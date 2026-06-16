  
08:11 · 16 มิถุนายน 2026

บริษัทกลุ่มกลาโหมยังมีโอกาสปรับตัวลงต่ออีกหรือไม่?

ท่ามกลางความคาดหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจเข้าสู่จุดสิ้นสุด นักลงทุนจำนวนมากเริ่มหันกลับมาจับตาสถานการณ์ของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกครั้ง แม้โลกจะเผชิญช่วงเวลาที่ตึงเครียดทางภูมิรัฐศ...

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