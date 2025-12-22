วิธีลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

งบประมาณทางทหารมักเพิ่มขึ้นเมื่อความตึงเครียดโลกสูง หุ้นใน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มักเคลื่อนไหวตามแนวโน้มนี้ คู่มือนี้จะแสดงวิธีที่นักลงทุนสามารถ รับมือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยระบุบริษัทที่มั่นคงใน อุตสาหกรรมอวกาศและป้องกันประเทศไม่ว่าคุณจะมองหาความมั่นคงหรือการเติบโต เราจะอธิบายวิธี วางกลยุทธ์พอร์ตลงทุนให้ได้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวของหุ้นป้องกันประเทศ โดยไม่เสี่ยงเกินความจำเป็น
งบประมาณทางทหารมักเพิ่มขึ้นเมื่อความตึงเครียดโลกสูง หุ้นใน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มักเคลื่อนไหวตามแนวโน้มนี้ คู่มือนี้จะแสดงวิธีที่นักลงทุนสามารถ รับมือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยระบุบริษัทที่มั่นคงใน อุตสาหกรรมอวกาศและป้องกันประเทศไม่ว่าคุณจะมองหาความมั่นคงหรือการเติบโต เราจะอธิบายวิธี วางกลยุทธ์พอร์ตลงทุนให้ได้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวของหุ้นป้องกันประเทศ โดยไม่เสี่ยงเกินความจำเป็น
ในโลกที่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และข่าวมักเต็มไปด้วยคำว่า “ความขัดแย้ง”, “ความตึงเครียด” หรือ “การยับยั้งเชิงกลยุทธ์” หนึ่งภาคส่วนกลับโดดเด่นขึ้นมาทีละน้อย: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
แม้ว่านักลงทุนไม่ควรหวังให้เกิดความไม่มั่นคง แต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มักดึงเงินทุนไปยังความมั่นคงแห่งชาติ, เทคโนโลยีป้องกันสมัยใหม่, และบริษัทที่สร้างเครื่องมือยับยั้งภัยคุกคาม
หุ้นป้องกันประเทศคือหุ้นของธุรกิจที่พัฒนา อุปกรณ์ทางทหาร, ระบบอาวุธ, เทคโนโลยีตรวจการณ์, และความสามารถทางไซเบอร์
บริษัทเหล่านี้ดำเนินงานในพื้นที่ที่ สัญญาของรัฐบาล, เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์, และความล้มเหลวทางการทูตโลก ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ — และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุน
คู่มือนี้จะสำรวจ ภูมิทัศน์การลงทุนในหุ้นป้องกันประเทศ: หุ้นป้องกันประเทศคืออะไร, อุตสาหกรรมนี้มีพฤติกรรมอย่างไรในช่วงความขัดแย้งโลก, และปัจจัยใดสำคัญเมื่อต้องวิเคราะห์บริษัทในพื้นที่ที่อ่อนไหวแต่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์นี้
ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)
หุ้นป้องกันประเทศคือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงแห่งชาติ เช่น อาวุธ, เครื่องบิน, ความมั่นคงไซเบอร์, และโลจิสติกส์ทางทหาร
เหตุการณ์ระดับโลก เช่น สงคราม, การเพิ่มกำลังทหาร, และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น มักทำให้ งบประมาณป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน
ภาคส่วนนี้ถูกกำหนดโดย งบประมาณรัฐบาล, รอบการจัดซื้อที่ยาวนาน, และโครงการที่มีความลับสูง
แม้ว่าหุ้นป้องกันประเทศอาจทำผลงานได้ดีในช่วงความขัดแย้ง แต่ก็มีข้อควรระวัง เช่น ประเด็นเชิงจริยธรรม, ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ, และความไวต่อวัฏจักรทางการเมือง
ตัวอย่างบริษัทที่มีชื่อเสียงในภาคส่วนนี้ ได้แก่ Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, BAE Systems, และ Thales
หุ้นป้องกันประเทศคืออะไร (What Are Defense Stocks)?
หุ้นป้องกันประเทศคือหุ้นของบริษัทที่ ผลิต, ออกแบบ, หรือให้บริการสินค้าที่ใช้โดยกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
บริษัทเหล่านี้อาจผลิต:
เครื่องบินรบ เรือดำน้ำ รถถัง
ระบบป้องกันขีปนาวุธและเรดาร์
ดาวเทียมทางทหารและโดรน
แพลตฟอร์มไซเบอร์และการเข้ารหัสข้อมูล
เทคโนโลยีตรวจการณ์และสนามรบ
แม้ว่าหลายบริษัทป้องกันประเทศจะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่หลากหลาย แต่ ธุรกิจหลักของพวกเขาหมุนรอบการจัดซื้อป้องกันประเทศที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งหมายความว่ามักทำงานกับ สัญญาหลายปีและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาล
หุ้นป้องกันประเทศ (Defense Stocks)
Lockheed Martin (LMT) – เครื่องบินรบ, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม
Northrop Grumman (NOC) – เครื่องบินทิ้งระเบิดสเตลธ์, ระบบป้องกันขีปนาวุธ
Raytheon Technologies (RTX) – ระบบเรดาร์, ขีปนาวุธ
General Dynamics (GD) – เรือดำน้ำ, รถถัง, ไอทีสำหรับการป้องกันประเทศ
Huntington Ingalls (HII) – บริษัทต่อเรือกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุด
Rheinmetall (RHM) – ผู้รับเหมาก่อสร้างด้านป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี
BAE Systems (BAE) – ผู้รับเหมาก่อสร้างด้านป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
กองทุน ETF ป้องกันประเทศ (Defense ETFs)
หากคุณต้องการ การกระจายความเสี่ยง สามารถลงทุนผ่าน กองทุนซื้อขายในตลาด (ETF) เช่น:
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
กองทุนเหล่านี้ถือ ตะกร้าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงบางส่วน ขณะเดียวกันยังสามารถ เก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากภาคส่วนนี้ ได้
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดลงทุนอย่างรับผิดชอบ
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อลงทุน
ความแข็งแกร่งของ Backlog: มีสัญญาในอนาคตจำนวนมาก
การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D): การลงทุนในเทคโนโลยีทหารรุ่นใหม่
การพึ่งพารัฐบาล: ความมั่นคงของสัญญา
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม: การคัดกรอง ESG และการยกเว้นกองทุนบางประเภท
การกระจายภูมิศาสตร์: การลงทุนในสหรัฐฯ, NATO, และเอเชีย-แปซิฟิก
หุ้นป้องกันประเทศไม่ได้เกี่ยวกับ ความขัดแย้งเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง, ความต่อเนื่อง, และความยืดหยุ่นของโลก
เลือกจุดเข้าตาม ค่านิยม, กลยุทธ์, และมุมมองต่อโลกของคุณ
Alt:อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการ ลงทุนในหุ้นบริษัทป้องกันประเทศในช่วงความไม่แน่นอนของโลก – แสดง ซับเซกเตอร์โลจิสติกส์ป้องกันประเทศ, บริษัทชั้นนำจากสหรัฐฯ และยุโรป, ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการ, และ การเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในหุ้นรายตัวกับ ETF
หุ้นป้องกันประเทศ: 3 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ
(ALT TEXT - เครื่องบินรบกำลังขึ้นบินจาก เรือบรรทุกเครื่องบินในยามพระอาทิตย์ตก โดยมีเจ้าหน้าที่ปรากฏอยู่ด้านหน้า)
หุ้นป้องกันประเทศดำเนินงานในโลกที่ ถูกกำหนดโดยภูมิรัฐศาสตร์, ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์, และงบประมาณระยะยาว มากกว่ากระแสผู้บริโภค แตกต่างจากภาคส่วนที่ผูกกับแฟชั่นรายไตรมาสหรือรอบเทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศตอบสนองต่อ ความตึงเครียดโลก, นโยบายรัฐบาล, และเป้าหมายการปรับปรุงกองทัพ
3 ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนหุ้นป้องกันประเทศ
1. ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และพื้นที่ความขัดแย้ง
เมื่อความตึงเครียดโลกเพิ่มขึ้น — ไม่ว่าจะเป็น สงครามแบบดั้งเดิม, ภัยคุกคามไซเบอร์, หรือข้อพิพาทดินแดน — รัฐบาลมัก เพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศ
ผู้รับเหมาป้องกันประเทศมักได้รับประโยชน์จาก การจัดซื้อที่เร่งด่วน, คำสั่งฉุกเฉิน, หรือแพ็กเกจสนับสนุนทางทหารใหม่
ภูมิภาคสำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้น:
ยุโรปตะวันออก (ความขัดแย้งยูเครน)
ช่องแคบไต้หวันและการเสริมกำลังทหารในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
ความตึงเครียดตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซีย
2. งบประมาณรัฐบาลและรอบการจัดซื้อ
บริษัทป้องกันประเทศพึ่งพา สัญญาหลายปีกับรัฐบาลชาติ, โดยเฉพาะ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ, พันธมิตร NATO, และประเทศสมาชิก EU ขนาดใหญ่
งบประมาณมักสะท้อน:
วัฏจักรการเลือกตั้งและลำดับความสำคัญทางการเมือง
หลักการใหม่ (เช่น ป้องกันไซเบอร์, การยับยั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง)
ความสามารถทางเศรษฐกิจสำหรับการลงทุนทางทหารระยะยาว
3. นวัตกรรมด้านป้องกันประเทศและการปรับปรุงเทคโนโลยี
งบประมาณไม่จำกัดอยู่แค่ รถถังและเครื่องบิน อีกต่อไป
ประเทศต่าง ๆ ลงทุนใน:
ระบบอัตโนมัติและโดรน
โครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์
การตรวจการณ์และการกำหนดเป้าหมายด้วย AI
การป้องกันขีปนาวุธจากอวกาศ
บริษัทที่เป็นผู้นำในด้านเหล่านี้ — เช่น Lockheed Martin, Palantir, หรือ Thales — อาจมี ศักยภาพการเติบโตที่สูงกว่า
บทบาทเชิงกลยุทธ์ของหุ้นป้องกันประเทศ
SOURCE: Adobe Stock
(ALT TEXT - เครื่องยิงขีปนาวุธทางทหารในพื้นที่ทะเลทราย พร้อมเสาอากาศเรดาร์ด้านหลัง และมีโลโก้ของบริษัทป้องกันประเทศปรากฏอยู่)
หุ้นป้องกันประเทศไม่ได้เป็นเพียง การลงทุนทางการเงิน แต่ยังเป็นการถือหุ้นใน ความมั่นคงแห่งชาติ, อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์, และอธิปไตยทางเทคโนโลยี
สินทรัพย์ต้านวัฏจักรในโลกที่ผันผวน
แม้ว่าภาคส่วนส่วนใหญ่จะหดตัวในช่วงเศรษฐกิจถดถอย หุ้นป้องกันประเทศมัก มั่นคงหรือตอบสนองดีกว่า
ทำไม? เพราะรัฐบาล ไม่ค่อยตัดงบประมาณทหารในช่วงความไม่แน่นอน — พวกเขามัก เพิ่มงบประมาณ
ด้วยเหตุนี้ หุ้นป้องกันประเทศจึงสามารถทำหน้าที่เป็น เครื่องป้องกันความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุนยุคใหม่
ภาคส่วนเชิงกลยุทธ์ = การเปิดรับเชิงกลยุทธ์
หุ้นป้องกันประเทศยังทำหน้าที่ในพอร์ตคล้ายกับ สาธารณูปโภคหรือพลังงาน
พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของ โครงสร้างพื้นฐานหลักของชาติ — ได้รับทุนจากรัฐบาล, ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของผู้บริโภค, และเป็นหัวใจของ อธิปไตยและการฉายอำนาจของประเทศ
สำหรับนักลงทุนระยะยาว การถือหุ้นป้องกันประเทศอาจให้:
การกระจายความเสี่ยงจากภาคส่วนผู้บริโภค/เทคโนโลยี
การป้องกันจากรอบดอกเบี้ย
การมีส่วนร่วมในแนวโน้มการลงทุนของรัฐบาลระยะยาว
เทคโนโลยี + ความมั่นคง = ผู้นำป้องกันประเทศในอนาคต
หลายบริษัทป้องกันประเทศทำหน้าที่เป็น นวัตกรสองประสงค์ ผลิตทั้งเทคโนโลยีทางทหารและเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่ ระบบ AI ไปจนถึงเครือข่ายดาวเทียมที่ปลอดภัย หุ้นป้องกันประเทศจึง กลมกลืนเข้ากับระบบอวกาศ, ข้อมูล, และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มากขึ้นเรื่อย ๆ
6 เคล็ดลับสำคัญในการลงทุนหุ้นป้องกันประเทศ
ติดตามงบประมาณ ไม่ใช่แค่ข่าวพาดหัว
การใช้จ่ายด้านป้องกันประเทศไม่ได้พุ่งทันทีหลังวิกฤติ มองไปที่ งบประมาณเพนตากอน, เป้าหมาย NATO, และแผนการจัดซื้อหลายปี เพื่อตีความความต้องการ
เข้าใจกรอบเวลาการจัดซื้อ
สัญญาป้องกันประเทศมักใช้เวลาหลายปีในการชนะและนานกว่าจะดำเนินการเสร็จ การเติบโตของรายได้อาจ ช้าแต่มั่นคง
ติดตามจุดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเช่น ยุโรปตะวันออก, ช่องแคบไต้หวัน, หรือตะวันออกกลาง มักนำไปสู่ การปรับกลยุทธ์ทางทหาร — และผลการดำเนินงานหุ้นอาจตามมา
ทราบเรื่องจริยธรรมและข้อกังวล ESG
นักลงทุนบางรายหลีกเลี่ยงหุ้นป้องกันประเทศเพราะ เหตุผลด้านจริยธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ขณะที่บางคนมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ อธิปไตยของชาติ รู้จุดยืนของตัวเอง
จับตาการควบรวมกิจการและการอัปเกรดเทคโนโลยี
ภาคส่วนนี้มีชื่อเสียงเรื่อง การรวมกิจการและการก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี เช่น ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง, การเล็งเป้าด้วย AI, และการเข้ารหัสควอนตัม กำลังเปลี่ยนแปลงงบประมาณทางทหาร
การกระจายความเสี่ยงยังสำคัญ
แม้หุ้นป้องกันประเทศจะ ต้านวัฏจักรเศรษฐกิจ, ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของ พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อ ลำดับความสำคัญของรัฐบาลเปลี่ยนตามรอบการเลือกตั้ง
ผู้รับเหมาป้องกันประเทศยุโรป (European Defense Contractors)
SOURCE: Adobe Stock
(ALT TEXT - to be filled)
Missile defense system launching during a test exercise at dusk
ในเงาของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาอีกครั้ง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยุโรปกำลังผ่านการ ปฏิรูปที่ล่าช้ามานาน เป็นเวลาหลายทศวรรษ หลายประเทศในยุโรปใช้จ่ายด้านป้องกันประเทศในระดับต่ำ — ให้ความสำคัญกับ การทูตและการบูรณาการทางเศรษฐกิจมากกว่าการสร้างการยับยั้งภัยคุกคาม แต่การรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 ได้ เปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญด้านความมั่นคงอย่างรุนแรงทั่วทั้งทวีป และนำไปสู่การไหลของการลงทุนเข้าสู่ ผู้รับเหมาป้องกันประเทศยุโรป
Rheinmetall: แกนกลางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนี
Rheinmetall AG เป็นหนึ่งใน ผู้ผลิตป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เชี่ยวชาญด้าน ยานเกราะ, กระสุน, ระบบป้องกันทางอากาศ, และเทคโนโลยีสนามรบอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าบริษัทจะดำเนินงานในภาคส่วนชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย แต่ กลุ่ม Defense กลายเป็นตัวตนหลักที่นักลงทุนมองเห็น
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่:
รถถัง Leopard 2 (ร่วมผลิตกับ Krauss-Maffei Wegmann)
รถรบสำหรับทหารราบ Puma
ระบบป้องกันทางอากาศ Skynex
กระสุนปืนใหญ่และกระสุนขั้นสูง
Rheinmetall กลายเป็น สัญลักษณ์ของการเสริมกำลังทางทหารอย่างรวดเร็วของเยอรมนี หลังจากการละเลยด้านทหารมานาน ในต้นปี 2022 เยอรมนีประกาศ กองทุนปรับปรุงกองทัพมูลค่า 100 พันล้านยูโร ทำลายข้อจำกัดทางการเมืองและส่งสัญญาณยุคใหม่ของบทบาทประเทศใน NATO และการป้องกันยุโรป
แรงหนุนทางภูมิรัฐศาสตร์: รัสเซีย, NATO และความพร้อมทางทหาร
การฟื้นฟูด้านป้องกันประเทศของยุโรปไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของเยอรมนีเท่านั้น — เป็น การตอบสนองของทั้งทวีปต่อความเสื่อมของความมั่นคงทางด้านตะวันออกของ NATO ประเทศต่าง ๆ เช่น โปแลนด์, รัฐบอลติก, ฟินแลนด์ และสวีเดน เพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศ และสั่งซื้อจากผู้รับเหมาระดับท้องถิ่นและระดับยุโรป
แรงขับเคลื่อนการเสริมกำลังนี้มาจาก:
การเพิ่มการใช้จ่ายของ NATO (2% ของ GDP)
การประจำการถาวรของกองกำลังสหรัฐและ NATO ในยุโรปตะวันออก
โครงการข้ามพรมแดน เช่น การปรับปรุง Eurofighter Typhoon หรือระบบป้องกันทางอากาศร่วม
การเน้นที่ โลจิสติกส์, ความคล่องตัว และการป้องกันชายแดน
Rheinmetall ได้เปิด โรงงานผลิตใหม่ในเยอรมนี ฮังการี และมีแผนขยายในยูเครน สะท้อนว่า ความสามารถด้านป้องกันประเทศไม่ใช่เรื่องหลังบ้านอีกต่อไป แต่กลายเป็นประเด็นเศรษฐกิจสำคัญ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจป้องกันประเทศยุโรป
หลายปีที่ผ่านมา การใช้จ่ายด้านป้องกันประเทศในยูโรโซนมักถูกมองว่าเป็น ประเด็นการเมืองที่ละเอียดอ่อน — มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่เป็นที่นิยม และมักถูกจ้างภายนอก แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนไป
การใช้จ่ายด้านป้องกันประเทศถูกมองเป็น:
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอธิปไตย
ตัวกระตุ้นการเติบโตอุตสาหกรรม, นวัตกรรม, และการสร้างงาน
เครื่องมือฟื้นฟูความสามารถการผลิตภายในประเทศหลัง COVID และโลกาภิวัตน์
โดยเฉพาะเยอรมนี กำลังเข้าสู่ ยุคตื่นตัวทางทหาร-อุตสาหกรรม จากนโยบายที่เคยลังเล ตอนนี้เห็นว่า การป้องกันประเทศเป็นทั้งความจำเป็นด้านความมั่นคงและโอกาสทางเศรษฐกิจ
บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น:
Rheinmetall (เยอรมนี)
Thales (ฝรั่งเศส) – ระบบไซเบอร์, เรดาร์ และการสื่อสาร
Leonardo (อิตาลี) – เฮลิคอปเตอร์, ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน, อุปกรณ์ป้องกันประเทศ
Saab (สวีเดน) – เครื่องบินรบและระบบขีปนาวุธ
BAE Systems (สหราชอาณาจักร) – ผู้จัดหาใหญ่ในกรอบ NATO แม้ Brexit
ความท้าทายและข้อควรระวัง
แม้จะมีแรงหนุน แต่ ผู้รับเหมาป้องกันยุโรป ยังเผชิญความท้าทายเฉพาะตัว:
วงจรการจัดซื้อที่ซับซ้อนระหว่างสมาชิก EU
ความแตกต่างทางการเมืองเรื่องการส่งออกอาวุธและข้อจำกัดทางจริยธรรม
การแข่งขันจากบริษัทสหรัฐในประมูล NATO
ข้อพิจารณา ESG ในพอร์ตสถาบัน
นอกจากนี้ งบประมาณป้องกันที่ประกาศไว้ไม่ใช่ทุกกรณีที่เป็นจริงทันที รัฐบาลสามารถเลื่อน ลด หรือจัดสรรใหม่ตามลำดับความสำคัญทางการคลัง
ทำไม Rheinmetall ถึงโดดเด่น
ราคาหุ้น Rheinmetall เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ระหว่างปี 2022–2024 กลายเป็นหนึ่งในหุ้นอุตสาหกรรมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุโรป นักวิเคราะห์ชี้ว่า:
รับผลโดยตรงจากการจัดซื้อยุทธการภาคพื้นยุโรปที่เพิ่มขึ้น
ขยายไปยังระบบป้องกันทางอากาศและเทคโนโลยีสนามรบดิจิทัล
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันและการจัดวางโลจิสติกส์ใน EU
มีคำสั่งซื้อสะสมสูงและกำลังการผลิตปรับขยายได้
แต่ ความสำเร็จมาพร้อมความสนใจ:
ราคาประเมินสูง
การตรวจสอบทางการเมืองเพิ่มขึ้น
คำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของความต้องการระยะยาวเมื่อความเร่งด่วนจากสงครามลดลง
หุ้นยักษ์สองโลก: ป้องกันประเทศและธุรกิจเอกชน
SOURCE: Adobe Stock
(ALT TEXT - รถถังทหารสมัยใหม่ในชุดพรางบนสนามฝึก พร้อมเครื่องหมาย Bundeswehr ที่มองเห็นได้ชัด.
หุ้นยักษ์สองโลก: การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศและธุรกิจเอกชน
ไม่ใช่ทุกบริษัทในวงการป้องกันประเทศจะเป็นผู้รับเหมาทางทหารโดยตรง บางบริษัทดำเนินงานในภาคส่วนสองโลก (dual-use) หมายความว่าพวกเขาผลิตและจัดหานวัตกรรม วัสดุ หรือบริการที่ใช้ได้ทั้งกับการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพลเรือน
บริษัท “ไฮบริด” เหล่านี้มักมีความหลากหลายมากกว่าและความผันผวนน้อยกว่าหุ้นป้องกันประเทศล้วน ๆ พวกเขาได้ประโยชน์ไม่เพียงแต่ในช่วงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังได้รับประโยชน์จากความต้องการในภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การบิน โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงทางไซเบอร์ และอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเด่นในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
Palantir Technologies (PLTR)
เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อย่าง Gotham และ Foundry ใช้ในหน่วยข่าวกรอง การป้องกันประเทศ สาธารณสุข และโลจิสติกส์
ด้านการป้องกัน: จัดหาแพลตฟอร์ม AI ให้กองทัพสหรัฐฯ และพันธมิตร NATO
ด้านธุรกิจ: ขยายเข้าสู่การวิเคราะห์องค์กร การเงิน และการปรับปรุงโซ่อุปทาน
เหตุผลสำคัญ: เป็นสะพานเชื่อมความมั่นคงแห่งชาติกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล
BTX Technologies
มุ่งเน้นระบบดาวเทียม อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และการสื่อสารที่ปลอดภัย
ด้านการป้องกัน: ระบบถ่ายภาพดาวเทียม, จุดสื่อสารในสนามรบ, แพลตฟอร์ม ISR
ด้านธุรกิจ: ให้บริการแก่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม องค์กรพยากรณ์อากาศ และโครงการอวกาศพลเรือน
เหตุผลสำคัญ: อยู่ที่จุดตัดระหว่างการป้องกันประเทศและการพาณิชย์อวกาศ
Heico Corporation (HEI)
ผู้จัดหาชิ้นส่วนอากาศยาน เซ็นเซอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนทั้งการบินทหารและพาณิชย์
ด้านการป้องกัน: จัดหาชิ้นส่วนให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ ระบบขีปนาวุธ และเครื่องบินสอดแนม
ด้านธุรกิจ: เป็นผู้จัดหาหลังการขายให้สายการบินและบริการอากาศยานทั่วโลก
Howmet Aerospace (HWM)
ผลิตชิ้นส่วนโลหะความแม่นยำสำหรับเครื่องยนต์เจ็ท โครงสร้างอากาศยาน และกังหันอุตสาหกรรม
ด้านการป้องกัน: ชิ้นส่วนสำหรับอากาศยานทหารและยานอวกาศ
ด้านธุรกิจ: ผู้จัดหาหลักให้ Boeing, Airbus และตลาดเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
Curtiss-Wright Corporation (CW)
มีรากฐานจากประวัติศาสตร์การบิน พัฒนาระบบการบิน วาล์ว และอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันประเทศ
ด้านการป้องกัน: สนับสนุนกองทัพเรือสหรัฐฯ นิวเคลียร์ และระบบอากาศยานขั้นสูง
ด้านธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนสำหรับพลังงาน การขนส่ง และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
US Steel (X) & Thyssenkrupp (TKAG.DE)
ยักษ์เหล็กที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งพลเรือนและการทหาร
ด้านการป้องกัน: จัดหาเหล็กสำหรับเรือ รถถัง และโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร
ด้านธุรกิจ: จัดหาให้การก่อสร้าง ยานยนต์ และอุตสาหกรรม
Babcock International (BAB.L)
บริษัทสัญชาติอังกฤษ ให้บริการวิศวกรรม การบำรุงรักษาเรือนิวเคลียร์ และระบบทางทะเล
ด้านการป้องกัน: ดูแลเรือนิวเคลียร์ Trident และเรือรบกองทัพเรืออังกฤษ
ด้านธุรกิจ: มีส่วนร่วมในพลังงาน ความปลอดภัยนิวเคลียร์ และการฝึกอบรมหลายอุตสาหกรรม
Thales Group (HO.PA)
บริษัทฝรั่งเศสที่ทำงานด้านไซเบอร์ ความปลอดภัย การบิน ดาวเทียม และอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันประเทศ
ด้านการป้องกัน: สร้างระบบป้องกันทางอากาศ เรดาร์ การสื่อสารปลอดภัย และโดรน
ด้านธุรกิจ: ทำงานกับสายการบินพลเรือน เครือข่ายความปลอดภัยสาธารณะ และระบบธนาคาร
Safran SA (SAF.PA)
ผู้ผลิตเครื่องยนต์เจ็ท อาวิโอนิกส์ และเทคโนโลยีอากาศยานชั้นนำ
ด้านการป้องกัน: พัฒนาระบบนำทาง เฮลิคอปเตอร์ทหาร และโดรนยุทธวิธี
ด้านธุรกิจ: ผลิตเครื่องยนต์สำหรับ Airbus และ Boeing
เหตุผลที่หุ้นสองโลกเหล่านี้สำคัญ
มีความยืดหยุ่นในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ
เข้าถึงนวัตกรรมเชิงลึก (AI, อากาศยาน, วัสดุศาสตร์)
สร้างรายได้ทั้งจากความต้องการในช่วงความขัดแย้งและโครงการพลเรือนระยะยาว
จริยธรรมในการลงทุนด้านการป้องกัน: การสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและความรับผิดชอบ
นักลงทุนหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับจริยธรรม: การลงทุนในผู้ผลิตอาวุธหรือผู้รับเหมาทางทหารเหมาะสมหรือไม่?
ปัญหา ESG: กองทุนบางแห่งโดยเฉพาะในยุโรป ตัดหุ้นป้องกันประเทศออกเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธ ระบบนิวเคลียร์ หรือสินค้าอ่อนไหวต่อการส่งออก
ข้อโต้แย้งด้านการยับยั้ง (Deterrence Argument): การลงทุนด้านการป้องกันถือเป็นสาธารณูปโภคสำคัญ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และสร้างเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอน
บริษัทอย่าง Palantir หรือ Thales มีเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้งพลเรือนและทหาร เช่น การปกป้องข้อมูล การตอบสนองภัยพิบัติ และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
การคัดกรองจริยธรรมหรือ Realpolitik?
สุดท้าย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนตัวหรือองค์กร นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าต้องการ:
ให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ของ ESG
หรือยอมรับการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมีกลยุทธ์
หุ้นป้องกันประเทศและอัตราดอกเบี้ย: ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมหภาคที่ซ่อนอยู่
นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมโยงอัตราดอกเบี้ยกับหุ้นธนาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ แต่หุ้นป้องกันประเทศก็มีความสัมพันธ์เชิงเงียบกับวัฏจักรมหภาค โดยเฉพาะในช่วงเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
หุ้นป้องกันประเทศไวต่ออัตราดอกเบี้ยหรือไม่?
เมื่อเทียบกับภาคเทคโนโลยีหรือผู้บริโภค หุ้นป้องกันประเทศมีความไวต่ออัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า เพราะ:
รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสัญญารัฐบาล
งบประมาณทหารวางแผนล่วงหน้าหลายปี มักคงที่แม้มีนโยบายของธนาคารกลาง
ความต้องการขึ้นอยู่กับความมั่นคง ไม่ใช่ความรู้สึกผู้บริโภค
นี่ทำให้ภาคป้องกันประเทศมีความยืดหยุ่นมากในช่วงนโยบายการเงินเข้มงวด
เงินเฟ้อและการใช้จ่ายทางทหาร
ในประวัติศาสตร์ ช่วงเงินเฟ้อสูงมักสอดคล้องกับการใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้น:
ในทศวรรษ 1970 งบประมาณทหารสหรัฐฯ ยังคงสูงแม้เงินเฟ้อพุ่งสูง
ในปี 2022–2024 เงินเฟ้อและแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทานสงครามผลักดันหลายประเทศ NATO ขยายงบประมาณป้องกันประเทศ
เหตุผล: เมื่อเงินเฟ้อเพิ่ม รัฐบาลมักใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปกป้องภาคส่วนสำคัญของชาติ โดยเฉพาะการป้องกันประเทศ
ขาดดุลงบประมาณ พันธบัตร และด้านการคลัง
ปัจจัยสำคัญ: การใช้จ่ายทางทหารในหลายประเทศมักมีแหล่งเงินจากหนี้สาธารณะ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจกดดันการกู้ยืมรัฐบาล แต่ป้องกันประเทศมักไม่ใช่งบประมาณที่ถูกตัดก่อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
ความมั่นคงทางไซเบอร์และการป้องกัน: เส้นแบ่งพร่ามัว
ปัจจุบันแนวหน้าไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบ แต่รวมถึงไฟร์วอลล์ เซิร์ฟเวอร์เข้ารหัส และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ความมั่นคงไซเบอร์กลายเป็นเสาหลักของการป้องกันประเทศ และนักลงทุนเริ่มให้ความสนใจ
หุ้นป้องกันประเทศกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล
บริษัทอย่าง Palantir, Thales, BAE Systems, และ Leonardo ขยายกิจการเกินขอบเขตฮาร์ดแวร์แบบเดิม ไปสู่:
การเฝ้าระวังเสริม AI
การเข้ารหัสระดับทหาร
การสื่อสารในสนามรบอย่างปลอดภัย
การตรวจจับภัยคุกคามสำหรับโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน
ในขณะเดียวกัน บริษัทไซเบอร์บริสุทธิ์อย่าง CrowdStrike และ Darktrace ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยับยั้งไซเบอร์
เส้นแบ่งที่พร่ามัว
ป้องกันประเทศไม่จำกัดแค่ขีปนาวุธและเรืออีกต่อไป แต่รวมถึง:
การป้องกันการแฮกเซิร์ฟเวอร์รัฐบาล
เครื่องมือ AI สำหรับตัดสินใจในสนามรบเรียลไทม์
ระบบป้องกันไซเบอร์บนอวกาศ
สิ่งนี้สร้างหมวดการลงทุนแบบไฮบริด: บริษัทที่ไม่จัดเป็นผู้รับเหมาทางทหารโดยตรง แต่ผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติ
วิธีเข้าถึงการลงทุน
นอกจาก ETF ป้องกันประเทศแบบดั้งเดิม นักลงทุนยังสามารถพิจารณา:
Cybersecurity ETFs เช่น Global X Cybersecurity ETF (BUG) หรือ ETFMG Prime Cybersecurity ETF (HACK)
Defense-tech hybrids ใน ETF ภาคอากาศยานแบบมาตรฐาน
บริษัทสองโลก (dual-use) เช่น Palantir, Thales, หรือ Leidos
ข้อเท็จจริงน่าสนใจ
งบประมาณป้องกันประเทศสหรัฐฯ ยังคงใหญ่ที่สุดในโลก เกิน 800 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 มากกว่าประเทศ 10 อันดับถัดไปรวมกัน
โครงการ F-35 ของ Lockheed Martin มีมูลค่ามากกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ตลอดอายุโครงการ ทำให้เป็นโครงการป้องกันที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์
สมาชิก NATO สัญญาจะใช้จ่ายอย่างน้อย 2% ของ GDP สำหรับป้องกันประเทศ
BAE Systems ก่อตั้งตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ปัจจุบันเป็นผู้นำภาคป้องกันของยุโรปและมีสัญญาขยายสหรัฐฯ
ระบบขีปนาวุธ Patriot ของ Raytheon ถูกส่งออกไปหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และซาอุดีอาระเบีย
การป้องกันบนอวกาศเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีบริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
Thales (ฝรั่งเศส) เป็นผู้นำด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสื่อสารสนามรบ
Northrop Grumman สร้าง B-2 stealth bomber และกำลังพัฒนา B-21 Raider
General Dynamics เป็นเจ้าของ Gulfstream ทำให้มีทั้งการบินทหารและพาณิชย์ระดับสูง
Defense ETFs เช่น iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) ให้การกระจายความเสี่ยงต่อผู้รับเหมาหลายราย
ประวัติศาสตร์สั้น & เหตุการณ์สำคัญ
สงครามโลกครั้งที่ 2: การใช้จ่ายป้องกันประเทศโดดเด่นในการผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลก
ยุคสงครามเย็น: เกิดบริษัทอากาศยานและเทคโนโลยีทหารขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และบล็อกโซเวียต
1990s: หลังสงครามเย็น บริษัทผู้รับเหมาทางทหารรวมกิจการ
หลัง 9/11: สงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายโลกฟื้นงบประมาณทหาร และเกิดการเฝ้าระวังที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและไซเบอร์
2022–2024: การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียและความตึงเครียดสหรัฐ–จีน ทำให้เกิดยุคใหม่ของการเพิ่มกำลังและปรับปรุงอาวุธใน NATO และภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก
การลงทุนแบบรับผลตอบแทนตามตลาดเทียบกับการลงทุนแบบเชิงรุก
ความผันผวนของตลาด: บทบาทของความผันผวนและความไม่แน่นอน
วิธีสร้างพอร์ตการลงทุนในหุ้นและกองทุน ETF