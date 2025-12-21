ลงทุนในสกุลเงินแบบเข้าใจง่าย

สกุลเงินไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่กับนักเทรด แต่ยังเหมาะกับนักลงทุนด้วย คุณจะใช้สกุลเงินในการลงทุนได้อย่างไร และเป็นไปได้หรือไม่?
ลองจินตนาการถึงตลาดที่คึกคักตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนักเทรดจากทั่วโลกเข้ามาซื้อขายกันอย่างต่อเนื่อง นี่ไม่ใช่ตลาดธรรมดา แต่คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex ตลาดฟอเร็กซ์ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ตลาดนี้ถูกขับเคลื่อนโดยนักเก็งกำไร ที่ทำการซื้อขายกันเป็นล้านล้านดอลลาร์ทุกวันทั่วโลก
แต่สกุลเงินไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการเทรด นักลงทุนสามารถใช้สกุลเงินในแง่ของการลงทุนได้เช่นกัน ความแข็งแกร่งของแต่ละสกุลเงินจะถูกแสดงเป็นค่าเทียบกับสกุลเงินอื่น และความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักลงทุนควรเข้าใจความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ที่ตลาดฟอเร็กซ์สามารถสร้างได้ สกุลเงินไม่ได้มีความหมายแค่การซื้อธนบัตรที่ร้านแลกเงิน การทำความเข้าใจสกุลเงินอย่างลึกซึ้ง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ อาจกลายเป็นส่วนสำคัญของ กลยุทธ์การลงทุนที่รอบด้านและชาญฉลาด
พื้นฐานการลงทุนในสกุลเงิน
สำหรับนักลงทุนแล้ว สกุลเงินไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงทางเลือกแทนตลาดการเงินแบบดั้งเดิม แต่เป็น สินทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง แน่นอนว่าการลงทุนในสกุลเงินเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตรา โดยมีเป้าหมายทำกำไรจากความผันผวนของมูลค่า แต่โดยทั่วไปแล้ว สกุลเงินยังให้ประโยชน์มากกว่านั้นสำหรับนักลงทุน เพราะสินทรัพย์ทั้งหมดถูกกำหนดมูลค่าเป็นสกุลเงิน โดยส่วนใหญ่คือดอลลาร์สหรัฐ
การเชื่อมโยงโลกที่มากขึ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ช่วยผลักดันการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ความสะดวกสบายของแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เปิดประตูสู่โลกฟอเร็กซ์ให้กับกลุ่มนักลงทุนและนักเทรดรายย่อยจำนวนมาก
- ฟอเร็กซ์ไม่เหมือนตลาดหุ้น ที่มีสถานที่ตั้งชัดเจน เช่น นิวยอร์ก หรือฮ่องกง และถูกจำกัดด้วยเวลาทำการตามปกติ ฟอเร็กซ์ทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ครอบคลุมศูนย์การเงินสำคัญทั่วโลก
- ตั้งแต่ลอนดอนจนถึงโตเกียว นักเทรดสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์ การทำงานแบบ 24/5 ทำให้ตลาดฟอเร็กซ์มีโอกาสไม่หยุดชะงักและมีสภาพคล่องสูง ทั้งสำหรับนักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน
ลองนึกภาพคู่สกุลเงินเหมือน ชิงช้าสวิง - เมื่อสกุลเงินตัวหนึ่งแข็งค่า อีกตัวหนึ่งก็อ่อนค่าไปพร้อมกัน สกุลเงินตัวแรกในคู่เรียกว่า สกุลเงินฐาน (base currency) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ ส่วนสกุลเงินตัวที่สองคือ สกุลเงินอ้างอิง (quote currency) ซึ่งมูลค่าของมันจะถูกกำหนดตามอัตราแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเป็นพื้นฐานของการลงทุนในสกุลเงิน คู่สกุลเงินหลัก เช่น EURUSD และ GBPUSD มีสัดส่วนการซื้อขายในตลาดสูงมาก ยกตัวอย่าง EURUSD จะมี EUR เป็นสกุลเงินฐาน และ USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง หาก EURUSD ลดลง หมายความว่า EUR อ่อนค่าและ USD แข็งค่า หาก EURUSD เพิ่มขึ้น หมายความว่า EUR แข็งค่าและ USD อ่อนค่า ซึ่งส่งผลให้เราสามารถซื้อดอลลาร์สหรัฐได้มากขึ้นด้วยยูโร
สิ่งสำคัญ: แต่ละคู่สกุลเงินให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของสองสกุลเงินนั้น เช่น EURUSD, GBPUSD, USDJPY หรือ EURZAR ดังนั้นจึงเป็นไปได้ (แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย) ที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ EURUSD
ทำไมค่าเงินของโลกจึงเปลี่ยนแปลง?
มีปัจจัยพื้นฐานสองอย่างที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน (FX) และกำหนดความแข็งแกร่งของแต่ละสกุลเงินในโลก ได้แก่:
- ปัจจัยพื้นฐาน เช่น นโยบายการเงิน สภาพเศรษฐกิจและแนวโน้ม ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ฯลฯ
- ปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ความเสี่ยงของตลาดโลก สภาพตลาด ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ
อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ดังนั้น ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคจึงส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของค่าเงิน หากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ค่าเงินของประเทศนั้นก็มักจะแข็งค่าขึ้น แต่หากเศรษฐกิจประสบวิกฤติ ค่าเงินของประเทศนั้นก็จะอ่อนค่าลง
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงจับตาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เมื่อค่าเงินอ่อนค่าลง เราเรียกว่า “การลดค่าเงิน (Depreciation)” และเมื่อค่าเงินแข็งค่าขึ้น เราเรียกว่า “การเพิ่มค่าเงิน (Appreciation)”
6 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
- เงินเฟ้อ: อัตราเงินเฟ้อต่ำช่วยเพิ่มกำลังซื้อ จึงเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว แต่ในระยะสั้นอาจเป็นลบหากทำให้นักลงทุนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำลง
- นโยบายการเงิน: อัตราดอกเบี้ยสูงทำให้สกุลเงินท้องถิ่นแข็งค่า อัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้สกุลเงินอ่อนค่า
- นโยบายการคลัง: ระดับหนี้สาธารณะสูงมีผลลบต่อสกุลเงิน
- เสถียรภาพทางการเมือง: ความไม่มั่นคงทางการเมืองนำไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงิน
- ดุลบัญชีเดินสะพัด: ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดทำให้สกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่า
- ผลการดำเนินเศรษฐกิจของประเทศ
หมายเหตุ: โดยทั่วไป เมื่อผู้ลงทุนระมัดระวังความเสี่ยง (risk aversion) และตลาดอ่อนตัว ดอลลาร์สหรัฐมักแข็งค่า นักลงทุนมักเลือกถือเงินสด ส่งผลให้ “greenback” ถูกมองเป็นหนึ่งใน สินทรัพย์ปลอดภัย แต่ก็ไม่ใช่กฎตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เสมอ ในทางกลับกัน ยูโรมักแข็งค่าเมื่อความเสี่ยงของนักลงทุนสูง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทำหน้าที่เหมือน บารอมิเตอร์ วัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น GDP สูง แสดงถึงเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ซึ่งสามารถทำให้สกุลเงินแข็งค่า ในทางกลับกัน เงินเฟ้อสูง อาจลดกำลังซื้อของสกุลเงินและทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเห็นภาพรวมสุขภาพเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อการตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลรองรับ
เสถียรภาพทางการเมืองและความแข็งแกร่งของสกุลเงิน
ลองนึกภาพ เรือกลางทะเลพายุ ถูกคลื่นซัดและลมพัด นั่นคือสิ่งที่สภาพการเมืองไม่มั่นคงสามารถทำกับมูลค่าสกุลเงินได้ ในทางกลับกัน ความมั่นคงทางการเมือง จะช่วยให้ท้องทะเลสงบ ส่งเสริมความมั่นใจของนักลงทุน และทำให้สกุลเงินของประเทศแข็งค่า นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์ ไม่ได้มีแต่ตัวเลขเท่านั้นที่ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง
โอกาสและตัวอย่างการลงทุนในสกุลเงิน
เหมือนกับนักเดินเรือผู้มีประสบการณ์ที่ตีความลมและคลื่น นักเทรดฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพาเรือฝ่ากระแสตลาด หนึ่งในแนวทางยอดนิยมคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ อีกแนวทางคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เครื่องมือกราฟเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา การรวมทั้งสองแนวทางจะช่วยให้นักเทรดเห็นภาพรวมของตลาดอย่างครบถ้วน และนำไปสู่การตัดสินใจเทรดอย่างมีข้อมูลรองรับ
การลงทุนในคู่สกุลเงิน
นักลงทุนที่ซื้อหุ้นหรือ ETFs โดยมูลค่ากำหนดเป็นสกุลเงินต่างจากสกุลเงินที่ใช้ลงทุน จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk หรือ FX Risk)
โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในสกุลเงินต้องแลกเปลี่ยนเงินที่สำนักงานแลกเปลี่ยนหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ตลาดยังมีวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ชัดเจนมากนักในการเปิดรับสกุลเงิน เป้าหมายของการลงทุนในสกุลเงินไม่ใช่เพื่อกำไรสูง แต่เพื่อ กระจายความเสี่ยงของเงินทุน หรือสร้างผลกำไรเล็กน้อยจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ก็มีความเสี่ยงอยู่
วิธีหนึ่งคือการซื้อสินทรัพย์ เช่น หุ้นหรือ ETFs ที่กำหนดมูลค่าเป็นสกุลเงินต่างจากสกุลเงินที่ใช้ซื้อ โดยปกติ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมักน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นหรือ ETFs ดังนั้น ผลกระทบต่อผลลัพธ์การลงทุนโดยรวมอาจไม่มาก แต่ก็ถือว่าควรจับตามอง
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ใช้ยูโรซื้อหุ้นที่กำหนดมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับกำไรเพิ่มเติมหากดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโร แต่หากดอลลาร์อ่อนค่าเทียบกับยูโร นักลงทุนก็จะขาดทุนเพิ่มเติมตามไปด้วย
ตัวอย่างที่ 1
นักลงทุนซื้อหุ้น Tesla จำนวน 100 หุ้น ในราคา $100 ต่อหุ้น โดยใช้สกุลเงินยูโรในการลงทุน ขณะที่เขาซื้อ อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD อยู่ที่ 1 เมื่อเขาขายหุ้น ราคาอยู่ที่ $120 และในขณะนั้นอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ขยับขึ้นเป็น 1.10
ในกรณีนี้ ยูโรแข็งค่าขึ้นประมาณ 10% เทียบกับดอลลาร์ นักลงทุนจะได้กำไรประมาณ 20% จากส่วนต่างราคาหุ้น แต่จะขาดทุนเพิ่มเติมประมาณ 10% จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างที่ 2
นักลงทุนซื้อหุ้น Tesla จำนวน 100 หุ้น ในราคา $100 ต่อหุ้น โดยใช้สกุลเงินยูโร ขณะที่ลงทุน อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD อยู่ที่ 1.0 เมื่อเขาขายหุ้น ราคาอยู่ที่ $90 และอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลงเป็น 0.9
ในกรณีนี้ ยูโรอ่อนค่าลงประมาณ 10% เทียบกับดอลลาร์ นักลงทุนจะขาดทุนประมาณ 10% จากส่วนต่างราคาหุ้น แต่จะได้กำไรเพิ่มเติมประมาณ 10% จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ผลลัพธ์สุทธิใกล้เคียงศูนย์
ตัวอย่างที่ 3
นักลงทุนซื้อหุ้น Tesla จำนวน 100 หุ้น ในราคา $100 ต่อหุ้น โดยใช้สกุลเงินยูโร ขณะที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD อยู่ที่ 1 เมื่อเขาขายหุ้น ราคาอยู่ที่ $90 แต่ในขณะนั้นอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ขยับขึ้นเป็น 1.10
ในกรณีนี้ ยูโรแข็งค่าขึ้นประมาณ 10% เทียบกับดอลลาร์ นักลงทุนจะเจอผลลัพธ์ เสียสองชั้น คือ ขาดทุน 10% จากราคาหุ้น และขาดทุนเพิ่มเติมประมาณ 10% จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
สรุป ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีสองด้านเสมอ มันสามารถสร้างกำไรเพิ่มเติมให้แก่นักลงทุนได้ หากเขาคาดว่าสกุลเงินของตนจะอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินที่ซื้อหุ้นหรือ ETFs (และสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง) ในทางกลับกัน หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาด สกุลเงินของบัญชีลงทุนแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินที่ถือหุ้น ก็อาจทำให้ขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับการเปิดรับตลาดสกุลเงินเพิ่มเติม
การวิเคราะห์และบทบาทของความคาดหวัง
ราคาสกุลเงินถูกกำหนดโดยกลไกของตลาด แม้ว่าบางครั้งอาจมีสิ่งที่เรียกว่า การแทรกแซงสกุลเงิน (currency interventions) จากธนาคารกลาง แต่ท้ายที่สุดก็ยังมีการตอบสนองจากตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน (sentiment) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสกุลเงิน บางครั้งอาจแยกออกจากปัจจัยพื้นฐานได้
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินในด้านบวกหรือด้านลบ ดุลยพินิจของตลาดต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาขึ้นอยู่กับ การเปรียบเทียบกับความคาดหวังของตลาด ดังนั้น ข้อมูลที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าสกุลเงินจะแข็งค่าเสมอไป และข้อมูลที่อ่อนแออาจถูกมองในแง่บวก หากสามารถสร้างความประหลาดใจเหนือการคาดการณ์ของตลาด
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเปรียบเหมือนเข็มทิศที่ชี้แนวทางให้นักเทรดเห็นทิศทางของแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยการมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลการจ้างงาน นักลงทุนจะสามารถเข้าใจสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถให้มุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมูลค่าที่มีศักยภาพของสกุลเงินของประเทศ ช่วยชี้แนวทางการลงทุนให้ใกล้เคียงกับความสำเร็จทางการเงิน
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลัก ๆ มีอยู่ 3 ประเภท คือตัวชี้วัดนำ (leading indicators) ตัวชี้วัดสอดคล้อง (coincident indicators) และ ตัวชี้วัดล่าช้า (lagging indicators) อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดนำมักได้รับความสนใจมากที่สุดเพราะมักถูกใช้เพื่อทำการพยากรณ์ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI), ดัชนี ISM, ยอดขายบ้าน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ราคาหุ้น และความคาดหวังของผู้บริโภค (เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan)
นโยบายการเงิน
นโยบายการเงินคือ นโยบายของหน่วยงานทางการเงินของประเทศ (โดยปกติคือธนาคารกลาง) ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมเงิน และควบคุมฐานเงิน หรือปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ ในหลายประเทศ นโยบายการเงินถูกแยกออกจากนโยบายการคลังเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของสกุลเงิน
ธนาคารกลางมีเครื่องมือหลัก 3 อย่าง ได้แก่ การดำเนินการในตลาดเปิด (Open Market Operations) อัตราดอกเบี้ยส่วนลด (Discount Rate) และ ข้อกำหนดเงินสำรอง (Reserve Requirements) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือพิเศษ เช่น การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing, QE) การตัดสินใจของธนาคารกลางส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาด
นโยบาย Dovish (ขยายตัว) อัตราดอกเบี้ยต่ำ มักทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น
อัตราดอกเบี้ยต่ำ มักทำให้สกุลเงินอ่อนค่า อัตราผลตอบแทนปลอดความเสี่ยง (risk-free rate) ต่ำ อาจกระตุ้นเงินเฟ้อและการสร้างงาน เป้าหมายเพื่อสนับสนุนความต้องการในเศรษฐกิจ โดยทั่วไปส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่า
นโยบายแบบ Hawkish (หดตัว) อัตราดอกเบี้ยสูง มักช่วยหนุนค่าเงินแข็งค่าขึ้น
อัตราดอกเบี้ยสูง มักสนับสนุนความแข็งค่าของสกุลเงิน อัตราผลตอบแทนปลอดความเสี่ยงสูง อาจทำให้เงินเฟ้อลดลงและอัตราการว่างงานสูงขึ้น เป้าหมายเพื่อลดความต้องการในเศรษฐกิจ โดยทั่วไปส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่า
นโยบายการคลัง
นโยบายการคลังมีหน้าที่ กระจายทรัพยากรในเศรษฐกิจ เพื่อให้รัฐสามารถทำหน้าที่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปรับการกระจายความมั่งคั่งให้สอดคล้องกับนโยบายสังคม และบริหารสินทรัพย์ของรัฐ (รวมถึงหนี้สาธารณะ)
เนื่องจากรายจ่ายของรัฐอาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ใช้ และรายได้ขึ้นอยู่กับระดับภาษีและสภาพเศรษฐกิจ งบประมาณจึงอาจบันทึก ระดับขาดดุลที่แตกต่างกัน หรือในกรณีที่หายาก อาจมีดุลเกิน การเปลี่ยนแปลงดุลงบประมาณส่งผลให้นโยบายการคลังกลายเป็นขยายตัวหรือหดตัวในบางครั้ง แม้ไม่ได้ตั้งใจ
- การขยายตัว - ภาษีที่ลดลง หนี้รัฐบาลที่เพิ่มขึ้น การขาดดุลงบประมาณและการใช้จ่ายที่สูงขึ้น (โดยปกติหมายถึงค่าเงินที่อ่อนค่าลง)
- การขยายตัว - ภาษีที่สูงขึ้น ระดับหนี้รัฐบาลที่ลดลง การใช้จ่ายของรัฐบาลที่ลดลง (โดยปกติเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งของสกุลเงิน)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis)
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเปรียบเหมือน กล้องโทรทรรศน์ ที่ช่วยให้นักเทรดมองเห็นแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการใช้ เครื่องมือกราฟและตัวชี้วัด นักเทรดสามารถระบุรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา และคาดการณ์จุดเข้า-ออกที่เหมาะสมสำหรับการเทรด ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำหน้าที่เหมือน เครื่องมือนำทาง ช่วยให้นักเทรดวางแผนเส้นทางในตลาดฟอเร็กซ์
บทบาทของความคาดหวังจากตลาด
ความคาดหวังมีบทบาทสำคัญต่อ ตลาดการเงิน ความคาดหวังของตลาดมักสะท้อนอยู่ในราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มเติมต่อสินทรัพย์หรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ดังนั้น นักลงทุนมักติดตามข่าวสาร ข้อมูลเผยแพร่ และตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างใกล้ชิด
ยิ่งไปกว่านั้น หากข้อมูลที่เผยแพร่ดีกว่าครั้งก่อน แต่ยังอ่อนกว่าความคาดหวังของตลาด อาจส่งผลต่อราคาลง ในทางกลับกัน สถานการณ์ตรงกันข้ามมักให้ผลลัพธ์กลับกัน ในตลาดที่มีประสิทธิภาพ เฉพาะข้อมูลใหม่ที่ยังไม่สะท้อนในราคาเท่านั้น ที่สามารถส่งผลต่อราคาได้ อย่างไรก็ตาม ต้องทราบว่าการตอบสนองของตลาดยังถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิทยา ทำให้บางการตอบสนองแทบคาดเดาไม่ได้
ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมเยอรมนี (มิถุนายน 2566)
- ก่อนหน้า: 43.2
- คาดการณ์: 43.5
- ตามจริง: 41
EURUSD อ่อนค่าลงและเกิดการตอบสนองตื่นตระหนก หลังจากตัวเลข PMI แบบถดถอย (recessionary PMI) ของเยอรมนีออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากในวันที่ 23 มิถุนายน 2023 PMI ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี อยู่ที่ 41 จุด ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 43.5 (จาก 43.2 ก่อนหน้า) ผลลัพธ์นี้ยังเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020 แม้แต่ระดับต่ำสุดของ PMI ในปี 2019 ก็ยังสูงกว่าตัวเลขนี้ ในขณะที่ PMI ภาคบริการ อยู่ที่ 54.1 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 56.3 (เพียงเล็กน้อยต่ำกว่าค่า 57.2 ก่อนหน้า) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคู่สกุลเงินนี้ และในตัวอย่างนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ก็เข้ามามีบทบาทหลังจากนักลงทุนได้ประเมินตัวเลข PMI ที่ดีมากก่อนหน้านี้
ที่มา: xStation5
สหรัฐอเมริกา - GDP ไตรมาส 2 ปี 2023 (ปรับใหม่)
- ก่อนหน้า: 1.3%
- คาดการณ์: 1.4%
- ตามจริง: 2%
จากตัวอย่างนี้ เราเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ไม่คาดคิดสามารถส่งผลต่อตลาดหุ้นได้เช่นกัน ในกรณีนี้ ตัวเลข GDP ภาคบริการของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ USDIDX (ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ) ปรับตัวสูงขึ้น
USDIDX พุ่งขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2023 หลังจากตัวเลขการปรับปรุง GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ออกมาที่ 2% สูงกว่าที่คาดไว้ 1.4% และสูงกว่าผลก่อนหน้าที่ 1.3% หลังจากตัวเลข GDP ออกมาดี ตลาดในวันนั้นยังเห็นตัวเลขการบริโภคของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง พร้อมกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าที่คาดการณ์มาก (239,000 เทียบกับ 265,000 คาดการณ์) ข้อมูลที่แข็งแกร่งเหล่านี้สนับสนุนความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Fed และการคงนโยบาย Hawkish ต่อไป
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น GDP เงินเฟ้อ และอัตราการว่างงาน ทำหน้าที่เหมือนประภาคารนำทาง ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ แต่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น ความแข็งแกร่งของสกุลเงินยังได้รับอิทธิพลจากความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการบริหารจัดการและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลสกุลเงินจึงช่วยให้เข้าใจปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างมีคุณค่า
คำถามที่พบบ่อย
การลงทุนในสกุลเงินสามารถสร้างผลตอบแทนได้ แม้ในอดีตความผันผวนของค่าเงินจะต่ำกว่าหุ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการลงทุนในสกุลเงินแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นอย่างชัดเจน การหวังผลกำไรมหาศาลจากค่าเงินเพียงอย่างเดียวทำได้ยาก แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว การถือสกุลเงินสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และช่วยรักษาเสถียรภาพของความมั่งคั่งได้
ในขณะเดียวกัน หากคุณไม่ได้เป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์ ไม่แนะนำให้ทำ Forex Day Trading เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง
สกุลเงินอย่าง ฟรังก์สวิส (CHF) และ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) มักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความมั่นคงสูง ระบบธนาคารแข็งแกร่ง เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีระดับ GDP สูง และอัตราการว่างงานต่ำ
นักลงทุนจะทำกำไรเมื่อสกุลเงินที่ซื้อไว้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยน โดยนักลงทุนทุกคนต่างคาดหวังให้ค่าเงินที่ถืออยู่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นในอนาคต
ในปี 2023 สกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุด ได้แก่ เปโซอาร์เจนตินา (ARS) และ ลีราตุรกี (TRY) ซึ่งทั้งสองประเทศประสบปัญหาเงินเฟ้อในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าความผันผวนของค่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ค่าเงินที่อ่อนค่าลงในบางกรณียังสามารถเป็นประโยชน์ต่อภาคการส่งออก ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจญี่ปุ่นและดัชนีนิกเกอิพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนสูง การแข็งค่าของเงินเยนอาจส่งผลกดดันต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ได้
โดยทั่วไป สกุลเงินที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และฟรังก์สวิส (CHF) เนื่องจากธนาคารกลางของทั้งสองประเทศ คือ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) มีการบริหารและควบคุมปริมาณเงินอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังถูกมองว่าเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” ซึ่งมักจะแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อผู้ลงทุนลดความเสี่ยงจากตลาดหุ้นและหันมาถือเงินสดมากขึ้น
