9 มีนาคม 2026

สรุปข่าวเช้า 9 มี.ค.

📊 ราคาน้ำมันพุ่งแรง หลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่าน

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง หลังเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่าน และการตอบโต้ที่ทำให้ความขัดแย้งยกระดับขึ้น

🛢 WTI พุ่งกว่า 15% สู่ระดับ 104.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
ช่วงเปิดตลาดราคาพุ่งสูงสุดกว่า 27% แตะเหนือ 117 ดอลลาร์/บาร์เรล

🛢 Brent ปรับขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน
ปัจจุบันอยู่แถว 108 ดอลลาร์/บาร์เรล และเคยแตะเกือบ 120 ดอลลาร์/บาร์เรล ในช่วงเปิดตลาด

การปรับขึ้นครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการเพิ่มขึ้นรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด

⚠️ ความกังวลหลัก: การปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ตลาดกังวลเรื่อง Supply Shock ครั้งใหญ่ หลังการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงัก

โดยปกติแล้วมีน้ำมันประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผ่านเส้นทางนี้

ขณะนี้การขนส่งแทบหยุดลง ทำให้มีน้ำมันจำนวนหลายล้านบาร์เรลไม่สามารถส่งออกได้
ประเทศผู้ผลิตอย่าง อิรักและคูเวต เริ่มจำกัดการผลิต เนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถเข้าถึงได้

แม้ว่าความตึงเครียดจะคลี่คลาย การฟื้นฟูการส่งออกน้ำมันเต็มรูปแบบก็อาจต้องใช้เวลา

💱 ตลาดการเงินตอบสนอง

  • ดอลลาร์แข็งค่าประมาณ +0.41% เมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ขึ้นสู่ 4.20%

  • ราคาทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่แถว 5,127 ดอลลาร์/ออนซ์

🛢 G7 พิจารณาปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์

ประเทศ G7 กำลังหารือกับ IEA เพื่อปล่อยน้ำมันสำรอง
คาดว่าปริมาณอาจอยู่ที่ 300–400 ล้านบาร์เรล

ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงตลาดที่ใหญ่กว่าครั้งก่อน ๆ มาก

มาตรการนี้อาจช่วยลดราคาน้ำมันได้ประมาณ 10–20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ผลกระทบมีแนวโน้มจะเป็นเพียง ระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม แม้การปล่อยสำรองจะเพิ่มอุปทานน้ำมันดิบ
แต่ ไม่สามารถทดแทนกำลังการกลั่นได้
ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้บริโภคอาจยังคงสูง

🇯🇵 ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบหนัก

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เสียประโยชน์มากที่สุดจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น
เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างมาก

ประเทศอาจต้องใช้เงินดอลลาร์มากขึ้นถึง 70% เพื่อซื้อน้ำมันดิบในปริมาณเท่าเดิม

🇺🇸 Trump: ราคาน้ำมันจะลดลงเมื่อภัยนิวเคลียร์จากอิหร่านหมดไป

โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า ราคาน้ำมันจะลดลงอย่างรวดเร็ว หากภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากอิหร่านถูกกำจัด

คำกล่าวนี้สะท้อนว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของสงคราม อาจเป็นการ ทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

รายงานระบุว่า ทรัมป์ไม่พอใจหลังอิสราเอลโจมตี คลังเก็บเชื้อเพลิงของอิหร่าน 30 แห่ง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐกังวลว่าจะทำให้วิกฤตน้ำมันโลกเลวร้ายลง และดันราคาพลังงานสูงขึ้น

นี่ถือเป็นสัญญาณ ความตึงเครียดครั้งแรกระหว่างวอชิงตันและอิสราเอล ระหว่างความขัดแย้งครั้งนี้

🇨🇳 เงินเฟ้อจีนสูงกว่าคาด

  • CPI เดือนกุมภาพันธ์: +1.3% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาด

  • ขณะที่ PPI ยังคงอยู่ในภาวะเงินฝืด

10 มีนาคม 2026

