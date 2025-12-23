อ่านเพิ่มเติม
วิธีซื้อ ETF - การลงทุนใน ETF สำหรับผู้เริ่มต้น

การลงทุนใน ETF ช่วยให้คุณมีโอกาสเข้าร่วมในแนวโน้มตลาดการเงินที่หลากหลาย มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

 

กองทุน ETF (Exchange Traded Funds) กำลังทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผู้คนหลายล้านคน หากใครต้องการเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลก ETF คือสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ ตั้งแต่ตลาดทองคำ หุ้นของบริษัทใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ไปจนถึงพันธบัตรและตลาดเกิดใหม่ ทุกอย่างนี้หมายถึง ETF ใครก็ตามที่เคยได้ยินเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดกระทิงของวอลล์สตรีท การเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี หรือการลงทุนในโลหะมีค่า การลงทุนแบบพาสซีฟกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย ETF

กองทุนเหล่านี้เสนอการลงทุนในตลาดที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าบริษัทหรือติดตามตลาดทุกวัน ด้วยการลงทุนใน ETF ของภาคส่วน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หรือทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสทางการตลาดและแนวโน้มระยะยาว ตอนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทแยกกัน ด้วยกองทุนดัชนี คุณสามารถเข้าถึงดัชนีตลาดหุ้นที่มีประวัติอันยาวนาน เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100 ที่รู้จักกันดี

บทความนี้จะให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่คุณเพื่อให้เข้าใจการทำงานของ ETF เราจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานและอธิบายอย่างง่ายๆ ว่า ETF คืออะไร เราจะวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะนำเสนอสองกลยุทธ์พื้นฐานสำหรับการลงทุนใน ETF

การลงทุนใน ETF กลายเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงรับ (โดยเฉพาะกองทุนดัชนีเช่น S&P 500 หรือ Nasdaq) เงินสดที่ลงทุนใน ETF เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 204 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2546 เป็น 9.55 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ที่มา: XTB

สรุปสั้น ๆ 

  • กองทุน ETF (Exchange Traded Funds) มีลักษณะคล้ายกับหุ้นในตลาดหุ้น คือมีการกำหนดราคาและซื้อขายกันในตลาดเปิด
  • มีกลยุทธ์การลงทุน ETF สองแบบคือ แบบพาสซีฟและแบบแอคทีฟ ETF อาจพิจารณาได้เกือบทุกแผนการลงทุนระยะยาว
  • ด้วย ETF คุณสามารถลงทุนในทองคำ กองทุนดัชนี สาขาเฉพาะ พันธบัตร ตลาดเกิดใหม่ หรือแม้แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์!
  • ETF มีสภาพคล่องสูง กระจายความเสี่ยง (รวมถึงในเชิงภูมิศาสตร์) และโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย
  • ค่าธรรมเนียม ETF มักจะต่ำกว่ากองทุนรวมแบบดั้งเดิมมาก คุณสามารถซื้อและขาย ETF ได้เมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการ

ETF คืออะไร?

กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) คือตราสารชนิดหนึ่งที่ติดตามภาคส่วน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ETF จึงมีความสำคัญมากสำหรับแผนการลงทุนใดๆ พวกเขาสามารถซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไป การออกแบบ ETF ยังคงเป็นไปตามอำเภอใจและขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้สร้าง และด้วยวิธีนี้ ETF สามารถติดตามอะไรก็ได้ตั้งแต่ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เดียวหรือหุ้นไม่กี่ตัวไปจนถึงพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่และหลากหลายของหลักทรัพย์ต่างๆ

ETF ยังสามารถจัดโครงสร้างเพื่อให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรหรือโลหะมีค่า เช่น ทองคำและภาคสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน ETF (Exchange Traded Funds) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนเนื่องจากมีการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างความเรียบง่าย การกระจายความเสี่ยง และความยืดหยุ่น แต่ ETF คืออะไรกันแน่? โดยพื้นฐานแล้ว ETF เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณซื้อและขายพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์อื่นๆ การลงทุนใน ETF นั้นมีความคล้ายคลึงกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้การเข้าถึงตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายได้ง่าย

ETF ทำงานอย่างไร

การสร้างและการจัดการ ETF ดำเนินการโดยผู้ให้บริการกองทุน ซึ่งสร้างหุ้นที่สามารถซื้อและขายในตลาดหุ้นได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย ETF มีสองประเภท:

  • บริหารจัดการแบบพาสซีฟ
  • บริหารจัดการอย่างแข็งขัน

ETF แบบพาสซีฟ หรือที่เรียกว่า ETF ที่บริหารจัดการแบบพาสซีฟ จะติดตามดัชนี ภาคส่วน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ETF ที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุนที่ทำการตัดสินใจลงทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนีอ้างอิง

กลไกเบื้องหลังการซื้อขาย ETF อยู่ที่กลไก arbitrage ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต (AP) ที่สร้างและแลกคืนหุ้นจำนวนมากที่เรียกว่า creation unit กลไกนี้ช่วยให้ ETF สามารถซื้อขายในตลาดได้ โดยให้สภาพคล่องแก่นักลงทุน ETF สำหรับผลกระทบด้านภาษี กำไรจากการขาย ETF และเงินปันผลที่ได้รับจะอยู่ภายใต้กฎภาษีกำไรจากการลงทุน

ประเภทของ ETF

มี ETF ที่หลากหลาย ซึ่งเสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายแก่นักลงทุน ประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ETF สินค้าโภคภัณฑ์หรือแม้แต่ ETF พันธบัตร แต่ไม่เพียงเท่านั้น กองทุนดัชนีและ ETF เฉพาะภาคส่วนที่มีหุ้นในการถือครองยังได้รับความนิยมมากที่สุด ETF หุ้นบางตัวยังใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจทางการเงินในสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อขยายผลตอบแทนของดัชนีหรือภาคส่วนอ้างอิง

ประเภทอื่นที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือ ETF กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่จัดเป็น REIT ETF เหล่านี้ทำให้นักลงทุนเข้าถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษสำหรับการกระจายความเสี่ยง ด้วย ETF หลายประเภทที่มีอยู่ นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน ETF

การลงทุนมีทั้งด้านดีและไม่ดีเสมอ นี่คือข้อดีและข้อเสีย 6 ประการของการลงทุนใน ETF

ข้อดี

  • การกระจายความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า
  • ประสิทธิภาพด้านภาษีและความสามารถในการซื้อขายตลอดทั้งวัน
  • ลดภาษีกำไรจากการลงทุนเมื่อเทียบกับกองทุนรวมให้การควบคุมการลงทุนมากขึ้น
  • ช่วยให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ
  • สามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน คล้ายกับหุ้น

ข้อเสีย

  • ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ำกว่า
  • ผลงานด้อยกว่าบริษัทหรือผู้จัดการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง
  • การกระจายความเสี่ยงอาจเป็นปัญหาได้
  • ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่อ่อนแอในการถือครอง
  • ETF บางตัว (โดยเฉพาะที่บริหารจัดการแบบแอคทีฟ) อาจไม่สะท้อนประสิทธิภาพของภาคส่วนเฉพาะ
  • สภาพคล่องต่ำของ ETF ที่ไม่เป็นที่นิยม

3 ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของการลงทุน ETF

แม้จะมีข้อดีหลายประการของการลงทุน ETF แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณา

  1. ตัวอย่างเช่น ETF ที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันมักมีค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนดัชนีแบบพาสซีฟ เนื่องจากต้นทุนการวิจัยและการจัดการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ETF ที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันไม่สามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้
  2. ข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือการกระจายความเสี่ยงที่จำกัดใน ETF เฉพาะภาคส่วนบางประเภท แม้ว่ากองทุนเหล่านี้อาจให้การเปิดรับเฉพาะอุตสาหกรรมหรือสินค้าโภคภัณฑ์ แต่การมุ่งเน้นที่แคบอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงและความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับ ETF ที่มีความหลากหลายมากกว่า
  3. สุดท้าย สภาพคล่องอาจเป็นปัญหาสำหรับ ETF ที่มีกิจกรรมการซื้อขายต่ำ ในกรณีเช่นนี้นักลงทุนอาจพบว่าเป็นการยากที่จะซื้อและขายหุ้นอย่างรวดเร็วและในราคาที่ยุติธรรม แม้จะมีข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ แต่ประโยชน์ของการลงทุน ETF มักมีมากกว่าความเสี่ยง ทำให้เป็นส่วนเสริมที่มีค่าสำหรับพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน ETF

การลงทุนใน ETF มักถูกมองว่าปลอดภัยกว่าเนื่องจากหลักการพื้นฐานของการสร้างกองทุน แต่เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ ในตลาดการเงิน ETF ก็มีความเสี่ยงและมีข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น เราจะกล่าวถึงบางส่วนของข้อดีและข้อเสียเหล่านั้น

ข้อดี

  • ลดต้นทุน: การเปิดสถานะในทุกหุ้นที่ ETF ถือครองในพอร์ตอาจส่งผลให้ค่าธรรมเนียมสูงขึ้น การลดจำนวนธุรกรรมจะช่วยลดต้นทุนของสถานะ
  • เปิดรับสินทรัพย์ได้หลากหลาย: กองทุน ETF ช่วยให้คุณเข้าถึงสินทรัพย์ต่างๆ ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์จากภูมิภาคต่างๆ พันธบัตร และกองทุนติดตามดัชนี ซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยการลงทุนในตลาดหุ้น
  • กระจายความเสี่ยง: การลงทุนใน ETF ช่วยให้เข้าถึงหุ้นที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมใดก็ได้ที่คุณเลือก จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมากในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ภาคตลาดที่คุณเลือก
  • การบริหารความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำเงินในตลาด ด้วยการกระจายความเสี่ยงหรือแบ่งพอร์ตการลงทุนทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความล้มเหลวในการลงทุนเนื่องจากการล้มละลายของบริษัทใดๆ ก็ตามจะลดลงมาก
  • เข้าถึงสินทรัพย์ทางกายภาพ: ETF บางตัวได้รับการสนับสนุนโดยทุนสำรองทางกายภาพของสินค้าโภคภัณฑ์หรือโลหะมีค่าบางชนิด ซึ่งพวกเขาซื้อในตลาดในนามของนักลงทุน ETF (ลูกค้า) เนื่องจาก ETF คุณจึงสามารถเข้าถึงทองคำหรือเงินได้โดยไม่ต้องซื้อทองคำจริง

ข้อเสีย

  • ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ำกว่า: เนื่องจาก ETF ถือครองหุ้นที่หลากหลาย พวกเขาจึงไม่มีศักยภาพในการทำกำไรมากเท่ากับการซื้อหุ้นรายตัว เพราะกำไรจากหุ้นของบริษัทหนึ่งอาจถูกหักล้างโดยการขาดทุนจากหุ้นของบริษัทอื่น กฎที่สำคัญมากคือทำงานได้ดีที่นี่ - ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าอาจหมายถึงผลตอบแทนที่ต่ำกว่า
  • อาจมีสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง: กองทุน ETF อาจมีสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง (หรืออ่อนแอในระยะยาว) อยู่ในการถือครอง ในกรณีนี้ ความเสี่ยงในการลงทุนอาจสูงกว่าที่คาดไว้ (ควรทำการวิจัยพอร์ตโฟลิโอของ ETF ด้วยตัวเองก่อนลงทุนเสมอ)
  • อาจพลาดโอกาสในการเติบโต: ETF ที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจสูญเสียมูลค่าหรือชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีการเติบโตในภาคส่วนที่มุ่งเน้นก็ตาม
  • อาจไม่สะท้อนประสิทธิภาพของภาคส่วนเฉพาะ: คุณสามารถลงทุนใน ETF ที่ประกาศว่ามุ่งเน้นไปที่คลาวด์คอมพิวติ้งหรือหุ่นยนต์ แต่พอร์ตโฟลิโอของ ETF อาจมีบริษัทจากอุตสาหกรรมอื่นหรือหุ้นของบริษัทที่ภาคส่วนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญต่อธุรกิจหลัก ในกรณีนี้ อาจเป็นข้อเสียอย่างมากเพราะคุณอาจลงทุนในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเป็นเจ้าของ และบางสิ่งที่ไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาคส่วน

กลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยง

โดยทั่วไปแล้ว ETF มักจะถูกเลือกโดยนักลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม เราสามารถแยกแยะกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองกลยุทธ์ซึ่งมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง เราจะนำเสนอตัวอย่างบางส่วนเพื่อจุดประสงค์นี้

กลยุทธ์ "รอดู" แบบพาสซีฟ 

ในกรณีนี้ นักลงทุนจะพึ่งพาสมมติฐานระยะยาวและซื้อหุ้นใน ETF ที่มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนาน นักลงทุนแบบพาสซีฟไม่ต้องการขายหุ้นใน ETF และถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพอร์ตการลงทุนระยะยาว กลยุทธ์นี้ค่อนข้างชวนให้นึกถึงการกระทำของ Warren Buffett ซึ่งนอกเหนือจากการประเมินมูลค่าพื้นฐานแล้ว ยังใช้ความเชื่อในการเติบโตของธุรกิจของบริษัทและการจัดการที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ของเขา หากการเข้าถึงตลาดโลกด้วย World ETF iShares MSCI World UCITS (IWRD.UK) หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั้นยังไม่เพียงพอ ETF ยังมีตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย นักลงทุนแบบพาสซีฟตัดสินใจโดยยึดตามสมมติฐานหลายประการ ตัวอย่างบางส่วนมีดังนี้

4 ตัวอย่าง 

นักลงทุนอาจเชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจและตลาดการเงินของตลาดเกิดใหม่ ดังนั้นพวกเขาอาจเริ่มเลือก ETF ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเหล่านี้ การเติบโตของ GDP ของอินเดียหรือเวียดนามนั้นน่าประทับใจ และจีนยังคงเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก ETF เช่น iShares Core MSCI Emerging Markets (EIMI.UK) อาจเป็นตัวเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นใน 'ตลาดเกิดใหม่' ทุกคน

นักลงทุนหลายคนมองเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในสหรัฐฯ และส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ดัชนี S&P 500 สามารถถูกมองว่าเป็นการเข้าถึงธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่หลากหลาย องค์ประกอบของดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำกัดจะออกจากดัชนีอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยหุ้นของบริษัทอื่นๆ ที่ตรงตามข้อกำหนดของ Standard & Poor's ดังนั้น ในระยะยาว องค์ประกอบของดัชนีจึงได้รับการปรับปรุง และนักลงทุนมีความ 'เชื่อมั่น' ว่ามันจะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจในสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี นักลงทุนที่กำลังมองหาการเปิดเผยตลาดหุ้นสหรัฐอาจเลือก iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX.UK)

นักลงทุนรายอื่นเชื่อในการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้ง หรือเซมิคอนดักเตอร์ พวกเขาอาจใช้ไม่เพียงแค่ ETF ภาคเท่านั้น แต่รวมถึงดัชนี Nasdaq 100 ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องจำนวนบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในกรณีนี้ นักลงทุนสามารถคาดหวังให้ประสิทธิภาพระยะยาวของดัชนี Nasdaq สะท้อนการเติบโตทางเทคโนโลยีโดยรวมผ่านการเข้าถึงบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เช่น Nvidia หรือ Alphabet (Google) กำลังมองหาการลงทุนที่หลากหลายในการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยี? ลองดูที่ iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK)

หากนักลงทุนเชื่อว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากอุปทานที่จำกัด เขาหรือเธอสามารถซื้อ ETF ที่ให้การเปิดเผยโดยตรงกับทองคำ เช่น iShares Gold ETF (IGLN.UK) สถานการณ์อาจคล้ายคลึงกับราคาน้ำมันหรือก๊าซ ซึ่งนักลงทุนที่เห็นปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกในระยะยาวสามารถเลือก ETF ได้หลากหลาย ในฐานะนักลงทุนปันผล คุณอาจสนใจ ETF ของบริษัทปันผล เช่น Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (VHYD.UK)

ETF มอบโอกาสการลงทุนที่หลากหลายมากให้กับนักลงทุนระยะยาว ตั้งแต่หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกหรือสาขาเทคโนโลยี หากใครต้องการสร้างแผนการลงทุนที่หลากหลาย ตัวเลือกเหล่านี้ควรค่าแก่การจดจำ  

กลยุทธ์ "โมเมนตัม" ที่ใช้งานอยู่ 

นักลงทุนบางรายไม่มองว่าการลงทุนระยะยาวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ หรือเพียงต้องการซื้อขายอย่างแข็งขัน โดยมีโอกาส (รับความเสี่ยงมากขึ้น) เพื่อผลตอบแทนในอนาคตที่สูงขึ้น นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ในลักษณะเดียวกับหุ้นและถือไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมง วัน สัปดาห์ หรือหลายเดือน คุณเป็นนักลงทุนที่ชอบสวนกระแสหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการ "จับจังหวะตลาด"? ETF เสนอโอกาสมากมายให้คุณทำเช่นนั้น

4 ตัวอย่าง 

  1. นักลงทุนที่มองเห็นโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงแข็งแกร่ง อาจต้องการลงทุนในน้ำมันหรือบริษัทน้ำมันและก๊าซ แน่นอนว่าเป็นการยากที่จะคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ผู้ลงทุนที่ติดตามการตัดสินใจของ OPEC หรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสามารถทำได้โดยซื้อหุ้นใน ETF เช่น WisdomTree WTI Crude Oil (CRUDE.UK) หรือ iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK)
  2. ผู้ที่คิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI หุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติจะพัฒนาและเข้าครอบงำเศรษฐกิจใหม่ (หรือเพียงดึงดูดจินตนาการของนักลงทุน) อาจเข้าถึงเทรนด์เหล่านี้ได้ผ่าน iShares Automation & Robotics (RBOT.UK) หรือ Global X Robotics & AI (BOTZ.UK) เนื่องจากความผันผวนที่สูงขึ้นของภาคเทคโนโลยี ETF เหล่านี้อาจมีการซื้อขายหรือดึงดูดนักลงทุนระยะสั้นด้วย
  3. คุณเป็นนักลงทุนที่ชอบสวนกระแสหรือพันธบัตรที่มีผลตอบแทนสูงหรือไม่? คุณต้องการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ที่ก้าวร้าวหรืออสังหาริมทรัพย์หรือไม่? ETF เหล่านั้น iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WIAU.UK), iShares High Yield Bond UCITS (EUNW.UK) หรือ iShares Developed Markets Property UCITS (IDWP.UK) หรือ iShares Asia Property Yield (IASP.UK)
  4. ผู้ค้า ETF ที่กระตือรือร้นอาจใช้ ETF แบบ Leverage ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก ซึ่งจะทวีคูณผลลัพธ์ของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น WisdomTree S&P 500 x 3 Daily Leveraged (3USL.UK) หรือ Lyxor Nasdaq 100 x2 Leveraged Daily UCITS (LQQ.FR) นอกจากนี้ยังมี ETF แบบย้อนกลับซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่า ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ที่เรียกว่า 'short seller' และนักเก็งกำไรที่คาดว่าราคาจะตกของก๊าซธรรมชาติหรือตลาดหุ้นเยอรมันและต้องการได้กำไรจากมัน ตัวเลือกเหล่านี้คือ WisdomTree Natural Gas x3 Daily Short ETC (3NGS.UK) หรือ Lyxor Daily ShortDAX x2 (DSD.FR)

ETF อาจเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับแผนการลงทุนและพอร์ตการลงทุนใดๆ แน่นอนว่าความเป็นไปได้ของสินทรัพย์เหล่านี้มีมากกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรดจำไว้ว่าขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำการวิจัยการลงทุนด้วยตัวคุณเอง และ ETF ทุกตัวจะมีคำอธิบายไว้เป็นอย่างดีเสมอ

ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถทราบสินทรัพย์ที่ ETF ถือครองอยู่ได้ องค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอของ ETF กำหนดคุณภาพและมุมมองการลงทุน อย่าพึ่งพา "คำอธิบายหนึ่งประโยค" เท่านั้น และอย่างน้อยควรดูว่า ETF มีสินทรัพย์อะไรบ้างก่อนที่จะลงทุน สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งกับ ETF ที่ลงทุนในหุ้น

นักลงทุนที่แตกต่างกัน

การลงทุนแบบแอคทีฟเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ ในขณะที่นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงให้มากที่สุดจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนแบบพาสซีฟ 

ต้นทุนการซื้อขาย

การลงทุนแบบแอคทีฟมีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงกว่าเนื่องจากความถี่ในการซื้อขายและจำนวนสถานะที่เปิด ในขณะที่การลงทุนแบบพาสซีฟมีต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำเนื่องจากความถี่ในการซื้อขายต่ำ

ผู้จัดการที่ใช้งานอยู่ 

ผู้จัดการกองทุนแบบแอคทีฟส่วนใหญ่สามารถทำผลงานได้ดีกว่านักลงทุนแบบพาสซีฟ แต่ในระยะยาว ผลลัพธ์ที่โดดเด่นนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้ ในท้ายที่สุด ETF เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางและระยะยาวเป็นส่วนใหญ่

การเคลื่อนไหวของราคา 

เป้าหมายของการลงทุนแบบแอคทีฟคือการทำเงินจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาวและความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะยาวมีบทบาทสำคัญในการลงทุน

การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน 

การมีกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งเป็นกุญแจสำคัญในการลงทุน ETF ที่ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์การลงทุนคือแผนการในการตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความต้องการเงินทุนในอนาคต กลยุทธ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจเกี่ยวข้องกับ:

  • การตั้งเป้าหมาย
  • ทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • การวิจัยและเลือก ETF
  • กระจายการลงทุนของคุณ
  • ทบทวนและปรับกลยุทธ์เป็นประจำหากจำเป็น (หากคุณเลือกที่จะเป็นตลาดกระทิงระยะยาว "การจับเวลาตลาด" อาจไม่จำเป็น)

โดยการติดตามกลยุทธ์การลงทุนของคุณและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น คุณจะมั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนของคุณจะสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ จำไว้ว่า กลยุทธ์การลงทุนที่รอบคอบคือรากฐานสำหรับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จและการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว ไม่ใช่เฉพาะในภาค ETF เท่านั้น

วิธีเริ่มต้นการลงทุน ETF

การเริ่มต้นการเดินทางลงทุน ETF ของคุณเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญบางประการ ได้แก่ การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การวิจัยและเลือก ETF และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของคุณเอง ขั้นตอนแรกคือการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน เมื่อตั้งค่าและยืนยันบัญชีของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นค้นคว้าและเลือก ETF เพื่อเพิ่มลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

การเปิดบัญชีกับโบรคเกอร์ 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นตรงไปตรงมาและต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ มูลค่าสุทธิ และวัตถุประสงค์การลงทุน โบรกเกอร์ออนไลน์จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารของคุณ ซึ่งสามารถยืนยันที่อยู่และบัตรประจำตัวประชาชนของคุณได้ 

เมื่อคุณเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว คุณสามารถเริ่มลงทุนใน ETF ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ฝากเงินเข้าบัญชีและรอให้เงินเข้าบัญชี
  2. ใช้ 'ticker symbol' ของ ETF (โดยปกติคือรหัสสี่ตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของกองทุน) เพื่อทำการสั่งซื้อ
  3. เริ่มสร้างพอร์ต ETF ของคุณ

การค้นคว้าและคัดเลือก ETF 

เมื่อค้นคว้าและเลือก ETF สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:

  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
  • วัตถุประสงค์การลงทุน
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ปริมาณ
  • โฮลดิ้งส์
  • ผลการดำเนินงานระยะยาวของ ETF

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา ETF ที่เหมาะสม นักลงทุนในแพลตฟอร์ม XTB สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า 'เครื่องสแกน ETF' ซึ่งมีการจัดอันดับ Morningstar และแสดงประวัติการจ่ายเงินปันผลด้วย

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ซึ่งแสดงถึงค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บสำหรับการจัดการ ETF เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา เนื่องจากจะส่งผลต่อผลตอบแทนโดยรวมของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้น (แต่เฉพาะ) มักแนะนำกองทุนดัชนีแบบพาสซีฟเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนที่บริหารจัดการอย่างแข็งขัน และแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ในการทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันในระยะยาว การลงทุนในกองทุนดัชนีในขณะที่ทำการวิจัย ETF ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนที่เลือกสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โปรดจำไว้ว่าการกระจายความเสี่ยงอาจเป็นสิ่งสำคัญของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นโปรดเลือก ETF จากภาคส่วน ประเภทสินทรัพย์ และประเทศต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด โปรดจำไว้ว่าสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กันอาจลดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้

ด้วยการวิจัยและเลือก ETF อย่างรอบคอบ คุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่รอบด้านซึ่งเหมาะกับความต้องการในการลงทุนเฉพาะของคุณ

สรุป 

สรุปแล้ว การลงทุนใน ETF มอบโอกาสมากมายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ต ลดค่าธรรมเนียม และเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ด้วยความเข้าใจพื้นฐานของ ETF การวิจัยและเลือกกองทุนที่เหมาะสม และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่ง คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางการลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ โปรดจำไว้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวคือการมีวินัย ขยัน และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ

เพื่อให้เข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมทางจิตวิทยาของการลงทุนและอคติทางปัญญา การลงทุนใดๆ ไม่สามารถรับประกันผลกำไรให้คุณได้ แต่ไม่มีกำไรหากไม่รับความเสี่ยงในตลาดการเงิน โปรดจำไว้เสมอเกี่ยวกับค่าตอบแทนความเสี่ยงและ "margin of safety" - แม้กระทั่งในระยะยาว การลงทุน ETF ทั้งสองอย่างนี้มักจะสูงกว่ามากเมื่อราคาสินทรัพย์ต่ำและมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่การ "ซื้อสวนกระแส" ในราคาที่ต่อรองได้ไม่ใช่กลยุทธ์สำหรับทุกคน ETF อาจเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่สมดุล

ชั่วโมงการซื้อขาย ETF

แล้วเวลาซื้อขาย ETF ล่ะ? ข้อมูลนี้อาจสำคัญไม่เฉพาะกับนักลงทุนระยะสั้น (day traders) แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวด้วย การซื้อขาย ETF มีให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ

แน่นอนว่าเวลาเปิดทำการซื้อขายขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงสุดสัปดาห์ตลาดหลักทรัพย์จะปิดทำการและราคาของ ETF จะคงที่ ในช่วงสัปดาห์ราคาของ ETF จะผันผวนตลอดเวลา

โดยปกติระหว่างช่วงตลาดหุ้นในยุโรป คุณสามารถซื้อขาย ETF ได้ตั้งแต่ 8.00 น. BST ถึง 16.00 น. BST ช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เปิดเวลา 14:30 น. BST แต่โปรดจำไว้ว่าแต่ละเขตเวลา ตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งอาจปิดทำการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญ เช่น วันประกาศอิสรภาพในวันที่ 4 กรกฎาคม ในสหรัฐอเมริกา วันปีใหม่ หรือคริสต์มาส

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

คำถามที่พบบ่อย

กองทุน ETF (Exchange-traded funds) เป็นกองทุนรวมที่มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับหุ้น สามารถเปรียบเสมือนการถือครองหุ้นรวมของบริษัทจดทะเบียนที่เลือกไว้ หรือเป็นเครื่องมือที่ติดตามผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์ ภาคธุรกิจที่เลือก หรือดัชนีทั้งหมด

ETF มักจะมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งโดยปกติแล้วจะช่วยปรับสมดุลความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบเดียวของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

การจัดสรรสินทรัพย์ที่แน่นอนของพอร์ตโฟลิโอมีความโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง การซื้อขาย ETF นั้นไม่มีความแตกต่างจากการซื้อขายหุ้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ETF มักจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องค่าธรรมเนียมการถือครองที่ต่ำและความสามารถในการซื้อสินทรัพย์หลายรายการในกองทุนเดียว นักลงทุนยังชื่นชมประสิทธิภาพทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวในกองทุนดังกล่าวและการลงทุนแบบพาสซีฟโดยทั่วไป ETF ที่มีคุณภาพดีที่สุดในกองทุนดัชนี เช่น S&P 500 ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประวัติและพอร์ตโฟลิโอคุณภาพสูง ในทางทฤษฎี ความเสี่ยงของการลงทุนใน ETF จะต่ำกว่าเนื่องจากความผันผวนและการกระจายความเสี่ยงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าจดจำว่าสิ่งนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการลดผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวในอนาคต และ ETF อาจยังคงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ไม่เพียงเพราะความผันผวน (ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่จะต่ำกว่าหุ้นมาก) แต่ยังรวมถึงวัฏจักรและการขยายตัวของตลาดและช่วงเวลาที่ตกต่ำด้วย

 

ETF อาจเป็นตัวเลือกการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนมือใหม่ แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าการลงทุนใน ETF นั้นไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวในด้านเนื้อหาหรือการรับความรู้ และไม่ได้หมายความว่า ETF จะปลอดภัยและรับประกันผลกำไรได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เสมอ ระดับความไม่แน่นอนในตลาดการเงินมักจะสูงอยู่เสมอ

  • อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และราคาไม่แพงในการเข้าถึงดัชนีต่างๆ เช่น Nasdaq 100, S&P 500, พันธบัตร, ทองคำ, เงิน, น้ำมัน หรือราคาก๊าซธรรมชาติ
  • ETF มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัว ความผันผวนและผลการดำเนินงานของ ETF ที่กำหนดขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ถือครองทั้งหมด
  • อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมือใหม่ควรคำนึงไว้เสมอว่า ความรู้ ความสามารถในการประเมินจิตวิทยาของตลาดและนำไปปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ
  • ETF มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นเนื่องจากมีจำนวนมากในพอร์ตโฟลิโอ การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความผันผวนโดยรวมและทำให้ ETF มีความยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์เชิงลบแบบสุ่มที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่เลือก
  • อย่างไรก็ตาม ตามกฎทั่วไป ความผันผวนไม่ได้เป็นเพียงตัววัดความเสี่ยงเท่านั้น และนักวิเคราะห์หลายคน (โดยเฉพาะนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับมูลค่า) ตั้งคำถามถึงความผันผวน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของกองทุนเฉพาะก่อนตัดสินใจลงทุน

  • ETF บางตัวอาจสร้างกับดักโดยสะสมสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น หุ้นของบริษัทที่อ่อนแอหรือมีมูลค่าสูงเกินไป
  • นอกจากนี้ ETF อาจมีความทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่า ETF นั้นถือครองอะไรอยู่
  • ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นตกต่ำ สินทรัพย์เสี่ยงมักมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น (อัตราปลอดความเสี่ยงสูงขึ้น)
  • ETF ก็อาจประสบปัญหาในการ 'ป้องกัน' วิกฤตหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประเภทต่างๆ ได้เช่นกัน
  • มี ETF หลายพันตัว โดยปกติจะเน้นซื้อหุ้นจากภาคที่เลือก (เช่น เทคโนโลยี ธนาคาร หรือเภสัชกรรม) ติดตามดัชนีตลาดหุ้น (เช่น S&P 500, Nasdaq 100, FTSE, DAX ฯลฯ) และสกุลเงิน พันธบัตร หรือโลหะมีค่า เช่น ทองคำ หรือเงิน

 

เป็นความจริงที่ ETF มีบางสิ่งที่เหมือนกับหุ้น ตัวอย่างเช่น ETF มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ ดังนั้นเวลาซื้อขายอาจจะเหมือนกัน นอกจากนี้ 'กระบวนการลงทุน' ใน ETF ในทางเทคนิคก็เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ 'การลงทุน' แบบเดียวกันแน่นอน

ประการแรก ETF สามารถให้คุณเข้าถึงกองทุนลงทุนเฉพาะ เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100 ได้โดยตรง หากคุณเลือกหุ้นที่สะท้อน Nasdaq 100 คุณจะต้องซื้อหุ้นใน 100 บริษัทและติดตามการเปลี่ยนแปลงภายในดัชนี ETF ไม่เพียงให้คุณเข้าถึงตลาดหุ้นเท่านั้น คุณยังสามารถติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร หรือตลาดเกิดใหม่ ซึ่งการเข้าถึงยังคงเป็นปัญหาในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว

 

3 นาที

วิธีสร้างพอร์ตการลงทุนในหุ้นและกองทุน ETF
2 นาที

การเทรดแบบ Scalping คืออะไร?
5 นาที

ETF ที่น่าซื้อที่สุด เลือกกองทุน ETF ที่จะลงทุนอย่างไร
