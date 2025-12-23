ETF ที่น่าซื้อที่สุด เลือกกองทุน ETF ที่จะลงทุนอย่างไร

นักลงทุนจากทั่วโลกที่มองตลาดหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างก็ถามคำถามเดียวกันว่า จะเอาชนะตลาดในช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างไร ETF อาจมอบโอกาสมากมายให้กับนักลงทุน โดยที่การกระจายความเสี่ยงและความเสี่ยงอยู่ภายใต้การควบคุม คุณกำลังมองหาการลงทุนแบบพาสซีฟในระยะยาวใช่หรือไม่ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสินทรัพย์สำหรับคุณ
จากกองทุน ETF ที่มีอยู่หลายร้อยกองทุน นักลงทุนทุกคนต่างต้องการเลือกกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในอนาคต ในขณะเดียวกัน ความรู้เกี่ยวกับอนาคตของเราก็มีจำกัดมาก ในการประเมิน "คุณภาพ" ของกองทุน ETF ที่เราเลือก เราสามารถดูข้อมูลพื้นฐานบางอย่างที่จะบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือ ว่ากองทุนเหล่านี้สะท้อนผลตอบแทนของสินทรัพย์ ภาคส่วน หรือดัชนีที่กองทุนติดตามอยู่จริงหรือไม่ ในบทความต่อไปนี้ เราจะพิจารณาว่ากองทุน ETF ใดที่เราควรพิจารณาเป็นกองทุน ETF ที่ดีที่สุดที่จะซื้อ
กองทุน ETF มักมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนระยะยาวที่กำลังมองหาวิธีกระจายพอร์ตการลงทุน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งได้ เมื่อพูดถึงกองทุน "ที่ดีที่สุด" บทความนี้จะกล่าวถึงกองทุนที่มีคุณภาพสูงในวงกว้าง ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้ตัดสินผลตอบแทนในอนาคตล่วงหน้า กองทุน ETF ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือกองทุนที่เปิดให้ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และดัชนีต่างๆ เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100 แม้ว่ากองทุนสำหรับเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่หรือโลหะมีค่าก็ได้รับความนิยมเช่นกัน
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ช่วยให้สามารถกระจายความเสี่ยงในตลาดการเงินโลกได้โดยไม่ต้องค้นหาและซื้อหุ้นหลายร้อยหรือหลายพันตัว ไม่ว่าจะเป็นโลหะมีค่า หุ้นของบริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลก พันธบัตร และตลาดเกิดใหม่ ใครเคยได้ยินเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดขาขึ้น หุ้นเทคโนโลยีพุ่งสูง หรือการลงทุนในโลหะมีค่าบ้าง การลงทุนจึงได้รับความนิยมจาก ETF อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือก ETF ที่มีคุณภาพสูง และเราจะนำเสนอบางส่วน
การลงทุนใน ETF ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถลงทุนแบบ Passive ได้ (โดยเฉพาะกองทุนดัชนีอย่าง S&P 500 หรือ Nasdaq) เงินสดที่ลงทุนใน ETF เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 2.04 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2546 เป็น 9.55 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2565 ที่มา: Statista
ไฮไลท์การลงทุน ETF
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) มีลักษณะคล้ายกับหุ้นในตลาดหุ้น โดยกำหนดราคาและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุน ETF มักติดตามราคาดัชนีตลาดหุ้น เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100 และกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี การเงิน เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชกรรม เป็นต้น แต่ยังติดตามโลหะมีค่าหรือแม้กระทั่งพันธบัตรด้วย
มีกลยุทธ์การลงทุนพื้นฐานอยู่ 2 แบบ คือ แบบ Passive และแบบ Active เนื่องจากข้อกำหนดของ ETF ที่รองรับนักลงทุนระยะยาว จึงมักถือกันว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของพอร์ตโฟลิโอระยะยาวที่มีการกระจายความเสี่ยง ETF นำเสนอสภาพคล่องสูง การกระจายความเสี่ยง (รวมถึงในทางภูมิศาสตร์ด้วย) และโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายพร้อมประสิทธิภาพด้านภาษี โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมของ ETF จะต่ำกว่ากองทุนรวมแบบเดิมมาก นักลงทุนทุกคนสามารถซื้อและขาย ETF ได้เมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการ
ในขณะเดียวกัน ETF ก็มีความเสี่ยงในการลงทุนด้วยเช่นกัน โดยเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ติดตามอยู่ โปรดจำไว้ว่าการค้นหา ETF ที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องยากมาก เราอาจบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETF ที่ดีที่สุด (จนถึงตอนนี้) แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอีก ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนใน ETF นั้นถูกกำหนดโดยราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในพอร์ตโฟลิโอ (หุ้น พันธบัตร ฯลฯ) หรือพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ที่ติดตามอยู่ (เช่น ราคาแก๊ส ทองคำ เงิน ฯลฯ)
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์เกือบทุกประเภท:
- ดัชนีตลาดหุ้น (ดัชนีสหรัฐฯ ดัชนียุโรป ตลาดเกิดใหม่ ฯลฯ)
- กองทุน ETF เฉพาะภาค (เช่น เทคโนโลยีใหม่ ธนาคาร เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
- การลงทุนสีเขียวและ ESG (พลังงานหมุนเวียน รถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ)
- พันธบัตร (จากพันธบัตรองค์กรที่มีผลตอบแทนสูง พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี)
- พลังงานและวัสดุ (เช่น กองทุน ETF สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ทองแดง)
- โลหะมีค่า (ทองคำ, เงิน)
- กองทุน ETF หุ้นปันผล (“กองทุน ETF แบบกระจาย”)
สิ่งที่ควรจะรู้
- ผลลัพธ์ของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆ ก็ตามนั้นขึ้นอยู่กับอนาคตอย่างใกล้ชิด ซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถคาดเดาได้ในระยะสั้น
- การพัฒนาตลาดโลกและเศรษฐกิจอาจมีความสำคัญโดยทั่วไป แต่ความรู้สึกของนักลงทุนเป็นปัจจัยผลักดันผลตอบแทนตลาดหุ้น ไม่ใช่ข้อมูลใดๆ ตลาดอาจตอบสนองมากเกินไปทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในเกือบทุกข่าว
- ในระยะยาว เศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งควรได้รับการมองว่าเป็นแรงผลักดันเชิงบวกต่อตลาดหุ้น การบริโภคที่เพิ่มขึ้นหมายถึงผลกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ซึ่งดีต่อความนิยมและผลตอบแทนของ ETF
- การตัดสินใจของธนาคารกลางอาจส่งผลต่อไม่เพียงแต่ตลาดหุ้นเท่านั้น แต่โดยเฉพาะพันธบัตร (และ ETF พันธบัตร) แต่ยังรวมถึงโลหะมีค่าหรือสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานอีกด้วย
- หลักการทางการเงินพื้นฐานระบุว่า ยิ่งความเสี่ยงต่ำลง ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับก็จะยิ่งต่ำลง (ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพได้) แต่ยังสื่อถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วย นั่นคือ หากนักลงทุนรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น นักลงทุนจะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ (แต่ไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะได้ผลตอบแทนนั้น)
- ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ละกองทุนสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของผู้ออกกองทุนนั้นๆ ในกรณีของกองทุน ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกองทุน iShares ซึ่งสถาบันที่รับผิดชอบในการออกกองทุนคือ BlackRock
ข้อดีและข้อเสีย
กองทุน ETF มีข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเราได้อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อช่วยให้นักลงทุนที่มีศักยภาพสามารถวิเคราะห์ศักยภาพและความเสี่ยงของกองทุนเหล่านี้ได้ อย่าลืมทำการวิจัยและเพิ่มพูนความรู้ของคุณเอง แม้ว่าคุณจะลงทุนแบบเชิงรับก็ตาม ดังที่ชาร์ลี มังเกอร์ ผู้ล่วงลับเคยกล่าวกับฮาวเวิร์ด มาร์กส์ว่า “การลงทุนเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่สามารถทำได้ง่าย” ด้วยแนวคิดนี้ มาดูข้อดีและข้อเสียของกองทุน ETF ในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่งกัน
ข้อดี
- เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวและการลงทุนแบบเชิงรับ
- เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
- มีข้อกำหนดในการเข้าลงทุนต่ำ ค่าธรรมเนียมต่ำ (TER) และสภาพคล่องสูง
- ความเสี่ยงจำกัดและมีโอกาสกระจายพอร์ตการลงทุน
- ด้วยการกระจายการลงทุน ความผันผวนอาจต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัว
- มีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ดัชนี พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์
- นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่ากองทุนดัชนีจะมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับดัชนีหุ้น เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100
ข้อเสีย
- อาจไม่เหมาะสำหรับนักเทรดและนักลงทุนระยะสั้นที่ชอบสไตล์การลงทุนเชิงรุก
- ความเสี่ยงที่ต่ำกว่ามักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่า
- กองทุน ETF ที่นักลงทุนเลือกอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าบริษัทชั้นนำหรือดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น
- การกระจายการลงทุนไม่ได้รับประกันผลตอบแทน และอาจนำไปสู่การขาดทุนได้เช่นกัน
- ในพอร์ตการลงทุน กองทุน ETF บางตัวอาจทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมลดลง แม้จะมีกองทุนอื่นที่ทำได้ดี
- มีความเสี่ยงที่ ETF จะไม่สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุน
- การกระจุกตัวของเงินทุนในรูปแบบการลงทุนเชิงรับมากเกินไป อาจจำกัดตัวเลือกในการจัดสรรเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า (ซึ่งอาจมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น)
ETF คุณภาพสูง
ดังที่เราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ การหา ETF ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อนั้นเป็นเรื่องยาก แต่เราจะกล่าวถึง ETF คุณภาพสูง 6 รายการด้านล่างนี้ ซึ่งมีต้นทุนต่ำ (TER) และติดตามดัชนีอ้างอิงได้สำเร็จ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ด้านล่างนั้นแน่นอนว่าเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของกองทุนต่างๆ หลายร้อยกองทุนที่ให้การเปิดรับความเสี่ยงที่หลากหลายต่อส่วนต่างๆ ของตลาดการเงิน สำหรับนักลงทุนระยะยาว อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมีความสำคัญมาก ดังนั้นเราจึงปรับ ETF ด้วยข้อมูลดังกล่าว
iShares Core MSCI World
กองทุน ETF นี้ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนระยะยาว โดยอาจเป็นกองทุนหลักที่ประเมินโอกาสการเติบโตในระยะยาวในประเทศที่พัฒนาแล้ว MSCI World ครอบคลุมหุ้นที่จดทะเบียน 85% ใน 23 เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และการจัดสรรระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร กองทุน ETF นี้มีบริษัทหลักที่พัฒนาแล้วในพอร์ตโฟลิโอพร้อมธุรกิจระดับโลก และให้การเปิดรับความเสี่ยงในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมาก
- เป้าหมายการลงทุน: ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นจากบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้ว
- จำนวนการถือครอง: 1,513
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.2%
- นโยบายการกระจายผลตอบแทน: สะสม
- 15 หุ้นที่ถือครองมากที่สุด: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom
- กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี (22%), การเงิน (14.7%), การดูแลสุขภาพ (12.7%), อุตสาหกรรม (10.7%), สินค้าฟุ่มเฟือย (10.7%)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ปี): 17.64% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- ผลตอบแทนสะสม (5 ปี): 42.49% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- คะแนน ESG: A
- การปรับสมดุลพอร์ต: รายไตรมาส
iShares S&P 500 UCITS
กองทุน ETF รับรองการเปิดรับความเสี่ยงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่มีชื่อเสียงจำนวน 500 แห่ง ซึ่งมักดำเนินธุรกิจทั่วโลก การเปิดรับความเสี่ยงจากดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ S&P 500 หมายความว่ากองทุน ETF สะท้อนผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 บวกกับเงินปันผลที่จ่าย (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) โดยบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในดัชนี องค์ประกอบของดัชนี S&P 500 เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยบริษัทบางแห่งออกจากดัชนีและถูกแทนที่ด้วยธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในดัชนี กองทุน ETF คำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้และไม่จำเป็นต้องให้ผู้ลงทุนจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างแข็งขัน เมื่อซื้อกองทุน ETF ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าราคาเสนอจะสะท้อนราคาเสนอของดัชนี S&P 500 ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม รวมถึงในระยะยาวด้วย
- เป้าหมายการลงทุน: ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 NTR (Net Total Return Index)
- จำนวนการถือครอง: 503
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.07%
- นโยบายการกระจายผลตอบแทน: สะสม
- 15 หุ้นที่ถือครองมากที่สุด: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan
- กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี (28%), การดูแลสุขภาพ (13.3%), การเงิน (12.6%), สินค้าฟุ่มเฟือย (10.5%), การสื่อสาร (9%)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ปี): 17.85% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- ผลตอบแทนสะสม (5 ปี): 57.98% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- คะแนน ESG: A
- การปรับสมดุลพอร์ต: รายไตรมาส
iShares Nasdaq 100 UCITS
การลงทุนใน ETF นี้หมายถึงการเปิดรับความเสี่ยงในวงกว้างต่อภาคส่วนเทคโนโลยีใหม่ของสหรัฐฯ เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เซมิคอนดักเตอร์ โฆษณาดิจิทัล และ AI นอกจากนี้ บริษัทจากเทคโนโลยีชีวภาพ ค้าปลีกและค้าส่ง หรือโทรคมนาคมยังเป็นมาตรฐานการลงทุนอีกด้วย ดัชนีนี้ถูกครอบงำโดยบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลาง เรียกว่าดัชนีโมเมนตัมแนวโน้มเทคโนโลยีระดับโลก
- เป้าหมายการลงทุน: ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนใน Nasdaq
- จำนวนการถือครอง: 101
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.33%
- นโยบายการกระจายผลตอบแทน: สะสม
- 15 หุ้นที่ถือครองมากที่สุด: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, PepsiCo, Cisco, Comcast, AMD, Netflix
- กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี (49%), การสื่อสาร (16%), สินค้าฟุ่มเฟือย (13.9%), การดูแลสุขภาพ (7%), สินค้าอุปโภคบริโภค (6%)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ปี): 22.49% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- ผลตอบแทนสะสม (5 ปี): 97.15% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- คะแนน ESG: A
- การปรับสมดุลพอร์ต: รายไตรมาส
iShares MSCI World SRI UCITS
ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทหลายร้อยแห่งที่มีคะแนน ESG (สิ่งแวดล้อม - สังคม - ธรรมาภิบาล) สูงมาก เช่น พลังงานสะอาด นิเวศวิทยา ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการ ดัชนีนี้ตรวจสอบบริษัทต่างๆ ในด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธปืนทั่วไปที่มีข้อถกเถียง) แอลกอฮอล์ การพนัน หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวและการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับบริษัทในภาคส่วนถ่านหิน ทรายน้ำมัน การผลิตพลังงาน และการสกัดก๊าซและน้ำมัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมเหนือสิ่งอื่นใด
- เป้าหมายการลงทุน: ติดตามดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทจากประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีคะแนน ESG สูง
- จำนวนการถือครอง: 415
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.2%
- นโยบายการกระจายผลตอบแทน: สะสม
- 15 หุ้นที่ถือครองมากที่สุด: Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, PepsiCo, Coca-Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global
- กลุ่มอุตสาหกรรม: การเงิน (17%), เทคโนโลยี (15%), สินค้าฟุ่มเฟือย (15%), การดูแลสุขภาพ (15%), อุตสาหกรรม (13%), สินค้าอุปโภคบริโภค (8%)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ปี): 16.14% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- ผลตอบแทนสะสม (5 ปี): 65.89% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- คะแนน ESG: AA
- การปรับสมดุลพอร์ต: รายไตรมาส
iShares Core MSCI Europe
ETF นี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดหุ้นในวงกว้างมากขึ้น โดยลงทุนเฉพาะในหุ้นยุโรป ด้วยจำนวนหุ้นที่หลากหลายจากบริษัทในประเทศพัฒนาที่มีจำนวนมากเทียบเท่ากัน บริษัทเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองการลงทุนระยะยาวในยุโรปในฐานะผู้เล่นสำคัญระดับโลกในด้านการเงิน (การธนาคารสวิส - UBS), อุตสาหกรรม (ยานยนต์ - Volkswagen, BMW, Porsche หรือ Mercedes), สินค้าฟุ่มเฟือย (Nestle), การดูแลสุขภาพ (Novo Nordisk) และแบรนด์หรู (LVMH)
- เป้าหมายการลงทุน: ETF นี้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศในยุโรปเท่านั้น
- จำนวนการถือครอง: 428
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.12%
- นโยบายการกระจายผลตอบแทน: จ่ายปันผล (ปันผลจ่ายทุกครึ่งปี)
- 15 หุ้นที่ถือครองมากที่สุด: Nestle, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens
- กลุ่มอุตสาหกรรม: การเงิน (17%), อุตสาหกรรม (16%), การดูแลสุขภาพ (15%), สินค้าอุปโภคบริโภค (11%), สินค้าฟุ่มเฟือย (11%), วัสดุ (7%)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ปี): 15.59% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- ผลตอบแทนสะสม (5 ปี): 34.9% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- คะแนน ESG: AA
- การปรับสมดุลพอร์ต: รายไตรมาส
iShares MSCI Asia EM
กองทุน ETF นี้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้กระจายการลงทุนในหุ้นเอเชีย รวมถึงหุ้นอินเดียหรือเวียดนาม ซึ่งอาจมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าจีน เนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และมีบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก
- เป้าหมายการลงทุน: ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจาก 'เอเชียเท่านั้น' จากเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก (MSCI EM Asia Index Net Total Return)
- จำนวนการถือครอง: 642
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.18%
- นโยบายการกระจายผลตอบแทน: สะสม
- 15 หุ้นที่ถือครองมากที่สุด: China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO
- กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี (24%), การเงิน (23%), สินค้าฟุ่มเฟือย (15%), การสื่อสาร (10%), อุตสาหกรรม (5%)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ปี): 19.64% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- ผลตอบแทนสะสม (5 ปี): 3.38% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- คะแนน ESG: BBB
- การปรับสมดุลพอร์ต: รายไตรมาส
iShares Core MSCI World EM IMI
นักลงทุนบางรายอาจเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ได้จำกัด แต่ iShares Core MSCI World EM IMI พร้อมที่จะเข้ามาแก้ไข “ปัญหา” นี้ ดัชนีนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนกว่า 2,800 รายจากประเทศต่างๆ เช่น จีน บราซิล อินเดีย หรือแม้แต่เวียดนาม นักลงทุนจะไม่พลาดโอกาสเติบโตที่ซ่อนอยู่ของบริษัทขนาดเล็กนอกเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ETF นี้อาจมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากมีจำนวนประเทศขนาดเล็กจากตลาด “แปลกใหม่” มากขึ้น แต่ยังคงเป็นแกนหลักที่สำคัญมากของพอร์ตโฟลิโอระดับโลกที่กระจายความเสี่ยง
- เป้าหมายการลงทุน: ติดตามดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจากตลาดเกิดใหม่
- จำนวนการถือครอง: 3,186
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.18%
- นโยบายการกระจายผลตอบแทน: สะสม
- 15 หุ้นที่ถือครองมากที่สุด: Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy
- กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี (20%), การเงิน (20%), สินค้าฟุ่มเฟือย (13%), การสื่อสาร (8%), วัสดุ (8%)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ปี): 17.49% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- ผลตอบแทนสะสม (5 ปี): 6.44% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
- คะแนน ESG: BBB
- การปรับสมดุลพอร์ต: รายไตรมาส
*ใช้กองทุน ETF iShares Nasdaq 100 UCITS เป็นตัวอย่าง - ต้นทุน TER ที่ 0.33% หมายความว่าหลังจากลงทุน 10,000 ดอลลาร์ - ค่าธรรมเนียมปีแรกจะอยู่ที่ 33 ดอลลาร์ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER) ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นหลัก เช่น ผู้ดูแลทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษา ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ข้อมูลที่พิสูจน์แล้วข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา - ข้อมูลนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2023
ในการค้นหา ETF ที่ดีที่สุด
การเลือก ETF ที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลงทุนของคุณ ในระหว่างการวิจัย ETF สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ:
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER)
- วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
- ประสิทธิภาพและผลการติดตาม
- สภาพคล่องและการกระจายการลงทุน
- ขนาดกองทุนโดยรวม (AUM), การถือครอง และการจัดสรร
- ประสิทธิภาพทางภาษี
- การวิจัยและการตรวจสอบ
- บัญชีโบรกเกอร์
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ETF ได้อย่างมีประสิทธิผล ขอแนะนำให้:
- เปรียบเทียบกับ ETFs อื่นๆ และดัชนีเป้าหมาย
- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด
- ติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายการบัญชี
- ประเมินประสิทธิภาพทางภาษีผ่านประวัติการจ่ายปันผลและกำไรจากการลงทุน
สิ่งสำคัญ: บทบาทของ ETF คือการทำหน้าที่ให้บรรลุผลตามที่ต้องการด้วยการมี ETF อยู่ในพอร์ตโฟลิโอ หาก ETF ใดมีผลงานต่ำกว่ากลุ่มตลาดหรือดัชนีที่ติดตามอยู่ คุณควรหา ETF ที่ดีกว่านี้ ผู้ออก ETF ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ BlackRock (iShares), Vanguard, Invesco, State Street, VanEck, WisdomTree, JP Morgan, ProShares, Global X และ PIMCOเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
คำถามที่พบบ่อย
การเลือก ETF ที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องยากมาก เพราะสิ่งที่ได้ผลในอดีตอาจจะไม่ได้ผลในอนาคต แต่ตามความคิดเห็นของหลายๆ คน ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูง (และมักจะมีความเสี่ยงสูง) คือ ETF ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเกิดใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ETF ที่ติดตามดัชนี Nasdaq 100 หรือ ETF ที่มีพอร์ตการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้งและเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ AI และหุ่นยนต์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็เป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้หลายบริษัท (และ ETF) ได้รับเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ในอนาคต
ETF (กองทุนดัชนี) คือกองทุนที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆ คนเพื่อลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ เช่น หุ้น, พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตในอนาคตของบริษัทชั้นนำได้จากการทำธุรกรรมเพียงไม่กี่รายการ จำไว้ว่าการลดความเสี่ยงควรเป็นลำดับความสำคัญในการลงทุนและเป็น "กุญแจทอง" ของหลักการวอลล์สตรีท โดยที่ Robo-advisors และโบรกเกอร์เริ่มรวม ETF เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนโดยรวม ซึ่งทำให้การเข้าถึงตลาดการเงินง่ายขึ้นและต้นทุนต่ำลง
ในการเริ่มต้นลงทุนใน ETF คุณแค่ต้องรู้จำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุน จากนั้นคุณจะต้องลงทุนมูลค่าปัจจุบันของส่วนนั้นเมื่อคุณซื้อหุ้น ETF ตัวแรกของคุณ คุณควรเริ่มลงทุนอย่างช้าๆ ด้วยจำนวนเงินที่ต่ำลง โดยทั่วไปแล้วกองทุนดัชนีจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่ คุณสามารถใช้แผนการลงทุนเพื่อเริ่มต้นการเดินทางระยะยาวกับ ETF ได้ กองทุน ETF ที่บริหารแบบพาสซีฟอาจเป็นส่วนหนึ่งหรือแม้แต่กุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาว
ETF เป็นตัวเลือกที่ดี โดยมีข้อดีเช่น การกระจายความเสี่ยงและสภาพคล่องที่มักจะดีกว่ากองทุนรวม ETF ยังมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าอีกด้วย จำไว้ว่ากองทุน ETF ที่บริหารแบบแอคทีฟและกองทุนการลงทุนอื่นๆ ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์การลงทุนและมักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนโดยการเลือกจาก ETF หลากหลายประเภท รวมถึงกองทุนหุ้น, พันธบัตร, สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงกองทุนที่เน้นอุตสาหกรรมและภาคส่วนเฉพาะ ETF ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสหลายครั้งในการลงทุน รวมถึงการลงทุนในหุ้นเติบโตจากภาคส่วนต่างๆ เช่น AI, ศูนย์ข้อมูล, รถยนต์ไฟฟ้า, พลังงานทดแทน และภาคส่วนอื่นๆ นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถเข้าถึงคลาสต่างๆ ของสินทรัพย์ได้จาก ETF ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์และ ETF ที่มีเลเวอเรจ กองทุนรวมอาจเสนอการเข้าถึงแบบเดียวกัน แต่ในระยะยาวมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
เพื่อซื้อ ETF จากผู้ให้บริการ ETF เช่น BlackRock หรือ Vanguard คุณต้องเปิดบัญชีโบรกเกอร์ ETF ส่วนใหญ่จากยุโรปจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) จำไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง และ ETF อาจทำให้คุณได้ทั้งกำไรและขาดทุน พันธบัตรบริษัทก็ถือว่าเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นโยบายการเงินของธนาคารกลางยังเข้มงวดกับสภาพคล่องที่ยังคงสูง
โดยรวมแล้ว ETF สามารถให้ประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงได้ แต่ควรใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรลงทุนเพียงส่วนเล็กๆ ของสินทรัพย์ของคุณใน ETF ดังนั้นเงินส่วนใหญ่ของคุณอาจไม่ควรลงทุนใน ETF จำไว้ว่าทุก ETF มีสินทรัพย์ที่ผลการดำเนินงานจะกำหนดความสำเร็จของมัน
ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนคือความเป็นไปได้ที่การรวมการลงทุนภายในพอร์ตจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน โดยผลตอบแทนที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น มันอาจหมายถึงการสูญเสียส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการลงทุนเริ่มต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางการเงินของคุณ
การลงทุนใน ETF มอบการกระจายความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และโอกาสการเติบโต ซึ่งช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภท ETF มักจะมีราคาถูกกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนใน ETF มีความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงจากผู้ออกตราสาร และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเภท ETF ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากสกุลเงินสำหรับ ETF ระหว่างประเทศ จำไว้ว่าผลการดำเนินงานของ ETF ดัชนี หรือ ETF หุ้นใดๆ ขึ้นอยู่กับตลาดหุ้น ซึ่งหมายถึงความผันผวนสูง ความไม่แน่นอน และมีองค์ประกอบของความเสี่ยงเสมอ (ปรัชญาความเสี่ยง/ผลตอบแทน)
