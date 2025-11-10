เงินปันผลคืออะไร? คู่มือรายได้แบบไม่ลงแรงสำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุนหลายคน ความคิดในการสร้างรายได้โดยไม่ต้องบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างจริงจังฟังดูเหมือนเป้าหมายทางการเงินสูงสุด นั่นคือจุดที่เงินปันผลเข้ามามีบทบาท เงินปันผลคือส่วนหนึ่งของกำไรของบริษัทที่แจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น - โดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีตอบแทนนักลงทุนที่ถือหุ้นไว้ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีเสริมรายได้ ลงทุนเพื่อเติบโตในระยะยาว หรือเพียงแค่ต้องการเข้าใจว่าบริษัทคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไร เงินปันผลมีบทบาทสำคัญในการลงทุนแบบรับรายได้โดยไม่ต้องลงแรง
แต่พวกมันทำงานอย่างไรจริง ๆ? ทำไมบางบริษัทจ่ายเงินปันผลในขณะที่บางบริษัทไม่จ่าย? และที่สำคัญที่สุด พวกมันสามารถส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนของคุณได้อย่างไร? ในบทความนี้ เราจะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเงินปันผล ตั้งแต่ประเภทต่าง ๆ ไปจนถึงวันที่สำคัญที่คุณควรจับตามอง มาเริ่มกันเลย!
เงินปันผลเป็นหนึ่งในแหล่งผลตอบแทนหลักสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าเงินปันผลคืออะไร ประเภทต่างๆ และวันที่สำคัญที่ควรติดตามหากคุณต้องการรับเงินปันผล
ประเด็นสำคัญ
- เงินปันผลคือกำไรของบริษัทที่แบ่งปันให้กับนักลงทุน – เมื่อบริษัทมีกำไรเกิดขึ้น บริษัทสามารถนำกำไรนั้นไปลงทุนต่อหรือจัดสรรส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลนี้ถือเป็นรางวัลสำหรับนักลงทุนและเป็นสัญญาณของความมั่นคงทางการเงิน
- ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จ่ายเงินปันผล - ในขณะที่บริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Coca-Cola, Procter & Gamble และ Johnson & Johnson มีประวัติการจ่ายเงินปันผลมายาวนาน แต่บริษัทที่มีการเติบโตสูงหลายแห่ง เช่น Tesla หรือ Amazon เลือกที่จะนำกำไรไปลงทุนต่อแทน
- เงินปันผลมีหลายรูปแบบ - บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (ประเภทที่พบมากที่สุด) เป็นหุ้นเพิ่ม (เงินปันผลเป็นหุ้น) หรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินพิเศษครั้งเดียวหลังจากมีรายได้ที่แข็งแกร่ง
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลกำหนดคุณสมบัติ - นักลงทุนจำเป็นต้องถือครองหุ้นก่อนวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินปันผลครั้งถัดไป การซื้อหุ้นหลังจากวันนี้จะถือเป็นการพลาดการรับเงินปันผลในรอบนั้น
- อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลแสดงผลตอบแทนจากการลงทุน - อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (คำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยราคาหุ้น) ช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบรายได้ที่พวกเขาได้รับเมื่อเทียบกับราคาหุ้น
- เงินปันผลไม่ได้รับประกัน - แม้ว่าบางบริษัทจะให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาทางการเงินอาจนำไปสู่การลดเงินปันผลหรือแม้กระทั่งการยกเลิกเงินปันผลโดยสิ้นเชิง ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
- การลงทุนเงินปันผลกลับสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ - ผ่านแผนการลงทุนเงินปันผลกลับ (DRIPs), นักลงทุนสามารถลงทุนเงินปันผลที่ได้รับกลับเข้าไปในหุ้นเพิ่มเติมได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การลงทุนของพวกเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- หุ้นปันผลสามารถมอบความมั่นคง - หุ้นของบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งมักมีความผันผวนน้อยกว่า ทำให้เป็นที่น่าสนใจในช่วงที่ตลาดตกต่ำ
- ภาษีเงินปันผลแตกต่างกันไปตามประเทศ - ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษี เงินปันผลอาจถูกเก็บภาษีเป็นรายได้ปกติหรือในอัตราภาษีกำไรจากการลงทุนที่ต่ำกว่า นักลงทุนบางรายใช้บัญชีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อลดภาระภาษีจากเงินปันผล
- พอร์ตการลงทุนที่สมดุลมักประกอบด้วยหุ้นปันผล - แม้ว่าหุ้นปันผลอาจไม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี แต่หุ้นปันผลสามารถให้รายได้ที่มั่นคง โอกาสในการเติบโตแบบทบต้น และความยืดหยุ่นในตลาดที่ไม่แน่นอน
เงินปันผลคืออะไร?
เงินปันผลคือส่วนหนึ่งของกำไรของบริษัทที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น. สิ่งจูงใจทางการเงินนี้ซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายบริษัท เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับนักลงทุน และเป็นหนึ่งในวิธีการหลักในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น. อย่างไรก็ตาม เงินปันผลไม่ได้รับประกันเสมอไป—ขึ้นอยู่กับสุขภาพทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท.
โดยทั่วไป บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเมื่อมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและอยู่ในสถานะที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม หากบริษัทประสบกับการขาดทุนหรือมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ บริษัทอาจเลือกที่จะนำกำไรไปลงทุนต่อแทนที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
สำหรับบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นโยบายนี้แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท แต่โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่จะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 40% นั่นหมายความว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเท่ากับ สุทธิประจำปีของบริษัท ยิ่งนักลงทุนถือหุ้นมากเท่าไร ก็จะได้รับเงินปันผลมากขึ้นตามสัดส่วน
ประเภทของเงินปันผล
เงินปันผลไม่ใช่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน; บริษัทสามารถจัดสรรเงินปันผลได้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามกลยุทธ์ทางการเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินของตน ประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:
- เงินปันผลระหว่างกาล: จ่ายก่อนสิ้นปีการเงินโดยอ้างอิงจากกำไรที่คาดการณ์ไว้
- เงินปันผลสุดท้าย: ออกให้ภายหลังจากที่บริษัทได้รายงานผลกำไรประจำปีและยืนยันผลกำไรที่แท้จริงแล้ว
- เงินปันผลพิเศษ: การจ่ายเงินครั้งเดียวที่บริษัทจ่ายเมื่อมีกำไรที่ไม่ปกติหรือพิเศษ
- เงินปันผลหุ้น (Scrip Dividends): แทนที่จะได้รับเงินสด ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท โดยปกติจะออกผ่านการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นสามารถถือหุ้นใหม่ไว้หรือขายในตลาดได้
- เงินปันผลคงที่: การจ่ายเงินที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท มักพบในอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีรายได้ที่คาดการณ์ได้
นอกจากนี้ เงินปันผลจะถูกจัดประเภทเป็นเงินปันผลขั้นต้นหรือขั้นสุทธิ ขึ้นอยู่กับว่าได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่
เมื่อใดที่เงินปันผลจะถูกจ่าย? วันที่สำคัญ
ในขณะที่ตารางการจ่ายเงินปันผลอาจแตกต่างกันไปตามบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นรายครึ่งปี อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจเลือกจ่ายเป็นรายไตรมาสหรือรายปี ไม่ว่าความถี่จะเป็นอย่างไร นักลงทุนจำเป็นต้องติดตามวันที่สำคัญสี่วันต่อไปนี้:
- วันที่ประกาศ: วันที่บริษัทประกาศจำนวนเงินปันผล
- วันบันทึก: วันที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล
- วันไม่ได้รับสิทธิปันผล: วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายโดยไม่มีสิทธิได้รับปันผล หากคุณซื้อหุ้นหลังจากวันนี้ คุณจะไม่มีสิทธิได้รับปันผลที่จะจ่ายในรอบถัดไป ราคาหุ้นมักจะปรับตัวลดลงตามจำนวนเงินปันผลในวันนี้
- วันชำระเงิน: วันที่เงินปันผลถูกโอนเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลทำงานอย่างไร? การวิเคราะห์เชิงเทคนิค
การจ่ายเงินปันผลอาจดูเหมือนเรื่องง่าย-บริษัทแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน-แต่เบื้องหลังนั้น มีกระบวนการที่มีโครงสร้างกำหนดวิธีการประกาศ คำนวณ และแจกจ่ายอย่างชัดเจน การเข้าใจกระบวนการนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเมื่อสร้างพอร์ตการลงทุนแบบเน้นเงินปันผล
1. การประกาศเงินปันผล: การประกาศอย่างเป็นทางการ
กระบวนการเริ่มต้นเมื่อคณะกรรมการบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล การตัดสินใจนี้ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญสี่ประการ:
- จำนวนเงินปันผล - จำนวนเงินที่จ่ายต่อหุ้น (เช่น $1.50 ต่อหุ้น)
- วันขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผล - วันสุดท้ายที่ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- วันบันทึก - วันที่บริษัทสรุปผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์
- วันจ่ายเงินปันผล - วันที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อประกาศแล้ว บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการชำระเงินให้ครบถ้วน
2. วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล & ผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
เพื่อที่จะได้รับเงินปันผล นักลงทุนต้องถือครองหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันไม่ได้รับสิทธิปันผล) การซื้อหุ้นในวันที่หรือหลังวันดังกล่าวจะถือเป็นการพลาดการรับเงินปันผลในรอบนั้น
ตัวอย่าง: หากวันขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผลของหุ้นคือวันที่ 10 เมษายน นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นภายในวันที่ 9 เมษายน เพื่อให้มีสิทธิได้รับปันผล
3. การปรับราคาหุ้นหลังวันขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผล
ในวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล ราคาหุ้นมักจะลดลงตามจำนวนเงินปันผล เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อรายใหม่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จะจ่ายในอนาคต
ตัวอย่างเช่น หากหุ้นปิดที่ $100 และมีเงินปันผล $2 หุ้นอาจเปิดที่ $98 ในวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อสะท้อนการจ่ายเงินปันผล
4. วิธีการจ่ายเงินปันผล
เมื่อถึงวันชำระเงิน เงินปันผลจะถูกจัดสรรในหลายวิธี:
- เงินปันผลเป็นเงินสด - โอนเข้าบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของนักลงทุนโดยตรง
- เงินปันผลหุ้น (Scrip Dividends) - แทนที่จะได้รับเงินสด นักลงทุนจะได้รับหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท
- แผนการลงทุนเงินปันผลอัตโนมัติ (DRIPs) - เงินปันผลจะถูกนำไปใช้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้เงินลงทุนเติบโตแบบทบต้น
5. บทบาทของภาษี
ในประเทศส่วนใหญ่ เงินปันผลต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ซึ่งมีอัตราภาษีที่เอื้ออำนวย) หรือรายได้ปกติ (ซึ่งถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า) นักลงทุนบางรายใช้บัญชีที่มีประสิทธิภาพทางภาษีเพื่อลดภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล
6. ผลกระทบทางการเงินต่อบริษัท
เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผล เงินสำรองของบริษัทจะลดลง และกำไรสะสมจะลดลงเช่นกัน การจ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อเอกสารทางการเงิน แต่ไม่กระทบต่อกำไรสุทธิ เนื่องจากเงินปันผลมาจากกำไรสะสม ไม่ใช่กำไรปัจจุบัน
การเข้าใจกลไกเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นปันผลได้กลยุทธ์มากขึ้น และหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อพูดถึงเวลาการจ่ายเงินปันผลและการเสียภาษี
5 ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในหุ้นปันผล
หุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุนระยะยาวหลายแห่ง โดยให้ทั้งรายได้และความมั่นคง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ หุ้นเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของหุ้นปันผล
1. รายได้ที่มั่นคงแบบไม่ต้องลงแรง
- หุ้นปันผลสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับการวางแผนเกษียณอายุและนักลงทุนที่เน้นรายได้
- บริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เช่น Coca-Cola and Johnson & Johnson มอบความมั่นคง
2. ความผันผวนของตลาดลดลง
- หุ้นที่จ่ายเงินปันผลมักมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นที่มีการเติบโตสูง
- บริษัทที่จ่ายเงินปันผลมักมีความแข็งแกร่งทางการเงินและมั่นคง
3. อำนาจของการลงทุนซ้ำเงินปันผล (DRIPs)
- นักลงทุนจำนวนมากนำเงินปันผลไปลงทุนต่อเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดยใช้ประโยชน์จากการเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว
- DRIPs สามารถเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม
4. การป้องกันเงินเฟ้อ
- บางบริษัทเพิ่มเงินปันผลทุกปี ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษาอำนาจการซื้อไว้ได้เมื่อค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
- ภาคส่วนเช่นสาธารณูปโภคและสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานมักให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่มั่นคง
5. เสริมสร้างความมั่นใจในตลาดขาลง
- แม้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ เงินปันผลยังคงให้ผลตอบแทนที่จับต้องได้ ช่วยลดแรงจูงใจในการขายอย่างตื่นตระหนก
- นักลงทุนมองเห็นกระแสเงินสดโดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
ข้อเสียของหุ้นปันผล
1. การเติบโตที่ช้ากว่าเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีการเติบโตสูง
- บริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูงมักจะลงทุนในการขยายตัวน้อยลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ช้าลง
- ต่างจากบริษัทที่มีการเติบโตสูงเช่น Amazon หรือ Tesla หุ้นปันผลมุ่งเน้นที่ความมั่นคงมากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
2. ความเสี่ยงของการลดเงินปันผล
- หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน อาจลดหรือยกเลิกเงินปันผล ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นลดลง
- ตัวอย่าง: เจเนอรัล อิเล็กทริก (GE) ลดเงินปันผลลง 90% ในปี 2018 สร้างความตกใจให้กับนักลงทุน
3. ผลกระทบทางภาษี
- เงินปันผลอาจถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่ากำไรจากการลงทุนระยะยาว
- บางประเทศเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลของหุ้นต่างประเทศ ซึ่งทำให้ผลตอบแทนโดยรวมลดลง
4. ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
- เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หุ้นปันผลจะมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับพันธบัตรและสินทรัพย์ที่มีรายได้คงที่
- สาธารณูปโภคและ REITs มักจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
5. อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงไม่ได้ดีเสมอไป
- ผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริงมักจะเป็นเช่นนั้น หุ้นที่มีผลตอบแทนสูงเกินไป (เช่น มากกว่า 8%) อาจกำลังประสบปัญหาทางการเงิน
- บางบริษัทกู้เงินเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่ยั่งยืนในระยะยาว
ข้อคิดสุดท้าย: หุ้นปันผลคุ้มค่าหรือไม่?
หุ้นปันผลมอบการผสมผสานที่มั่นคงระหว่างรายได้ ความมั่นคง และศักยภาพในการเติบโตแบบทบต้น ทำให้เป็นส่วนที่มีคุณค่าในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ยั่งยืน และมีประวัติการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่เงินปันผลสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ การไล่ตามผลตอบแทนสูงโดยไม่ไตร่ตรองอาจมีความเสี่ยงได้ พอร์ตการลงทุนที่สมดุลควรประกอบด้วยหุ้นที่จ่ายเงินปันผลและหุ้นเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งรายได้และการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ
บริษัทที่จ่ายเงินปันผลยาวนานที่สุดในโลก: บริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย (VOC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1602 เป็นบริษัทแรกที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และยังเป็นบริษัทแรกที่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำ ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงถึง 40% ของเงินลงทุนต่อปี ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่น่าทึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน!
วอเรน บัฟเฟตต์ชื่นชอบหุ้นปันผล...แต่ Berkshire Hathaway กลับไม่จ่ายปันผลเอง: บริษัท Berkshire Hathaway ที่บริหารโดยนักลงทุนระดับตำนาน วอเรน บัฟเฟตต์ ไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเลย แต่กลับได้รับเงินปันผลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของตนเอง บริษัทเลือกที่จะนำกำไรกลับมาลงทุนต่อ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
บางบริษัทได้จ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ: บริษัทจำนวนน้อยมากที่มักถูกเรียกว่า "Dividend Aristocrats" หรือ "Dividend Kings" สามารถจ่ายเงินปันผลและเพิ่มเงินปันผลได้เป็นเวลาหลายทศวรรษ ตัวอย่างหนึ่งคือ Procter & Gamble ซึ่งจ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลากว่า 130 ปีโดยไม่มีการหยุดชะงัก!
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอาจทำให้เข้าใจผิดได้: อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูง (เงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาหุ้น) อาจบ่งบอกถึงปัญหาแทนที่จะเป็นโอกาส หากราคาหุ้นของบริษัทลดลงอย่างมาก อัตราผลตอบแทนอาจดูน่าสนใจ แต่การลดเงินปันผลอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า
หุ้นเทคโนโลยีและเงินปันผล: แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง: เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินปันผล โดยเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อเติบโตต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทอย่าง Apple และ Microsoft ได้เริ่มจ่ายเงินปันผลเมื่อเงินสดสำรองเพิ่มขึ้น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก็สามารถกลายเป็นหุ้นที่ให้รายได้ได้เช่นกัน
การลงทุนเงินปันผลซ้ำสามารถนำไปสู่ผลกำไรมหาศาล: นักลงทุนที่ใช้แผนการลงทุนเงินปันผลซ้ำ (DRIPs) สามารถเพิ่มพูนพอร์ตการลงทุนของตนได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น การลงทุน 10,000 ดอลลาร์ในโคคา-โคล่าในช่วงทศวรรษ 1960 โดยนำเงินปันผลมาลงทุนซ้ำ จะมูลค่ามากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน—ทั้งหมดนี้เกิดจากการทบต้น!
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง