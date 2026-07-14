  
08:38 · 14 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 14 ก.ค.

สรุปตลาดประจำวัน: Waller เพิ่มแรงกดดันต่อตลาด และเปลี่ยนมุมมองก่อนตัวเลข CPI วันพรุ่งนี้ 💥 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาดในวันนี้คือถ้อยแถลงเชิง Hawkish จาก Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคาร...

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