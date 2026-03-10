EURUSD พุ่ง 0.2% หลังเยอรมนีมีกำลังดุลการค้าสูงกว่าคาด 🇩🇪 📈

EURUSD ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.2% หลังข้อมูลการค้าของเยอรมนีออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด แม้การนำเข้าและส่งออกโดยรวมจะชะลอตัวลง
ในเดือนมกราคม 2026 การส่งออกที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีลดลง 2.3% เหลือ 130.5 พันล้านยูโร ขณะที่การนำเข้าลดลง 5.9% เหลือ 109.2 พันล้านยูโร เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน แม้จะมีการลดลงเหล่านี้ ดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 21.2 พันล้านยูโร จาก 17.4 พันล้านยูโรในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 15.2 พันล้านยูโร
แม้ว่าการค้ากับสหภาพยุโรปอ่อนแรง ส่งออกลดลง 4.8% แต่การส่งสินค้าไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปกลับเพิ่มขึ้น 1.0% การเติบโตนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น 11.7% ในทางตรงข้าม การค้ากับจีนและรัสเซียชะลอตัว โดยการส่งออกไปจีนลดลง 13.2% และการนำเข้าจากรัสเซียลดลง 20.0%
แม้ช่วงเปิดตลาดเอเชียจะอ่อนตัว แต่ EURUSD ฟื้นตัวขึ้นจาก EMA100 (สีม่วงเข้ม) และกลับขึ้นเหนือระดับ 1.162 ขณะนี้อยู่สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ที่มา: xStation5
