  
08:53 · 13 สิงหาคม 2026

Burry มองพลาด?❓ Nebius พุ่ง 16% หลังงบออก 🚨

หุ้น Nebius Group (NBIS.US) พุ่งขึ้นกว่า 14–16% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แตะระดับประมาณ 225.30 ดอลลาร์ จากราคาปิดก่อนหน้าที่ 193.23 ดอลลาร์ โดยแรงหนุนหลักมาจาก ผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แ...

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