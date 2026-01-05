การลงทุนแบบพาสซีฟ: วิธีสร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตด้วยความพยายามน้อยที่สุด?

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมานานหลายศตวรรษ อ่านบทความนี้เพื่อทราบวิธีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนแบบพาสซีฟ
สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมานานหลายศตวรรษ อ่านบทความนี้เพื่อทราบวิธีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนแบบพาสซีฟ
คุณเหนื่อยกับการติดตามตลาดหุ้นและการตัดสินใจลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจไม่มีเวลาทำทุกวันหรือทุกสัปดาห์? คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับนักลงทุนอย่าง Warren Buffett, Peter Lynch หรือ John C. Bogle หรือไม่? ในตลาดมีทางออกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวโดยใช้เวลาในการจัดการพอร์ตโฟลิโอน้อยที่สุด แนวทางแบบพาสซีฟสามารถให้โอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจและเปิดใจคุณสู่เป้าหมายทางการเงินระยะยาว บทความนี้จะเจาะลึกแนวคิดของการลงทุนแบบพาสซีฟและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถขยายพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการถือครองสินทรัพย์ในระยะยาว ทั้งกลยุทธ์แบบแอคทีฟและแบบพาสซีฟมีด้านที่ดี แต่ที่นี่เราจะเน้นที่กองทุนแบบพาสซีฟ มาสำรวจขอบเขตของ ETF หุ้นและแนวคิดการซื้อและถือที่หลากหลายกันเถอะ
การลงทุนแบบพาสซีฟคืออะไร?
วิธีการแบบพาสซีฟสามารถช่วยในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย ผู้จัดการที่กระตือรือร้นจะซื้อขายบ่อยมาก และมักจะเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในตลาดที่คาดหวัง ผู้จัดการแบบพาสซีฟจะทำสิ่งนี้ต่างออกไปด้วยประสิทธิภาพด้านภาษี การลงทุนแบบพาสซีฟอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการลงทุนระยะยาว โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนแบบพาสซีฟจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน ETF กองทุนแบบพาสซีฟ โดยเฉพาะกองทุนดัชนี และบางครั้งก็รวมถึงหุ้นด้วย เป็นการใช้กลยุทธ์ 'ซื้อแล้วถือ' ซึ่งหมายถึงการถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
แนวทางนี้ช่วยให้นักลงทุน (รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน) ได้รับประโยชน์จากการเติบโตโดยรวมของบริษัท ภาคส่วน หรือตลาดทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง แทนที่จะพยายามจับเวลาตลาดหรือทำการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ประโยคหุ้นคลาสสิกบอกเราว่า "ไม่ใช่เวลา แต่เวลาในตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จทางการเงินระยะยาว"
การลงทุนแบบพาสซีฟนั้นเหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ประวัติศาสตร์พิสูจน์ด้วยชีวประวัติและความสำเร็จของนักลงทุนในตำนานของวอลล์สตรีท เช่น Peter Lynch หรือ Warren Buffett
ด้วยผลงานของ John C. Bogle Vanguard Group กลายเป็นบริษัทแรกที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในกองทุนดัชนีได้ นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับปรัชญาการลงทุนแบบพาสซีฟ
นักลงทุนที่กระตือรือร้นและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมีปัญหามากมายกับการเอาชนะผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ S&P 500 อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของพวกเขาค่อนข้างแย่เมื่อเทียบกับกองทุนดัชนี นั่นเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการนำการลงทุนแบบพาสซีฟมาใช้และความนิยม!
เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี นักลงทุนจึงมีโอกาสที่ง่ายขึ้นในการซื้อ ETF ในดัชนีหุ้นชั้นนำของสหรัฐฯ หรือยุโรป และคาดหวังประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี
กองทุนดัชนีเพียงแค่ทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง อาจเป็น S&P 500, Nasdaq หรือแม้แต่กลุ่มเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์
หากคุณเบื่อที่จะต้องเฝ้าดูตลาดหุ้นและตัดสินใจซื้อขายอยู่ตลอดเวลา หรืออาจจะไม่มีเวลาเพียงพอ การลงทุนแบบพาสซีฟอาจเป็นทางออกสำหรับคุณ
ประโยชน์ของการลงทุนแบบพาสซีฟ
การลงทุนแบบพาสซีฟมีประโยชน์หลายประการสำหรับนักลงทุน ประการแรก มันช่วยลดความจำเป็นในการติดตามตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประหยัดเวลาและความพยายาม แทนที่จะตัดสินใจซื้อขายบ่อยครั้ง การลงทุนแบบพาสซีฟส่งเสริมกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว ซึ่งสามารถลดความเครียดและใช้เวลาน้อยลงได้ มีอะไรอีกบ้าง? ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์แบบพาสซีฟคืออะไร?
ข้อดี
- ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน: อาจเป็นที่น่าพอใจอย่างน้อยที่สุดในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น
- ต้นทุนต่ำ: ค่าธรรมเนียมต่ำ ค่าใช้จ่ายในการถือครองสถานะ ฯลฯ
- ประสิทธิภาพด้านเวลา: ไม่ต้องวิเคราะห์และวิจัยเชิงลึก
- การกระจายความเสี่ยง: การเติบโตของตลาดหรือภาคส่วนโดยรวม ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนต่ำกว่า: ดัชนีมีความเสถียรมากกว่าเพราะหุ้นที่ตกมักจะถูกรีบาลานซ์ด้วยหุ้นอื่นที่เติบโต
- ความเสี่ยงในการลงทุนต่ำกว่า: เนื่องจากการปรับสมดุลของดัชนีหุ้น (การล้มละลายของแต่ละบริษัทไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง)
- มีโอกาสสูงที่จะได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มตลาดหุ้นระยะยาวที่เป็นขาขึ้น
ข้อเสีย
- แทบไม่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
- การติดตามผลตอบแทนเฉลี่ยอาจเป็นปัญหาเมื่อตลาดตกต่ำ
- ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ในช่วงตลาดหมีหรือช่วงปรับฐาน
- การกระจายความเสี่ยงอาจทำให้เกิดการขาดทุนหากกองทุน ETF ที่เลือกติดตามบริษัทที่ไม่ดี
- เวลาในการรอคอยนานขึ้นสำหรับตลาดที่ดีขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวลง (ความผันผวนน้อยลงและผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอที่ดีขึ้น)
- คุณไม่ได้เป็นผู้สร้างสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ ETF หรือดัชนีหุ้น)
- คุณอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในแนวโน้มการเติบโตเฉพาะเนื่องจากการกระจายความเสี่ยง
โดยปกติแล้ว นักลงทุนแบบ "ซื้อแล้วถือ" ที่ชอบ ETF กองทุนดัชนี สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตโดยรวมของตลาด แทนที่จะต้องพึ่งพาความสำเร็จของบริษัทหรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทุนแบบพาสซีฟยังมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมการจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบแอคทีฟ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า
ในระยะยาวตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังที่เราเห็นข้างต้น GDP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากทศวรรษ 1980 ด้วยก้าวที่โดดเด่น เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งหมายถึงผู้บริโภคที่มีสุขภาพดีและมีรายได้สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่ออัตรากำไรและผลกำไรของบริษัท ที่มา: การวิจัย XTB
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ ลูกค้าทุกคนที่ดำเนินการกับข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง
กองทุนดัชนีและอีทีเอฟ
การลงทุนแบบพาสซีฟเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนของตนเองโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนดัชนีและการนำกลยุทธ์ "ซื้อและถือ" มาใช้ ซึ่งหมายถึงการถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในการลงทุนแบบแอคทีฟหรือทำการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ข้อดีของการลงทุนแบบพาสซีฟยังถูกเน้นย้ำอีกด้วย รวมถึงการขจัดความจำเป็นในการติดตามตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง การประหยัดเวลาและความพยายาม กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว ความสามารถในการได้รับประโยชน์จากการเติบโตโดยรวมของตลาด ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง และแนวทางที่ผ่อนคลายและง่ายขึ้นสำหรับแนวทางที่กระตือรือร้น
กองทุนดัชนีติดตามและทำซ้ำผลการดำเนินงานของดัชนีเฉพาะ เช่น Nasdaq100, S&P 500 หรือ Stoxx Europe 600 พวกเขาลงทุนในพอร์ตหุ้นที่หลากหลาย ในสัดส่วนที่สะท้อนองค์ประกอบสินทรัพย์พื้นฐานของแต่ละกองทุน เป้าหมายของกองทุนดัชนีคือเพื่อให้นักลงทุนได้รับการเปิดเผยในวงกว้างและเพื่อให้ตรงกับผลตอบแทนของดัชนีที่พวกเขากำลังติดตาม พวกเขาเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนแบบพาสซีฟ เนื่องจากพวกเขาเสนอวิธีการลงทุนในตลาดโดยรวมที่ต้นทุนต่ำและบำรุงรักษาต่ำ ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการลงทุนในกองทุนเหล่านี้ คุณสามารถเลือก ETF ในกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น ตลาดเกิดใหม่ น้ำมัน การขุดยูเรเนียม หรือแม้แต่ AI
กองทุนดัชนีทำงานอย่างไร?
กองทุนดัชนีทำงานโดยการลงทุนในพอร์ตหุ้นที่หลากหลายซึ่งประกอบเป็นดัชนีตลาดหรือกองทุนหุ้นเฉพาะ องค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอสะท้อนถึงดัชนี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจำลองประสิทธิภาพของดัชนี กองทุนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้รับการเปิดเผยตลาดในวงกว้างและให้ผลตอบแทนตรงกับดัชนีที่ติดตาม นักลงทุนแบบพาสซีฟเลือกกองทุนดัชนีเนื่องจากมีต้นทุนต่ำและมีวิธีการลงทุนในตลาดโดยรวมที่บำรุงรักษาต่ำ
ข้อดีของกองทุนดัชนี
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนดัชนี ได้แก่ ความสามารถในการให้การเปิดเผยตลาดในวงกว้างด้วยต้นทุนต่ำและวิธีการลงทุนที่บำรุงรักษาต่ำ ตลาดหุ้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว หากคุณสะสมกองทุนดัชนี คุณจะได้รับการรับประกันว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้ม
การลงทุนแบบพาสซีฟในกองทุนดัชนี ทำให้คุณไม่มีความเสี่ยงที่หุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะไม่ได้มีส่วนร่วมในแนวโน้มนี้ เนื่องจากหุ้นในดัชนี เช่น S&P 500 จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติภายใต้ข้อจำกัดบางประการ แต่อย่าลืมความเสี่ยงในการลงทุน เพราะการคาดการณ์อาจมีความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับดัชนีหุ้นในระยะยาวคือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (คล้ายกับวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 1929) และผลกระทบทั้งทางตรงและทางจิตวิทยาต่อนักลงทุน
โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงดัชนีตลาดเฉพาะ กองทุนดัชนีช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดโดยรวม กองทุนดัชนีบางกองทุน (ETF) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจำ ซึ่งอาจสร้างรายได้จากเงินปันผลแบบพาสซีฟได้
นอกจากนี้ กองทุนดัชนีมักจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับกองทุนที่บริหารจัดการแบบแอคทีฟ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า
นอกจากนี้ กองทุนดัชนียังใช้ความพยายามน้อยที่สุด เนื่องจากใช้กลยุทธ์ซื้อและถือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและการซื้อขายบ่อยครั้ง โดยรวมแล้ว กองทุนดัชนีเสนอวิธีการลงทุนที่เรียบง่ายและผ่อนคลายกว่า
กลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟ
การพัฒนากลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้กองทุนดัชนีเป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งตรงกันข้ามกับกลยุทธ์แบบแอคทีฟ กองทุนดัชนีเป็นกองทุนรวมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำซ้ำประสิทธิภาพของการลงทุนเฉพาะ เช่น S&P 500, Nasdaq100 หรือ Dow Jones โดยการลงทุนในพอร์ตหุ้นที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงองค์ประกอบของดัชนี กองทุนดัชนีให้การเปิดเผยตลาดในวงกว้างและความสามารถในการได้รับประโยชน์จากการเติบโตโดยรวมของตลาด การเลือก ETF และกองทุนดัชนีที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการเลือกกองทุนที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดเฉพาะอย่างใกล้ชิด
เป้าหมายคือเพื่อให้ได้รับการเปิดเผยตลาดในวงกว้างและทำซ้ำผลตอบแทนของดัชนีที่ติดตาม นักลงทุนแบบพาสซีฟเลือกกองทุนดัชนีเพราะพวกเขาเสนอวิธีการลงทุนในตลาดโดยรวมที่คุ้มค่าและบำรุงรักษาต่ำ บางคนชอบลงทุนแบบพาสซีฟในหุ้นของบริษัท แต่มีความเสี่ยงมากกว่าและต้องมีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดและจิตวิทยาซึ่งส่งผลต่อราคาเสมอ
การกระจายความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน หมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง ในบริบทของกองทุนดัชนี ETF นี่หมายถึงการเลือกกองทุนที่หลากหลายที่ติดตามดัชนีตลาดที่แตกต่างกัน
การกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนดัชนี จะทำให้คุณได้รับโอกาสในการเข้าถึงตลาดในวงกว้างและได้รับประโยชน์จากการเติบโตโดยรวมของตลาด
นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักลงทุนแบบพาสซีฟเป็นพิเศษ ซึ่งชอบวิธีการลงทุนที่ต้นทุนต่ำและบำรุงรักษาต่ำ
ก่อนที่จะเลือก ETF แต่ละรายการ คุณสามารถอ่านได้ว่า ETF นั้นติดตามอะไรหรือพอร์ตการลงทุนเป็นอย่างไร
การกำหนดการยอมรับความเสี่ยง
การกำหนดระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เกี่ยวข้องกับการประเมินความเต็มใจและความสามารถของคุณในการทนต่อความผันผวนของมูลค่าการลงทุน นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกกองทุนดัชนี เนื่องจากกองทุนต่างๆ อาจมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกกองทุนดัชนีที่สอดคล้องกับความชอบด้านความเสี่ยงของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกสบายใจกับความผันผวนของตลาด
นักลงทุนแบบพาสซีฟมักให้ความสำคัญกับแนวทางที่อนุรักษ์นิยมมากกว่า และอาจเลือกกองทุนดัชนีที่ให้ความมั่นคงและความผันผวนต่ำกว่า เช่น S&P 500 หรือ Dow Jones นั่นเป็นเพราะบริษัทที่อยู่ในดัชนีเหล่านั้นมักจะมีความผันผวนน้อยกว่า (บริษัทที่มี 'เศรษฐกิจแบบเก่า' มากกว่า บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงและมีรูปแบบธุรกิจที่คาดการณ์ได้มากกว่า)
โดยปกติแล้ว ETF เทคโนโลยีและดัชนีหุ้นขนาดเล็กจะมีความผันผวนมากกว่า (ตัวอย่างเช่น Nasdaq100 หรือกองทุน Russell2000 ETF) ในช่วงขาขึ้น เทคโนโลยีมักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าภาคธุรกิจอื่นๆ แต่หากความเชื่อมั่นเป็นไปในเชิงป้องกันมากกว่า บริษัทอื่นๆ สามารถทำได้ดีกว่า แม้กระทั่งภาคส่วนน้ำมัน (ปี 2022 เป็นตัวอย่างที่ดีมาก)
แต่ในระหว่างเหตุการณ์เฉพาะ ETF ที่เชื่อมต่อกับสถาบันการเงินที่เลือก แม้แต่ธนาคาร ก็อาจมีความผันผวนได้เช่นกัน เป็นการยากที่จะวัดความเสี่ยง แต่กองทุนดัชนี เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq สร้างขึ้นจากหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน บริษัทใด ๆ จะต้องผ่านข้อกำหนดที่จำกัดเพื่อเข้าร่วมดัชนี
ซื้อแล้วถือ
Aกลยุทธ์ "ซื้อและถือ" (Buy and Hold) คือเมื่อนักลงทุนซื้อหลักทรัพย์และถือไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดในระยะสั้น กลยุทธ์นี้มักใช้โดยกองทุนดัชนี เนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อจำลองผลตอบแทนของดัชนีตลาดเฉพาะหรือหุ้นของบริษัทในระยะยาว นักลงทุนในหุ้นบางรายยังใช้กลยุทธ์นี้ด้วย
โดยการใช้กลยุทธ์ซื้อและถือ ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการซื้อขายบ่อยครั้ง แนวทางนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนแบบพาสซีฟที่ต้องการวิธีการที่ผ่อนคลายและง่ายขึ้นในการเพิ่มพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนที่ไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยของตลาดได้หรือไม่มีเวลาศึกษา ก็อาจใช้กลยุทธ์นี้กับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ สิ่งสำคัญคือราคาซื้อและการเลือกสินทรัพย์เสมอ
แนวคิดของการซื้อและถือหมายถึงกลยุทธ์ในการซื้อหลักทรัพย์และเก็บไว้เป็นเวลานานโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อมั่นในตลาดระยะสั้น แนวทางนี้ยังใช้โดยกองทุนดัชนี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำลองประสิทธิภาพของดัชนีเฉพาะในระยะยาว
ด้วยการใช้กลยุทธ์ซื้อและถือ กองทุนดัชนีไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการซื้อขายบ่อยครั้ง กลยุทธ์นี้เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนแบบพาสซีฟที่ต้องการวิธีการที่ผ่อนคลายและง่ายขึ้นในการเพิ่มพอร์ตการลงทุน
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การดำเนินกลยุทธ์ซื้อและถือเกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์และถือไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเชื่อมั่นในตลาดเป็นไปในทางลบและแรงขายเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ความคิดเห็นของ Warren Buffet อาจเหมาะสม: "การซื้อหุ้นก็เหมือนกับการซื้อบ้าน แต่มีคนอยู่รอบๆ และตะโกนราคาซื้อทุกวัน ทุกชั่วโมง" การจัดการแบบแอคทีฟอาจเป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่กระตือรือร้น (นักลงทุน) ทำการเปลี่ยนแปลงเพราะอารมณ์ (ด้วยความกลัวหรือความโลภ) ผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาปรับรูปแบบการลงทุนแบบแอคทีฟและพาสซีฟของตนได้
นักลงทุนแบบพาสซีฟมีข้อได้เปรียบที่พวกเขาสามารถไม่ต้องดูตลาดในช่วงขาลง
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการชอบกลยุทธ์แบบพาสซีฟไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ในราคาเท่าใดก็ได้และรอการเติบโตในระยะยาว
สำหรับนักลงทุนระยะยาว ในอดีต ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อคือช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำและตลาดหมี
ประโยชน์ระยะยาวของกลยุทธ์ซื้อและถือ
กลยุทธ์การซื้อและถือมีประโยชน์ในระยะยาวโดยช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์และถือครองไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดในระยะสั้น วิธีนี้มักใช้โดยกองทุนดัชนี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเลียนแบบผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดเฉพาะในระยะยาว ด้วยการยึดมั่นในกลยุทธ์การซื้อและถือ กองทุนดัชนีช่วยลดความจำเป็นในการติดตามอย่างต่อเนื่องและการซื้อขายบ่อยครั้ง กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนแบบพาสซีฟที่ต้องการวิธีการที่ผ่อนคลายและง่ายขึ้นในการเพิ่มพอร์ตการลงทุน
การลงทุนแบบพาสซีฟใน XTB
คุณสามารถเริ่มต้นลงทุนในกองทุนดัชนีใน XTB ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานะ (ถ้ามูลค่าการซื้อขายรวม* ของคุณต่ำกว่า 100,000 ยูโรต่อเดือน) ตัวอย่างของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนแบบพาสซีฟ (ETF) มีดังนี้:
กองทุนดัชนี ETF
Accumulating ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK
iShares S&P500 UCITS IDUS.UK
SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK
iShares Nasdaq 100 CNDX.US
Invesco EQQQ Nasdaq100 UCITS EQQQ.UK
iShares Dow Jones Industrials Avg UCITS CIND.UK
iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 UCITS APSDEX.DE
ETF ตลาดเกิดใหม่และตลาดโลก
iShares Core MSCI EM IMI UCITS EIMI.UK
Amundi MSCI EM Asia UCITS AASI.FR
iShares MSCI China A UCITS CNYA.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ASR.FR
iShares MSCI World Small Cap UCITS IUSN.DE
iShares MSCI Brazil 4BRZ.DE
iShares MSCI EM Value Factor UCITS 5MVL.DE
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ISDE.UK
iShares MSCI Brazil IBZL.NL
iShares MSCI Turkey ITKY.NL
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS XCS3.DE
Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4.DE
iShares MSCI World IQQW.DE
ETF ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย
iShares MSCI Europe SRI UCITS IESE.NL
iShares Edge MSCI Value Factor UCITS CEMS.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS CEU1.UK
iShares MSCI North America UCITS IDNA.UK
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS SASU.UK
iShares MSCI Japan UCITS SJPA.UK
Xtracker MSCI Singapore UCITS XBAS.DE
คุณยังสามารถลงทุนแบบพาสซีฟใน ETF ในกลุ่มเฉพาะ เช่น:
Lyxor MSCI Robotics & AI ROAI.DE
Communication sector ETF S&P 500 iShares IUCM.UK
Consumer discretionary ETF S&P 500 iShares IUCD.UK
Energy sector S&P 500 ETF iShares IUES.UK
Financial sector S&P 500 ETF iShares IUFS.UK
Information technology S&P 500 ETF iShares QDVE.DE
Utilities ETF S&P 500 iShares IUUS.UK ETF
iShares Nasdaq US Biotechnology (BTEC.DE)
ETF ทองคำและเงิน
IGLN.UK iShares Physical Gold
ISLN.UK iShares Physical Silver
GDX.UK VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc)
GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF
ETF สินค้าโภคภัณฑ์
Deutsche Boerse Commodities GmbH ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Industrial Average Trust (DIA.US)
หุ้น
นอกจากนี้ เรายังเสนอหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน S&P 500, Nasdaq หรือ Dow Jones รวมถึง Apple (AAPL.US), Microsoft (MSFT.US), Nvidia (NVDA.US) Amazon (AMZN.US) หรือ Berkshire Hathaway (BRKA.US), Coca-Cola (KO.US) หรือ McDonald's (MCD.US) และบริษัทอื่น ๆ อีกหลายพันแห่ง
*มูลค่าการซื้อขายรวมคำนวณเป็นผลรวมของสถานะที่ปิดและเปิดในหุ้นและ ETF ในบัญชีการลงทุน XTB
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นแบบพาสซีฟ
- อย่าลืมว่าจิตวิทยาของตลาดมีอิทธิพลมากที่สุดต่อราคาสินทรัพย์
- ในระยะยาว หากบริษัทหรือภาคส่วนใดทำได้ดี หุ้นหรือ ETF ก็น่าจะทำได้ดีเช่นกัน
- สำหรับนักลงทุนระยะยาว สิ่งสำคัญที่สุดคือราคาซื้อ ยิ่งถูกยิ่งดี
- โดยธรรมชาติแล้ว หมายความว่าโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในตลาดคือช่วงตลาดหมี
- นักลงทุนแบบพาสซีฟควรซื้อหุ้นและ ETF ในช่วงขาลง เนื่องจากกลยุทธ์ risk premium และ margin of safety
- การซื้อ ETF กองทุนดัชนีหรือบริษัทในช่วงตลาดกระทิงไม่ใช่ความผิดพลาดและอาจให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่คุณได้
- ควบคุมอารมณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาว
- การลงทุนแบบพาสซีฟอาจมีความเสี่ยง และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดส่งผลต่อราคาสินทรัพย์
คุณสามารถปรับสมดุลพอร์ตแบบพาสซีฟของคุณได้โดยการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์กันในเชิงลบ (ตัวอย่างเช่น การซื้อ ETF ทองคำจริง เช่น IGLN.UK เพื่อสร้างสมดุลความเสี่ยงจาก Nasdaq100 ETF QQQ.UK)
ที่ XTB คุณสามารถรวมการลงทุนแบบพาสซีฟและแอคทีฟในบัญชีเดียวกันหรือในบัญชีอื่น (ลูกค้า XTB หนึ่งรายสามารถมีบัญชีได้ถึง 4 บัญชีในสกุลเงินและพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกัน) การรวมการลงทุนแบบพาสซีฟและแอคทีฟนั้นเกี่ยวข้องกับการรวมกลยุทธ์การซื้อและถือเพื่อความมั่นคงในระยะยาวและแนวทางการจัดการที่กระตือรือร้นมากขึ้นเพื่อผลกำไรระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น การผสมผสานนี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการกระจายความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุนแบบพาสซีฟ ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (สำหรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น) ผ่านการซื้อขายแบบแอคทีฟและการลงทุนระยะสั้น
3 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการลงทุนแบบพาสซีฟ
การลงทุนแบบพาสซีฟมักถูกเข้าใจผิดเนื่องจากความเข้าใจผิดอย่างน้อยสามประการ เรานำเสนอด้านล่าง:
- ความเข้าใจผิดทั่วไปอย่างหนึ่งคือการลงทุนแบบพาสซีฟเป็นแนวทางการลงทุนที่ขี้เกียจหรือไม่เกี่ยวข้อง: อย่างไรก็ตาม การลงทุนแบบพาสซีฟต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและการวิจัยอย่างละเอียดเมื่อเลือกบริษัทเฉพาะหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เหมาะสมที่จะลงทุน
- ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งคือการลงทุนแบบพาสซีฟมุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรระยะยาวและไม่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตลาดระยะสั้น: ในขณะที่นักลงทุนแบบพาสซีฟมักจะถือครองการลงทุนเป็นเวลานาน แต่พวกเขายังคงพิจารณาแนวโน้มตลาดและปรับพอร์ตการลงทุนเมื่อจำเป็น
- บางคนเชื่อว่าการลงทุนแบบพาสซีฟจำกัดผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบแอคทีฟ: อย่างไรก็ตาม การศึกษาแสดงให้เห็นว่าในระยะยาว การลงทุนแบบพาสซีฟมักจะทำได้ดีกว่าผู้ค้าแบบแอคทีฟเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ค่าธรรมเนียมต่ำ การเปิดเผยตลาดในวงกว้าง และประสิทธิภาพที่อ่อนแอของนักลงทุนที่กระตือรือร้น
- เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องหักล้างความเข้าใจผิดเหล่านี้และตระหนักถึงคุณค่าของรูปแบบพาสซีฟในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาว นักลงทุนแบบพาสซีฟไม่ได้ขี้เกียจหรือไม่เกี่ยวข้อง เพราะพวกเขายังต้องทำการวิจัยและเลือกการลงทุนอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนแบบพาสซีฟยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้นและอาจปรับการเปลี่ยนแปลงในพอร์ตการลงทุนหากจำเป็น
สรุป
การลงทุนแบบพาสซีฟอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาวิเคราะห์ตลาดทุกวัน นอกจากนี้ยังเป็นกลยุทธ์ของนักลงทุนวอลล์สตรีทที่เก่งที่สุดอย่าง Warren Buffett หรือ Peter Lynch ผู้ซึ่งบริหาร Magellan Fund โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่น่าประทับใจมากกว่า 29.2% นักลงทุนที่ดีที่สุดสามารถใช้กลยุทธ์เชิงรุกและจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างแข็งขันในช่วงที่ตลาดตกต่ำ และทำการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อดัชนีกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้น
สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเองและอ่านเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีสติ กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดอาจเป็นเพียงการลงทุนแบบพาสซีฟใน ETF กองทุนดัชนี XTB เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย หากคุณมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง หรือมีความรู้เกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาด คุณอาจวิเคราะห์การลงทุนแบบพาสซีฟใน ETF หรือบริษัทที่เฉพาะเจาะจงได้
