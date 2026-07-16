  
14:56 · 16 กรกฎาคม 2026

ตลาดกระทิง AI ยังแข็งแกร่ง? TSMC เผยผลประกอบการไตรมาสโดดเด่นเกินคาด 💰

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ และยืนยันว่าการเติบโตของตลาดชิป A...

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