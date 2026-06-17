  
09:37 · 17 มิถุนายน 2026

สรุปสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ โกโก้ (16.06.2026)

น้ำมัน 📉 ความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันต่อราคา: ราคาน้ำมัน WTI และ Brent ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง (แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน) หลังตลาดตอบรับข่าวข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน...

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