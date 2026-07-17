  
17:20 · 17 กรกฎาคม 2026

Burberry Check หมดเสน่ห์แล้วหรือ❓ นักลงทุนแห่เทขายหุ้นแบรนด์หรูในตำนาน 💎

Burberry (BRBY.UK) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 (13 สัปดาห์สิ้นสุดเดือนมิถุนายน) โดยยอดขายสาขาเดิม (Like-for-like sales) เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือเป็นการเติบโตครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่ครอบคลุ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5
ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก