životné situácie je dobré myslieť vopred a finančne sa na ne pripraviť. Práve preto je dôležité vnímať rozpočet a finančný plán ako niečo, čo sa má prispôsobovať životným zmenám, nie naopak. Udalosti ako úmrtie v rodine či náhla strata príjmu patria medzi najťažšie situácie, no dobre nastavený systém financií dokáže aspoň čiastočne zmierniť ich dopad. Finančný plán pomáha domácnosti vopred premýšľať o tom, aké zmeny môžu nastať, aké riziká existujú a aké rezervy sú potrebné, aby aj veľké životné zmeny neznamenali okamžitý finančný kolaps.
Ako si nastaviť finančné ciele – krátkodobé, strednodobé, dlhodobé
Veľa domácností rieši svoj rozpočet a cashflow na mesačnej báze. Okrem krátkodobých cieľov by však domácnosti mali riešiť aj svoje strednodobé či dlhodobé finančné ciele.
-
Za krátkodobé ciele môžeme považovať všetky, ktoré sa týkajú najbližších mesiacov až jedného roka. Môže ísť o vybudovanie krátkodobej rezervy, alebo našetrenie si na nejaký väčší výdavok (kúpa mobilu, počítača, dovolenka a pod.).
-
Strednodobé ciele majú horizont niekoľkých rokov a môže ísť napríklad o sporenie na rekonštrukciu, základ hypotéky, alebo kúpu nového auta.
-
Medzi dlhodobé ciele môže zaradiť plány na niekoľko dekád, teda budovanie finančného majetku, predčasné splatenie hypotéky, sporenie na dôchodok alebo pre deti a podobne.
Zmyslom takéhoto plánu nie je mať dokonalý plán na dekády vopred a neodchyľovať sa od neho, ale mať aspoň rámcovo naplánované, čo vlastne v budúcnosti plánujem dosiahnuť. Keď totiž domácnosť počíta s určitými výdavkami, ktoré budú okrem krátkodobých aj na stredno a dlhodobé ciele, dokáže si nastaviť svoj rozpočet ľahšie. Takýto plán tiež môže domácnosti pomôcť neminúť všetky prostriedky na spotrebu či krátkodobé výdavky.
Postup a tipy ako zostaviť výkaz cashflow a rodinný rozpočet
1. Ako zostaviť cashflow - dopodrobna si zmapujte príjmy a výdavky rodiny
Prvým praktickým krokom pri vytváraní rozpočtu je urobiť si prehľad o príjmoch a výdavkoch rodiny.
1.1. Kompletný prehľad príjmov (pravidelné, nepravidelné, pasívne)
Prvým praktickým krokom pri vytváraní rozpočtu je urobiť si prehľad o príjmoch. Pri väčšine ľudí ide o relatívne jednoduchú aktivitu, keďže ide primárne o pravidelný príjem zo zamestnania. Okrem neho však je potrebné do rozpočtu započítať aj nepravidelné či pasívne príjmy, ako sú napríklad:
-
ročné či kvartálne bonusy,
-
trináste platy,
-
prídavky na deti,
-
daňové bonusy,
-
príjmy z prenájmu,
-
príjmy z dividend
-
a podobne.
O niečo zložitejšia situácia bude samozrejme pri podnikaní, kde môžu byť príjmy nepravidelnejšie a je veľmi dôležité nastaviť správnym smerom aj cashflow.
Ideálnym stavom je, keď si rozpočet domácnosti zostavíte najmä na základe pravidelných príjmov a tie nepravidelné budete brať skôr ako bonus. Nie je totiž úplne rozumné pri plánovaní výdavkov a rozpočtu počítať s nepravidelnými príjmami, obzvlášť keď nemáte istotu, či ich budete alebo nebudete mať.
1.2. Rozdeľte si výdavky v rodinnom rozpočte do kategórií (fixné a variabilné)
Druhým krokom môže byť kategorizácia výdavkov. Aby mal rozpočet zmysel, treba sa vo výdavkoch orientovať. Nestačí totiž len vedieť, koľko míňame, ale aj na čo míňame. Na výdavky sa môžeme pozerať ako na fixné a variabilné.
Fixné výdavky
Ako už samotný názov napovedá, fixné výdavky sú relatívne stabilné a menia sa len mierne a menej často a človek má obmedzenú schopnosť niečo s nimi robiť. Môže ísť napríklad o:
-
platbu hypotéky,
-
iné úvery a pôžičky (napr. študentský, spotrebný, leasing),
-
prenájom,
-
platby za energie,
-
platby za služby ako internet, paušál, bankové poplatky,
-
poplatky do školy či škôlky,
-
poistenia (PZP, životné, majetku),
-
dane,
-
predplatné ako permanentka do posilňovne, streamovacie služby či softvéry,
-
a podobne.
Výhodou tejto skupiny výdavkov je to, že sa s nimi dobre pracuje po stránke plánovania, keďže ich viete relatívne presne predpovedať, či už mesačne, kvartálne alebo raz ročne.
Variabilné výdavky
Variabilné výdavky môžu byť naopak skupinou, ktorá sa predpovedá zložitejšie. Ide napríklad o výdavky na:
-
stravu a drogériu - aj keď v tomto konkrétnom príklade sa dá tiež do veľkej miery plánovať (napr. podľa priemeru historického cashflow v tejto kategórii).
-
reštaurácie a donášky,
-
bary a kaviarne,
-
obuv a oblečenie,
-
lieky,
-
zábavu,
-
voľnočasové aktivity (napr. knihy, pomôcky na cvičenie),
-
charita,
-
cestovanie - MHD, palivo, vlaky či taxi
-
dovolenky či lístky na festival,
-
vianočné nákupy a darčeky a pod.
-
či mimoriadne výdavky, napríklad keď sa nám niečo pokazí, kúpa nového nábytku, elektroniky a pod.
Táto skupina výdavkov zvyčajne ponúka širšie možnosti optimalizácie a keď chce človek začať šetriť, pravdepodobne nájde priestor skôr tu ako pri fixných výdavkoch. Spomenuté kategórie samozrejme berte len ako inšpiráciu. Môžete niektoré nepoužiť, niektoré zas pridať - napr. kategória na konkrétne hobby - aby ste mali lepší prehľad, na čo naozaj míňate.
1.3. Pozor na skryté a podceňované výdavky (predplatné, drobné nákupy, poplatky)
Pri podrobnejšom prehľade výdavkov často zistíme, že aj keď sú niektoré výdavky samé o sebe jednotlivo malé, tak vo väčšom množstve dokážu spolu tvoriť veľkú sumu. Môžeme sem zaradiť prakticky čokoľvek: od streamovacích služieb, cludových predplatných, permanentiek do posilňovní, až po kávy či malé objednávky z internetu. Jedna káva s koláčom za 10 eur niekoľkokrát do mesiaca môže znamenať v konečnom dôsledku na konci mesiaca aj viac ako 100 eur.
Ďalej je potrebné mať prehľad aj v poplatkoch pre banky, automatické obnovy služieb či poistky. Vo veľkej časti prípadov majú samozrejme takéto poplatky zmysel, avšak taktiež platí, že sa dá často nájsť lacnejšia a optimálnejšia verzia. Hlavnou otázkou ktorú by ste si tu teda mali klásť je to, či daná služba dáva zmysel.
1.4. Ako zbierať dáta – aplikácie, internet banking, tabuľky alebo papier?
Pri rozhodovacích procesoch všeobecne platí, že by sa najmä zásadné rozhodnutia mali robiť na základe dát a reality, nie na základe pocitov. To samozrejme platí aj pri osobných financiách keďže sa nám často zdá jedna vec a realita môže byť značne odlišná. Práve preto je potrebné svoje príjmy a výdavky niekde evidovať.
V dnešnej dobe je možnosť automatickej evidencie príjmov a výdavkov cez bankové aplikácie - pokiaľ sú realizované kartou k účtu. Pokiaľ však človek platí v hotovosti, alebo využíva viac účtov, musí dáta niekde agregovať.
V tomto ohľade každému vyhovuje niečo iné. Niekto dá prednosť peru a papieru, niekto tabuľke v Exceli a niekto aplikáciám, ktoré sú určené na zapisovanie výdavkov a vyhodnocovanie štatistík. V tomto ohľade zrejme neexistuje jeden univerzálne najlepší nástroj a každému vyhovuje niečo mierne odlišné. Pre väčšinu ľudí, ktorí platia kartou a využívajú jeden bankový účet, však bude zrejme dostatočnou a najpraktickejšou voľbou banková aplikácia.
1.5. Sledujte svoje výdavky za celý rok
Ideálnym smerom ako začať je sledovať príjmy a výdavky na mesačnej báze. Takéto sledovanie má samozrejme často svoje obmedzenia, keďže nie každý mesiac je rovnaký. Niektoré výdavky máme totiž menej často, niektoré sá síce opakujú, ale nemusia byť úplne pravidelné.
Takéto sledovanie na väčšom časovom rámci ponúkne často ucelenejší a presnejší obraz o výdavkoch domácnosti aj pri porovnávaní so sezónami (leto, Vianoce). Samozrejme tiež platí, že je dobré realizovať napríklad aj ročné vyhodnotenie, v rámci ktorého sa zase dobre porovnávajú výdavky s predchádzajúcim rokom.
2. Ako z cashflow naplánovať rodinný rozpočet
2.1. Vyberte si rozpočtovú metódu
Prístupov k stanoveniu rozpočtu je niekoľko. Každej domácnosti môže vyhovovať niečo mierne odlišné. Najznámejšie prístupy sú:
-
Stanovenie pomerov vo výdavkoch (napr. 40/30/20/10 alebo 70/20/10 alebo 50/30/20)
-
Nulový rozpočet (zero-based budget)
-
obálková metóda a „bucket“ systém
Často sa hovorí o prístupe 40/30/20/10, prípadne o upravených verziách daných pomerov (napr. 70/20/10). V praxi ide o to, že by sa príjem mal rozdeliť v určitých pomeroch medzi nevyhnutné výdavky a spotrebu (40 %), úvery - hlavne týkajúce sa bývania - a dlhy (30 %), úspory a investície (20 %) a finančnú rezervu (10 %). V prípade pomerov 70/20/10 ide 70 % na pravidelné nevyhnutné platby (splátky hypotéky/nájom, energie, jedlo, palivo), 20 % na sporenie a investície a 10 % na splnenie túžob a na zábavu. Pri 50/30/20 ide 50 % na potreby, 30 % na túžby a 20 % na úspory. Nastavenie týchto pomerov je len na vás, avšak nezabudnite časť z nich alokovať do úspor a investovania.
Metóda zero-based budget, v rámci ktorého má každé euro svoju úlohu a účet. Každej kategórii výdavkov nastavíte konkrétnu čiastku peňazí. Zároveň pri mesačnej revízii môžete rozpočet pre dané kategórie upravovať. Napr. keď zistíte, že na potraviny vám nestačí 300 € ale 400 €, navýšite čiastku na potraviny a znížite čiastku niekde inde. Nezabudnite však pri tvorbe rodinného rozpočtu do kategórie započítať aj žiadaný variabilný prebytok. Týmto spôsobom sa Váš rozpočet vždy vynuluje.
Ďalšou možnosťou je stará dobrá "obálková metóda", kde sú peniaze rozdelené do kategórií (obálok s názvami) s tým, že každá má svoj účel a mesačne do nich ukladáte svoje peniaze. Do nich si následne mesačne ukladáte peniaze a pri vzniku potreby čerpáte. Samozrejme, v dnešnej dobe už nie je potrebné držať hotovosť vo fyzických obálkach ale môžete praktizovať tzv. bucketing cez viacero účtov v internet bankingu. Ide o jednoduchú metódu vhodnú aj pre menej discplinované domácnosti.
V tomto prípade je zrejme najlepšie otestovať viacero metód a naśledne sa rozhodnúť, ktorá rodine najviac vyhovuje.
2.2. Nastavenie limitov na kategórie
Teória je jedna vec, prax ale často druhá. Nie každý sa dokáže obmedzovať len na základe toho, že by "mal šetriť". Nastavenie limitov na jednotlivé kategórie však môže byť jedna z ciest.
Limity by mali samozrejme odrážať realitu a ciele by mali byť realistické. Pokiaľ viete, že ste napríklad na reštaurácie a kaviarne míňali mesačne 200 eur a chcete túto sumu znížiť, tak by drastický pokles na nulu asi nebol reálny či udržateĺný. Pokial si však vyčleníte napríklad 150 eur na mesiac, tak ide o stále relatívne porovnateľnú sumu, pri ktorej ušetríte hneď 50 eur mesačne a nemusíte súčasne robiť príliš razantné škrty zo svojho komfortu.
2.3. Mesačný vs. ročný rozpočet (sinking funds na väčšie ročné výdavky)
Šablonovité plánovanie výdavkov na mesačnej báze človeku príde zrejme najprirodzenejšie. To však môže viesť k nepríjemným prekvapeniam v priebehu roka. Niektoré výdavky totiž neprichádzajú na pravidelnej mesačnej báze, avšak napriek tomu sú pravidelné - pretože sa opakujú aspoň raz v priebehu roka. Môže ísť o poistky, dovolenky, školné, dane, výdavky na darčeky aj potraviny či ozdoby na Vianoce či Veľkú noc a podobne.
Práve preto je potrebné do určitej miery s danými výdavkami počítať a započítavať ich do rozpočtu buď na mesačnej báze - aj napriek tomu že prídu až o niekoľko mesiacov - alebo si pripraviť rozpočet na každý mesiac zvlášť, alebo na ne tvoriť priebežne rezervu. Pointou je, aby takéto výdavky rozpočet neskôr neprekvapili. Priebežnému odkladaniu menších čiastok na budúce väčšie výdavky sa zvykne hovoriť aj ako sinking funds.
2.4. Prepojenie rozpočtu a cashflow – cieľ: dlhodobo pozitívny priemerný cashflow
V predchádzajúcich častiach sme si vysvetlili, aký je vzťah medzi príjmami a výdavkami a ako súvisia s cashflow či rozpočtom. Ideálnym stavom je, keď jednotlivec alebo rodina dosiahne stav, kedy sú príjmy dlhodobo vyššie ako výdavky aj po započítaní nepravidelných výdavkov či tvorbe rezerv. V takomto prípade sa dajú vytvorené finančné prebytky investovať a budovať dlhodobý majetok. Takéto investície následne môžu dlhodobo poskytovať človeku slušnú rezervu aj v prípade väčších neočakávaných výdavkov.
3. Cashflow a rozpočet pre rôzne typy domácností
Všeobecne môžeme domácnosti v kontexte plánovania rozpočtu rozdeliť do piatich typov:
-
zamestnanci s pravidelným príjmom,
-
SZČO, freelanceri, sezónni pracovníci,
-
jednotlivci,
-
páry a mladé rodiny,
-
rodiny s deťmi.
Každý typ rodiny v sebe ukrýva svoje výhody a nevýhody.
3.1. Zamestnanci s pravidelným príjmom
Domácnosti so stabilným a pravidelným príjmom majú oproti tým ostatným jednu veľkú výhodu, ktorou je možnosť predvídania. Práve z tohto dôvodu je asi najlepšou metódou nastavenie trvalých príkazov na opakujúce sa fixné výdavky hneď po výplate. Takýmto spôsobom bude zabezpečené, že peniaze na nevyhnutné výdavky sa neminú na niečo iné, vďaka čomu zvyšujete svoju finančnú disciplínu, čo je základným predpokladom správneho riadenia financií.
Zároveň však platí, že rast príjmu nemusí vždy nevyhnutne znamenať, že sa človek správa rozumnejšie. V praxi často spolu s rastom príjmu prichádza aj rast výdavkov, teda človek viac míňa na lepšie jedlo, auto, dovolenky a podobne. Ide o tzv. infláciu životného štýlu. Rast príjmu by mal v prvom rade zvýšiť možnosti budovania finančnej rezervy či investícií, a až keď sú tieto potreby pokryté, tak až následne by mala rásť životná úroveň rodiny.
3.2. SZČO, freelanceri, sezónne príjmy
Nie každý je však zamestnanec so stabilným a pravidelným príjmom. Nemalá skupina ľudí podniká, alebo má sezónne príjmy, ako napríklad SZČO, freelanceri či sezónni pracovníci. Táto skupina ľudí čelí po príjmovej stránke oveľa väčšej neistote a výkyvom vo svojom cashflow. V ich prípade je teda dôsledné riadenie súkromných a podnikateľských financií o to dôležitejšie. V ideálnom prípade by mal mať takýto človek svoje financie na podnikanie a súkromné fungovanie oddelené v rámci dvoch samostatných bankových účtov. Takéto oddelenie zvyšuje prehľad a transparentnosť v oblasti príjmov a výdavkov.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj rezervy, ktoré by z dôvodu vyššej miery neistoty mali byť vyššie ako v prípade zamestnancov. Domácnosť by v takomto prípade mala mať vytvorenú rezervu nielen na vykrytie horších mesiacov, ale aj na platby daní alebo odvodov. Rozpočet by sa teda nemal v takomto prípadne stanoviť na základe nejakého nadpriemerne dobrého mesiaca, ale na základe dlhodobého reálneho priemeru.
3.3. Jednotlivci - osobný rozpočet
Financie jednotlivca sú z technického pohľadu najjednoduchšie, pretože odpadá koordinácia s partnerom a výdavky sú prehľadnejšie. Zároveň však jednotlivec nesie všetky náklady sám, takže výpadok príjmu alebo nečakaný výdavok môže mať výraznejší dopad. Praktickým riešením je nastaviť trvalé príkazy na fixné výdavky hneď po výplate, a zároveň si vytvoriť automatické sporenie alebo „bucket“ na rezervu. Ak je cieľom vyššia stabilita, oplatí sa sledovať najmä podiel výdavkov na bývanie a rýchlo identifikovať drobné pravidelné platby, ktoré zbytočne znižujú mieru úspor.
3.4. Páry a rodiny – ako nastaviť spoločné financie?
Objektívne jednoduchšie je mať nastavené financie v prípade, že človek žije sám a stará sa sám o seba. V prípade párov a rodín je situácia o niečo zložitejšia, keďže sa niektoré výdavky zdieľajú a iné nie. Táto téma je o to zložitejšia, že nejde len o technické a číselné nastavenie pravidiel, ale ide aj o vzťahovú stránku veci. V každom prípade ale platí, že je dobré byť pri tejto téme čo najviac otvorený a nebáť sa komunikovať o peniazoch. V takomto prípade existuje viacero modelov fungovania.
Prvým modelom môže byť zdieľanie všetkých príjmov aj výdavkov. Druhým kombinovaný model, kde sa zdieľa spoločný rozpočet na spoločné výdavky spolu s osobnými peniazmi, alebo oddelený model, kde sa partneri dohodnú na tom, kto bude čo platiť, alebo sa inak podieľajú na spoločných nákladoch. Aj tu však platí, že každému vyhovuje niečo iné a každá rodina bude musieť nájsť konkrétne riešenie.
3.5. Rodiny s deťmi
Ešte o niečo zložitejšie fungovanie ako fungovanie vo dvojici je fungovanie s deťmi. Deti totiž štandardne prinášajú zníženie príjmov, keďže často jeden z rodičov niekoľko rokov nepracuje, ale aj zvýšenie výdavkov na starostlivosť. Mnoho z výdavkov je dokonca sezónnych, napríklad detské tábory, školné a podobne. Takéto zmeny tiež zásadne menia rozpočet, ale aj casflow domácnosti. V ideálnom prípade je samozrejme dobré príchod detí naplánovať aj z finančného hľadiska, spočítať si, či rodinný rozpočet takúto situáciu zvládne a pred príchodom detí vytvoriť nejakú finančnú rezervu.
Základným pravidlom teda musí byť schopnosť tieto zmeny vyčísliť a zhodnotiť, či sa bude alebo nebude dať takáto situácia rozumne zvládnuť.
4. Ako rozpočet domácnosti a vykazovanie cashflow udržať dlhodobo
4.1. Domáca mesačná „finančná porada“
Ako sme si už povedali v predchádzajúcej časti, pri rodinných financiách je veľmi dôležitá vzájomná komunikácia. Aby rozpočet a cashflow fungovali optimálne, tak je priebežne potrebné ich vyhodnocovať. Jedným z nástrojov môže byť pravidelná mesačná porada. Samozrejme nemusí ísť o nejako extrémne formálnu a zdĺhavú udalosť. Môže ísť o rozhovor v rámci ktorého sa partneri pozrú na to, ako sa im darilo dodržiavať rozpočet a kde existujú rezervy.
Riadenie financií nie je jednoduchou úlohou, práve preto nie sú dobrým nápadom výčitky a hľadanie vinníka. Cieľom má byť hľadanie riešení pri veciach, ktoré nefungujú tak ako by malo. Výsledkom porady by malo byť zhodnotenie toho, čo funguje a čo nefunguje.
4.2. Zmeny a priebežná úprava rozpočtu
Častokrát máme niečo naplánované, avšak realita môže byť v konečnom dôsledku iná. Rozpočet teda môžeme mať stanovený, príjmy pravidelné, avšak na oboch stranách môžu nastať zmeny a neočakávané udalosti. Môže ísť napríklad o:
-
rast cien potravín,
-
rast cien energií či pohonných hmôt,
-
koniec fixácie hypotéky,
-
prípadne strata práce alebo presun na inú pozíciu a podobne.
Takéto veci v praxi samozrejme nastávajú a je dôležité, aby rozpočet dokázal flexibilné reagovať.
Lepším prípadom je, keď máte priestor peniaze medzi jednotlivými kategóriami presúvať. V horšom prípade človek musí siahnuť do úspor či investícií a v tom najhoršom budú jeho výdavky vyššie ako príjmy. Každý z daných prípadov má samozrejme svoje špecifiká a najhoršie sa rieši posledná spomínaná situácia. Práve preto je dôležité mať vybudovanú určitú finančnú rezervu, často sa odporúča suma vo výške 3 až 6 mesačných výdavkov domácnosti, aby takéto situácie pokryla.
5. Prepojenie rozpočtu s osobným finančným plánom
Rodinný rozpočet predstavuje akúsi základnú bránu k zodpovedným rodinným financiám. Zatiaľ čo:
-
rozpočet rieši každodenné udalosti,
-
tvorba rezervy zase predstavuje ochranu pred neočakávanými udalosťami
-
tak finančný plán posúva takéto plánovanie na ďalší level.
Pokiaľ v rámci rozpočtu rodina míňa menej, ako zarába, môže hľadať dlhodobé využitie svojich finančných prostriedkov. Často ide napríklad o investovanie do ďalšej nehnuteľnosti, alebo do portfólia akcií či ETF.
Postup je teda logický a nadväzuje na seba. Pokiaľ má rodina zabezpečený rozpočet, môže pracovať na tvorbe rezervy a keď má vytvorenú rezervu, môže sa zameriavať na svoje dlhodobé finančné ciele. Tie v konečnom dôsledku môžu rodine generovať ďalšie peniaze, prípadne umožnia lepší štart do života deťom, alebo rodičom skorší odchod z práce, prípadne skoršie splatenie hypotéky. Dôležité však je jednotlivé úrovne nepreskakovať a ísť po nich postupne.
5.1 Finančná rezerva a núdzový fond
V oblasti tvorby rezervy sa všeobecne počíta s tým, že by mala byť schopná pokryť fungovanie rodiny na 3 až 6 mesiacov. Dôležité je, aby bola rezerva likvidná a uložená buď vo forme hotovosti, alebo vo forme nejakého veľmi konzervatívneho nástroja. Pokiaľ by ste si vybudovali rezervu na 3 mesiace a následne by ste ju investovali napríklad do akciového trhu, môže nastať situácia, že rezervu budete zrazu potrebovať napríklad po úraze v práci, avšak hodnota investície bude dočasne v mínuse aj o 30 alebo 40 percent.
Rezerva by teda mala byť okamžite poruke v plnej výške. Pokiaľ však máte nasporenú vyššie sumu, tak môže byť časť z nej investovaná aj v o niečo menej konzervatívnych nástrojoch. V takomto prípade by ste jej použitie pocítili oveľa menej na svojom celkovom portfóliu. Spočiatku sa však odporúča mať rezervu na účte.
5.2. Dlhy a ich miesto v rozpočte
Dlhy sú všeobecne často prezentované ako niečo negatívne. Nie vždy to tak však musí reálne byť. Dlhy vieme rozdeliť na dobré a zlé, aj keď je táto definícia do istej miery vysoko subjektívna.
Za dobrý dlh môžeme považovať napríklad hypotéku s úrokom do 5 %, ktorá nám pomôže zaistiť stabilitu v živote vo forme bývania, ktoré predstavuje jednu zo základných potrieb. Za dobrý dlh môžeme považovať tiež napríklad pôžičku na podnikanie, pokiaľ nám takéto peniaze pomôžu generovať vyššie príjmy.
Na druhej strane máme ale zlý dlh, ktorý je zvyčajne s vyšším úrokom, alebo na menej potrebné veci. Môže ísť napríklad bezúčelové úvery, kreditné karty a podobne.
Rovnako vieme odlišovať aj metódy splácania daných dlhov. Zatiaľ čo pri hypotéke dlhodobo platí že so splácaním sa človek nemusí ponáhľať, lebo splátka by mala ostávať približne rovnaká, pokiaľ nepríde výrazné zvýšenie sadzieb - a jej váha v rozpočte teda v priebehu rokov klesá. Ostatné dlhy je však všeobecne dobré splatiť čím skôr či už metódou lavíny - teda zbavením sa dlhov s najvyššími úrokmi, čo matematicky šetrí najviac, alebo metódou snehovej gule. Pri nej splácate dlhy postupne od najmenšieho po najväčší. To matematicky nemusí dávať vždy zmysel, avšak táto metóda veľmi pomáha po psychologickej stránke. Človek má totiž pocit malých víťazstiev, čo ho motivuje k ďalšiemu splácaniu.
5.3. Investovanie ako budovanie majetku do budúcnosti
Pokiaľ ste zvládli predchádzajúce úrovne a problémy rodinného rozpočtu a dostali ste sa až k investovaniu, tak si úprimne môžete gratulovať, lebo ste ďalej, ako väčšina iných ľudí. Pri investovaní platí niečo podobné, ako pri platení fixných a nevyhnutných výdavkov a teda že je dobré s ním počítať automaticky. Môže ísť napríklad o nastavenie trvalého príkazu na nákup akcií či ETF. Samozrejme platí, že čím vyššie percento zo svojho príjmu investujete, tým vyššiu konečnú sumu dosiahnete a tým skôr sa môžete dostať k finančnej slobode. Neexistuje teda univerzálna rada, koľko peňazí vyčleniť na dlhodobé ciele, avšak suma by mala byť tá maximálne možná.
Pomocou zloženého úročenia potom dokáže aj pár stoviek mesačne vytvoriť za pár dekád obrovské sumy, ktoré môžu následne slúžiť napríklad na skorší odchod do dôchodku, lepšiu školu pre vaše deti alebo ako základ na zabezpečenie nehnuteľnosti pre potomkov.
Typické problémy, ktoré domácnosti riešia – a ako na ne
1. Nevychádza nám to ani na papieri
Samozrejme existujú prípady, kedy rozpočet nevychádza ani teoreticky na papieri. V takomto prípade sa opäť treba zamerať na príjmovú, ale aj na výdavkovú stranu rozpočtu. Na tej príjmovej si môže domácnosť pomôcť napríklad zmenou práce niektorého z členov, zvýšením kvalifikácie, pribratím ďalšieho úväzku a podobne. Na strane výdavkov naopak treba prejsť položku po položke a zamyslieť sa nad tým, či sú všetky naozaj nevyhnutné, prípadne či neexistujú nejaké lacnejšie alternatívy. Opäť aj tu platí, že neexistuje univerzálna odpoveď a do určitej miery bude možno potrebné riešiť tento problém z oboch strán.
2. Nepravidelné a sezónne výdavky
-
Vianoce, dovolenky, škola, auto
-
tvorba samostatných rezerv (sinking funds)
Nepravidelné a sezónne výdavky patria k častým dôvodom, prečo sa aj inak funkčný rozpočet môže ocitnúť v mínuse. Dôvodov môže byť veľké množstvo. Či už sa bavíme o dovolenkách, Vianociach, alebo nečakanej poruche spotrebičov domácnosti, riešením je do veľkej miery už to, čo sme si spomínali - teda finančná rezerva. Ďalším riešením na neočakávané výdavky v domácnosti môže byť napríklad poistenie.
3. Emócie a psychológia míňania
My ľudia žiaľ nie sme racionálni a nefungujeme ako stroje. To často spôsobuje, že naše reálne správanie je odlišné od toho, čo by sme si naplánovali. Častokrát podliehame potrebe si niečo impulzívne kúpiť, pokiaľ sa nám niečo podarí, prípadne aj práve naopak, keď sa nám niečo nedarí. To môže síce krátkodobo priniesť pocit úľavy a radosti, z dlhodobého hľadiska však ide o finančne nezodpovedné rozhodnutie, ktoré nám neskôr môže spôsobiť väčšie problémy.
Ako mať výdavky pod kontrolou? Aj na tento problém existuje viacero metód. Jednou z nich je pravidlo 24 hodín, kedy odložíme nákup niečoho väčšieho o deň, aby sme si nákup mohli premyslieť. Ďalšou metódou môže byť používanie hotovosti, keďže subjektívne a pocitovo je míňanie hotovosti pre nás o niečo bolestivejšie, ako platba kartou. Pomôcť nám môžu v konečnom dôsledku aj nastavené limity na kartách, ktoré nám dávajú jasnú stopku pri míňaní.
4. Párové nezhody o peniazoch
Peniaze predstavujú možno najčastejšiu príčinu nezhôd pri spoločnom spolunažívaní. Zodpovedný prístup k financiám, plánovanie a sledovanie výdavkov nám však pomôžu zistiť silné a slabé stránky našich rodinných financií. Tieto problémy sa môžu prehlbovať ešte viac, pokiaľ majú partneri rozdielne pohľady na financie, teda ak je jeden z nich napríklad naučený viac míňať a druhý šetriť a investovať. O peniazoch je dôležité sa pravidelne rozprávať a vymieňať si pohľady na ne. Pomáha aj nastavenie spoločných cieľov, aby každý z partnerov cítil časť spoluzodpovednosti za svoje konanie.
5. „Rozpočet nám vydrží len jeden mesiac“
Ak aj v praxi pristúpime k tomu, že si začneme vytvárať rozpočet a priebežne ho vyhodnocovať, tak je rovnako dôležité, aby nám táto snaha vydržala dlhodobo. Reálne totiž môže nastať situácia, kedy sa do takýchto zmien rodina pustí bezhlavo a vo veľkom, čo môže viesť k demotivácii z toho, že sa veci nedaria tak ako sme si plánovali. Následkom toho od plánu upustíme a vrátime sa k pôvodnému stavu.
V takomto prípade je lepšou metódou meniť veci pomaly a postupne, aby nešlo o príliš veľký šok. Zo začiatku môže ísť napríklad aspoň o základný prehľad výdavkov a o počiatočnú analýzu bez realizovania konkrétnych opatrení. Opäť aj v tomto prípade platí, že každý človek je iný a zatiaľ čo niektoré rodiny nemajú problém pristupovať ku skokovým zmenám, iné musia ísť na veci postupne.
6. Strata práce, príchod dieťaťa, rast úrokových sadzieb či dlhodobá choroba
Základným pravidlom prípravy na neočakávané situácie je mať vybudovanú finančnú rezervu. Tým, že sa na danú situáciu pripravujete a premýšlate nad ňou sa vlastne pušťate do vedomého riadenia rizík. Situácií, ktoré môžu doslova rozbiť naše plány a cashflow môže byť veľké množstvo, od straty práce, cez príchod potomka, refinancovanie hypotéky až po úraz či dlhodobejšiu chorobu. Ideálnou prípravou na takéto situácie je mať dostatočne vysokú rezervu, ktorá dokáže so zvládaním podobných situácií pomôcť, prípadne zvážiť napríklad poistenie úrazov či chorôb.
Kľúčové ukazovatele finančného zdravia domácnosti
Finančné zdravie domácnosti sa dá hodnotiť z viacerých hľadísk. Pre objektívne popísanie súčasného stavu je najlepšie sa pozrieť na tvrdé dáta.
Miera úspor z čistého príjmu
Ukazovateľov môže byť veľké množstvo, často si ale stačí vyhodnotiť napríklad to, aká je vaša miera úspor v pomere k čistému príjmu. Čím viac si totiž z príjmu dokážete odložiť, tým jednoduchšie by sa vám malo dýchať a tým skôr by ste mali byť schopný vytvoriť dostatočne veľa peňazí na neočakávané výdavky. Vzorec na výpočet je:
Miera úspor (%) = (priemerná ročná úspora / priemerný ročný čistý príjem) x 100
Čisté bohatstvo domácnosti (Net worth)
Čisté bohatstvo osoby alebo celej domácnosti je skrátka rozdiel medzi aktívami (hotovosť, investície, hodnote nehnuteľnosti (pozor na odhady), autá a iný majetok - a záväzkami (všetky dlhy)
Čisté bohatstvo = Aktíva - Záväzky
Podiel výdavkov na bývanie
Rovnako tak sa tiež viete pozrieť na to, koľko percent zo svojho príjmu vynakladáte na bývanie (na takýto pomer sa pozerajú aj banky). Do výdavkov na bývanie berieme kategórie ako: nájom alebo splátka hypotéky, energie (elektrina, plyn) a voda, internet, TV, fond opráv, správa, poistenie nehnuteľnosti, bežná údržba. Vzorec je nasledovný:
Podiel bývania (%) = (Priemerné ročné výdavky na bývanie / priemerný ročný čistý príjem) × 100
aký je váš dlh v pomere k príjmu alebo na koľko mesiacov by vám vystačila finančná rezerva. Takéto pomery medzi jednotlivými kategóriami vám môžu ukázať, či sa vaša situácia v priebehu rokov zlepšuje, alebo zhoršuje.
Pomer dlhu k ročnému príjmu (DTI)
Tento ukazovateľ zahŕňa zostatky z hypotéky, spotrebných úverov, leasing, kreditky či povolené prečerpania. Vzorec:
DTI (%) = (Celkový dlh / Ročný čistý príjem) × 100
Miera zadlženia splátkami (mesačná záťaž)
Sem patria minimálne splátky hypotéky, úverov, leasingu, kreditiek. Vzorec:
DSTI (%) = (Mesačná splátka dlhov / Čistý mesačný príjem) × 100
Koľko mesiacov pokrýva finančná rezerva
Tu môžeme merať dve rôzne rezervy - základnú, ktorá počíta len s výdavkami bežnej a nutnej potreby a komfortnú rezervu, do ktorej sa započítavajú aj výdavky na zábavu a dovolenky.
Rezerva v mesiacoch = Finančná rezerva / Priemerné mesačné výdavky
Pomer investícií k príjmu
Myslí sa LEN investovanie, napr. do ETF, podielových fondov či akcií. Nemyslí sa bežné sporenie.
Investičná miera (%) = (Investície / Príjem) × 100
Reportovanie osobných financií a mesačných príjmov a výdavkov
Pokiaľ máte radi prácu s číslami, dátami či inými vizuálnymi pomôckami, môžete si samozrejme vytvoriť aj nadstavbu všetkého, o čom sme sa doteraz bavili. Jedným z riešení môže byť rodinný dashboard, ktorý vám zobrazí najdôležitejšie informácie v prehľadnej podobe vo forme tabuľky či grafu. Pomocou nich následne jednoducho môžete vidieť ako sa vaša situácia vyvíja a hlavne akým trendom sa uberá. Práve dlhodobý trend je ešte dôležitejší ako jednotlivé mesiace.
Takýto prehľad môže byť samozrejme vysoko individualizovaný a môžete do neho zapracovať aj stav vašich rezerv a dlhov. Pokiaľ uvidíte, ako vaša rezerva rastie a dlhy klesajú v optickej podobe, môže to mať silný motivačný efekt. Na každého platí niečo trochu iné a teda si spôsob prehľadu musí každý prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Čo však odporúčame, je mať v tomto dashboarde:
-
čiarový graf vývoja cashflowu (príjmy a výdavky za posledný rok)
-
mesačný aj ročný výkaz príjmov a výdavkov (tabuľka)
-
stav rezervy a dlhov
-
plnenie finančných cieľov (plán a súčasný stav)
-
spomenuté ukazovatele:
-
Miera úspor z čistého príjmu,
-
Čisté bohatstvo domácnosti (Net worth)
-
Podiel výdavkov na bývanie,
-
Pomer dlhu k ročnému príjmu,
-
Miera zadlženia splátkami (mesačná záťaž)
-
Koľko mesiacov pokrýva finančná rezerva
-
Pomer investícií k príjmu
-
Zhrnutie: Prečo by ste mali mať rodinný rozpočet
Rodinný rozpočet, prehľad príjmov, výdavkov, cashflow či tvorba rezerv a investovanie by mali byť neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. V živote totiž môžeme ignorovať veľa vecí, avšak pokiaľ budeme ignorovať financie tak sa skôr či neskôr môže stať, že narazíme na nejaký problém, ktorý negatívne ovplyvní náš život.
Tento článok by vám mal pomôcť so základnou orientáciou v tejto téme, pri pojmoch ktoré s rodinnými financiami súvisia a s tým, ako sa v oblasti financií nestratiť. Napriek tomu ide len o základný prehľad princípov s ktorými by ste ďalej mali pracovať a každý zo spomínaných bodov sa dá rozšíriť na samostatný článok. Text by vám mal teda slúžiť iba ako nejaký odrazový mostík - ako úplný základ k tomu, aby ste ku svojim financiám pristupovali štruktúrovane a racionálne. Výsledkom s istotou bude v dlhodobom horizonte nielen lepší a kvalitnejší život, ale aj menej stresu a lepšia finančná situácia.
FAQ
Rodinný rozpočet je jednoduchý plán, ktorý ukazuje, koľko peňazí domácnosť plánuje zarobiť (príjmy) a koľko plánuje minúť (výdavky). Pomáha udržať výdavky pod kontrolou, nastaviť si limity v kategóriách a vytvárať rezervu.
Cashflow je “historický” prehľad pohybu peňazí v čase. Nejde v ňom len o tom, aby ste si skontrolovali, či „máte dobrý príjem“, ale či vôbec viete fungovať tak, aby ste na konci mesiaca zostali v pluse. Výdavky si v ňom klasifikujeme do kategórií ako sú nájom, potraviny, či zábava. Zisťujeme, koľko reálne zarábame, a na čo naozaj míňame peniaze. Výkaz cashflow nám poslúži aj pri zostavovaní rodinného rozpočtu a nastavovaní realistických plánov a limitov na výdavky.
Finančný plán je dlhodobejší plán, ktorý spája vaše životné a finančné ciele (rezerva, bývanie, auto, dovolenka, dôchodok) s konkrétnymi krokmi. Hovorí, koľko peňazí a ako dlho potrebujete odkladať, čo má prioritu a na čo si dávať pozor (napr. Pomer výšky splátky dlhu voči príjmom)
- Spíšte príjmy (čistá mzda, faktúry, prenájom, vedľajšie príjmy).
- Zmapujte výdavky (posledné 2 až 3 mesiace, prípadne aj rok - napr. Z výkazu výdavkov na bankovom účte).
- Rozdeľte výdavky na fixné (nájom, hypotéka, poistky) a variabilné (potraviny, zábava).
- Nastavte si limity na kategórie a finančné ciele (vytvorenie rezervy, splácanie dlhov, investovanie).
- Pravidelne kontrolujte a raz mesačne upravte podľa reality.
Najprv si urobte jasný zoznam:
- Komu, koľko, aký úrok, aká splátka, či je omeškanie.
- Zastavte ďalšie dlhy (stop novým pôžičkám, minimalizujte kreditky).
- Nastavte prioritu splácania: najskôr omeškané splátky a dlhy s vysokým úrokom.
- Dohodnite si splátkový kalendár, prípadne refinancovanie, ak dáva zmysel.
- Ak ide o exekúciu, riešte to hneď: kontaktujte exekútora/veriteľa a skúste dohodu, prípadne odbornú pomoc (bezplatné poradenské centrá, advokát).
- Urobte rozpočet „prežitia“ na pár mesiacov, aby ste sa stabilizovali a nepodliezali mínus.
Rozpočet rieši každodenné fungovanie a kontrolu výdavkov (príjmy a výdavky). Finančný plán rieši smerovanie a ciele v budúcnosti (byt, dovolenky, finančná sloboda, dôchodok). Ideálne fungujú spolu: rozpočet vytvára priestor na plnenie plánu.
Často je problém v cashflow: výdavky sú načasované tak, že pred výplatou peniaze chýbajú a riešia sa “zlými” dlhmi ako sú napr. kreditky, alebo výdavky postupne rastú bez kontroly (malé platby a predplatné sa nazbierajú do vyšších súm, o ktorých netušíme).
Časté odporúčanie je 3 až 6 mesiacov na zaplatenie nevyhnutných výdavkov. Ak máte nestabilný príjem (napr. z podnikania) alebo deti, mnohým dáva zmysel aj vyššia rezerva.
Fixné výdavky sa opakujú a sú podobné každý mesiac (nájom, hypotéka, poistky). Variabilné sa menia podľa správania (potraviny, drogéria, reštaurácie, hobby). Najrýchlejšie sa šetrí práve na variabilných.
Krátko týždenne (či sedíte v limitoch) a raz mesačne detailnejšie (vyhodnotenie a úprava kategórií), prípadne kvartálne. Rozpočet má byť živý, nie tabuľka „na parádu“.
Najprv zistite, či ide o nízky príjem alebo príliš vysoké fixné výdavky. Ak sú fixné výdavky príliš vysoké, hľadajte zmenu: lacnejšie bývanie, zníženie splátok, optimalizácia poistiek, zrušenie predplatných. Pri nízkom príjme je cieľ dočasne znížiť štandard a hľadať zvýšenie príjmu.
Vytvorte si kategóriu „nepravidelné výdavky“ a odkladajte si ich mesačne napr. na samostatný účet v banke. Príklad: ak viete, že ročne dáte 600 eur na servis auta, odložte 50 eur mesačne.
Podceňujú malé výdavky, nemajú rezervu, nepočítajú s nepravidelnými výdavkami, nastavujú nereálne limity, neriešia cashflow (časovanie platieb) a začnú príliš komplikovane - čo ich demotivuje pokračovať.
Nastavte spoločné ciele a pravidlá, nie kontrolu. Pomáha mať spoločný účet na domácnosť a zároveň malé „osobné“ rozpočty bez vysvetľovania. Raz mesačne krátke vyhodnotenie, bez výčitiek.
