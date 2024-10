Základy obchodovania mien pre začiatočníkov

Čas čítania: 16 minute(s)

Forex je najväčší decentralizovaný globálny menový trh. Denné objemy obchodov dosahujú až 6,5 bilióna dolárov a celková odhadovaná hodnota trhu je viac ako 2,4 kvadrilióna dolárov. Na porovnanie, trhová kapitalizácia všetkých kótovaných spoločností predstavuje približne 90 biliónov USD, z ktorých viac ako polovica pripadá na spoločnosti kótované na amerických burzách. Obvykle však volatilita menového trhu nie je taká veľká v porovnaní s akciovými burzami, komoditami, kryptomenami alebo dokonca indexmi. Preto obchodníci väčšinou špekulujú na forexovom trhu pomocou derivátov, ako sú rozdielové zmluvy (CFD) s pákovým efektom.

Najobľúbenejšou a najmedzinárodnejšou menou je americký dolár a najviac obchodovaným menovým párom je EUR/USD. Menové trhy nikdy nespia a forexoví obchodníci sú vždy pripravení reagovať na dáta a rizikové faktory. Obchodovanie na forexe je symbolom medzinárodného obchodu. Inštitucionálni investori alebo investičné správcovské firmy pozorne sledujú pohyby mien. Trhoví účastníci obchodujú počas troch základných svetových obchodných seáns - európskej, ázijskej a americkej. Ako začiatočník potrebujete len vedieť, ako forex funguje. V tomto článku sa to naučíte a zistíte, aké faktory ovplyvňujú menové páry a ako riadiť riziko pri obchodovaní.

Základy forexového trhu

Menové páry porovnávajú silu ekonomík agregovaním všetkých informácií o nich, oceňovaním jednotlivých rizík, vyhliadok, výhod a nevýhod. Napríklad najpopulárnejší pár EUR/USD porovnáva ekonomiku krajín eurozóny so Spojenými štátmi americkými, a preto všetko, čo ovplyvňuje jednu z týchto ekonomík, sa odráža v páre EUR/USD. Kurzy menových párov často reagujú na najdôležitejšie ekonomické dáta z každej krajiny a jedným z kľúčových cenových faktorov sú cyklické ekonomické publikácie. Tie zahŕňajú okrem iného:

Celkovú politiku centrálnej banky (napr. Fed, ECB, BoE, BoJ, BoC, RBA, SNB atď.),

Rozhodnutie o úrokových sadzbách, QT alebo QE programy,

Geopolitické napätie a politické rozhodnutia,

Úroveň inflácie a jej očakávania,

Dáta o raste HDP,

Indexy ISM a PMI,

Dáta z trhu práce (napr. NFP v USA),

Spotrebiteľské a ekonomické sentimenty.

Na našich webových stránkach XTB ponúkame prístup ku kľúčovým ekonomickým údajom zverejňovaným každý deň, pozrite sa sem: Makroekonomický kalendár

Dobré vedieť

Keď menový pár ako EUR/USD alebo EUR/GBP rastie, obchodníci hovoria o posilnení.

Keď menový pár ako spomínané príklady EUR/USD alebo EUR/GBP klesá, obchodníci hovoria o oslabení.

Menové páry odrážajú vzťah sily medzi dvoma menami. Ak EUR/USD posilňuje, znamená to, že euro (EUR) posilňuje voči americkému doláru. Pokiaľ GBP/USD posilňuje, znamená to, že britská libra šterlingov (GBP) posilňuje voči americkému doláru. V týchto prípadoch to znamená, že musíte zaplatiť viac USD za nákup EUR alebo GBP. Túto situáciu možno samozrejme symetricky obrátiť.

Faktory sily mien

Akékoľvek pohyby, politické rozhodnutia a geopolitická situácia môžu ovplyvniť pohyby mien a zvýšiť volatilitu, čo spôsobuje rast alebo pokles menových párov. Geopolitická neistota, vojny a iné incidenty majú silný vplyv na menové páry. To ukázala vojna na Ukrajine a energetická závislosť, ktorá zaťažila ekonomiku eurozóny v roku 2022. Dobrým príkladom môže byť pár USD/PLN (americký dolár voči poľskému zlotému). Ukrajina je susednou krajinou Poľska na východe a po ruskom útoku na Ukrajinu PLN oslabil voči USD kvôli riziku vojny a ruskej agresii (okrem iného). Nakoniec však poľský zlotý posilnil a rally USD/PLN sa zmiernila, akonáhle ruská ofenzíva stratila na sile, čo znížilo možnosť rozšírenia konfliktu.

Príhovory predsedov centrálnych bánk a ich členov môžu mať veľmi významný vplyv na meny, pretože centrálne banky určujú smer menovej politiky. Centrálne banky tiež stanovujú úrokové sadzby, ktoré podľa Fisherovej ekonomickej teórie ovplyvňujú menový trh. Môžu tiež zavádzať menové programy ako kvantitatívne uvoľňovanie (QE) a kvantitatívne uťahovanie (QT). Všeobecne platí, že keď sa zvyšuje ponuka meny, jej hodnota klesá. Úrokové sadzby všeobecne posilňujú menu, čo sa obvykle okamžite prejavuje v kurze meny. Najvýznamnejšie dáta pre európske a severoamerické meny sú publikované počas amerických a európskych seáns, takže ich volatilita počas ázijskej seansy je nižšia. V zásade môžu centrálne banky poskytovať expanzívnu (tzv. „holubičiu“) alebo kontrakčnú (tzv. „jastrabi“) menovú politiku. Holubičia politika môže viesť k tvorbe pracovných miest, ekonomickému rastu, ale aj k vyšším číslam inflácie – tým, že „prestimulováva“ ekonomiku. Obvykle vedie k devalvácii meny. Na druhej strane jastrabí politika vedie k zníženiu inflácie a zmrazeniu ekonomiky. Obvykle vedie k posilneniu meny.

Dôležité: Začať obchodovať na forexe je rizikové a obchodníci s menami môžu skončiť s veľkými ziskami alebo veľkými stratami. Obchodovanie s pákovým efektom je viac volatilné a každý forexový obchodník by to mal veľmi dobre vedieť. Forexové trhy nie sú pre každého. Špekulatívne obchodovanie by nemalo byť základným zdrojom príjmov. Trhové podmienky sa menia a môžu byť nepredvídateľné. Kvôli veľkej náhodnosti a riziku môže byť úspešná menová špekulácia bližšie k umeniu ako k efektívnej forexovej obchodnej stratégii.

Forexové obchody – reakcia na dáta

Nemecko – Index PMI v priemysle za jún 2023 dosiahol hodnotu 41 vs. 43,5 oček. a 43,2 skôr

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

EURUSD oslabil a zaznamenal panickú reakciu po oveľa slabších ako očakávaných „recesívnych“ údajoch PMI z Nemecka, ktoré prišli 23. júna 2023. Nemecký priemyselný PMI na úrovni 41 bodov bol oveľa nižší ako analytikmi očakávané zlepšenie na 43,5 bodu (z predchádzajúcich 43, 2 bodu). Tento výsledok bol zároveň najnižší od roku 2020 a dokonca aj „minima“ PMI z roku 2019 bola vyššia ako toto číslo. Tiež PMI v službách bol nižší na úrovni 54,1 oproti očakávanému údaju 56,3 (len o málo nižší ako predtým 57,2). Všimnite si, že na menový pár má vplyv mnoho faktorov av tomto prípade tieto ďalšie faktory vstúpili do hry po tom, čo investori strávili dobré zverejnenie PMI.

Veľká Británia – HDP za 2. štvrťrok 2023 (revízia) dosiahol 0,6 % oproti 0,4 % očakávaným a 0,2 % štvrťročne oproti 0,2 % očakávaným. Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

To je ďalší príklad toho, aké dôležité sú očakávania. GBPUSD posilnil po vyššej ako očakávanej revízii HDP Spojeného kráľovstva. V prvom čítaní HDP britská ekonomika vzrástla o 0,2 % Q/Q a 0,4 % R/R, ale revízia naznačila, že miera rastu R/R bola ešte silnejšia a dosiahla 0,6 % R/R. Obvykle lepšie ako očakávané makrodáta, napríklad silný HDP, podporujú silu meny.

Americký dolár a vysoká inflácia

Obdobie vyššej a nestabilnej inflácie po celom svete môže spôsobiť prudký nárast volatility na devízovom trhu a znehodnotenie mien. V dobách ekonomickej neistoty sa investori obvykle prikláňajú k bezpečným menám, väčšinou k americkému doláru.

Napríklad keď je v USA vyššia inflácia a americká centrálna banka (Federálny rezervný systém) zmení svoju menovú politiku na „jastrabie“, dolár obvykle rastie. Rovnako ako v „inflačných“ 70. rokoch vzrástol dolárový index od minima z júna 2021 do júna 2022 o viac ako 20,0 %.

Americký dolár je vďaka silnému rastu Ameriky v posledných 100 rokoch takzvaným „bezpečným prístavom“. USA sú stále najväčšou ekonomikou sveta. Keď na trh vstúpi averzia k riziku (prepady na akciových trhoch, finančná nestabilita atď.), investori z celého sveta sa väčšinou vracajú k americkému doláru.

Dolárový index meria silu amerického dolára voči košu šiestich ďalších veľkých mien: euro, britskú libru, japonský jen, švajčiarsky frank, kanadský dolár a švédsku korunu. Tento index má pomerne dlhú históriu a bol vytvorený v roku 1973. Keď dolár posilňuje, index rastie.

USA – HDP za 2. štvrťrok 2023 (revízia) dosiahol 2 % oproti prognóze 1,4 % a predchádzajúcim 1,3 %. Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

V tomto prípade lepšie ako očakávané údaje o americkom HDP v službách posunuli USDIDX (futures na dolárový index) vyššie. USDIDX vzrástol 29. júna 2023 po lepšej než očakávanej revízii amerického HDP za 2. štvrťrok, ktorá dosiahla 2 % oproti očakávaným 1,4 % a predchádzajúcim 1,3 %. Po optimistických dátach o HDP sa trhy tento deň dočkali aj silných údajov o americkej spotrebe, ktoré boli oveľa nižšie ako exp. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA (239 tis. oproti 265 tis.). Silné údaje podporili očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb Fedu a udržanie jastrabí politiky po dlhšiu dobu.

Čo sú forexové CFD

Ako sme už spomínali, Forex je decentralizovaný globálny trh s menami. Nástroje forexového trhu CFD sú známe svojou finančnou pákou. Forexoví makléri dávajú obchodníkom a investorom šancu využívať termínové kontrakty. Relatívne veľké kolísanie cien pri CFD kontraktoch, vytvára príležitosti, ale aj vyššie investičné riziko.

CFD je skratka pre „Contract for Differences“ a CFD na meny (forex) sú iba finančné nástroje. Investovaním do CFD sa nestávate vlastníkom žiadnej meny, s ktorou obchodujete, ale iba vlastníte kontrakt na jej cenový rozdiel. Pri obchodovaní CFD teda iba špekulujete na vývoj ceny - tá môže vždy stúpať aj klesať. Obvykle investori zarábajú peniaze a vsádzajú na rast ceny, ale ako obchodník CFD môžete využiť predaj nakrátko a vsádzať na pokles ceny.

Pretože kolísanie cien na menových burzách nie je príliš vysoké, poskytuje vysoká finančná páka investorom a obchodníkom vysokú volatilitu portfólia, aj keď sa ceny menia o 1 % alebo dokonca o 0,5 % počas 24 hodín.

To vám v kombinácii s finančnou pákou môže priniesť väčšie a rýchlejšie zárobky, ale aj vysoké riziko strát. Finančná páka je rizikový faktor. Kolísanie cien je ešte silnejšie, keď sú zverejnené kritické ekonomické údaje alebo rozhodnutia, takže to môže dať zvláštne príležitosti medvedím alebo býčím obchodníkom, ktorí špekulujú s „krátkymi“ pozíciami. Obvykle sú FX obchodníci aktívnejší počas seáns, kedy majú byť zverejnené dôležité dáta.

Pri obchodovaní CFD môže byť niekedy vaša reakčná doba obmedzená. Napriek tomu majú niektorí obchodníci radi, keď sa veci na trhu dejú ešte rýchlejšie, a prijímajú vysoké investičné riziko. Nezabúdajte však na stratégie ochrany proti riziku, ako sú defenzívne príkazy typu stop loss, take profit a analytické schopnosti (technická analýza, analýza objemu, ekonomické znalosti).

Nakoniec je vašou hlavnou úlohou ako obchodníka predpovedať budúci smer pohybu ceny menového páru, na ktorý špekulujete. Môže to byť EURUSD, GBPUSD alebo menej známy EURTRY či spomínaný USDPLN. Môžete použiť množstvo stratégií, počnúc makroekonomickou analýzou a končiac špekulatívnymi transakciami, analýzou objemu transakcií alebo technickou analýzou.

Dôležité: Buďte si vedomí rizika a uvedomte si, že počas menových krachov môžete prísť o svoje peniaze. V profesionálnom obchodovaní je to „súčasť hry“, pretože predvídať pohyby trhu zakaždým nie je možné. Dôležitá je miera výhier a to, koľko obchodník vyhráva, kedy vyhráva a koľko stráca, pokiaľ prehráva.

5 stratégií riadenia rizík

Devízový trh je miestom, kde zohráva kľúčovú úlohu riadenie rizík a psychológie. Každý obchodník chce byť úspešný a usiluje sa o čo najvyššiu efektivitu svojich rozhodnutí. Nižšie si popíšeme 5 základov, vďaka ktorým sa naučíte základy obchodovania na devízovom trhu.

Nezabudnite na psychologický aspekt obchodovania – trh je neustálym súbojom ponuky a dopytu, za ktorým stoja emócie - chamtivosť a strach. Každý obchodník ich počas obchodovania zažíva a schopnosť ich ovládať vám otvára nové perspektívy, vďaka ktorým vám obchodovanie prináša väčšie uspokojenie a môže vám umožniť dosahovať stabilnejšie výsledky. Získajte znalosti a plánujte svoje akcie – Znalosti sú dôležité a umožňujú vám rozpoznať príležitosti, okrem iného aj vďaka historickým analógiám a podobnostiam, ktoré sa často opakujú. Aj keď budovanie stratégie iba na základe opakujúcich sa scenárov z minulosti nie je samo o sebe optimálnou metódou, pochopenie minulosti vám môže umožniť lepšie porozumieť súčasnosti a ovplyvniť množstvo „investičných nápadov“. Držte sa stratégie a naučte sa ju prispôsobovať – Stratégia je dôležitá a mala by byť jedným zo stabilných bodov na tak volatilnom mieste, ako je trh. Nedá sa však stať jej otrokom. Najlepší obchodníci by mali byť schopní zmeniť svoju stratégiu, ak sa zmenia ich základné predpoklady a pozorovania okolo „obchodu“, ktorý uzatvárajú. Použitie obranných príkazov – Defenzívne príkazy umožňujú vyhnúť sa prehlbujúcim sa stratám a likvidácii v podobe mechanizmu „margin stop“. Analýza grafu vám môže umožniť lokalizovať kľúčové body podpory a odporu v grafe. Práve na týchto miestach môžete chcieť realizovať zisky alebo obmedziť straty. Pozície nemusíte neustále sledovať v počítači alebo mobilnú aplikáciu. Tu si môžete prečítať viac o defenzívnych príkazoch, ako sú Stop Loss, Take Profit a Trailing Stop. Investujte čiastky, o ktoré sa nebudete báť prísť – To, akú veľkú pozíciu spravujete v pomere ku kapitálu, ktorý máte, má zásadný význam pre vnímanie rizika a vnímanie stresu. Keď je pozícia príliš veľká, môžete začať robiť chyby na základe psychológie. Intenzita prežívaných emócií, ako je chamtivosť a strach, potom bude vyššia.

Použitie vyššie uvedených metód neurčuje efektivitu ani neposkytuje recept na dosiahnutie zisku. Devízový trh sa vzhľadom na svoju náchylnosť k mnohým vonkajším faktorom, ako sú okrem iného geopolitické riziká alebo zmeny menovej politiky, javí ako vhodné miesto na rozohrávanie špekulatívnych „scenárov“. Príkladom scenára môže byť krátka pozícia (short) na menovom páre EURUSD v kontexte sprísňovania menovej politiky zo strany Federálneho rezervného systému, vysokej inflácie a vyšších cien energií v eurozóne.

Predaj nakrátko

Predaj na krátko je zaujímanie pozícií na klesajúcich cenách – v tomto prípade na klesajúcich FX pároch. Vďaka tejto pozícii môžete zarobiť, keď ceny otvorených CFD inštrumentov klesajú. Obvykle obchodníci pri poklese cien prerábajú. Obchodovanie CFD však umožňuje obchodovať za všetkých podmienok, teda aj pri klesajúcich cenách.

Pri stratégii „krátkeho predaja“ je najdôležitejšia cenová akcia. Poklesy sú obvykle dynamickejšie a trvajú oveľa kratšiu dobu ako „vzostupný pohyb“ známy tiež ako býčí trh. Môžete sa pozrieť, ako sa správali ceny a indexy amerických spoločností v roku 2008 tvárou v tvár bankrotu Lehman Brothers alebo v marci 2020 počas krachu COVID-19. Na forexovom trhu sa môžete pozrieť, čo sa stalo s tureckou lírou USDTRY, počas jesene 2021 kvôli rozhodnutiam centrálnych bánk. Môžete sa tiež zamerať na menový pár EURUSD a sledovať, ako rôzne politiky centrálnych bánk (FED vs. EBC) a geopolitika ovplyvnili ceny, čo spôsobilo pád EURUSD v roku 2022 dokonca pod paritu s americkým dolárom.

Predaj nakrátko na platforme xStation5

Krátku pozíciu môžete na platforme obvykle otvoriť rovnakým spôsobom ako dlhú pozíciu. Namiesto kliknutia na zelené tlačidlo BUY zvolíte červené tlačidlo SELL.

Pozícia pre rastúce ceny, tzv. dlhá pozícia, je zelené tlačidlo BUY. Pozícia pre klesajúce ceny, tzv. krátka pozícia, je pod červeným tlačidlom SELL.

Defenzívne príkazy (Stop Loss a Take Profit)

Pri obchodovaní s CFD inštrumentmi musíte počítať s vysokou volatilitou ceny a výsledku pozície. Analýzou grafu a meniacej sa situácie sa niektorí obchodníci rozhodnú používať automatické obranné príkazy, aby nemuseli neustále sledovať graf. Pre väčšinu profesionálnych obchodníkov je dobrou stratégiou mať Stop loss a Take profit. Ak chcete vedieť, kde nastaviť príkazy Stop Loss alebo Take Profit, musíte vychádzať z analýzy technickej analýzy alebo inej, napríklad objemovej stratégie. Úrovne cenových rezistencií a supportov sú pre štruktúru trhu kľúčové.

Stop Loss

Ako názov napovedá, príkaz Stop Loss môže chrániť pred prehlbujúcimi sa stratami, pozícia bude automaticky uzavretá, keď cena klesne pod vami zadanú úroveň. Ďalším typom stop loss príkazu je trailing stop loss, ktorý sleduje cenu inštrumentu vo vami stanovenej vzdialenosti. Použitie trailing stop loss vám môže umožniť držať pozíciu po dlhšiu dobu, čím maximalizujete svoje zisky a obmedzíte riziko vyplývajúce z náhleho pohybu ceny.

Take profit

Príkaz Take Profit vám naopak umožní automaticky uzavrieť ziskovú pozíciu na cenovej úrovni, ktorú považujete za vhodnú. Úroveň uzavretia môže vychádzať napríklad z technickej analýzy, ktorú sprístupníte v xStation5, alebo z vašej vlastnej analýzy situácie na trhu.

Riziko finančnej páky

Využitie pákového efektu so sebou nesie jednak možnosť otvoriť veľkú pozíciu s relatívne malým množstvom vloženého kapitálu, ale aj väčšiu zodpovednosť a riziko. Pri obchodovaní s nástrojmi CFD sa čiastka, ktorú investujete do otvorenia pozície, nazýva marža. Suma potrebná na otvorenie pozície závisí od inštrumentu (menového páru), ktorý obchodujete, a od pákového efektu, ktorý je mu priradený. Tu je uvedený príklad:

Ak by ste chceli otvoriť minimálnu pozíciu vo výške 0,01 lotu (1 lot sa rovná 100 000 jednotiek základnej meny) na menovom páre EURUSD, stálo by vás to približne 33 EUR, pretože dostupná páka na paru EURUSD je 1:30, čo znamená, že na otvorenie pozície by ste potrebovali 3,33 % nominálnej hodnoty marže. Otvorili by ste teda pozíciu vo výške 1 000 EUR (0,01 x 100 000) s maržou 33 EUR.

Je tiež dôležité, aby ste sa zoznámili s pojmami zostatok, vlastný kapitál (hodnota účtu), voľná marža a ďalší veľmi dôležitý pojem – úroveň marže.

Zostatok na účte sa mení iba pri vklade, výbere, uzavretí alebo otvorení pozície.

„Hodnota účtu“ je čiastka na vašom zostatku plus aktuálny výsledok vašich otvorených pozícií.

„Marža“ je súčet vašich marží – celková čiastka potrebná na otvorenie pozícií v CFD.

„Voľná ​​marža“ je čiastka, ktorú môžete ešte použiť na otvorenie nových obchodov.

„Úroveň marže“ je ukazovateľ, ktorý počíta % vašej marže. Vzorec je Equity / Margin x 100%. Pokiaľ vaša úroveň marže klesne pod 50 %, pozícia sa automaticky uzavrie.

Pokiaľ je váš kapitál 3300 EUR a marža v pozícii CFD je 33 EUR, bude vaša úroveň marže 10 000 %.

Pokiaľ je však hodnota vášho účtu 35 EUR a marža 33 EUR, bude vaša úroveň marže takmer 106 % (35 / 33 x 100 % = 106).

Ak pri otvorenom obchode s CFD utrpíte stratu 18 EUR, hodnota vášho účtu je iba 17 EUR. V tomto prípade bude vaša úroveň marže iba okolo 51,5 %, čo znamená, že sa môže spustiť automatický obranný mechanizmus Margin Stop, ktorý vašu pozíciu uzavrie, aby zastavil ďalšie straty, pokiaľ úroveň vašej marže klesne pod 50 %.

Existencia mechanizmu je zákonnou požiadavkou a vyplýva z finančných predpisov.

Ak úroveň marže klesne pod 80 %, dostanete varovanie Margin Call, čo znamená, že úroveň marže klesla na nebezpečnú úroveň a môže viesť k uzavretiu pozície.

Pokiaľ si prajete ponechať svoju pozíciu CFD otvorenú, zatiaľ čo úroveň marže klesá, môžete jednoducho vložiť finančné prostriedky na svoj účet, čo spôsobí zvýšenie vlastného kapitálu (hodnoty účtu) a zvýšenie úrovne marže.

Informácie o aktuálnej úrovni % Margin Level sa zobrazuje v obchodnej platforme XTB, takže nemusíte vykonávať výpočty sami. Nikdy nemáte záruku, že Vami vložená čiastka bude stačiť na pokrytie strát a zastavenie možnosti likvidácie v dôsledku prípadnej ďalšej negatívnej cenovej akcie na Vami otvorenom obchode.

Viac informácií o mechanizme Margin Stop nájdete na našich vzdelávacích stránkach.

Dôležité: Lot na FX trhoch znamená 100 000 jednotiek meny. Mini lot je 10 000 jednotiek a mikro lot znamená 1000 jednotiek.

Finančná páka

Obchodovanie s pákovými derivátmi je vždy vysoko rizikovou investíciou a môže spôsobiť straty. Pomer pákového efektu závisí od každého menového páru.

Napríklad v obchodnej platforme XTB je na páre EURUSD k dispozícii pákový efekt 1:30. To znamená, že na otvorenie kontraktu s maržou na zvýšenie alebo zníženie ceny menového páru budete potrebovať iba 3,33 % hodnoty kontraktu. Na menových pároch, kde je nižšia likvidita, je pákový efekt tiež nižší. Pákový efekt je vždy nemenný, automaticky priradený k FX páru.

Objem 1 lotu na FX trhu sa rovná 100 000 jednotiek základnej meny. Objem 0,1 minilotu sa rovná 10 000 jednotiek základnej meny. Objem 0,01 mikrolotu sa rovná 1000 jednotiek základnej meny. Napríklad na otvorenie pozície 0,1 lotu na menovom páre EURUSD by ste potrebovali iba 333 EUR s pákovým záväzkom 3,33 % marže. Na otvorenie 1 lotu na EURUSD by ste potrebovali 3333 EUR a na otvorenie mikrolotu by ste potrebovali 33 EUR.

Platforma XTB poskytuje pokročilé nástroje pre technickú analýzu a defenzívne príkazy, vďaka ktorým budete môcť realizovať vlastné obchodné stratégie, prístup k náhľadu reálneho objemu pre najväčšie menové páry, ako je EURUSD, ako aj profesionálny klientsky servis a prívetivé grafické rozhranie.

Najobľúbenejšie pary FX

V platforme XTB nájdete desiatky menových párov z hlavných (napr. EURUSD, GBPUSD), vedľajších (napr. NZDCAD, CHFJPY) a rozvíjajúcich sa trhov (napr. USDPLN, USDTRY). Devízový trh je známy najvyššou dostupnou finančnou pákou, ktorá umožňuje vysokú volatilitu investície aj pri relatívne malých cenových pohyboch.

Najväčšie, hlavné menové páry majú zabudovaný pákový pomer 1:30, menšie a rozvíjajúce sa meny majú väčšinou 1:20. Finančnú páku nemožno u inštrumentov zmeniť ani zrušiť, je trvalá. Tu si môžete prečítať viac informácií o nástrojoch CFD.

Hlavné

Menšie

Rozvíjajúce sa trhy

Keď je trh uzavretý, menové trhy sú statické. Vo všetkých ostatných obdobiach je možné obchodovať s menami a ceny sa neustále menia. Samozrejme, že najlepší čas začať obchodovať CFD na meny je v období veľmi vysokej likvidity, kedy je volatilita trhu vyššia. Keď je na trhu vysoký objem a zvyšuje sa objem obchodov, zvyšuje sa aj volatilita. Tá môže byť ovplyvnená zverejnením dôležitých správ. Môže ísť o zverejnenie makroekonomických údajov a tiež o rozhodnutí centrálnych bánk o zvýšení alebo znížení úrokových sadzieb. Aj geopolitika, ako sú vojny a narastajúce konflikty alebo dokonca diplomatické krízy, môže ovplyvniť FX sadzby.

V platforme XTB máte prístup k správam z trhu, ktoré poskytuje oddelenie výskumu. Tam nájdete najdôležitejšie živé informácie, analýzy a dokonca aj bankové odporúčania z forexového trhu. S týmto na palube nemôže byť obchodovanie s menami vo vnútri platformy XTB tak zložité! Vždy pamätajte na riziko finančnej páky a možnosť strát.

Ste pripravení pustiť sa do sveta forexového obchodovania a odhaliť potenciál zisku? Tento komplexný sprievodca vás prevedie všetkými zákutiami forexového trhu, odhalí vám tajomstvo úspešného obchodovania a pomôže vám zorientovať sa v zložitom prostredí výmenných obchodov.

