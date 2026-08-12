  
09:09 · 12 สิงหาคม 2026

การเมืองกดดัน BRL ทำไมดอกเบี้ยสูงยังเอาไม่อยู่ และสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นอย่างไร?

เจาะลึกการอ่อนค่าของ BRL: การเมืองกำลังกัดกิน Carry Trade แม้เงินเรียลบราซิล (BRL) จะให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในระดับสูงมากเกือบ 10% โดยอัตราดอกเบี้ย Selic อยู่ที่ 14% ขณะที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 4....

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