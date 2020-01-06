ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:
- ทำไมปัจจัยพื้นฐานถึงมีความสำคัญต่อสินค้าโภคภัณฑ์
- อะไรที่สามารถสร้างผลกระทบต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ได้
- ทำไมฤดูกาลถึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าโภคภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมในตลาดการเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หนึ่งในความน่าสนใจของการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของอุปทานและอุปสงค์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งสร้างโอกาสให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภค แต่การผลิตและการใช้งานของมันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ ฤดูกาล และทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตหินดินดาน ซึ่งทำให้ปริมาณการกักตุนเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันลดลง บทความนี้จะอธิบายทุกแง่มุมที่สำคัญเกี่ยวกับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าโภคภัณฑ์จริงๆ แล้วคือะไร?
สินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำไปแปรรูปและขายได้ เช่น สินค้าเกษตรกรรม โลหะ พลังงาน และแร่ธาตุ เป็นต้น
การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มักทำผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures contracts) ที่มีการแลกเปลี่ยนกันในตลาดต่างๆ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าทางกายภาพและเก็บไว้ในบ้าน แต่คุณสามารถซื้อสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อเข้าร่วมในตลาดได้
ตลาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้คือ Chicago Board of Trade (CBOT) ซึ่งเป็นที่ที่เทรดเดอร์สามารถซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย โดยการซื้อขายสินค้าผ่านสัญญาฟิวเจอร์สทำให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเก็บสินค้าจริงๆ
การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ:
- นักลงทุนจริง: เป็นผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าโภคภัณฑ์จริง โดยใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อทำการป้องกันความเสี่ยง (hedging) เมื่อสัญญาหมดอายุ พวกเขาจะทำการส่งมอบสินค้า
- นักแสวงหาผลกำไร: เป็นผู้ที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา โดยไม่ต้องการส่งมอบสินค้าจริง
การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเทรด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์มีผลกระทบต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ การวิเคราะห์นี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 หลักการ:
- ถ้าอุปสงค์ต่ำกว่าอุปทาน ราคาจะลดลง
- ถ้าอุปสงค์สูงกว่าอุปทาน ราคาจะเพิ่มขึ้น
นี่คือลักษณะการปรับปรุงบทความในเรื่องของการใช้ไวยากรณ์และสไตล์ให้ดียิ่งขึ้น:
อุปสงค์เป็นอีกด้านหนึ่งของสมการ มันคือจำนวนสินค้าที่ถูกบริโภคในระดับราคาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง ในทางตรงกันข้าม อุปสงค์จะลดลงเมื่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น ลองคิดถึงตัวอย่างง่าย ๆ ยิ่งน้ำมันเบนซินมีราคาแพงขึ้นเท่าไร คนที่สามารถซื้อได้ก็จะลดจำนวนลง ดังนั้นอุปสงค์จะลดลงในกรณีนี้ หากราคาของแก๊สโซลีน (เบนซิน) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คุณอาจจะเลือกใช้บริการรถประจำทางหรือจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว นั่นหมายความว่าอุปสงค์ของคุณต่อการใช้น้ำมันเบนซินจะลดลง
ดังนั้นหากหัวข้อหลักของการวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์เกี่ยวกับอุปสงค์หรืออุปทาน ลองมาดูกันว่าคุณควรจะพิจารณาข้อมูลอะไรบ้างในการตัดสินใจว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ข้อมูลที่ต้องพิจารณา:
ดังที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีความสำคัญต่อการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นั่นคือเหตุผลที่การติดตามข้อมูลการปล่อยข้อมูลมีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์น้ำมันมักจะดูการเปลี่ยนแปลงในการกักตุนของน้ำมันจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ทุกสัปดาห์ เพื่อดูว่าอุปทานหรืออุปสงค์กำลังมีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาด การเพิ่มการกักตุนถือเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะหมี เพราะแสดงถึงอุปทานที่มากกว่าอุปสงค์ ด้านล่างนี้คือประเภทข้อมูลที่สำคัญที่ควรติดตาม:
การเปลี่ยนแปลงในคลังสินค้า:
เช่นเดียวกับตัวอย่างน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงในคลังสินค้าเป็นวิธีที่น่าสนใจในการดูว่าอุปสงค์หรือการคาดการณ์มีบทบาทมากกว่ากันในตลาด ณ เวลานั้น สินค้าโภคภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับมันเอง โดยรายงานเหล่านี้จะมีความถี่ในการตีพิมพ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นรายงานเหล่านี้จึงมีความสำคัญที่คุณควรติดตามอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น น้ำมัน - API และ DOE รายงานทุกสัปดาห์; สินค้าโภคภัณฑ์ในภาคการเกษตร - USDA รายงานตอนสิ้นเดือนทุกเดือน
รายงานยอดรวม:
- ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในคลังสินค้าอาจบ่งชี้ได้ว่า อุปสงค์หรืออุปทานกำลังขับเคลื่อนตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ รายงานยอดรวมสามารถยืนยันหรือหักล้างการคาดการณ์เหล่านั้น รายงานยอดรวมของสินค้าโภคภัณฑ์มักจะถูกตีพิมพ์ไม่บ่อยเท่ากับรายงานการเปลี่ยนแปลงในคลังสินค้า แต่จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น รายงานประจำเดือนของ OPEC เกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดน้ำมัน ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์, อุปทาน และการผลิต รวมถึงการคาดการณ์ยอดรวมของสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคตสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละประเภทมีรายงานของมันเองที่คุณควรติดตาม ดังนั้นคุณควรทำความคุ้นเคยกับรายงานเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มทำการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยปกติแล้วเวลาการตีพิมพ์รายงานจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ดังนั้นโปรดระมัดระวังเมื่อรายงานเหล่านี้ถูกปล่อยออกมา
ฤดูกาลและภูมิอากาศ:
ฤดูกาลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์พื้นฐานของสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่สกุลเงินและดัชนีมักจะเคลื่อนที่แบบสุ่มตลอดทั้งปี สินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทอาจมีการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนในช่วงเวลาหนึ่งของปี
สินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท เช่น ข้าวโพดและข้าวสาลี จะได้รับผลกระทบจากวัฏจักรการเพาะปลูกรายปี ตัวอย่างเช่น ราคาของข้าวโพดอาจต่ำลงในช่วงเก็บเกี่ยวเนื่องจากอุปทานมากเกินไป และความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศอาจมีผลต่อการกระจายผลผลิต ในทางตรงกันข้าม ราคาของธัญพืชจะสูงขึ้นระหว่างการเพาะปลูกและฤดูเจริญเติบโต เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าผลผลิตอาจได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
สินค้าบางประเภท เช่น น้ำมันดิบ, แก๊สธรรมชาติ, และโลหะมีค่า ไม่มีวัฏจักรการผลิตที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล แต่ผู้บริโภคซื้อสินค้าตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันมักจะสูงขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าเป็นช่วงที่ผู้คนเดินทางในช่วงฤดูร้อนที่วุ่นวาย และราคาน้ำมันมักจะลดลงในฤดูใบไม้ร่วง เมื่อผู้ให้บริการพลังงานเริ่มกักตุนสินค้าสำหรับฤดูหนาว
ตัวอย่างเฉพาะ:
ในช่วงปลายเดือนมกราคม มักจะเป็นช่วงที่ราคาสินค้าธัญพืช เช่น ข้าวโพด และถั่วเหลืองเริ่มขยับขึ้นในลักษณะของตลาดกระทิง การชุมนุมตามฤดูกาลนี้มักจะยืดไปจนถึงช่วงต้นฤดูร้อน ในทางกลับกัน ข้าวโพดมักจะขาดตลาดในเดือนมีนาคม ราคาของธัญพืชมักจะมีการแข็งค่าขึ้นจากความเสี่ยงที่สูงขึ้นในตลาด จากความไม่แน่นอนในฤดูเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง เทรดเดอร์มักจะมองว่า การซื้อขายธัญพืชในช่วงนี้อาจเป็นการลงทุนระยะยาวจนถึงปีหน้า
ที่มา: Bloomberg
ซึ่งนำไปสู้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจและควรค่าแก่การติดตาม สภาพภูมิอากาศ อย่างที่ถูกแสดงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า อาจจะมีบทบาทที่สำคัญต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ยิ่งอากาศเย็นขึ้นมากเท่าไหร่ แก๊สธรรมชาติย่ิงมีราคาแพง อะไรอีกนะเหรอ? อากาศเย็นเป็นอันตรายต่อพืช ซึ่งอาจจะส่งให้ราคาสูงขึ้นในสินค้าข้าวสาลี และสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ดังนั้นมันไม่ใช่แค่ฤดูกาลที่ควรถูกนำเข้าไปประกอบการตัดสินใจ แต่ยังรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศด้วย
ดังนั้นมีรูปแบบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวกับฤดูกาลไหม? ไม่เสมอไป ฤดูกาลเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้บ่งชี้ว่าตลาดเป็นอย่างไรในอดีต แต่พวกมันไม่จำเป็นต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีนี้ หรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่า และนั้นสร้างขอบในการศึกษารูปแบบของฤดูกาลก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการลงทุน
ตลาดที่มีความน่าจับตา:
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แตกต่างจากตลาดอื่นๆ เพียงเล็กน้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือด้านพื้นฐาน แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถมีบทบาทได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามในขณะที่ทำการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ เทรดเดอร์ควรจะนำข้อมูลหลายๆ ด้าน ได้แก่ ฤดูกาล หรือสภาพภูมิอากาศ รวมเข้าไปประกอบการตัดสินใจด้วย อะไรอีกนะ? คุณควรที่จะจำไว้ด้วยว่าสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดถูกควบคุมด้วยกฎของมันเอง นั้นหมายความว่าบางอย่างที่ใช้ได้กับตลาดน้ำมันอาจจะไร้ประโยชน์เมื่อใช้กับข้าวสาลีหรือสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดได้ก็คือ - ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าตื่นเต้นในการเทรดมากที่สุด
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ