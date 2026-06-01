“Bulls & Bears ปะทะ The Lion” - Zlatan Ibrahimović พลิกโลกกีฬาและการลงทุนสู่ความท้าทายระดับโลก

- อีเวนต์ระดับโลก “Bulls & Bears ปะทะ The Lion” จัดโดย XTB ร่วมกับ Zlatan Ibrahimović รวบรวมอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ 29 คนจากทั่วโลก ณ ประเทศโปแลนด์
- กิจกรรมได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนคุณสมบัติร่วมกันระหว่างนักกีฬาระดับโลกและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน และการควบคุมอารมณ์
- ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ Bulls และ Bears ซึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิดการลงทุนเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยง
- อีเวนต์ระดับโลก “Bulls & Bears ปะทะ The Lion” จัดโดย XTB ร่วมกับ Zlatan Ibrahimović รวบรวมอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ 29 คนจากทั่วโลก ณ ประเทศโปแลนด์
- กิจกรรมได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนคุณสมบัติร่วมกันระหว่างนักกีฬาระดับโลกและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน และการควบคุมอารมณ์
- ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ Bulls และ Bears ซึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิดการลงทุนเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยง
ในโลกยุคปัจจุบัน ความสำเร็จใน “สนามกีฬา” และ “สนามการลงทุน” มีความคล้ายคลึงกันมากกว่าที่เคย ทักษะอย่างการวางแผน การอ่านเกม ความนิ่งภายใต้ความกดดัน และการตัดสินใจอย่างเฉียบคม ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของทั้งนักกีฬาระดับโลกและนักลงทุนมืออาชีพ
เพื่อถ่ายทอดแนวคิดนี้ XTB ได้ร่วมมือกับตำนานลูกหนัง Zlatan Ibrahimović สร้างสรรค์อีเวนต์ระดับโลก “Bulls & Bears ปะทะ The Lion” ขึ้นมาอย่างไม่เคยมีมาก่อน
หลายคนอาจคุ้นเคยกับอินฟลูเอนเซอร์ในฐานะผู้สร้างสีสันบนโลกออนไลน์ แต่ “Bulls & Bears ปะทะ The Lion” ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อเผชิญกับความท้าทายและแรงกดดันจริง พวกเขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้มากเพียงใด เพื่อค้นหาคำตอบ XTB แอปลงทุนชั้นนำ ได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ระดับแนวหน้าจำนวน 29 คนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศโปแลนด์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภารกิจท้าทายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาระดับตำนาน จุดแข็ง และลีลาการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ Zlatan Ibrahimović บนสนามฟุตบอล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้วนเป็นครีเอเตอร์และบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงฟุตบอลและสื่อดิจิทัล โดยเป็นตัวแทนจากหลากหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลก อาทิ โปแลนด์ โรมาเนีย ตะวันออกกลาง ฝรั่งเศส โปรตุเกส เยอรมนี ฮังการี สเปน อินโดนีเซีย ชิลี อิตาลี และสาธารณรัฐเช็ก ในบรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีทั้งนักกีฬาและครีเอเตอร์ชื่อดังจากวงการฟุตบอล อาทิ João Paulo Magalhães Oliveira นักฟุตบอลอาชีพชาวโปรตุเกส รวมถึง Marco Jesus และ João Pedro Vilar Ramos Guerreiro dos Santos สองครีเอเตอร์สายฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
ตลอดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ Bulls และ Bears เพื่อสะท้อนมุมมองการลงทุนสองแนวทาง ทั้งการมุ่งสร้างการเติบโตและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย โดยแต่ละทีมต้องเผชิญกับภารกิจที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบไหวพริบ ความแม่นยำ ความแข็งแกร่งทางจิตใจ และการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่มีบทบาทไม่ต่างกันทั้งในโลกของกีฬาและการลงทุน
กิจกรรมปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงสนามร่วมกับ Zlatan Ibrahimović อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจและคอนเทนต์คุณภาพที่สร้างการมีส่วนร่วมจากแฟนบอลทั่วโลก
“Bulls & Bears ปะทะ The Lion” จัดขึ้น ณ Skills.Lab ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาสุดล้ำภายใน Legia Training Center โดยผสานโลกของกีฬา การลงทุน ความบันเทิง และวัฒนธรรมฟุตบอลเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครให้แก่ผู้เข้าร่วม
***
เกี่ยวกับ XTB
XTB มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกสามารถบริหารและต่อยอดเงินของตนได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผ่านแอปลงทุน XTB ซึ่งปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมากกว่า 2.51 ล้านรายในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตน
ลูกค้าของ XTB สามารถลงทุนในหุ้นและ ETF จัดทำแผนการลงทุนเฉพาะบุคคล รวมถึงซื้อขาย CFD ในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ดัชนี ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ ในบางประเทศยุโรป แอปลงทุน XTB เป็นศูนย์กลางด้านการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการเรียนรู้ทางการเงิน โดยมีคลังความรู้ที่ครอบคลุมทั้งบทความ วิดีโอ เว็บบินาร์ และหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักลงทุนทุกระดับประสบการณ์ ขณะเดียวกัน ทีมบริการลูกค้าของ XTB พร้อมให้การสนับสนุนใน 20 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ผ่านอีเมล แชต และโทรศัพท์
ปัจจุบัน XTB มีสำนักงาน 17 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 1,400 คน โดยกว่า 40% ของบุคลากรมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีการลงทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
XTB ก่อตั้งขึ้นในประเทศโปแลนด์เมื่อปี 2004 ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีด้านการลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลายแห่งทั่วโลก อาทิ Polish Financial Supervisory Authority, Cyprus Securities and Exchange Commission และ Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ XTB ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอตั้งแต่ปี 2016
เยี่ยมชม xtb.com/th สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดลงทุนด้วยความรับผิดชอบ
🔥เทรด GOLD & OIL รับ Cashback สัปดาห์สุดท้าย
🔴LIVE : อ่านโครงสร้างราคาทอง ก่อนตลาดเฉลย
💥คุณได้รับโบนัสพิเศษจาก XTB !!!
🔴LIVE:Technical Analysis อันไหนดีสำหรับ Gold?