หลังจากประมวลข้อมูลสำคัญจากประเทศเอเชียใหญ่—รวมถึง GDP ของญี่ปุ่นที่ฟื้นตัวและดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของจีน—พร้อมกับตัวเลขการค้าล่าสุดของยูโรโซน ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารตอนนี้แทบว่างเปล่า ความเงียบนี้ทำให้ตลาดหันมาจับตาการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสงครามอิหร่านมากขึ้น
เรากำลังเห็นช่วงพักชั่วคราวในตลาดน้ำมัน และค่าเงินความเสี่ยงอย่าง AUD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ความมองโลกในแง่ดีตอนนี้ยังเปราะบาง ข้อเสนอของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ว่าสงครามอาจ “จบเร็ว ๆ นี้” ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ในวันนี้ แต่เพียงคำพูดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการฟื้นตัวระยะยาว หากอิหร่านยังคงท้าทายทางทหารต่อไป
ตัวเลขสำคัญเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่คือรายงานปริมาณน้ำมันดิบ เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้—โดยราคาน้ำมัน Brent ปัจจุบันอยู่ใกล้ 89.50 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงอย่างรวดเร็วจาก 120 ดอลลาร์—นักลงทุนจึงไวต่อข้อมูลใด ๆ ที่อาจส่งผลต่ออุปทานอย่างมาก
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
