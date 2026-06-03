  
19:12 · 3 มิถุนายน 2026

ASML – JPMorgan ปรับประมาณการใหม่ให้กับ “ดาวเด่นตลาดทุนยุโรป” 🚨

ASML – JPMorgan ปรับเพิ่มคาดการณ์บริษัทดาวเด่นตลาดทุนยุโรป 🚨 ASML (ASML.NL) เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในตลาดหุ้น ผู้ผลิตเครื่องจักรลิโทกราฟีจากเนเธอร์แลนด์รายนี้เป็นผู้จัดหาเครื่อง EUV (Extre...

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