  
15:25 · 10 สิงหาคม 2026

📊 Chart of the Day: USD/JPY ฟื้นตัว หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาน่าผิดหวัง 🚨

อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว โดยสามารถชดเชยการปรับตัวลดลงเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ขณะที่ในวันจันทร์นี้ คู่เงินดังกล่าวซื้อขายอยู่บริเวณ 158.20...

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