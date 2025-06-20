ประเด็นสำคัญ
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หมายถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดจากความตึงเครียดระดับโลก สงคราม และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาของสินทรัพย์
การลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ จำเป็นต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างไร สินทรัพย์บางประเภทอาจได้รับผลตอบแทนสูงในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่บางประเภทอาจเผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรง
แนวโน้มโลกาภิวัตน์สนับสนุนเศรษฐกิจและตลาดโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา หากแนวโน้มนี้กำลังเปลี่ยนแปลง นักลงทุนควรวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอย่างไร
สินทรัพย์บางประเภท เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า และหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ อาจได้รับประโยชน์ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยานี้ไม่เคยรับประกันและคาดการณ์ได้ยาก
การกระจายความเสี่ยงโดยเน้นไปที่หุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า การป้องกันความเสี่ยง และการรวบรวมสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กันเข้าสู่พอร์ตการลงทุน สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้
การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มอวกาศและกลาโหม สินค้าอุปโภคบริโภค และสาธารณูปโภค โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะ รวมถึง Bitcoin และ VIX อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศไปจนถึงสงครามการค้าและความไม่มั่นคงทางการเมือง สามารถสร้างความไม่แน่นอนอย่างมากในตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนทุกอย่างอาจเป็นโอกาส แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบางอย่างอาจนำไปสู่การปรับฐานของตลาดครั้งใหญ่และวิกฤตการณ์ ความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกสามารถนำไปสู่ความผันผวนของราคาสินทรัพย์และขัดขวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก การตอบคำถามว่าจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น บทความนี้จะสำรวจวิธีการลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเน้นว่าสินทรัพย์ใดมีความเสี่ยงน้อยกว่าและสินทรัพย์ใดที่สามารถได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงดังกล่าว
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คืออะไร?
Image source: Adobe Stock Photos
ชายสวมสูทยืนอย่างมั่นใจหน้าแผนที่โลกสีแดงสดใส สื่อถึงความเชื่อมโยงระดับโลกและความเป็นมืออาชีพในยุคที่อาจเกิดความขัดแย้งระดับโลก
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ครอบคลุมความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งเกิดจากความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์โลกคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี ในเกือบทุกยุคสมัย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เพิ่มสูงขึ้น บางครั้งนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหาร นักลงทุนบางราย เช่น เรย์ ดาลิโอ จาก Bridgewater อธิบายเรื่องนี้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น นี่เป็นเพียงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เท่านั้น ดังนั้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จึงรวมถึง:
- สงครามและความขัดแย้ง: การปฏิบัติการทางทหารและการพิพาทเรื่องดินแดนสามารถขัดขวางห่วงโซ่อุปทานโลกและส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนการขนส่งสินค้า ช่วงเวลาเหล่านี้ยังสามารถสนับสนุนหุ้นกลุ่มอวกาศและกลาโหม ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากความขัดแย้งและการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลก
- สงครามการค้า: ภาษีและอุปสรรคทางการค้าสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยโบราณ สงครามนโปเลียน จนถึงปัจจุบัน โดยทั่วไป ตลาดโลกและผู้ค้าไม่ชอบพรมแดนภายนอกใดๆ เช่น ข้อบังคับที่ขัดขวางการค้า
- ความไม่มั่นคงทางการเมือง: การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ความไม่สงบทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสามารถสร้างความไม่แน่นอนให้กับธุรกิจและนักลงทุน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หรือที่เรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่" ในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลกระทบต่อตลาด
- มาตรการคว่ำบาตร: มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่งกำหนดต่ออีกประเทศหนึ่งสามารถจำกัดการเข้าถึงตลาดและทรัพยากร ตัวอย่างเช่น มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซมิคอนดักเตอร์หรือ AI และบริษัทต่างๆ (และซัพพลายเออร์ของพวกเขา) ที่อยู่เบื้องหลัง
ภูมิรัฐศาสตร์
ภูมิรัฐศาสตร์คือการศึกษาว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อการเมืองโลกและพลวัตของอำนาจอย่างไร โดยจะพิจารณาถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของสถานที่ ทรัพยากร และเขตแดน ภูมิรัฐศาสตร์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงความขัดแย้ง พันธมิตร และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน ก๊าซ และแร่ธาตุ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภูมิรัฐศาสตร์ยังสำรวจว่าปัจจัยทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอุดมการณ์ หล่อหลอมพฤติกรรมทางการเมืองของรัฐอย่างไร ท้ายที่สุด มันช่วยให้เข้าใจว่าองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อความมั่นคงและการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับชาติและระดับโลกอย่างไร
ผลกระทบของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อราคาสินทรัพย์
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินทรัพย์ได้หลายวิธี:
- ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น: ความไม่แน่นอนนำไปสู่ความผันผวนของตลาด เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข่าวสารและการพัฒนาต่างๆ ในสภาวะเช่นนี้ โดยปกติแล้ว ดัชนี VIX จะสูงขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลจะลดลง
- สินทรัพย์ปลอดภัย: นักลงทุนอาจย้ายสินทรัพย์ไปยังการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า เช่น ทองคำและพันธบัตรรัฐบาล ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดประเภทนี้ ทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นที่รู้จักกันในชื่อสินทรัพย์ "ปลอดภัย"
- ความผันผวนของสกุลเงิน: ความไม่มั่นคงทางการเมืองสามารถนำไปสู่การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของสกุลเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การแข็งค่าของสกุลเงินในประเทศที่ตลาดหุ้นอิงกับบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออก อาจเป็นสัญญาณที่น่าตกใจสำหรับนักลงทุน (วิกฤตการณ์ญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคม 2024)
- ผลกระทบต่อภาคส่วน: บางภาคส่วน เช่น กลาโหม พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ บางครั้งสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะ (ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ฯลฯ) ได้รับประโยชน์ท่ามกลางความตึงเครียดจากสงคราม เนื่องจากความเสี่ยงต่อภาวะช็อกของอุปทานโลก นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มกลาโหมอาจเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดระดับโลก
ผลตอบแทนของ S&P500 และน้ำมันดิบเบรนท์เทียบกับดัชนีความผันผวน VIX
ในอดีต ราคาน้ำมันที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของ VIX เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับฐานของ S&P 500 อย่างน้อย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมักจะขัดขวางอุปทานน้ำมันมีศักยภาพที่จะดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ในขณะที่ปฏิกิริยาการเพิ่มขึ้นของ VIX นั้นขึ้นอยู่กับสภาวะในช่วงเวลาที่เกิดสงครามและแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ซึ่งอาจกดดันมูลค่าตลาดหุ้นมากหรือน้อย ตัวอย่างเช่น การโจมตียูเครนโดยรัสเซียในปี 2022 ไม่ได้กดดันวอลล์สตรีท เนื่องจากบริษัทอเมริกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมากนัก อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่กว้างกว่าในไต้หวัน จีน หรือตะวันออกกลาง มีศักยภาพที่จะทำให้ตลาดหุ้นเกิดความตื่นตระหนกในปฏิกิริยา อดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ที่มา: XTB Research
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์น้อยกว่าสามารถช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณได้ สินทรัพย์เหล่านี้มักให้ความมั่นคงในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน:
- โลหะมีค่า: ทองคำและเงินเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมที่มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน
- พันธบัตรรัฐบาล: พันธบัตรรัฐบาลคุณภาพสูง โดยเฉพาะจากประเทศที่มีเสถียรภาพ สามารถให้ความปลอดภัยและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอได้บ้าง
- หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ: บริษัทในภาคส่วนกลาโหมสามารถได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของรัฐบาลด้านการทหารและการป้องกันประเทศ
- หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค: สาธารณูปโภคให้บริการที่จำเป็นและมักมีรายได้ที่ถูกควบคุม ทำให้มีความผันผวนน้อยกว่า
- อสังหาริมทรัพย์: อสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพสามารถให้รายได้ที่สม่ำเสมอและศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า โดยไม่คำนึงถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
- สินค้าฟุ่มเฟือยระดับสูง: สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถซุปเปอร์คาร์หรือกระเป๋าราคาแพง สามารถมีราคาสูงขึ้นได้แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในระยะสั้น
สินทรัพย์ที่สามารถได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
สินทรัพย์บางประเภทอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจริงจากภาวะโลกาภิวัตน์ที่ลดลง ความตึงเครียดระดับโลก และสงคราม:
- กลาโหมและอวกาศ: การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายด้านกลาโหมสามารถกระตุ้นรายได้ของผู้รับเหมาด้านกลาโหมและบริษัทการบินและอวกาศ
- สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน: ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสามารถสูงขึ้นได้เนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานที่เกิดจากความขัดแย้ง
- สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร: ข้อจำกัดทางการค้าและมาตรการคว่ำบาตรสามารถส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร ซึ่งอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้น
- หุ้นกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์: ความตึงเครียดที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่ความต้องการโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2000
ดังที่เราเห็นในแผนภูมิ สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบต่อความตึงเครียดทั่วโลก และหุ้นกลุ่มอวกาศและกลาโหมทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่นั้นมา โดย Rheinmetall ของเยอรมนีเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านมูลค่าและการมองการณ์ไกลของภาคกลาโหม แผนภูมิแสดงหุ้นกลุ่มกลาโหมรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และยุโรปในระยะยาว ตั้งแต่ปี 2022 (สงครามรัสเซีย-ยูเครน) เราเห็นการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นของผู้รับเหมาด้านกลาโหม โปรดจำไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
กลยุทธ์
การลงทุนในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต้องมีกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดี และบางครั้งต้องมีการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการตระหนักถึงความผันผวนของตลาดหุ้นในระดับสูง นี่คือกลยุทธ์และเทคนิคหลายประการเพื่อลดความเสี่ยงและปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมภายใต้สภาวะดังกล่าว โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ยุคแห่งความขัดแย้งและปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ละครั้งอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
การกระจายความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์: กระจายการลงทุนของคุณไปยังประเทศและภูมิภาคต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ใดเหตุการณ์หนึ่ง การลงทุนทั้งในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนได้
การกระจายความเสี่ยงในภาคส่วน: ลงทุนในหลายภาคส่วน เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ สาธารณูปโภค และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป ซึ่งอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์
สินทรัพย์ปลอดภัย
- โลหะมีค่า: จัดสรรส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของคุณให้กับทองคำ เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าหรือแม้แต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- พันธบัตรรัฐบาล: ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลคุณภาพสูงจากประเทศที่มีเสถียรภาพ โดยทั่วไปถือว่ามีความเสี่ยงต่ำและสามารถให้กระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ
- หุ้นกลุ่มป้องกัน
- สาธารณูปโภค: บริษัทสาธารณูปโภคมักมีรายได้ที่ถูกควบคุมและได้รับผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจน้อยกว่า ทำให้เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน
- สินค้าอุปโภคบริโภค: บริษัทที่ผลิตสินค้าจำเป็น เช่น อาหารและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีแม้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
สินทรัพย์ที่สร้างรายได้
- หุ้นปันผล: ลงทุนในบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รายได้จากเงินปันผลสามารถเป็นกันชนต่อความผันผวนของตลาดได้
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs): REITs สามารถให้รายได้ที่มั่นคงผ่านค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระยะสั้นน้อยกว่า
การลงทุนทางเลือก
- สินค้าโภคภัณฑ์: นอกเหนือจากโลหะมีค่าแล้ว ให้พิจารณาลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และสินค้าเกษตร ซึ่งสามารถทำงานได้ดีในช่วงที่อุปทานหยุดชะงักเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
- การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน: สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทาง สนามบิน และสาธารณูปโภค สามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและมักมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์น้อยกว่า
เทคนิคการลดความเสี่ยง
มีคำกล่าวที่ว่า "ในช่วงตลาดล่ม ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ทุกประเภทจะลดลงเหลือ 1" อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ข้อสังเกตที่จริงจังนัก แต่มันอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าในช่วงตลาดขาลงที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจมีกลุ่มสินทรัพย์ในวงกว้างมากขึ้นที่มูลค่าลดลงเพียงเพราะความรู้สึกของตลาดหุ้น โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดๆ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้น ลองมาพิจารณากลยุทธ์การลดความเสี่ยงกัน
เงินสดและการมองหาโอกาส
- เงินสดสำรอง: รักษาเงินสดสำรองที่เพียงพอเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อในช่วงตลาดขาลง เงินสดยังเป็นตาข่ายนิรภัยในช่วงเวลาที่ผันผวนสูง นักลงทุนสามารถมองหาโอกาสภายนอกสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งหรือสงครามการค้าได้เช่นกัน
- สินทรัพย์สภาพคล่องสูง: ลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียมูลค่ามากนัก ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ มักจะมีกลุ่มสินทรัพย์ที่ราคาลดลงเนื่องจากการเทขายในตลาดโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดๆ สนับสนุนการเคลื่อนไหวนั้น
การป้องกันความเสี่ยงและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการลงทุนในประเทศที่มีสกุลเงินผันผวน นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถติดตามราคาสินทรัพย์ต่างๆ เช่น น้ำมัน ข้าวสาลี หรือ VIX เพื่อพยายามทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตลาด
ออปชันและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: นักลงทุนมืออาชีพสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุนของคุณ เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้สามารถให้การป้องกันขาลงในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูง
การทบทวนพอร์ตการลงทุน
การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน: ทบทวนและปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่คุณรับได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษาระดับการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวมากเกินไป
การทดสอบภาวะวิกฤต: ทำการทดสอบภาวะวิกฤตกับพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นและปรับกลยุทธ์ของคุณตามนั้น
การติดตามข้อมูลข่าวสาร
ติดตามพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์: ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ระดับโลก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ การเตรียมพร้อมล่วงหน้าสามารถช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงที
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: จับตาดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และการเติบโตของ GDP ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ โปรดจำไว้ว่าตลาดหุ้นไม่ได้ทำงานในลักษณะทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างกลยุทธ์
ชายวิเคราะห์กราฟหุ้น โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มตลาดและข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุน
ด้านล่างนี้ เราจะนำเสนอสถานการณ์สมมติสำหรับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สองแห่ง ได้แก่ ในตะวันออกกลางและจีน นี่ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน เป็นเพียง "สถานการณ์ทางทฤษฎี" ที่อาจเป็นโอกาสให้คิดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ตราบใดที่ยังไม่มีสัญญาณที่รับประกันว่าจะเกิดสงคราม ไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลาง ยุโรป หรือจีน พฤติกรรมของนักลงทุนอาจสนับสนุนสินทรัพย์ที่จะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างจริงจัง นี่คือรายละเอียด
สถานการณ์ที่ 1: ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง
สมมติว่ามีความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอุปทานน้ำมันทั่วโลกและความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น นี่คือวิธีที่คุณอาจนำกลยุทธ์และเทคนิคการลดความเสี่ยงที่กล่าวถึงมาปรับใช้:
การกระจายความเสี่ยง
ลงทุนในบริษัทพลังงานนอกตะวันออกกลางเพื่อลดความเสี่ยงโดยตรงต่อภูมิภาคนี้
จัดสรรเงินทุนไปยังภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันน้อยกว่า เช่น สาธารณูปโภคและการดูแลสุขภาพ
สินทรัพย์ปลอดภัย
เพิ่มการถือครองทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด
หุ้นกลุ่มป้องกัน
เพิ่มหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อความมั่นคงและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
การลงทุนทางเลือก
พิจารณาลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรที่อาจได้รับประโยชน์จากการหยุดชะงักของอุปทาน
การป้องกันความเสี่ยง
ใช้การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
การเก็งกำไร
วิเคราะห์ความผันผวนของ VIX และจับตาดูว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่น ส่งผลให้ดัชนีความผันผวนในอนาคต (VIX) ที่คาดการณ์ไว้สูงขึ้นหรือไม่
การทบทวนพอร์ตการลงทุน
ทำการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินว่าพอร์ตการลงทุนของคุณจะทำงานอย่างไรหากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น
ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณรับได้และเป้าหมายการลงทุนของคุณ
การติดตามข้อมูลข่าวสาร
- ติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในตะวันออกกลางและตลาดน้ำมันโลก
- ติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่อาจส่งสัญญาณถึงผลกระทบในวงกว้างต่อการเติบโตทั่วโลก
- การรักษาสภาพคล่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินสดสำรองเพียงพอเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อที่อาจเกิดขึ้น หากตลาดตอบสนองต่อข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์มากเกินไป
บทสรุป
การลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ด้วยการทำความเข้าใจลักษณะของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อปกป้องและเพิ่มพูนพอร์ตการลงทุน การกระจายการลงทุนและการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น โลหะมีค่า พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ สามารถให้ความมั่นคงและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนของโลก
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง