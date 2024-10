Trhové korelácie

Čas čítania: 4 minute(s)

Finančné trhy sú systémom prepojených plavidiel. Ak sa hodnota dlhopisov výrazne zníži alebo výrazne zvýši, môže to ovplyvniť cenu mien a akcií. Nie je to všeobecné pravidlo, ale existujú niektoré inštrumenty, ktoré sa historicky pohybujú v tandeme. Prečo? Existujú rôzne dôvody. Kanadský dolár je dokonalým príkladom. Mena je silne prepojená s ropou, ktorá má významný vplyv na kanadské hospodárstvo. Poďme sa pozrieť na niektoré populárne korelácie, aby sme zistili, ako sa dajú použiť vo Vašich obchodných stratégiách.

Ako sa meria korelácia?

Korelácia je jednou z najbežnejších a najužitočnejších štatistík. Korelácia je číslo, ktoré popisuje stupeň vzťahu medzi dvomi aktívami. Môže byť použitá pre jednotlivé akcie alebo aktíva, alebo môže merať, ako sa trhy v širšom meradle pohybujú vzájomne voči sebe. Meria sa na stupnici od -1 do +1. Dokonalá pozitívna korelácia medzi dvomi aktívami sa označuje +1. Dokonalá negatívna korelácia má hodnotu -1. Takéto hodnoty sú však veľmi zriedkavé. Poďme sa pozrieť na vizuálny príklad.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Ako vidíte, medzi kanadským dolárom a ropou je pomerne silná korelácia. Táto je definovaná ako pozitívna korelácia, pretože oba trhy sa pohybujú v tandeme – inými slovami, jeden trh rastie, keď rastie druhý trh a klesá, keď klesá druhý trh. Samozrejme, je to všeobecné pravidlo a niekedy sa môže vyskytnúť odchýlenie.

AUD vs. železná ruda

Austrálsky dolár je komoditnou menou, čo znamená, že jeho sila závisí hlavne od cien konkrétnych komodít. Austrália je najväčším producentom železnej rudy na svete, a preto by nemalo byť prekvapením, že bohatstvo ekonomiky a hodnota jej meny závisia vo veľkej miere od vyhliadok železnej rudy. Preto môže byť výhľad pre túto komoditu považovaný za zástupcu pre výhľad pre samotnú menu – austrálsky dolár.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Ak sa napríklad cena železnej rudy zvýši, investori zvyčajne musia kupovať viac austrálskych dolárov na nákup rovnakého množstva železnej rudy z Austrálie. Tým sa zvyšuje celkový dopyt po mene, ktorý posilňuje AUD.

NZD vs. ceny mlieka

Podobne ako Kanada, Nový Zéland je silne závislý od cien mlieka. Na rozdiel od ropy alebo zlata, mlieko nie je komoditou, nad premýšľaním o ktorej trávia obchodníci mnoho svojho času. A čo viac, len zriedka počujete informácie o cenách mliečnych výrobkov v televízii alebo rozhlase. To však neznamená, že mlieko nie je rozhodujúce pri obchodovaní s NZD.

Dalo by sa povedať, že Nový Zéland je Saudská Arábia mlieka. Je to najväčší vývozca mliečnych výrobkov na svete a predstavuje 40 percent medzinárodného obchodu s mliekom. Mliečne výrobky tvoria 7 percent celkovej ekonomickej produkcie krajiny. Okrem toho, najväčšia spoločnosť na svete v oblasti exportu mliečnych výrobkov, Fonterra, je najväčšou spoločnosťou Nového Zélandu. Takže ako vidíte, znehodnotenie cien mlieka by mohlo ovplyvniť celé hospodárstvo, čo by viedlo k slabšej mene.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Keď sú ceny mlieka vysoké, dovážajúce krajiny zvyčajne potrebujú kúpiť viac novozélandských dolárov na nákup mlieka. Keď ceny mlieka klesnú, je nižší dopyt po novozélandskom dolári a preto môže dôjsť k poklesu jeho hodnoty.

USD a zlato

Na rozdiel od AUD a NZD, americká ekonomika nie je závislá od cien konkrétnej komodity, v tomto prípade zlata. Môžeme však pozorovať pozorovať silnú inverznú koreláciu medzi dolárom a zlatom. Inverzná korelácia, známa aj ako negatívna korelácia, je opačný vzťah medzi dvomi trhmi. Takže keď jeden trh zvyšuje hodnotu, druhý zvyčajne klesá. Je to z dvoch dôležitých dôvodov:

Klesajúci dolár môže zvýšiť hodnotu iných mien. To často zvyšuje dopyt po komoditách vrátane zlata. Keď dolár začne strácať svoju hodnotu, obchodníci hľadajú alternatívne zdroje na ukladanie hodnoty. Je to preto, že pokles USD je zvyčajne spojený s klesajúcimi úrokovými sadzbami. Keďže sadzby sú nižšie, obchodníci hľadajú výnos inde a zlato môže byť alternatívou.

Ako môžeme vidieť na nižšie uvedenom grafe, zlato bolo silne korelované s obráteným USDCHF. To znamená, že ak jeho cena rástla, hodnota dolára klesala.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Je však potrebné pamätať na jednu vec. Je možné, že dolár a zlato narastú v rovnakom čase. To sa môže stať, keď sa prejaví kríza alebo zhoršenie trhového sentimentu. Takýto scenár by mohol tlačiť obchodníkov hľadať tradične „bezpečné” aktíva vrátane dolára a zlata.

Obchodovanie divergencie

Existuje veľa inštrumentov, ktoré navzájom korelujú, takže je takmer nemožné prezentovať ich všetky. Napríklad dolár aj zlato sú väčšinou závislé od pohybov na trhu dlhopisov, zatiaľ čo Nikkei sa obvykle pohybuje v tandeme s USDJPY. Ropa súvisí s cenou ruského rubľa a nórskej koruny, zatiaľ čo juhoafrický rand (ZAR) koreluje so zlatom. Nebudeme sa zameriavať na každý z nich, ale ukážeme si, ako použiť koreláciu ako súčasť Vašej obchodnej stratégie. Vráťme sa k poslednému príkladu. Ako môžeme vidieť, existovali obdobia, kedy bol kurz USDCHF vyššie alebo nižšie ako cena zlata (zvýraznené červenými zvislými čiarami).

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Toto je známe ako divergencia medzi dvoma nástrojmi a môže byť použitá ako príležitosť na otvorenie obchodu. Ak viete, že sa dva inštrumenty zväčša pohybujú v tandeme, potom očakávate, že sa ich ceny v budúcnosti opäť stretnú. Ak je USDCHF vyššie ako zlato, obchodník môže predať menový pár a kúpiť zlato. Treba však poznamenať jednu vec: obdobia divergencie by mohli trvať dlhšie, čím by sa takýto obchod stal bolestivým.

Príležitosti a korelácie

Korelácia medzi trhmi je dôležitou súčasťou fundamentálnej analýzy. Ako už bolo spomenuté, niektoré komodity môžu mať významný vplyv na rôzne meny. Na druhej strane niektoré meny, ako napríklad americký dolár, môžu mať vplyv na ceny komodít. Navyše, obdobia rozdielov medzi korelovanými inštrumentmi môžu poskytnúť zaujímavé obchodné príležitosti. Z tohto dôvodu stojí za to, pozerať sa aj na iné trhy popri obchodovaní s menami, a to nielen na odhadnutie ich hodnoty, ale aj na to, aby sme zistili, či by mohla byť vhodná príležitosť na otvorenie zaujímavého obchodu.