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ซื้อขาย CFD ใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อีกมากมาย

เปิดสถานะซื้อและขายด้วยเลเวอเรจ 1:2 บน Crypto CFD มากมายที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง

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ควบคุมโดยสถาบันการเงิน

เราอยู่ภายใต้การควบคุมโดย FSC เบลีซ

ค่าสเปรดที่ต่ำ

รับประโยชน์สูงสุดจากทุกการซื้อขายด้วยสเปรดต่ำเพียง 0.22% ของราคาตลาด.

ค่าสวอปต่ำ

คงสถานะของคุณเปิดไว้นานขึ้นด้วยค่าสวอปที่น้อย

เปิดบัญชีฟรี

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 นาที โดยไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

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เสนอ

ซื้อขาย CFD มากกว่า 50 รายการกับ Crypto

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CFD

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)

ซื้อหรือขาย

ซื้อขายทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมด

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ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของคุณ

ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณทำธุรกรรมสำหรับจำนวนเงินที่เกินกว่าเงินทุนที่ซื้อขายได้ จำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการสูญเสียหากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

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กองทุนแยก

มั่นใจได้ว่าเงินฝากของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารแยกต่างหากและไม่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทได้

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การจัดการตำแหน่ง

ควบคุมการซื้อขายของคุณ

Stop Loss

กำหนดระดับที่ยอมรับได้ของการสูญเสียที่เป็นไปได้และปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนด

คำสั่งซื้อล่วงหน้า

เปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อตราสารถึงราคาที่คุณตั้งไว้ โดยไม่ต้องดูกราฟอย่างต่อเนื่อง

Take Profit

ทำกำไรและปิดการซื้อขายอัตโนมัติในราคาที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

ความน่าเชื่อถือ

ได้รับรางวัลจาก Invest Cuffs 🏆

เราได้รับการยกย่องให้เป็นโบรกเกอร์แห่งปี 2025 โดย Invest Cuffs และอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับที่น่าเชื่อถือระดับโลก

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2.5 ล้าน+

ลูกค้า XTB Group

5 ล้าน+

การดาวน์โหลดแอป

20+

ประสบการณ์ในตลาด

FSC

ควบคุมโดยหน่วยงาน

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ความรู้

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การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

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FAQ

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เราได้รวบรวมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยไว้แล้ว หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ สามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าได้ทันที

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CFD ของคริปโตเคอร์เรนซี (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin หรือ Ethereum โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ

มีโบรกเกอร์มากมายที่ให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล แต่โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบส่วนบุคคลของคุณ บางสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโบรกเกอร์สำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน ความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัยและชื่อเสียง เป็นการดีที่สุดที่จะเปรียบเทียบคุณสมบัติและค่าธรรมเนียมที่นำเสนอโดยโบรกเกอร์ต่างๆ เพื่อค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ความอยู่รอดของสกุลเงินดิจิตอลในฐานะการลงทุนขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคล สกุลเงินดิจิทัลอาจมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกำไรหรือขาดทุนสูง พวกเขายังคงไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานทางการเงิน ดังนั้นพวกเขาจึงมีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิม

ไม่สามารถระบุสกุลเงินดิจิทัลที่ ดีที่สุด สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ เนื่องจากความเหมาะสมของการลงทุนจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่จะทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพิจารณาทางเลือกของตนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก