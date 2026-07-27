  
08:37 · 27 กรกฎาคม 2026

ใครอาจสร้างเซอร์ไพรส์จากผลประกอบการในสัปดาห์นี้?

ใครมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์จากผลประกอบการในสัปดาห์หน้า? สัปดาห์หน้าจะเต็มไปด้วยการประกาศผลประกอบการครั้งสำคัญจำนวนมาก ซึ่งอาจสะท้อนแนวโน้มไม่เพียงแค่ของบริษัทแต่ละแห่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทิศทางของตลาดโด...

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