สรุปข่าวเช้า 10 มี.ค.

ดัชนีหุ้น:
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2% หลังคำกล่าวของ Donald Trump เกี่ยวกับการสิ้นสุดสงครามในอิหร่าน ส่วนสัญญายุโรปยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน (EU50: -0.4%)
สงครามอิหร่าน:
ตามคำกล่าวของ Donald Trump สงครามในอิหร่านอาจสิ้นสุดเร็ว ๆ นี้ และความคืบหน้าของสหรัฐฯ อยู่ไกลกว่าที่วางแผนไว้ 4–5 สัปดาห์แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังเตือนอิหร่าน หากอิหร่านปิดกั้นเส้นทางส่งน้ำมันผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯ จะเพิ่มความเข้มข้นของการโจมตีด้วยเป้าหมายทำลายประเทศทั้งหมด
เอเชียเซสชัน:
ดัชนีส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นตามคำพูดของ Trump ที่บ่งชี้ว่าสงครามใกล้จบ พร้อมได้รับแรงหนุนจากข้อมูลส่งออกจีนที่ดี
-
KOSPI ปรับขึ้นสูงสุด 5.5% จนต้องพักการซื้อขายชั่วคราว
-
HSCEI เพิ่ม 1.5%
-
Nikkei 225 ขึ้น 2.9%
การเติบโตของญี่ปุ่น:
GDP ไตรมาส 4/2025 ของญี่ปุ่นปรับเพิ่มจาก 0.1% เป็น 1.3% Y/Y เกินความคาดหมาย จากการลงทุนของบริษัท (+1.3% Q/Q vs 0.2% Q/Q คาดการณ์) และความต้องการภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกในรอบ 13 เดือนที่ค่าแรงจริงเพิ่มขึ้น +1.4% ส่งผลให้กำลังซื้อของครัวเรือนดีขึ้น ค่า USDJPY ลดลง 0.15% หลังข้อมูลเพิ่มความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยในญี่ปุ่น
การค้าระหว่างประเทศของจีน:
ดุลการค้าของจีนในช่วงม.ค.–ก.พ. 2026 ทะลุสถิติ $213.62 พันล้าน (คาด: $177.4 พันล้าน)
-
ส่งออกเพิ่ม 21.8% Y/Y แม้การค้ากับสหรัฐฯ ลดลง 16.9%
-
การเติบโตมาจากการค้ากับ EU (+19.9%) และ ASEAN (+20.3%)
-
เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นเป็น 1.3%
ข้อมูลแข็งแกร่งบ่งชี้ว่าปักกิ่งอาจชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะสั้น
นโยบายการเงินออสเตรเลีย:
Andrew Hauser จาก RBA ระบุว่าการประชุมนโยบายการเงินครั้งหน้า จะเป็นการ “ถกเถียงอย่างเข้มข้น” เนื่องจากความเห็นแตกต่างภายใน RBA และความเสี่ยงสูงและไม่แน่นอนจากราคาพลังงานที่เกิดจากสงครามอิหร่าน พร้อมกันนี้ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังปรับตัวดีขึ้น
Forex:
หลังจากการปรับฐานเมื่อวาน ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของช่วงเวลาสงครามอิหร่าน แสดงการรวมตัวหลังการขึ้นล่าสุด
-
AUDUSD ขึ้น +0.34% แสดงความพร้อมรับความเสี่ยง และสะท้อนมุมมองนโยบาย RBA ที่ยังแข็งกร้าว
-
EURUSD เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.163
สินค้าโภคภัณฑ์:
ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ฟื้นตัว +4% และ +1.65% ตามลำดับ หลังความผันผวนเมื่อวานและราคาพุ่งใกล้ $120/บาร์เรล (ปัจจุบัน Brent $93.60)
ในช่วงดอลลาร์หยุดปรับตัวขึ้น โลหะมีค่าได้รับแรงหนุนเช่นกัน
-
ทองคำ เพิ่ม 0.45% ที่ $5,176/oz
-
เงิน เพิ่ม 1.7% ที่ $89.22/oz
Crypto Optimism:
-
Bitcoin ขึ้นอีก +1.9% ใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000
-
Ethereum เพิ่ม +2% ที่ $2,045
