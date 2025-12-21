การลงทุนในโลหะเงิน (Silver): วิธีเริ่มต้นซื้อขายโลหะเงินออนไลน์

การลงทุนใน โลหะเงิน (Silver) และโลหะมีค่าทุกชนิดถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนทั่วโลก และได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โลหะเงินเป็นสินทรัพย์ที่นักเก็งกำไรและนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก และยังเป็นหนึ่งในโลหะมีค่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่า ความต้องการโลหะเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรม โลหะเงินมีการใช้งานจริงหลายด้าน และยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต บทความนี้เป็น ภาพรวมพื้นฐานของการซื้อขายโลหะเงิน หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณจะเข้าใจแนวทางและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนใน โลหะเงิน (Silver) มากขึ้น
ประวัติย่อของการซื้อขายโลหะเงิน (Silver)
ประวัติศาสตร์การค้าเงินนั้นยาวนานมาก โดยย้อนกลับไปได้เกือบ 4,500 ปี ชาวอียิปต์โบราณให้คุณค่ากับเงินมากกว่าทองคำ เนื่องจากเงินแท่งหายากมากในแอฟริกาเหนือ ชาวฟินิเชียนโบราณซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะพ่อค้าที่เก่งที่สุดในโลกยุคโบราณ นำเข้าเงินจากกาดิซและทาร์เทสซอส จากนั้นจึงซื้อขายเงินในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งทำให้พวกเขามั่งคั่ง
ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล มีการค้นพบแหล่งเงินจำนวนมากใกล้กับเอเธนส์ และเมืองก็เจริญรุ่งเรือง ชาวลีเดียนในสมัยโบราณเป็นกลุ่มแรกที่หลอมเหรียญจากอิเล็กตรัม ซึ่งเป็นโลหะผสมตามธรรมชาติของเงินและทอง ในศตวรรษที่ 8 ชาวแองโกล-แซกซันได้ผลิตเหรียญเงินที่เรียกว่า 'สเตอร์ลิง' (240 เหรียญต่อเงินหนึ่งปอนด์) นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสกุลเงินของบริเตนใหญ่จึงเรียกว่า 'ปอนด์สเตอร์ลิง' ในปัจจุบัน
แหล่งเงินอันอุดมสมบูรณ์ถูกค้นพบในเม็กซิโก โบลิเวีย และเปรู หลังจากที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเดินทางไปสำรวจโลกใหม่ในปี ค.ศ. 1492 แหล่งเงินเหล่านี้ทำให้สเปนมีอำนาจเหนือโลกและมั่งคั่งต่อไปอีก 300 ปี นอกจากนี้ สเปนยังกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องมาจากการค้าเงินอีกด้วย ชื่อของดอลลาร์สหรัฐมีต้นกำเนิดมาจากการค้าเงิน สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปคือทาเลอร์เงิน ชาวดัตช์เรียกเงินนี้ว่า 'ดาลเดอร์' และหลังจากที่ก่อตั้งเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมบนเกาะแมนฮัตตัน พวกเขาก็นำเงิน 'ดาลเดอร์' ไปที่นั่น ชาวเมืองเรียกเงินนี้ว่า 'ดอลลาร์' ปัจจุบันนิวอัมสเตอร์ดัมคือเมืองนิวยอร์ก และการลงทุนในเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
หลังจากการค้นพบแหล่งแร่ Comstock Lode ในปี 1859 สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นผู้ผลิตเงินรายใหญ่ที่สุดในโลก และการค้าเงินก็ต้องได้รับการควบคุม ในปี 1967 สหรัฐอเมริกาหยุดผลิตเหรียญเงินใหม่และยุติโครงการซื้อหลักทรัพย์ชุบเงินกลับคืน
เป็นเวลาหลายพันปีที่เงินเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์โลกและสกุลเงิน การค้าเงินมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อวิวัฒนาการทางการเงินของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในปีต่อๆ ไป เราจะได้เห็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของการลงทุนในเงินและการค้าโลหะพิเศษชนิดนี้สืบเนื่องต่อไป
ประโยชน์และการใช้ประโยชน์ของโลหะเงิน
ราคาของโลหะเงินได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอุปทานและอุปสงค์ของโลหะมีค่า เงินมีการนำไปใช้ในวงกว้างมากในด้านการดูแลสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน เครื่องประดับ ยานยนต์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบางอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา
เงินเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยเงินเป็นวัสดุที่จำเป็นในการผลิตคอมพิวเตอร์ (แบบยืดหยุ่นได้) แล็ปท็อป โทรศัพท์ เครื่องกรองน้ำ กระจกเงา แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เงินมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย) เงินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายพันวิธีและปัจจุบันยังไม่มีทางเลือกอื่นที่ทราบแน่ชัด ซึ่งอาจทำให้การลงทุนในเงินมีกำไรได้ นอกจากนี้ การขาดความยืดหยุ่นด้านราคายังมีความสำคัญ เนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งในการผลิต เช่น แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ แม้ว่าราคาเงินจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าในอนาคต ผู้ผลิตโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องการเงินในปริมาณเท่าเดิม ดังนั้น ความต้องการจึงคงที่หรืออาจสูงกว่านั้นด้วยซ้ำ สต็อกเงินอาจทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากร ทำให้ราคาสูงขึ้น
เงินและทองเป็นโลหะที่หดตัวเร็วที่สุด ตามข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ด้วยอัตราการสกัดในปัจจุบัน เงินอาจหมดลงภายในเวลาเพียง 25 ปี เงินส่วนใหญ่จะถูกใช้จนหมดไปอย่างถาวร ดังนั้น การซื้อขายเงินจึงอาจได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต และดึงดูดทั้งนักลงทุนและนักเก็งกำไร
วิธีการซื้อเงิน
คุณมีทางเลือกในการลงทุนในเงินหรือซื้อขายเงิน มีความแตกต่างหลายประการระหว่างวิธีการเหล่านี้
การลงทุน
การลงทุนในเงินทำได้โดยการซื้อกองทุน ETF หุ้นของบริษัทเงิน (เช่น บริษัทขุดเงิน) ผ่านการซื้อแท่งทองคำแท่งหรือสินทรัพย์ที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของตราสารอ้างอิงซึ่งก็คือเงิน
การซื้อขาย
การซื้อขายโลหะเงินเป็นการเก็งกำไร ซึ่งเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาของโลหะเงินเท่านั้นที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญ คุณสามารถซื้อขายโลหะเงินได้ผ่านสัญญา CFD (Contract for Difference) และใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจทางการเงิน CFD เป็นสัญญาทางการเงินที่ชำระส่วนต่างราคาตั้งแต่เปิดจนปิดการซื้อขาย โดยไม่ต้องมีการส่งมอบสินค้าจริง
โปรดทราบว่า CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีการใช้เลเวอเรจ (leverage) นอกจากจะมีโอกาสสร้างกำไรได้มากแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนสูงด้วย ดังนั้น การเทรด CFD อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
ควรชื้อขายโลหะเงินแบบออนไลน์หรือถือโลหะเงินแบบกายภาพ
วิธีดั้งเดิมในการซื้อและลงทุนในโลหะเงินคือการซื้อ แท่ง เงินเหรียญ หรือแม้แต่ เครื่องประดับเงิน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและประกัน ทำให้กลยุทธ์นี้มีมูลค่าลดลงตามเวลา
ข้อจำกัดของการลงทุนโลหะเงินแบบนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นสูง และ สเปรดกว้าง (ความต่างระหว่างราคาซื้อและขาย) นอกจากนี้ การขนส่งเหรียญหรือแท่งเงินอาจใช้เวลามาก และการเก็บรักษาในรูปแบบจริงมีความเสี่ยงต่อการโจรกรรม และต้องใช้พื้นที่มากหากลงทุนจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น โลหะเงิน 100 กิโลกรัมมีมูลค่าประมาณ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดปัจจุบัน การขนส่งโลหะเงินจำนวนมากขนาดนี้ถือเป็นเรื่องยากเนื่องจากน้ำหนักที่มาก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะซื้อ สินค้าหรือเหรียญเงินปลอม
การลงทุนในโลหะเงินแบบกายภาพก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อคุณต้องการขายการลงทุนในโลหะเงินของตัวเอง คุณต้องหาตัวแทนที่จะซื้อ แต่ไม่มีอะไรรับประกันได้ และผู้ซื้ออาจเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ
การซื้อขายเงินออนไลน์และการลงทุนเกี่ยวกับเงิน ซึ่งเป็นวิธีการที่ทันสมัยกว่า กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีผลิตภัณฑ์เงินมากมายให้คุณเลือกสรร ซึ่งรวมถึงกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ให้คุณเข้าถึงราคาเงินจริงหรือกลุ่มบริษัทเหมืองแร่ หุ้นรายตัวของบริษัทจดทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ค้ำประกันด้วยเงินจริง ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดเก็บหรือชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝาก และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง CFD (Silver CFD)
การซื้อขายโลหะเงินออนไลน์ยังมีต้นทุนต่ำกว่า ด้วยสเปรดและค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำกว่า การถือครองโลหะเงินแบบกายภาพ นอกจากนี้ ด้วยสภาพคล่องสูงของตลาด คุณสามารถปิดสถานะได้ด้วยเพียงคลิกเดียว ตลอดเวลาที่ตลาดเปิด
นี่คือเหตุผลที่ทำให้การเทรดโลหะเงินออนไลน์มีข้อได้เปรียบมากมาย และเป็นรูปแบบการลงทุนโลหะเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
การซื้อขาย CFD เงิน
การซื้อขายประเภทนี้เป็นวิธีการซื้อขายสำหรับนักเก็งกำไรและผู้ซื้อขายที่รู้วิธีการจัดการความเสี่ยง
การเทรด CFD โลหะเงิน มีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชั่นต่ำ สเปรดแคบ และสามารถใช้ เลเวอเรจทางการเงิน ได้ ด้วยเลเวอเรจ การเทรดโลหะเงินจะต้องใช้เพียงสัดส่วนหนึ่งของมูลค่าตำแหน่งทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การใช้เลเวอเรจ 1:10 จะทำให้คุณสามารถเปิดสัญญา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้โดยใช้เงินเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นี่เป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับ เดย์เทรดเดอร์และนักลงทุน เลเวอเรจช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่ก็สามารถทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นในตำแหน่งเปิด ความเสี่ยงจึงสัมพันธ์โดยตรงกับการลงทุนในโลหะเงิน
ราคาสปอตของโลหะเงิน คือราคาที่โลหะเงินกำลังซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน การซื้อในราคานี้หมายถึงโลหะเงินสามารถแลกเปลี่ยนและส่งมอบได้ทันที CFD ตามราคาสปอตของโลหะเงินช่วยให้คุณเข้าถึงราคาปัจจุบันของโลหะเงินโดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง
การเทรด CFD โลหะเงินยังเปิดโอกาสให้เปิดตำแหน่งขายชอร์ต ทำให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้แม้ราคาของเครื่องมือกำลังลดลง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ได้หลากหลายในช่วงเซสชันการเทรดโลหะเงิน นอกจากนี้ เรายังมีตัวชี้วัดหลายประเภทบนแพลตฟอร์มการเทรดของเรา เช่น RSI (Relative Strength Index) หรือระดับ Fibonacci ที่ช่วยให้การเทรดโลหะเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หุ้นและ ETF โลหะเงิน
หุ้น
วิธีหนึ่งในการลงทุนใน โลหะเงิน (Silver) คือการซื้อหุ้นของบริษัทเหมืองโลหะเงิน นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากตลาดหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขุดโลหะเงิน เช่น Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) หรือ Endeavour Silver Corp (EXK.US) จาก NYSE
ผู้ผลิตโลหะเงินพึ่งพาราคาตลาดปัจจุบันของโลหะเงินเป็นอย่างมาก เมื่อราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้น แนวโน้มของบริษัทเหล่านี้มักดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจะเติบโตตามไปด้วย หุ้นของบริษัทเหล่านี้มีความผันผวนสูงแต่สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง
ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างราคาโลหะเงินกับบริษัทเหมืองบางแห่ง ควรสังเกตว่าบริษัทเหมืองสามารถจ่ายเงินปันผลได้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงในโลหะมีค่า ปัจจัยนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มองผลตอบแทนระยะยาวและชี้ให้เห็นว่าในบางกรณี การซื้อหุ้นของบริษัทเหมืองอาจเป็นวิธีการลงทุนในโลหะเงินที่ชาญฉลาด
ETF
การลงทุนในเงินโดยการซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ทำให้พอร์ตการลงทุนในเงินของคุณมีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแท่งเงินจริงหรือราคาของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเงินได้ การซื้อขายใน ETF เงินจะทำให้คุณได้รับความเสี่ยงที่กว้างกว่าการถือครองหุ้นตัวเดียว
การซื้อขายเงินประเภทนี้มีความสมดุลมากกว่าและยังให้โอกาสในการรับเงินปันผลจากการแจกจ่าย ETF หรือการซื้อ ETF ที่สะสมไว้ และสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่าแต่มีศักยภาพในการเติบโตที่ต่ำกว่าด้วยเช่นกัน
เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการลงทุนในเงิน
ผู้เข้าร่วมตลาดและนักเทรดโลหะเงินจำนวนมากสงสัยว่า เวลาใดดีที่สุดในการลงทุนในโลหะเงิน นักเทรดมักเปรียบเทียบโลหะเงินกับทองคำ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” ซึ่งหมายความว่าโลหะเงินถือเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมั่นคงในช่วงเวลาที่ตลาดมีความไม่แน่นอน เช่น ช่วงวิกฤตทางการเงินหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม โลหะเงินมีความผันผวนมากกว่าทองคำ และแม้จะมีความสัมพันธ์กับทองคำ แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน
โลหะเงินอาจได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่ อัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากผู้คนมักกังวลเกี่ยวกับมูลค่าเงินที่ลดลง นักลงทุนบางส่วนมองหาสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและคาดว่ามีความต้องการสูงในอนาคต ในธรรมชาติ โลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำเพียงประมาณ 16 เท่า แต่ราคาของโลหะเงินถูกกว่าทองคำถึง 75 เท่าต่อออนซ์ นี่แสดงให้เห็นว่าโลหะเงินอาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคาของโลหะมีค่าคือความหายาก นอกจากนี้ โลหะเงินยังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมและสาขาต่าง ๆ ขณะที่ทองคำไม่ได้ใช้งานในลักษณะนี้ โลหะเงินเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนระยะยาวและนักเก็งกำไรที่รับความเสี่ยงชื่นชอบ การลงทุนในโลหะเงินสามารถช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่สมดุลได้
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของโลหะเงินกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีความสำคัญมากต่อการซื้อขายและการลงทุนระยะยาว ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก เมื่อนักลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผลตอบแทนมักลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อราคาโลหะเงิน (รวมถึงทองคำด้วย) ในทางกลับกัน หากนักลงทุนขายพันธบัตร ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลลบต่อทั้งโลหะเงินและทองคำ นักเก็งกำไรโลหะมีค่าควรจับตาความสัมพันธ์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายโลหะเงิน
ราคาโลหะเงินมีศักยภาพเติบโตมากกว่าทองคำแต่ตลาดของสินทรัพย์ประเภทนี้มีความผันผวนสูงกว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่นักเก็งกำไร กองทุน และนักลงทุนรายย่อยต่างให้ความสนใจ ดูเหมือนว่าการลงทุนในโลหะเงินยังมีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้าซึ่งนี่เป็นแนวโน้มที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงมาตลอดเกือบ 4,500 ปีที่ผ่านมา
เวลาซื้อขายโลหะเงิน (Silver)
แล้วคุณสามารถเทรด เงิน ในช่วงเวลาใดได้บ้าง? ข้อมูลนี้สำคัญโดยเฉพาะสำหรับ เดย์เทรดเดอร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันอาทิตย์ ถึง 17.00 น. วันศุกร์ (ตามเวลา ET) การซื้อขายทองคำและเงินแบบสปอตเปิดให้บริการ 23 ชั่วโมงต่อวัน การซื้อขายเงินจะปิดทำการ ตั้งแต่ 17.00 น. – 18.00 น. ET ทุกวัน และการปิดทำการของ CME ก็ส่งผลต่อการซื้อขายสัญญาเงินสปอต เมื่อตลาดปิด ราคาสปอตจะคงที่ ในขณะที่ราคาของเงินจะมี ความผันผวน ในช่วงเวลาอื่น ๆ
แน่นอนว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดเงินคือช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องสูงและความผันผวนมาก ความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณการซื้อขายสูงมาก ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากข่าวการเมืองหรือข่าวบริษัทสำคัญ หรือเกิดจากชั่วโมงการซื้อขายที่ทับซ้อนกันของตลาดต่างประเทศ แต่หากคุณมองว่าเงินเป็นการลงทุนระยะยาว คุณก็ไม่จำเป็นต้องติดตามความผันผวนชั่วคราวของตลาดอย่างใกล้ชิดเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
