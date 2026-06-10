  
22:34 · 10 มิถุนายน 2026

Amazon เตรียมครองตลาดขนส่งสินค้าของสหรัฐฯ 🚚 หุ้นบริษัทขนส่งชั้นนำร่วงหนัก 💥

หุ้นของบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ในสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในวันพุธ หลังจาก Amazon (AMZN.US) ประกาศขยายบริการขนส่งแบบ LTL (Less-than-Truckload) ครอบคลุมทั่วสหรัฐอเมริกา Old Dominion Freight Li...

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