  
08:47 · 3 สิงหาคม 2026

ใครจะสร้างเซอร์ไพรส์จากผลประกอบการในสัปดาห์

บริษัทไหนจะสร้างเซอร์ไพรส์จากผลประกอบการในสัปดาห์ แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่จะประกาศผลประกอบการไปแล้ว โดยให้ผลลัพธ์ที่ทั้งเป็นไปตามคาดและผิดหวังปะปนกัน แต่ฤดูกาลประกาศงบการเงินยังไม่สิ้นสุด...

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