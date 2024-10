Stratégia a pasívne automatické investovanie do ETF v roku 2024

Čas čítania: 3 minute(s)

Pre čoraz viac investorov sa stáva pasívne dlhodobé investovanie do ETF (Exchange-Traded Funds) veľmi dôležitou a hlavne obľúbenou stratégiou aj v roku 2024. Prečo je investovanie do tohto typu fondov také obľúbené, ako sa mu darí dlhodobo a dá sa investovať pasívne? To všetko sa dočítate v tomto článku.

Súčasný stav trhu ETF

Súčasný trh s ETF v roku 2024 je charakterizovaný zameraním na kvalitné akcie v USA kvôli vysokým úrokovým sadzbám a volatilite, dôrazom na stabilné príjmy a využitím makroekonomických trendov na hľadanie nových investičných príležitostí.

Populárne sú ETF zamerané na digitálnu bezpečnosť a technológie, čo môže byť napríklad obľúbený NASDAQ 100 alebo S&P 500 (500 najväčších firiem z USA podľa trhovej kapitalizácie).

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

V Českej a Slovenskej republike môžete tieto ETF nakupovať napríklad pod názvom iShares Core NASDAQ 100 UCITS alebo Vanguard S&P 500 UCITS, ktoré sú akumulačné a automaticky reinvestujú zisky z dividend späť do fondov.

Ďalšou možnosťou je využitie Investičných plánov, kde si vyberiete z viac ako 365 ETF podľa hodnotenia a výkonu za posledných 5 rokov, vytvoríte si vlastné portfólio (Investičný plán), do ktorého budete automaticky (pasívne) investovať podľa alokácie, ktorú si sami zvolíte.

Čo môže ovplyvniť trh s ETF v roku 2024

Makroekonomické trendy: Vývoj úrokových sadzieb, inflácia a celková ekonomická situácia majú zásadný vplyv na trh, vrátane trhu s ETF.

Geopolitické udalosti: Zvyšujúce sa napätie na medzinárodnej scéne, obchodné politiky a ďalšie geopolitické faktory majú vplyv na trhový sentiment a investičné rozhodovanie.

Technologický rozvoj: Rast a inovácia v technologickom sektore, vrátane rozvoja umelej inteligencie a digitálnej bezpečnosti, ovplyvňujú trhy a ponúkajú nové investičné príležitosti.

ESG (Environmentálne, sociálne a governance) faktory: Zvýšený dôraz na udržateľnosť, sociálnu zodpovednosť a správne riadenie spoločností má významný vplyv na investičné rozhodnutia a výber ETF.

Deglobalizácia a presun dodávateľských reťazcov: Tento trend môže ovplyvniť niektoré priemyselné odvetvia a krajiny, čo má vplyv na výkonnosť niektorých ETF.

Menová politika hlavných centrálnych bánk: Akcie, ktoré zavádza Fed a európske centrálne banky, ako sú zmeny úrokových sadzieb a kvantitatívne uvoľňovanie či uťahovanie, majú vplyv na trhy.

Ekonomické a politické udalosti: Udalosti ako voľby, fiškálna politika a medzinárodné obchodné dohody môžu ovplyvniť ekonomický výhľad a trhové nálady.

Prehľad populárnych ETF a ich výkonnosti

Aké sú najpopulárnejšie ETF na rok 2024? Pripravili sme pre Vás prehľad ETF, ktoré je možné pridať aj do Investičných plánov.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR) – SXR8.DE

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc EUR) – SXRV.DE

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc EUR) – EUNL.DE

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

iShares Physical Gold ETC (Acc EUR) – EGLN.UK

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR) – IS3N.DE

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

ETF ako súčasť diverzifikovaného portfólia

Vieme, aké ETF sú populárne a čo môže ovplyvniť ich cenu v roku 2024, prečo sú ale dôležitou súčasťou portfólií väčšiny dlhodobých investorov? Výhodou ETF je diverzifikácia – nevkladáte všetky vaše peniaze do jedného košíka, ale rozložíte ich do viacerých košíčkov, ktoré znížia riziko straty.

Ako príklad si môžeme vziať už spomínané S&P 500, ktoré zahŕňa 500 najväčších amerických spoločností. Ak by jedna firma skrachovala, váš zisk z tejto jednej akcie by šiel do straty, ale celkové portfólio by pravdepodobne zostalo stále v pluse, pretože máte ďalších 499 firiem, ktoré generujú nejaký zisk.

Zhrnutie investovania do ETF

Investovať dlhodobo je možné pasívne a automaticky s Investičnými plánmi XTB, stačí si založiť účet a začať investovať do vami nastaveného plánu už od 15 EUR alebo 350 korún českých.

Intuitívna a moderná aplikácia vám pomôže spravovať vaše investičné portfóflio a plány ťuknutím prsta na obrazovku vášho telefónu, a vy sa tak ďalej nemusíte o nič viac starať. Než sa ale pustíte do investovania, odporúčame prečítať si viac našich vzdelávacích článkov alebo sa pozrieť na náš YouTube kanál, kde dávame užitočné znalosti zadarmo, aby ste najskôr pochopili zmysel a funkciu investovania do ETF a akcií, než sa do neho vrhnete po hlave.