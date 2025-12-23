วิธีซื้อ ETF - การลงทุนใน ETF สำหรับผู้เริ่มต้น

การลงทุนใน ETF ช่วยให้คุณมีโอกาสเข้าร่วมในแนวโน้มตลาดการเงินที่หลากหลาย มาดูกันว่าเป็นอย่างไร
กองทุน ETF (Exchange Traded Funds) กำลังทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผู้คนหลายล้านคน หากใครต้องการเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลก ETF คือสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ ตั้งแต่ตลาดทองคำ หุ้นของบริษัทใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ไปจนถึงพันธบัตรและตลาดเกิดใหม่ ทุกอย่างนี้หมายถึง ETF ใครก็ตามที่เคยได้ยินเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดกระทิงของวอลล์สตรีท การเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี หรือการลงทุนในโลหะมีค่า การลงทุนแบบพาสซีฟกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย ETF
กองทุนเหล่านี้เสนอการลงทุนในตลาดที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าบริษัทหรือติดตามตลาดทุกวัน ด้วยการลงทุนใน ETF ของภาคส่วน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หรือทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสทางการตลาดและแนวโน้มระยะยาว ตอนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทแยกกัน ด้วยกองทุนดัชนี คุณสามารถเข้าถึงดัชนีตลาดหุ้นที่มีประวัติอันยาวนาน เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100 ที่รู้จักกันดี
บทความนี้จะให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่คุณเพื่อให้เข้าใจการทำงานของ ETF เราจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานและอธิบายอย่างง่ายๆ ว่า ETF คืออะไร เราจะวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะนำเสนอสองกลยุทธ์พื้นฐานสำหรับการลงทุนใน ETF
การลงทุนใน ETF กลายเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงรับ (โดยเฉพาะกองทุนดัชนีเช่น S&P 500 หรือ Nasdaq) เงินสดที่ลงทุนใน ETF เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 204 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2546 เป็น 9.55 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ที่มา: XTB
สรุปสั้น ๆ
- กองทุน ETF (Exchange Traded Funds) มีลักษณะคล้ายกับหุ้นในตลาดหุ้น คือมีการกำหนดราคาและซื้อขายกันในตลาดเปิด
- มีกลยุทธ์การลงทุน ETF สองแบบคือ แบบพาสซีฟและแบบแอคทีฟ ETF อาจพิจารณาได้เกือบทุกแผนการลงทุนระยะยาว
- ด้วย ETF คุณสามารถลงทุนในทองคำ กองทุนดัชนี สาขาเฉพาะ พันธบัตร ตลาดเกิดใหม่ หรือแม้แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์!
- ETF มีสภาพคล่องสูง กระจายความเสี่ยง (รวมถึงในเชิงภูมิศาสตร์) และโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย
- ค่าธรรมเนียม ETF มักจะต่ำกว่ากองทุนรวมแบบดั้งเดิมมาก คุณสามารถซื้อและขาย ETF ได้เมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการ
ETF คืออะไร?
กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) คือตราสารชนิดหนึ่งที่ติดตามภาคส่วน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ETF จึงมีความสำคัญมากสำหรับแผนการลงทุนใดๆ พวกเขาสามารถซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไป การออกแบบ ETF ยังคงเป็นไปตามอำเภอใจและขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้สร้าง และด้วยวิธีนี้ ETF สามารถติดตามอะไรก็ได้ตั้งแต่ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เดียวหรือหุ้นไม่กี่ตัวไปจนถึงพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่และหลากหลายของหลักทรัพย์ต่างๆ
ETF ยังสามารถจัดโครงสร้างเพื่อให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรหรือโลหะมีค่า เช่น ทองคำและภาคสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน ETF (Exchange Traded Funds) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนเนื่องจากมีการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างความเรียบง่าย การกระจายความเสี่ยง และความยืดหยุ่น แต่ ETF คืออะไรกันแน่? โดยพื้นฐานแล้ว ETF เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณซื้อและขายพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์อื่นๆ การลงทุนใน ETF นั้นมีความคล้ายคลึงกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้การเข้าถึงตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายได้ง่าย
ETF ทำงานอย่างไร
การสร้างและการจัดการ ETF ดำเนินการโดยผู้ให้บริการกองทุน ซึ่งสร้างหุ้นที่สามารถซื้อและขายในตลาดหุ้นได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย ETF มีสองประเภท:
- บริหารจัดการแบบพาสซีฟ
- บริหารจัดการอย่างแข็งขัน
ETF แบบพาสซีฟ หรือที่เรียกว่า ETF ที่บริหารจัดการแบบพาสซีฟ จะติดตามดัชนี ภาคส่วน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ETF ที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุนที่ทำการตัดสินใจลงทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนีอ้างอิง
กลไกเบื้องหลังการซื้อขาย ETF อยู่ที่กลไก arbitrage ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต (AP) ที่สร้างและแลกคืนหุ้นจำนวนมากที่เรียกว่า creation unit กลไกนี้ช่วยให้ ETF สามารถซื้อขายในตลาดได้ โดยให้สภาพคล่องแก่นักลงทุน ETF สำหรับผลกระทบด้านภาษี กำไรจากการขาย ETF และเงินปันผลที่ได้รับจะอยู่ภายใต้กฎภาษีกำไรจากการลงทุน
ประเภทของ ETF
มี ETF ที่หลากหลาย ซึ่งเสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายแก่นักลงทุน ประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ETF สินค้าโภคภัณฑ์หรือแม้แต่ ETF พันธบัตร แต่ไม่เพียงเท่านั้น กองทุนดัชนีและ ETF เฉพาะภาคส่วนที่มีหุ้นในการถือครองยังได้รับความนิยมมากที่สุด ETF หุ้นบางตัวยังใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจทางการเงินในสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อขยายผลตอบแทนของดัชนีหรือภาคส่วนอ้างอิง
ประเภทอื่นที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือ ETF กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่จัดเป็น REIT ETF เหล่านี้ทำให้นักลงทุนเข้าถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษสำหรับการกระจายความเสี่ยง ด้วย ETF หลายประเภทที่มีอยู่ นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน ETF
การลงทุนมีทั้งด้านดีและไม่ดีเสมอ นี่คือข้อดีและข้อเสีย 6 ประการของการลงทุนใน ETF
ข้อดี
- การกระจายความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า
- ประสิทธิภาพด้านภาษีและความสามารถในการซื้อขายตลอดทั้งวัน
- ลดภาษีกำไรจากการลงทุนเมื่อเทียบกับกองทุนรวมให้การควบคุมการลงทุนมากขึ้น
- ช่วยให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ
- สามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน คล้ายกับหุ้น
ข้อเสีย
- ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ำกว่า
- ผลงานด้อยกว่าบริษัทหรือผู้จัดการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง
- การกระจายความเสี่ยงอาจเป็นปัญหาได้
- ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่อ่อนแอในการถือครอง
- ETF บางตัว (โดยเฉพาะที่บริหารจัดการแบบแอคทีฟ) อาจไม่สะท้อนประสิทธิภาพของภาคส่วนเฉพาะ
- สภาพคล่องต่ำของ ETF ที่ไม่เป็นที่นิยม
3 ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของการลงทุน ETF
แม้จะมีข้อดีหลายประการของการลงทุน ETF แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณา
- ตัวอย่างเช่น ETF ที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันมักมีค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนดัชนีแบบพาสซีฟ เนื่องจากต้นทุนการวิจัยและการจัดการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ETF ที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันไม่สามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้
- ข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือการกระจายความเสี่ยงที่จำกัดใน ETF เฉพาะภาคส่วนบางประเภท แม้ว่ากองทุนเหล่านี้อาจให้การเปิดรับเฉพาะอุตสาหกรรมหรือสินค้าโภคภัณฑ์ แต่การมุ่งเน้นที่แคบอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงและความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับ ETF ที่มีความหลากหลายมากกว่า
- สุดท้าย สภาพคล่องอาจเป็นปัญหาสำหรับ ETF ที่มีกิจกรรมการซื้อขายต่ำ ในกรณีเช่นนี้นักลงทุนอาจพบว่าเป็นการยากที่จะซื้อและขายหุ้นอย่างรวดเร็วและในราคาที่ยุติธรรม แม้จะมีข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ แต่ประโยชน์ของการลงทุน ETF มักมีมากกว่าความเสี่ยง ทำให้เป็นส่วนเสริมที่มีค่าสำหรับพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก
การลงทุนใน ETF มักถูกมองว่าปลอดภัยกว่าเนื่องจากหลักการพื้นฐานของการสร้างกองทุน แต่เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ ในตลาดการเงิน ETF ก็มีความเสี่ยงและมีข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น เราจะกล่าวถึงบางส่วนของข้อดีและข้อเสียเหล่านั้น
ข้อดี
- ลดต้นทุน: การเปิดสถานะในทุกหุ้นที่ ETF ถือครองในพอร์ตอาจส่งผลให้ค่าธรรมเนียมสูงขึ้น การลดจำนวนธุรกรรมจะช่วยลดต้นทุนของสถานะ
- เปิดรับสินทรัพย์ได้หลากหลาย: กองทุน ETF ช่วยให้คุณเข้าถึงสินทรัพย์ต่างๆ ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์จากภูมิภาคต่างๆ พันธบัตร และกองทุนติดตามดัชนี ซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยการลงทุนในตลาดหุ้น
- กระจายความเสี่ยง: การลงทุนใน ETF ช่วยให้เข้าถึงหุ้นที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมใดก็ได้ที่คุณเลือก จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมากในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ภาคตลาดที่คุณเลือก
- การบริหารความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำเงินในตลาด ด้วยการกระจายความเสี่ยงหรือแบ่งพอร์ตการลงทุนทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความล้มเหลวในการลงทุนเนื่องจากการล้มละลายของบริษัทใดๆ ก็ตามจะลดลงมาก
- เข้าถึงสินทรัพย์ทางกายภาพ: ETF บางตัวได้รับการสนับสนุนโดยทุนสำรองทางกายภาพของสินค้าโภคภัณฑ์หรือโลหะมีค่าบางชนิด ซึ่งพวกเขาซื้อในตลาดในนามของนักลงทุน ETF (ลูกค้า) เนื่องจาก ETF คุณจึงสามารถเข้าถึงทองคำหรือเงินได้โดยไม่ต้องซื้อทองคำจริง
ข้อเสีย
- ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ำกว่า: เนื่องจาก ETF ถือครองหุ้นที่หลากหลาย พวกเขาจึงไม่มีศักยภาพในการทำกำไรมากเท่ากับการซื้อหุ้นรายตัว เพราะกำไรจากหุ้นของบริษัทหนึ่งอาจถูกหักล้างโดยการขาดทุนจากหุ้นของบริษัทอื่น กฎที่สำคัญมากคือทำงานได้ดีที่นี่ - ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าอาจหมายถึงผลตอบแทนที่ต่ำกว่า
- อาจมีสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง: กองทุน ETF อาจมีสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง (หรืออ่อนแอในระยะยาว) อยู่ในการถือครอง ในกรณีนี้ ความเสี่ยงในการลงทุนอาจสูงกว่าที่คาดไว้ (ควรทำการวิจัยพอร์ตโฟลิโอของ ETF ด้วยตัวเองก่อนลงทุนเสมอ)
- อาจพลาดโอกาสในการเติบโต: ETF ที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจสูญเสียมูลค่าหรือชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีการเติบโตในภาคส่วนที่มุ่งเน้นก็ตาม
- อาจไม่สะท้อนประสิทธิภาพของภาคส่วนเฉพาะ: คุณสามารถลงทุนใน ETF ที่ประกาศว่ามุ่งเน้นไปที่คลาวด์คอมพิวติ้งหรือหุ่นยนต์ แต่พอร์ตโฟลิโอของ ETF อาจมีบริษัทจากอุตสาหกรรมอื่นหรือหุ้นของบริษัทที่ภาคส่วนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญต่อธุรกิจหลัก ในกรณีนี้ อาจเป็นข้อเสียอย่างมากเพราะคุณอาจลงทุนในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเป็นเจ้าของ และบางสิ่งที่ไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาคส่วน
กลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยง
โดยทั่วไปแล้ว ETF มักจะถูกเลือกโดยนักลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม เราสามารถแยกแยะกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองกลยุทธ์ซึ่งมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง เราจะนำเสนอตัวอย่างบางส่วนเพื่อจุดประสงค์นี้
กลยุทธ์ "รอดู" แบบพาสซีฟ
ในกรณีนี้ นักลงทุนจะพึ่งพาสมมติฐานระยะยาวและซื้อหุ้นใน ETF ที่มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนาน นักลงทุนแบบพาสซีฟไม่ต้องการขายหุ้นใน ETF และถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพอร์ตการลงทุนระยะยาว กลยุทธ์นี้ค่อนข้างชวนให้นึกถึงการกระทำของ Warren Buffett ซึ่งนอกเหนือจากการประเมินมูลค่าพื้นฐานแล้ว ยังใช้ความเชื่อในการเติบโตของธุรกิจของบริษัทและการจัดการที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ของเขา หากการเข้าถึงตลาดโลกด้วย World ETF iShares MSCI World UCITS (IWRD.UK) หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั้นยังไม่เพียงพอ ETF ยังมีตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย นักลงทุนแบบพาสซีฟตัดสินใจโดยยึดตามสมมติฐานหลายประการ ตัวอย่างบางส่วนมีดังนี้
4 ตัวอย่าง
นักลงทุนอาจเชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจและตลาดการเงินของตลาดเกิดใหม่ ดังนั้นพวกเขาอาจเริ่มเลือก ETF ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเหล่านี้ การเติบโตของ GDP ของอินเดียหรือเวียดนามนั้นน่าประทับใจ และจีนยังคงเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก ETF เช่น iShares Core MSCI Emerging Markets (EIMI.UK) อาจเป็นตัวเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นใน 'ตลาดเกิดใหม่' ทุกคน
นักลงทุนหลายคนมองเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในสหรัฐฯ และส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ดัชนี S&P 500 สามารถถูกมองว่าเป็นการเข้าถึงธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่หลากหลาย องค์ประกอบของดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำกัดจะออกจากดัชนีอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยหุ้นของบริษัทอื่นๆ ที่ตรงตามข้อกำหนดของ Standard & Poor's ดังนั้น ในระยะยาว องค์ประกอบของดัชนีจึงได้รับการปรับปรุง และนักลงทุนมีความ 'เชื่อมั่น' ว่ามันจะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจในสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี นักลงทุนที่กำลังมองหาการเปิดเผยตลาดหุ้นสหรัฐอาจเลือก iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX.UK)
นักลงทุนรายอื่นเชื่อในการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้ง หรือเซมิคอนดักเตอร์ พวกเขาอาจใช้ไม่เพียงแค่ ETF ภาคเท่านั้น แต่รวมถึงดัชนี Nasdaq 100 ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องจำนวนบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในกรณีนี้ นักลงทุนสามารถคาดหวังให้ประสิทธิภาพระยะยาวของดัชนี Nasdaq สะท้อนการเติบโตทางเทคโนโลยีโดยรวมผ่านการเข้าถึงบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เช่น Nvidia หรือ Alphabet (Google) กำลังมองหาการลงทุนที่หลากหลายในการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยี? ลองดูที่ iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK)
หากนักลงทุนเชื่อว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากอุปทานที่จำกัด เขาหรือเธอสามารถซื้อ ETF ที่ให้การเปิดเผยโดยตรงกับทองคำ เช่น iShares Gold ETF (IGLN.UK) สถานการณ์อาจคล้ายคลึงกับราคาน้ำมันหรือก๊าซ ซึ่งนักลงทุนที่เห็นปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกในระยะยาวสามารถเลือก ETF ได้หลากหลาย ในฐานะนักลงทุนปันผล คุณอาจสนใจ ETF ของบริษัทปันผล เช่น Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (VHYD.UK)
ETF มอบโอกาสการลงทุนที่หลากหลายมากให้กับนักลงทุนระยะยาว ตั้งแต่หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกหรือสาขาเทคโนโลยี หากใครต้องการสร้างแผนการลงทุนที่หลากหลาย ตัวเลือกเหล่านี้ควรค่าแก่การจดจำ
กลยุทธ์ "โมเมนตัม" ที่ใช้งานอยู่
นักลงทุนบางรายไม่มองว่าการลงทุนระยะยาวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ หรือเพียงต้องการซื้อขายอย่างแข็งขัน โดยมีโอกาส (รับความเสี่ยงมากขึ้น) เพื่อผลตอบแทนในอนาคตที่สูงขึ้น นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ในลักษณะเดียวกับหุ้นและถือไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมง วัน สัปดาห์ หรือหลายเดือน คุณเป็นนักลงทุนที่ชอบสวนกระแสหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการ "จับจังหวะตลาด"? ETF เสนอโอกาสมากมายให้คุณทำเช่นนั้น
4 ตัวอย่าง
- นักลงทุนที่มองเห็นโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงแข็งแกร่ง อาจต้องการลงทุนในน้ำมันหรือบริษัทน้ำมันและก๊าซ แน่นอนว่าเป็นการยากที่จะคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ผู้ลงทุนที่ติดตามการตัดสินใจของ OPEC หรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสามารถทำได้โดยซื้อหุ้นใน ETF เช่น WisdomTree WTI Crude Oil (CRUDE.UK) หรือ iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK)
- ผู้ที่คิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI หุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติจะพัฒนาและเข้าครอบงำเศรษฐกิจใหม่ (หรือเพียงดึงดูดจินตนาการของนักลงทุน) อาจเข้าถึงเทรนด์เหล่านี้ได้ผ่าน iShares Automation & Robotics (RBOT.UK) หรือ Global X Robotics & AI (BOTZ.UK) เนื่องจากความผันผวนที่สูงขึ้นของภาคเทคโนโลยี ETF เหล่านี้อาจมีการซื้อขายหรือดึงดูดนักลงทุนระยะสั้นด้วย
- คุณเป็นนักลงทุนที่ชอบสวนกระแสหรือพันธบัตรที่มีผลตอบแทนสูงหรือไม่? คุณต้องการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ที่ก้าวร้าวหรืออสังหาริมทรัพย์หรือไม่? ETF เหล่านั้น iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WIAU.UK), iShares High Yield Bond UCITS (EUNW.UK) หรือ iShares Developed Markets Property UCITS (IDWP.UK) หรือ iShares Asia Property Yield (IASP.UK)
- ผู้ค้า ETF ที่กระตือรือร้นอาจใช้ ETF แบบ Leverage ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก ซึ่งจะทวีคูณผลลัพธ์ของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น WisdomTree S&P 500 x 3 Daily Leveraged (3USL.UK) หรือ Lyxor Nasdaq 100 x2 Leveraged Daily UCITS (LQQ.FR) นอกจากนี้ยังมี ETF แบบย้อนกลับซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่า ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ที่เรียกว่า 'short seller' และนักเก็งกำไรที่คาดว่าราคาจะตกของก๊าซธรรมชาติหรือตลาดหุ้นเยอรมันและต้องการได้กำไรจากมัน ตัวเลือกเหล่านี้คือ WisdomTree Natural Gas x3 Daily Short ETC (3NGS.UK) หรือ Lyxor Daily ShortDAX x2 (DSD.FR)
ETF อาจเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับแผนการลงทุนและพอร์ตการลงทุนใดๆ แน่นอนว่าความเป็นไปได้ของสินทรัพย์เหล่านี้มีมากกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรดจำไว้ว่าขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำการวิจัยการลงทุนด้วยตัวคุณเอง และ ETF ทุกตัวจะมีคำอธิบายไว้เป็นอย่างดีเสมอ
ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถทราบสินทรัพย์ที่ ETF ถือครองอยู่ได้ องค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอของ ETF กำหนดคุณภาพและมุมมองการลงทุน อย่าพึ่งพา "คำอธิบายหนึ่งประโยค" เท่านั้น และอย่างน้อยควรดูว่า ETF มีสินทรัพย์อะไรบ้างก่อนที่จะลงทุน สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งกับ ETF ที่ลงทุนในหุ้น
นักลงทุนที่แตกต่างกัน
การลงทุนแบบแอคทีฟเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ ในขณะที่นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงให้มากที่สุดจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนแบบพาสซีฟ
ต้นทุนการซื้อขาย
การลงทุนแบบแอคทีฟมีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงกว่าเนื่องจากความถี่ในการซื้อขายและจำนวนสถานะที่เปิด ในขณะที่การลงทุนแบบพาสซีฟมีต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำเนื่องจากความถี่ในการซื้อขายต่ำ
ผู้จัดการที่ใช้งานอยู่
ผู้จัดการกองทุนแบบแอคทีฟส่วนใหญ่สามารถทำผลงานได้ดีกว่านักลงทุนแบบพาสซีฟ แต่ในระยะยาว ผลลัพธ์ที่โดดเด่นนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้ ในท้ายที่สุด ETF เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางและระยะยาวเป็นส่วนใหญ่
การเคลื่อนไหวของราคา
เป้าหมายของการลงทุนแบบแอคทีฟคือการทำเงินจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาวและความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะยาวมีบทบาทสำคัญในการลงทุน
การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน
การมีกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งเป็นกุญแจสำคัญในการลงทุน ETF ที่ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์การลงทุนคือแผนการในการตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความต้องการเงินทุนในอนาคต กลยุทธ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจเกี่ยวข้องกับ:
- การตั้งเป้าหมาย
- ทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- การวิจัยและเลือก ETF
- กระจายการลงทุนของคุณ
- ทบทวนและปรับกลยุทธ์เป็นประจำหากจำเป็น (หากคุณเลือกที่จะเป็นตลาดกระทิงระยะยาว "การจับเวลาตลาด" อาจไม่จำเป็น)
โดยการติดตามกลยุทธ์การลงทุนของคุณและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น คุณจะมั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนของคุณจะสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ จำไว้ว่า กลยุทธ์การลงทุนที่รอบคอบคือรากฐานสำหรับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จและการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว ไม่ใช่เฉพาะในภาค ETF เท่านั้น
วิธีเริ่มต้นการลงทุน ETF
การเริ่มต้นการเดินทางลงทุน ETF ของคุณเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญบางประการ ได้แก่ การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การวิจัยและเลือก ETF และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของคุณเอง ขั้นตอนแรกคือการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน เมื่อตั้งค่าและยืนยันบัญชีของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นค้นคว้าและเลือก ETF เพื่อเพิ่มลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
การเปิดบัญชีกับโบรคเกอร์
ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นตรงไปตรงมาและต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ มูลค่าสุทธิ และวัตถุประสงค์การลงทุน โบรกเกอร์ออนไลน์จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารของคุณ ซึ่งสามารถยืนยันที่อยู่และบัตรประจำตัวประชาชนของคุณได้
เมื่อคุณเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว คุณสามารถเริ่มลงทุนใน ETF ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ฝากเงินเข้าบัญชีและรอให้เงินเข้าบัญชี
- ใช้ 'ticker symbol' ของ ETF (โดยปกติคือรหัสสี่ตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของกองทุน) เพื่อทำการสั่งซื้อ
- เริ่มสร้างพอร์ต ETF ของคุณ
การค้นคว้าและคัดเลือก ETF
เมื่อค้นคว้าและเลือก ETF สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- วัตถุประสงค์การลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าคอมมิชชั่น
- ปริมาณ
- โฮลดิ้งส์
- ผลการดำเนินงานระยะยาวของ ETF
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา ETF ที่เหมาะสม นักลงทุนในแพลตฟอร์ม XTB สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า 'เครื่องสแกน ETF' ซึ่งมีการจัดอันดับ Morningstar และแสดงประวัติการจ่ายเงินปันผลด้วย
Source: xStation5
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ซึ่งแสดงถึงค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บสำหรับการจัดการ ETF เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา เนื่องจากจะส่งผลต่อผลตอบแทนโดยรวมของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้น (แต่เฉพาะ) มักแนะนำกองทุนดัชนีแบบพาสซีฟเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนที่บริหารจัดการอย่างแข็งขัน และแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ในการทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนที่บริหารจัดการอย่างแข็งขันในระยะยาว การลงทุนในกองทุนดัชนีในขณะที่ทำการวิจัย ETF ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนที่เลือกสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โปรดจำไว้ว่าการกระจายความเสี่ยงอาจเป็นสิ่งสำคัญของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นโปรดเลือก ETF จากภาคส่วน ประเภทสินทรัพย์ และประเทศต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด โปรดจำไว้ว่าสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กันอาจลดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้
ด้วยการวิจัยและเลือก ETF อย่างรอบคอบ คุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่รอบด้านซึ่งเหมาะกับความต้องการในการลงทุนเฉพาะของคุณ
สรุป
สรุปแล้ว การลงทุนใน ETF มอบโอกาสมากมายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ต ลดค่าธรรมเนียม และเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ด้วยความเข้าใจพื้นฐานของ ETF การวิจัยและเลือกกองทุนที่เหมาะสม และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่ง คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางการลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ โปรดจำไว้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวคือการมีวินัย ขยัน และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ
เพื่อให้เข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมทางจิตวิทยาของการลงทุนและอคติทางปัญญา การลงทุนใดๆ ไม่สามารถรับประกันผลกำไรให้คุณได้ แต่ไม่มีกำไรหากไม่รับความเสี่ยงในตลาดการเงิน โปรดจำไว้เสมอเกี่ยวกับค่าตอบแทนความเสี่ยงและ "margin of safety" - แม้กระทั่งในระยะยาว การลงทุน ETF ทั้งสองอย่างนี้มักจะสูงกว่ามากเมื่อราคาสินทรัพย์ต่ำและมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่การ "ซื้อสวนกระแส" ในราคาที่ต่อรองได้ไม่ใช่กลยุทธ์สำหรับทุกคน ETF อาจเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่สมดุล
ชั่วโมงการซื้อขาย ETF
แล้วเวลาซื้อขาย ETF ล่ะ? ข้อมูลนี้อาจสำคัญไม่เฉพาะกับนักลงทุนระยะสั้น (day traders) แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวด้วย การซื้อขาย ETF มีให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ
แน่นอนว่าเวลาเปิดทำการซื้อขายขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงสุดสัปดาห์ตลาดหลักทรัพย์จะปิดทำการและราคาของ ETF จะคงที่ ในช่วงสัปดาห์ราคาของ ETF จะผันผวนตลอดเวลา
โดยปกติระหว่างช่วงตลาดหุ้นในยุโรป คุณสามารถซื้อขาย ETF ได้ตั้งแต่ 8.00 น. BST ถึง 16.00 น. BST ช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เปิดเวลา 14:30 น. BST แต่โปรดจำไว้ว่าแต่ละเขตเวลา ตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งอาจปิดทำการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญ เช่น วันประกาศอิสรภาพในวันที่ 4 กรกฎาคม ในสหรัฐอเมริกา วันปีใหม่ หรือคริสต์มาสเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
คำถามที่พบบ่อย
กองทุน ETF (Exchange-traded funds) เป็นกองทุนรวมที่มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับหุ้น สามารถเปรียบเสมือนการถือครองหุ้นรวมของบริษัทจดทะเบียนที่เลือกไว้ หรือเป็นเครื่องมือที่ติดตามผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์ ภาคธุรกิจที่เลือก หรือดัชนีทั้งหมด
ETF มักจะมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งโดยปกติแล้วจะช่วยปรับสมดุลความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบเดียวของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
การจัดสรรสินทรัพย์ที่แน่นอนของพอร์ตโฟลิโอมีความโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง การซื้อขาย ETF นั้นไม่มีความแตกต่างจากการซื้อขายหุ้น
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ETF มักจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องค่าธรรมเนียมการถือครองที่ต่ำและความสามารถในการซื้อสินทรัพย์หลายรายการในกองทุนเดียว นักลงทุนยังชื่นชมประสิทธิภาพทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวในกองทุนดังกล่าวและการลงทุนแบบพาสซีฟโดยทั่วไป ETF ที่มีคุณภาพดีที่สุดในกองทุนดัชนี เช่น S&P 500 ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประวัติและพอร์ตโฟลิโอคุณภาพสูง ในทางทฤษฎี ความเสี่ยงของการลงทุนใน ETF จะต่ำกว่าเนื่องจากความผันผวนและการกระจายความเสี่ยงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าจดจำว่าสิ่งนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการลดผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวในอนาคต และ ETF อาจยังคงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ไม่เพียงเพราะความผันผวน (ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่จะต่ำกว่าหุ้นมาก) แต่ยังรวมถึงวัฏจักรและการขยายตัวของตลาดและช่วงเวลาที่ตกต่ำด้วย
ETF อาจเป็นตัวเลือกการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนมือใหม่ แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าการลงทุนใน ETF นั้นไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวในด้านเนื้อหาหรือการรับความรู้ และไม่ได้หมายความว่า ETF จะปลอดภัยและรับประกันผลกำไรได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เสมอ ระดับความไม่แน่นอนในตลาดการเงินมักจะสูงอยู่เสมอ
- อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และราคาไม่แพงในการเข้าถึงดัชนีต่างๆ เช่น Nasdaq 100, S&P 500, พันธบัตร, ทองคำ, เงิน, น้ำมัน หรือราคาก๊าซธรรมชาติ
- ETF มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัว ความผันผวนและผลการดำเนินงานของ ETF ที่กำหนดขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ถือครองทั้งหมด
- อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมือใหม่ควรคำนึงไว้เสมอว่า ความรู้ ความสามารถในการประเมินจิตวิทยาของตลาดและนำไปปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ
- ETF มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นเนื่องจากมีจำนวนมากในพอร์ตโฟลิโอ การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความผันผวนโดยรวมและทำให้ ETF มีความยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์เชิงลบแบบสุ่มที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่เลือก
- อย่างไรก็ตาม ตามกฎทั่วไป ความผันผวนไม่ได้เป็นเพียงตัววัดความเสี่ยงเท่านั้น และนักวิเคราะห์หลายคน (โดยเฉพาะนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับมูลค่า) ตั้งคำถามถึงความผันผวน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของกองทุนเฉพาะก่อนตัดสินใจลงทุน
- ETF บางตัวอาจสร้างกับดักโดยสะสมสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น หุ้นของบริษัทที่อ่อนแอหรือมีมูลค่าสูงเกินไป
- นอกจากนี้ ETF อาจมีความทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่า ETF นั้นถือครองอะไรอยู่
- ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นตกต่ำ สินทรัพย์เสี่ยงมักมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น (อัตราปลอดความเสี่ยงสูงขึ้น)
- ETF ก็อาจประสบปัญหาในการ 'ป้องกัน' วิกฤตหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประเภทต่างๆ ได้เช่นกัน
- มี ETF หลายพันตัว โดยปกติจะเน้นซื้อหุ้นจากภาคที่เลือก (เช่น เทคโนโลยี ธนาคาร หรือเภสัชกรรม) ติดตามดัชนีตลาดหุ้น (เช่น S&P 500, Nasdaq 100, FTSE, DAX ฯลฯ) และสกุลเงิน พันธบัตร หรือโลหะมีค่า เช่น ทองคำ หรือเงิน
เป็นความจริงที่ ETF มีบางสิ่งที่เหมือนกับหุ้น ตัวอย่างเช่น ETF มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ ดังนั้นเวลาซื้อขายอาจจะเหมือนกัน นอกจากนี้ 'กระบวนการลงทุน' ใน ETF ในทางเทคนิคก็เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ 'การลงทุน' แบบเดียวกันแน่นอน
ประการแรก ETF สามารถให้คุณเข้าถึงกองทุนลงทุนเฉพาะ เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100 ได้โดยตรง หากคุณเลือกหุ้นที่สะท้อน Nasdaq 100 คุณจะต้องซื้อหุ้นใน 100 บริษัทและติดตามการเปลี่ยนแปลงภายในดัชนี ETF ไม่เพียงให้คุณเข้าถึงตลาดหุ้นเท่านั้น คุณยังสามารถติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร หรือตลาดเกิดใหม่ ซึ่งการเข้าถึงยังคงเป็นปัญหาในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว
