อ่านเพิ่มเติม
14:04 · 10 มีนาคม 2026

สรุปข่าวเช้า 10 มี.ค.

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

ดัชนีหุ้น:
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2% หลังคำกล่าวของ Donald Trump เกี่ยวกับการสิ้นสุดสงครามในอิหร่าน ส่วนสัญญายุโรปยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน (EU50: -0.4%)

สงครามอิหร่าน:
ตามคำกล่าวของ Donald Trump สงครามในอิหร่านอาจสิ้นสุดเร็ว ๆ นี้ และความคืบหน้าของสหรัฐฯ อยู่ไกลกว่าที่วางแผนไว้ 4–5 สัปดาห์แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังเตือนอิหร่าน หากอิหร่านปิดกั้นเส้นทางส่งน้ำมันผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯ จะเพิ่มความเข้มข้นของการโจมตีด้วยเป้าหมายทำลายประเทศทั้งหมด

เอเชียเซสชัน:
ดัชนีส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นตามคำพูดของ Trump ที่บ่งชี้ว่าสงครามใกล้จบ พร้อมได้รับแรงหนุนจากข้อมูลส่งออกจีนที่ดี

  • KOSPI ปรับขึ้นสูงสุด 5.5% จนต้องพักการซื้อขายชั่วคราว

  • HSCEI เพิ่ม 1.5%

  • Nikkei 225 ขึ้น 2.9%

การเติบโตของญี่ปุ่น:
GDP ไตรมาส 4/2025 ของญี่ปุ่นปรับเพิ่มจาก 0.1% เป็น 1.3% Y/Y เกินความคาดหมาย จากการลงทุนของบริษัท (+1.3% Q/Q vs 0.2% Q/Q คาดการณ์) และความต้องการภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกในรอบ 13 เดือนที่ค่าแรงจริงเพิ่มขึ้น +1.4% ส่งผลให้กำลังซื้อของครัวเรือนดีขึ้น ค่า USDJPY ลดลง 0.15% หลังข้อมูลเพิ่มความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยในญี่ปุ่น

การค้าระหว่างประเทศของจีน:
ดุลการค้าของจีนในช่วงม.ค.–ก.พ. 2026 ทะลุสถิติ $213.62 พันล้าน (คาด: $177.4 พันล้าน)

  • ส่งออกเพิ่ม 21.8% Y/Y แม้การค้ากับสหรัฐฯ ลดลง 16.9%

  • การเติบโตมาจากการค้ากับ EU (+19.9%) และ ASEAN (+20.3%)

  • เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นเป็น 1.3%
    ข้อมูลแข็งแกร่งบ่งชี้ว่าปักกิ่งอาจชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะสั้น

นโยบายการเงินออสเตรเลีย:
Andrew Hauser จาก RBA ระบุว่าการประชุมนโยบายการเงินครั้งหน้า จะเป็นการ “ถกเถียงอย่างเข้มข้น” เนื่องจากความเห็นแตกต่างภายใน RBA และความเสี่ยงสูงและไม่แน่นอนจากราคาพลังงานที่เกิดจากสงครามอิหร่าน พร้อมกันนี้ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังปรับตัวดีขึ้น

Forex:
หลังจากการปรับฐานเมื่อวาน ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของช่วงเวลาสงครามอิหร่าน แสดงการรวมตัวหลังการขึ้นล่าสุด

  • AUDUSD ขึ้น +0.34% แสดงความพร้อมรับความเสี่ยง และสะท้อนมุมมองนโยบาย RBA ที่ยังแข็งกร้าว

  • EURUSD เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.163

สินค้าโภคภัณฑ์:
ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ฟื้นตัว +4% และ +1.65% ตามลำดับ หลังความผันผวนเมื่อวานและราคาพุ่งใกล้ $120/บาร์เรล (ปัจจุบัน Brent $93.60)
ในช่วงดอลลาร์หยุดปรับตัวขึ้น โลหะมีค่าได้รับแรงหนุนเช่นกัน

  • ทองคำ เพิ่ม 0.45% ที่ $5,176/oz

  • เงิน เพิ่ม 1.7% ที่ $89.22/oz

Crypto Optimism:

  • Bitcoin ขึ้นอีก +1.9% ใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000

  • Ethereum เพิ่ม +2% ที่ $2,045

13 มีนาคม 2026, 14:20

สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
13 มีนาคม 2026, 08:28

ข่าวเด่นวันนี้ 13 มี.ค.
12 มีนาคม 2026, 21:36

NATGAS ดีดขึ้นหลัง EIA ปล่อยข้อมูลใหม่💡
12 มีนาคม 2026, 21:35

Chart of the Day: EURUSD - ยูโร vs ดอลลาร์ ใครแรงกว่ากัน? 💱
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก