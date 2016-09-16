Čo je to volatilita?
- Volatilita predstavuje stupeň neistoty, rizika alebo mieru kolísania hodnoty finančného inštrumentu v danom časovom období
- Volatilita je štatistická miera rozptylu návratnosti finančného inštrumentu
- Rozlišujeme dva typy volatility: historická a očakávaná
V čase vysokej volatility na trhoch majú ceny tendenciu sa dynamicky a výrazne meniť počas krátkej doby. Ak je volatilita nízka a trh ide tzv. do strany, pohyby na trhoch sú omnoho miernejšie. Vysoká volatilita môže nastať v čase vyhlásenia významných fundamentálnych správ alebo v prípade neočakávaných správ, ako sú prírodné katastrofy alebo politické udalosti.
Skúsení obchodníci majú tendenciu obchodovať práve v čase vysokej volatility a vyhľadávať obchodné príležitosti v rámci krátkeho časového obdobia.
Na obrázku vyššie vidíme ukážkový príklad vysokej aj nízkej volatility. Táto situácia nastáva v momente pred vyhlásením dôležitej fundamentálnej správy, kedy obchodníci najskôr vyčkávajú na vyhlásenie výsledkov. Potom, čo je správa zverejnená, objavujú sa na trhoch veľké cenové výkyvy. Tento konkrétny príklad nastal pri inštrumente EUR/USD po vyhlásení výsledkov NFP v Amerike. Len čo prvotné reakcie po vyhlásení odzneli, trh sa vrátil do svojej pôvodnej podoby bočného trendu - volatilita sa opäť znížila.
Ďalší príklad vyššie ukazuje pohyb na trhu po vyhlásení výsledkov britského referenda o Brexite. Britský akciový index UK100 (FTSE) sa prepadol o viac ako 600 pips za necelú hodinu. Bola tým krátkodobo naznačená nedôvera v ďalší vývoj britskej ekonomiky.
